As derrotas na Liga das Nações serviram de alerta para Pochettino e todos os demais: ainda havia algo de errado na cultura da seleção dos Estados Unidos.

Essa cultura já havia sido questionada nas semanas anteriores à chegada de Pochettino. Depois da eliminação na Copa América sob o comando do técnico anterior, Gregg Berhalter, era necessária uma nova voz, alguém que retomasse o controle das mãos dos jogadores e reformulasse o projeto da seleção. Mas a equipe que Pochettino encontrou ainda não estava pronta para essa mudança de cultura. O resultado? Março de 2025. Derrotas para Panamá e Canadá. Alertas.

"Nós pensamos: ‘Que p*** é essa?’", disse Pochettino a jornalistas mais de um ano depois. "Estávamos muito animados com [o trabalho] porque pensávamos: ‘Ah, a Copa do Mundo está tão perto, então acho que as pessoas estão desesperadas para ajudar, para participar, para vir para a seleção’. Não. Foi o contrário.

"Aquele golpe era esperado. Acho que o plano era, de certa forma, receber esse golpe, que foi doloroso, mas necessário para as pessoas perceberem em que situação estávamos. Até para os jogadores perceberem que, daquele jeito, era impossível. Era impossível chegar em boas condições à Copa do Mundo."

A mudança não foi imediata. A convocação seguinte da seleção dos Estados Unidos, para a Copa Ouro, veio cercada de polêmica, que culminou em um embate público entre Pochettino e o astro Christian Pulisic. Pulisic pediu para ter um verão mais tranquilo. Pochettino respondeu: "Sem chance". Se quisesse retomar o controle, o técnico teria de fazer isso à sua maneira. E foi o que fez ao se recusar a ceder ao principal jogador da equipe.

No fim das contas, a Copa Ouro foi um sucesso. À frente de um grupo jovem que, acima de tudo, queria estar ali, Pochettino acrescentou a dose certa de experiência para levar a equipe à final. Lá, faltou superar o último obstáculo. Pochettino foi visto chorando após a derrota para o México na decisão, não pelo resultado em si, mas porque agora quem acompanhava de fora poderia usá-lo para desmerecer o que aqueles jogadores haviam feito naquele verão.

Aquele verão, porém, ajudou a revelar jogadores que parecem ser peças importantes para a seleção dos Estados Unidos a longo prazo. Alex Freeman passou de desconhecido a destaque. Matt Freese conquistou a posição de goleiro titular e não a largou mais. E Sebastian Berhalter provou ser muito mais do que o filho do antecessor de Pochettino ao se tornar, por mérito próprio, um destaque da seleção.

"Ele fez muito por mim", disse Berhalter na quinta-feira. "Acho que, desde o primeiro dia, ele sempre acreditou em mim. Antes mesmo de eu entrar em campo, pela forma como jogo e como procuro me comportar, ele disse: ‘Não importa o que você faça em campo, essas já são as atitudes certas’. Sinceramente, não tenho como agradecer o suficiente por isso, independentemente de ele ser o técnico ou não.

"Digo isso sempre: ele significa muito para mim e me ajudou a evoluir como jogador e como pessoa. Como jogador, é tudo o que posso pedir."

Pochettino enxergou algo em jogadores como Berhalter e, depois da Copa Ouro, passou a enxergar o mesmo no grupo como um todo. E continuou enxergando, mesmo quando o outono começou com uma derrota feia para a Coreia do Sul.

"O processo é como colocar uma semente na terra", disse ele. "No começo, é uma semente. Você não vê nada, não é? Depois, a árvore começa a crescer. Era difícil explicar o plano, porque não é fácil."

A partir daí, a seleção dos Estados Unidos emendou vitórias sobre Japão, Austrália, Paraguai e Uruguai. Austrália e Paraguai acabariam se tornando adversários na fase de grupos. As derrotas para Bélgica e Portugal doeram, mas também serviram para lembrar o quanto a seleção dos Estados Unidos teria de trabalhar para alcançar o nível desejado.

Então veio a Copa do Mundo e, a partir daquele momento, nada mais importava. Era para isso que Pochettino havia sido contratado. Seria naqueles poucos jogos, e não nos poucos anos de sua passagem pelo cargo, que ele definiria seu legado.