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“Nos deixou ainda mais orgulhosos de ser americanos”: Mauricio Pochettino deixa a seleção masculina dos Estados Unidos rumo ao Manchester United após uma mudança de cultura, mas com um legado inacabado

Pochettino elevou as expectativas e devolveu a confiança, mas derrotas dolorosas complicaram sua passagem pela seleção masculina dos Estados Unidos. Sua saída para o Manchester United põe esse progresso à prova.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • FAYETTEVILLE, Geórgia. Se você não viu isso chegando, é porque não estava prestando atenção.

    Não era questão de adivinhar nem de interpretar sinais: Mauricio Pochettino disse isso muitas vezes. Ele quer voltar à Premier League e, por isso, a questão sempre foi quando, não se isso aconteceria.

    Agora sabemos que esse momento chegou e, mais importante, que o destino é o Manchester United. Depois de mais de uma década de aproximações entre as duas partes, elas finalmente chegaram a um acordo. Pochettino, um grande admirador de Sir Alex Ferguson, sempre quis isso. É uma união aguardada há muito tempo, mas, para Pochettino, também representa um rompimento relativamente repentino.

    A U.S. Soccer fica como a terceira parte nessa relação a dois. Ao menos, a entidade sai com os cofres muito mais cheios graças às cláusulas de rescisão de Pochettino e de sua comissão técnica, que somam US$ 12 milhões. Ainda assim, a seleção masculina dos Estados Unidos está sem técnico poucos meses depois de acertar a permanência de um por mais quatro anos.

    Esse fato acabará fazendo parte do legado de Pochettino, que se tornou ainda mais complexo pela forma como sua passagem terminou. Ela começou com expectativa e entusiasmo e termina com uma saída rápida, justamente quando esses sentimentos ressurgiam para um segundo ciclo. O período entre esses dois momentos foi, reconhecidamente, complicado. Pochettino deixa o comando da seleção masculina dos Estados Unidos como o primeiro técnico da era moderna a não conquistar um título, mas também após causar um impacto inegável.

    Então, qual será o legado duradouro da era Pochettino? É uma questão complexa, que também não terá uma resposta imediata.

  • Uma contratação promissora

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    AFP

    A contratação de Pochettino inaugurou uma nova era para o futebol dos Estados Unidos.

    Sentado ao lado dos responsáveis pelas decisões da U.S. Soccer em Nova York, Pochettino era só sorrisos. Era setembro de 2024, e o argentino acabara de ser anunciado como novo técnico da seleção masculina dos Estados Unidos. A tarefa era simples: conduzir a equipe à Copa do Mundo. Sua ambição era maior: conquistar o título.

    “Trata-se de criar algo especial; isso é o mais importante”, disse. “Estamos aqui porque queremos vencer. Somos vencedores. Somos uma comissão técnica bem-sucedida, muito bem-sucedida, que às vezes talvez não tenha vencido; em outras, vencemos. Mas acho que o mais importante é criar algo especial.”

    Ele acrescentou: “Precisamos realmente acreditar e pensar grande. Precisamos acreditar que podemos vencer, que podemos ganhar todos [os] jogos. Podemos conquistar a Copa do Mundo.”

    Era uma ambição elevada, mas ela deu o tom da passagem de Pochettino pelo cargo. A pergunta à qual ele e sua comissão técnica frequentemente voltavam era: “Por que não nós?”. Durante muito tempo, disseram ao futebol dos Estados Unidos o que ele não era, mas Pochettino queria mudar a narrativa e concentrar a atenção no que ele poderia ser. Responder àquela pergunta foi, por vezes, complicado. Exigiu que Pochettino, seus jogadores e, em alguns momentos, o futebol dos Estados Unidos como um todo olhassem atentamente para si mesmos.

    A passagem do argentino começou bem, com cartazes espalhados por Austin antes de sua estreia, vitórias sobre a Jamaica na Liga das Nações e um período de treinamentos em janeiro que aparentemente deu novo ânimo ao próprio Pochettino. Os primeiros dias foram cheios de expectativa e entusiasmo. Pochettino escolhia pessoalmente novos nomes para se juntar aos astros que retornavam. Tudo correu bem nos primeiros meses.

    Esse clima, porém, mudou naquele mês de março, na Liga das Nações da Concacaf, e todo o restante da passagem de Pochettino girou em torno da reconstrução a partir daquele momento.

  • Reformulando a cultura

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    IMAGO / Agencia-MexSport

    Março de 2025 foi um ponto de virada claro na passagem de Pochettino pelo cargo.

    As derrotas na Liga das Nações serviram de alerta para Pochettino e todos os demais: ainda havia algo de errado na cultura da seleção dos Estados Unidos.

