Quase exatamente um ano antes de deixar de vez a seleção masculina dos Estados Unidos, Noahkai Banks estava sentado ao lado do companheiro de equipe Damion Downs no hotel da equipe em Nova Jersey. O zagueiro participava de seu primeiro período de treinos da USMNT e disse que aquilo estava começando a parecer um lar. Downs ajudou a fazê-lo se sentir bem-vindo. O mesmo aconteceu com falantes de alemão, como Chris Richards e Jonathan Klinsmann. Ele ainda estava treinando contra Christian Pulisic, um jogador que, segundo disse, era seu "ídolo" na infância.

"É ótimo porque eu ainda posso evoluir", disse ele à GOAL durante aquele primeiro e, no fim das contas, último período de treinos com a USMNT. "Ainda sou muito jovem, então posso aprender muito jogando contra Damion, Christian, Timothy [Weah], todo mundo. Acho que isso me ajuda na minha carreira. Sim, isso me torna melhor."

"Para mim, representar os Estados Unidos é uma honra enorme", acrescentou. "Já fiz isso muitas vezes nas categorias de base. Eu adoro isso."

Aquilo era naquela época, porém, e isto é agora. Depois de meses refletindo sobre seu futuro internacional, e perdendo no processo uma possível vaga na Copa do Mundo, Banks teria optado pela Alemanha na sexta-feira. Bem, pelas seleções de base da Alemanha, ao menos. A USMNT, no fim, não era o lar de longo prazo do zagueiro de 19 anos do Augsburg.

Juntar-se ao sub-21 da Alemanha nesta Data Fifa exigirá que Banks oficialize uma troca única de associação, fechando a porta para sua carreira pelos Estados Unidos. É um passo significativo. Para jogadores com dupla nacionalidade, essas decisões podem significar pesar conexões com dois países, com apenas uma camisa para vestir. Banks escolheu a dele.

A escolha, no fim, é apenas dele, mas, agora que foi feita, não vai faltar quem procure minúcias e analise por que ele a tomou. Esse era o plano desde o começo? Mauricio Pochettino e a USMNT poderiam ter feito mais? Isso será uma grande perda para os Estados Unidos, ou apenas mais uma dor momentânea em uma longa lista de derrotas no recrutamento que, em retrospecto, não parecem tão ruins?

No geral, a decisão de Banks é complicada e não exige culpar nem dar crédito a qualquer outra pessoa que tenha feito parte disso. Não o culpe por seguir o coração, nem culpe Pochettino por não tentar mais mudar isso. Isso não é necessariamente um fracasso da USMNT nem um sucesso da Alemanha.

Um garoto de 19 anos tomou uma decisão que muda a vida, uma decisão que pode ou não dar certo no fim. Haverá quem se machuque com isso e quem comemore. Ainda assim, essa decisão não tem nada de pessoal e, ao mesmo tempo, é a escolha mais pessoal que um jogador de futebol pode fazer.