‘Nós acreditamos nele’ - Haji Wright pode dar o salto para a Premier League? Frank Lampard fala sobre o próximo passo do atacante da seleção dos EUA no Coventry City
Se há um jogo a ser apontado, Frank Lampard diz que é Middlesbrough. Aquele foi o dia em que Haji Wright esteve no seu melhor. Aquela foi a versão do atacante da seleção masculina dos Estados Unidos em que ele pensa quando imagina como tudo pode ser daqui para frente no Coventry City: pressão, criatividade, força física e gols. Gols, claro, são muito importantes na Premier League.
“Vimos que, quando ele está em modo realmente competitivo, como em alguns jogos no ano passado, Middlesbrough, ele marca um hat-trick e faz de tudo para nos defender, para tornar a vida deles desconfortável”, disse Lampard à GOAL. “Este ano, terá que ser o Haji e mais, porque ele vai para uma liga mais difícil.”
Jornadas como a de Middlesbrough são o que fazem Lampard acreditar que Wright, e por extensão o Coventry City, pode estar pronto para a Premier League. Será a primeira chance de Wright na elite da Inglaterra, e é uma situação parecida para muitos de seus companheiros de equipe também. Depois de vários anos lutando para chegar ao mais alto nível, Wright chegou lá nesta temporada. A chegada, porém, não é simples.
Para começar, Wright inicia a temporada com uma pequena lesão, que provavelmente vai limitar sua capacidade de ter um início dos sonhos. A temporada começa com rumores de uma nova contratação, mas também com as probabilidades contra um Coventry City que joga neste nível pela primeira vez em 25 anos e que abre a temporada contra o atual campeão, para um desafio extra. O clube tem a segunda maior chance de rebaixamento nesta temporada. Para evitar essa queda de volta à Championship, eles vão precisar que os jogadores correspondam de maneiras diferentes daquelas em que conquistaram a segunda divisão da Inglaterra na temporada passada.
Wright, porém, é um dos jogadores que fazem Lampard acreditar. A primeira campanha do Coventry na Premier League em uma geração pode depender de uma sequência, de um período em que tudo encaixe. E Wright tem conseguido fazer muita coisa acontecer nos últimos anos, motivo pelo qual a estrela americana pode ser um diferencial nesta temporada para um time que realmente precisa disso.
“Temos muita confiança nele”, diz Lampard. “E, sim, é um grande desafio para ele neste estágio da carreira: a primeira vez dele jogando na Premier League. Nós acreditamos nele, então, sim, estamos prontos para começar.”
"Foi um bom começo"
Lampard chegou ao Coventry City em 2024 com algo a provar e um objetivo claro: chegar à Premier League. Ao avaliar seu novo elenco, Haji Wright rapidamente se destacou como um jogador que poderia ajudar a equipe a chegar lá, só que não na função em que vinha atuando.
“Quando cheguei, você avalia o elenco”, relembra Lampard, “e, como treinador, você sempre quer atacantes que façam gols, porque são eles que vencem jogos, efetivamente... O Haji estava jogando um pouco aberto pela esquerda às vezes, e eu simplesmente vi o perfil dele como um camisa 9 absoluto.
“Quando tivemos uma conversa, era exatamente isso que ele queria ser. Então acho que houve uma combinação muito boa entre ele e eu logo no início, quando eu pensei: ‘Eu o vejo como um 9’, e ele pensou: ‘Eu quero ser um 9’. Foi um bom começo.”
Wright, claro, tem sido um dos principais atacantes da Championship durante sua passagem pelo clube. Depois de marcar 19 gols em sua primeira temporada, fez 12 em 27 na segunda, quando o Coventry ficou aquém no playoff de promoção. Na temporada passada, eles não precisariam de playoff, já que os 17 gols de Wright lideraram a equipe na conquista do título da liga e do acesso direto à Premier League.
A confiança de Lampard nele foi uma parte fundamental disso. Por mais estranho que pareça, aquele período como ponta antes da chegada de Lampard também foi. De certa forma, isso o preparou para os diferentes desafios que enfrentaria depois de ser deslocado novamente para o centro.
“Isso me permitiu criar minhas próprias chances”, disse Wright à GOAL no ano passado. “Obviamente, na ponta, você fica um pouco mais isolado e não necessariamente tem jogadores criando chances para você, então, na maior parte do tempo, é preciso partir para resolver sozinho, se você é esse tipo de ponta. Quando eu era ponta, eu era mais o tipo de ponta que vai te entregar gols, em vez de assistências.
Isso me permitiu ficar mais confortável com a bola, conseguir ocupar espaços, girar com ela e também fazer a bola progredir. Depois, também me permitiu melhorar meu trabalho defensivo, o que também é positivo.”
A capacidade de fazer todas essas pequenas coisas será vital porque, neste nível mais alto, o Coventry vai precisar de cada uma delas.
Da Championship para a Premier League
A Championship é desgastante.
Seu calendário extenuante e a fisicalidade implacável endurecem quem sobrevive a ela. A Premier League, porém, está em outro patamar. Some a essas exigências muitos dos melhores jogadores do mundo, e você tem uma competição que testa os atletas física e mentalmente de agosto a maio.