    Essa cultura já havia sido questionada nas semanas anteriores à chegada de Pochettino. Depois da eliminação na Copa América sob o comando do técnico anterior, Gregg Berhalter, era necessária uma nova voz, alguém que retomasse o controle das mãos dos jogadores e reformulasse o projeto da seleção. Mas a equipe que Pochettino encontrou ainda não estava pronta para essa mudança de cultura. O resultado? Março de 2025. Derrotas para Panamá e Canadá. Alertas.

    "Nós pensamos: ‘Que p*** é essa?’", disse Pochettino a jornalistas mais de um ano depois. "Estávamos muito animados com [o trabalho] porque pensávamos: ‘Ah, a Copa do Mundo está tão perto, então acho que as pessoas estão desesperadas para ajudar, para participar, para vir para a seleção’. Não. Foi o contrário.

    "Aquele golpe era esperado. Acho que o plano era, de certa forma, receber esse golpe, que foi doloroso, mas necessário para as pessoas perceberem em que situação estávamos. Até para os jogadores perceberem que, daquele jeito, era impossível. Era impossível chegar em boas condições à Copa do Mundo."

    A mudança não foi imediata. A convocação seguinte da seleção dos Estados Unidos, para a Copa Ouro, veio cercada de polêmica, que culminou em um embate público entre Pochettino e o astro Christian Pulisic. Pulisic pediu para ter um verão mais tranquilo. Pochettino respondeu: "Sem chance". Se quisesse retomar o controle, o técnico teria de fazer isso à sua maneira. E foi o que fez ao se recusar a ceder ao principal jogador da equipe.

    No fim das contas, a Copa Ouro foi um sucesso. À frente de um grupo jovem que, acima de tudo, queria estar ali, Pochettino acrescentou a dose certa de experiência para levar a equipe à final. Lá, faltou superar o último obstáculo. Pochettino foi visto chorando após a derrota para o México na decisão, não pelo resultado em si, mas porque agora quem acompanhava de fora poderia usá-lo para desmerecer o que aqueles jogadores haviam feito naquele verão.

    Aquele verão, porém, ajudou a revelar jogadores que parecem ser peças importantes para a seleção dos Estados Unidos a longo prazo. Alex Freeman passou de desconhecido a destaque. Matt Freese conquistou a posição de goleiro titular e não a largou mais. E Sebastian Berhalter provou ser muito mais do que o filho do antecessor de Pochettino ao se tornar, por mérito próprio, um destaque da seleção.

    "Ele fez muito por mim", disse Berhalter na quinta-feira. "Acho que, desde o primeiro dia, ele sempre acreditou em mim. Antes mesmo de eu entrar em campo, pela forma como jogo e como procuro me comportar, ele disse: ‘Não importa o que você faça em campo, essas já são as atitudes certas’. Sinceramente, não tenho como agradecer o suficiente por isso, independentemente de ele ser o técnico ou não.

    "Digo isso sempre: ele significa muito para mim e me ajudou a evoluir como jogador e como pessoa. Como jogador, é tudo o que posso pedir."

    Pochettino enxergou algo em jogadores como Berhalter e, depois da Copa Ouro, passou a enxergar o mesmo no grupo como um todo. E continuou enxergando, mesmo quando o outono começou com uma derrota feia para a Coreia do Sul.

    "O processo é como colocar uma semente na terra", disse ele. "No começo, é uma semente. Você não vê nada, não é? Depois, a árvore começa a crescer. Era difícil explicar o plano, porque não é fácil."

    A partir daí, a seleção dos Estados Unidos emendou vitórias sobre Japão, Austrália, Paraguai e Uruguai. Austrália e Paraguai acabariam se tornando adversários na fase de grupos. As derrotas para Bélgica e Portugal doeram, mas também serviram para lembrar o quanto a seleção dos Estados Unidos teria de trabalhar para alcançar o nível desejado.

    Então veio a Copa do Mundo e, a partir daquele momento, nada mais importava. Era para isso que Pochettino havia sido contratado. Seria naqueles poucos jogos, e não nos poucos anos de sua passagem pelo cargo, que ele definiria seu legado.

  • A Copa do Mundo

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    IMAGO / Icon Sportswire

    A campanha de verão teve momentos de euforia máxima, mas também um ponto baixo sem precedentes.

    Mesmo antes da Copa do Mundo, os rumores já circulavam. O Milan estava interessado. Pochettino precisou falar sobre o assunto após um treino da seleção dos Estados Unidos, reafirmando seu compromisso com a campanha no Mundial.

    Ele estava, de fato, comprometido e comandou uma campanha diferente de todas as anteriores. Não pelos resultados, é claro, já que a seleção dos Estados Unidos acabou eliminada nas oitavas de final, como na edição passada. O caminho até lá, porém, foi diferente. Era uma seleção americana de cara nova.

