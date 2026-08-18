‘Nós acreditamos nele’ - Haji Wright pode dar o salto para a Premier League? Frank Lampard fala sobre o próximo passo do atacante da seleção dos EUA no Coventry City

Se há um jogo a ser apontado, Frank Lampard diz que é Middlesbrough. Aquele foi o dia em que Haji Wright esteve no seu melhor. Aquela foi a versão do atacante da seleção masculina dos Estados Unidos em que ele pensa quando imagina como tudo pode ser daqui para frente no Coventry City: pressão, criatividade, força física e gols. Gols, claro, são muito importantes na Premier League.

“Vimos que, quando ele está em modo realmente competitivo, como em alguns jogos no ano passado, Middlesbrough, ele marca um hat-trick e faz de tudo para nos defender, para tornar a vida deles desconfortável”, disse Lampard à GOAL. “Este ano, terá que ser o Haji e mais, porque ele vai para uma liga mais difícil.”

Jornadas como a de Middlesbrough são o que fazem Lampard acreditar que Wright, e por extensão o Coventry City, pode estar pronto para a Premier League. Será a primeira chance de Wright na elite da Inglaterra, e é uma situação parecida para muitos de seus companheiros de equipe também. Depois de vários anos lutando para chegar ao mais alto nível, Wright chegou lá nesta temporada. A chegada, porém, não é simples.

Para começar, Wright inicia a temporada com uma pequena lesão, que provavelmente vai limitar sua capacidade de ter um início dos sonhos. A temporada começa com rumores de uma nova contratação, mas também com as probabilidades contra um Coventry City que joga neste nível pela primeira vez em 25 anos e que abre a temporada contra o atual campeão, para um desafio extra. O clube tem a segunda maior chance de rebaixamento nesta temporada. Para evitar essa queda de volta à Championship, eles vão precisar que os jogadores correspondam de maneiras diferentes daquelas em que conquistaram a segunda divisão da Inglaterra na temporada passada.

Wright, porém, é um dos jogadores que fazem Lampard acreditar. A primeira campanha do Coventry na Premier League em uma geração pode depender de uma sequência, de um período em que tudo encaixe. E Wright tem conseguido fazer muita coisa acontecer nos últimos anos, motivo pelo qual a estrela americana pode ser um diferencial nesta temporada para um time que realmente precisa disso.

“Temos muita confiança nele”, diz Lampard. “E, sim, é um grande desafio para ele neste estágio da carreira: a primeira vez dele jogando na Premier League. Nós acreditamos nele, então, sim, estamos prontos para começar.”