Esse é o desafio do Coventry City nesta temporada, a sua primeira na elite desde 2000-01. Para colocar em perspectiva há quanto tempo isso foi, o técnico da equipe, Lampard, ainda estava no West Ham naquela temporada. Aquela campanha foi a 34ª consecutiva do clube na primeira divisão, mas foram necessários 25 anos para voltar, o que mostra o tamanho do desafio que é atravessar as divisões inferiores do futebol inglês.
“A Championship? Não é uma liga fácil para jogar”, disse Wright neste verão. “Há muita fisicalidade em todos os jogos. Acho que, pela quantidade de partidas que disputamos, três por semana, é difícil manter essa vantagem física sobre todos os outros.”
E, ainda assim, a principal liga é a principal liga por um motivo. O Coventry, reconhecidamente, entra nela sem muita experiência. O clube contratou Frank Onyeka, do Brentford, Gustavo Hamer, do Sheffield United, e Loum Tchaouna, do Burnley, todos com experiência na elite. Também gastou alto para trazer Caleb Yirenkyi, do Nordsjaelland, e Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt. Ainda assim, a maior parte do elenco é como Wright: jogadores que prosperaram em divisões inferiores e têm algo a provar.
Wright, claro, fez isso em todos os níveis. Depois de deixar o Schalke em busca de mais tempo de jogo em 2019, ele marcou gols na Dinamarca, na Turquia e, claro, na Championship inglesa. Lampard e o clube apostam que Wright pode ser um jogador capaz de se adaptar à Premier League. Se isso não acontecer, porém, parece que já existe um plano de contingência em prática.
Competição ou um sinal de alerta?
No momento, Wright está lidando com uma lesão no quadríceps que, segundo Lampard, ainda é um tanto incerta. A boa notícia é que o Coventry pode conseguir sobreviver sem ele.
Ellis Simms e Brandon Thomas-Asante marcaram 13 gols cada um na liga na temporada passada, enquanto os meio-campistas Ephron Mason-Clark e Victor Torp contribuíram com 10 cada. Todos estão de volta para esta campanha na Premier League. Há poder de fogo ali e, embora Wright tenha sido o artilheiro da temporada passada, há peças daquela campanha que, assim como o americano, vão tentar levar a confiança da Championship para a Premier League.
No entanto, o Coventry também apostou alto ao contratar o atacante do Nottingham Forest Taiwo Awoniyi. O clube concluiu na segunda-feira a transferência em definitivo do jogador de 29 anos, supostamente pagando £9 milhões por um atleta com quatro temporadas de experiência na Premier League. Awoniyi marcou 21 gols na liga durante seu período no Forest, e sua chegada dá a Lampard uma opção comprovada de elite para a camisa 9.
Isso cria uma concorrência real para Wright, especialmente enquanto ele trabalha para se recuperar da lesão no quadríceps que o tirou da pré-temporada. A chegada de Awoniyi não significa que Wright foi substituído, mas aumenta a pressão. Lampard agora tem Wright, Awoniyi, Ellis Simms e Brandon Thomas-Asante disputando minutos em um ataque que precisará de vários jogadores rendendo nesta temporada.
Resta saber como Lampard vai encaixar essas peças quando Wright estiver saudável. A mensagem dele sobre o americano, porém, é clara: ele acredita que Wright estará pronto quando a oportunidade surgir.
"Nunca quero ficar estagnado"
Lampard sabe o que é preciso para ter sucesso na Premier League.
Ele conseguiu isso como jogador e enfrentou diferentes desafios nela como treinador. Liderou um Chelsea jovem, depois voltou para ajudar um Chelsea em crise e um Everton que lutava contra o rebaixamento. Agora, está de volta com um novo desafio em um time recém-promovido.
Para sobreviver, times promovidos geralmente precisam vencer na base da oportunidade. Precisam ganhar os pequenos momentos e arrancar pontos onde puderem. A melhor forma de fazer isso é ter alguém capaz de roubar alguns gols. Wright, em diferentes níveis, provou que consegue fazer isso.
“Ele tem cara de centroavante: 1,91 m, um rapaz forte, consegue correr, criar coisas do nada, fazer gols”, diz Lampard. “A questão é garantir que ele tenha esse verdadeiro espírito competitivo e treine assim o tempo todo.”
O desafio, então, está lançado. Lampard, Wright e o Coventry têm trabalho a fazer para alcançá-lo. Muitos diriam que é uma batalha árdua, mas o sucesso também é, em certa medida, relativo. O objetivo nesta temporada é a permanência. A esperança é evitar outra odisséia pelas divisões inferiores.
Wright teve sua própria odisséia, e ela finalmente o levou à Premier League. Agora, cabe ao atacante de 28 anos aproveitar o momento pelo qual esperou por tanto tempo.
“Eu tinha me acostumado a me mudar, a cada duas temporadas, estar em um lugar novo, mas não, nunca me senti confortável no sentido de achar que eu era mais do que suficiente”, diz ele. “Sempre quis buscar mais. Nunca quis ficar estagnado e sempre senti que posso melhorar em certas áreas. Foi isso que sempre tentei fazer.”