    Sob o comando de Pochettino, a seleção dos Estados Unidos tomou a iniciativa. Goleou o Paraguai na estreia. Partiu para cima da Austrália no segundo jogo. Mesmo contra a Turquia, em uma partida para a qual escalou uma equipe bastante modificada, seguiu na disputa até os instantes finais, antes de sofrer um gol no fim. O clima era de empolgação e ajudou os EUA, mesmo com dez jogadores, a vencer a Bósnia e Herzegovina na fase de 32 equipes. Não foram apenas as vitórias, mas a maneira como a seleção americana venceu. Com um futebol ofensivo e empolgante que, à medida que a campanha avançava, chamou a atenção do resto do mundo.

    Então, tudo desmoronou. O episódio do cartão vermelho de Folarin Balogun, agora célebre, tornou-se um incidente geopolítico e, 24 horas depois, a seleção dos Estados Unidos estava eliminada. A repercussão da anulação do cartão vermelho de Balogun não ajudou, mas a Bélgica foi superior, e dizer que foi muito superior seria pouco. Assim, o sonho da Copa do Mundo terminou de uma forma pior do que uma despedida sem brilho: com um vexame.

    Muitos esperavam que aquele fosse o fim da passagem de Pochettino. Ela seria lembrada por momentos de euforia extrema, mas também por alguns dos piores momentos vividos pela equipe. Surpreendentemente, porém, Pochettino decidiu voltar e assinou um contrato de quatro anos para comandar os EUA no ciclo da Copa do Mundo de 2030.

    Poucos esperavam que ele cumprisse o contrato até o fim. Pochettino já havia despertado o interesse de Tottenham, Real Madrid e Milan. Ainda assim, era razoável esperar que permanecesse ao menos por alguns meses. Talvez alguns anos.

    Mas bastaram algumas semanas para o Manchester United procurá-lo e encerrar de vez uma era da seleção dos Estados Unidos pouco mais de 100 dias após o início de sua segunda fase.

  • Hora de dizer adeus

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Com a saída de Pochettino, qual foi, afinal, o significado de sua passagem pelo clube?

    E assim chegamos ao fim inevitável, tentando entender o que tudo isso significou. O que foi a era Pochettino? Uma mudança de cultura ou mais do mesmo? Algo que transformou as coisas ou uma breve incursão pelo mercado internacional de treinadores para uma única Copa do Mundo? A seleção dos Estados Unidos melhorou? Isso importa?

    São perguntas complexas e cheias de nuances sobre um treinador igualmente complexo. A passagem de Pochettino, seja lá o que tenha sido, foi uma jornada que moldou a seleção dos Estados Unidos e deixou a equipe em uma situação muito diferente daquela em que estava antes de sua chegada. No mínimo, Pochettino deixa uma base de responsabilidade, mas também de confiança. Durante sua passagem, ele acreditou no projeto da seleção dos Estados Unidos. Dadas suas ambições pessoais, porém, essa crença acabaria dando lugar à confiança na própria capacidade de trabalhar no mais alto nível do futebol. Apesar das dificuldades, é isso que o Manchester United representa: um cargo de elite para um treinador de elite. Os jogadores que ele deixa para trás entendem isso.

    “Ele quer que entremos em campo com a mentalidade de vencer”, disse Balogun. “Acho que ele estabeleceu as bases. Acho que nós, jogadores, assumimos a responsabilidade de fazer isso não apenas porque o treinador estava no comando. Agora temos a responsabilidade de levar isso adiante porque conhecemos os padrões exigidos. Acho que esse é o benefício de ter um treinador de alto nível.”

    Nos Estados Unidos, uma nova geração está surgindo. Por um breve período, essa geração teve a oportunidade de trabalhar com Pochettino antes de sua saída. Uma das razões pelas quais ele aceitou inicialmente comandar um segundo ciclo foi a perspectiva de trabalhar com essa nova geração, que parece ter potencial para levar o futebol dos Estados Unidos ainda mais longe do que seus antecessores.

    Mas, se isso acontecer, será sem Pochettino, que agora segue para o que parece ser o clube dos seus sonhos. Ainda assim, se o futebol dos Estados Unidos avançar em 2030 ou depois, esse progresso talvez possa ser atribuído à mudança de cultura promovida por Pochettino. Talvez seja o resultado de sua pergunta favorita: “Por que não?”

    Talvez esse seja, então, seu legado: as perguntas. Com isso, adeus, Mauricio Pochettino, um treinador que deixou o futebol dos Estados Unidos com mais perguntas do que respostas. E isso pode não ser ruim.

    “Ele criou uma ótima estrutura e uma ótima base para esta equipe. Todos sabemos o que se espera de nós e estamos sempre nos dedicando 100%”, disse Berhalter. “Estamos sempre lutando. Estamos sempre cuidando dos pequenos detalhes para garantir que representemos este país da maneira certa. Acho que ele realmente incutiu isso em nós.

    “Mesmo sendo um treinador argentino, ele nos fez sentir ainda mais orgulho de ser americanos, e acho que isso diz muito sobre quem ele é como pessoa e como treinador.”