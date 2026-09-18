Noahkai Banks segue o coração rumo à Alemanha em vez da seleção dos EUA; só o tempo dirá o que cada lado perdeu ou ganhou
Quase exatamente um ano antes de deixar de vez a seleção masculina dos Estados Unidos, Noahkai Banks estava sentado ao lado do companheiro de equipe Damion Downs no hotel da equipe em Nova Jersey. O zagueiro participava de seu primeiro período de treinos da USMNT e disse que aquilo estava começando a parecer um lar. Downs ajudou a fazê-lo se sentir bem-vindo. O mesmo aconteceu com falantes de alemão, como Chris Richards e Jonathan Klinsmann. Ele ainda estava treinando contra Christian Pulisic, um jogador que, segundo disse, era seu "ídolo" na infância.
"É ótimo porque eu ainda posso evoluir", disse ele à GOAL durante aquele primeiro e, no fim das contas, último período de treinos com a USMNT. "Ainda sou muito jovem, então posso aprender muito jogando contra Damion, Christian, Timothy [Weah], todo mundo. Acho que isso me ajuda na minha carreira. Sim, isso me torna melhor."
"Para mim, representar os Estados Unidos é uma honra enorme", acrescentou. "Já fiz isso muitas vezes nas categorias de base. Eu adoro isso."
Aquilo era naquela época, porém, e isto é agora. Depois de meses refletindo sobre seu futuro internacional, e perdendo no processo uma possível vaga na Copa do Mundo, Banks teria optado pela Alemanha na sexta-feira. Bem, pelas seleções de base da Alemanha, ao menos. A USMNT, no fim, não era o lar de longo prazo do zagueiro de 19 anos do Augsburg.
Juntar-se ao sub-21 da Alemanha nesta Data Fifa exigirá que Banks oficialize uma troca única de associação, fechando a porta para sua carreira pelos Estados Unidos. É um passo significativo. Para jogadores com dupla nacionalidade, essas decisões podem significar pesar conexões com dois países, com apenas uma camisa para vestir. Banks escolheu a dele.
A escolha, no fim, é apenas dele, mas, agora que foi feita, não vai faltar quem procure minúcias e analise por que ele a tomou. Esse era o plano desde o começo? Mauricio Pochettino e a USMNT poderiam ter feito mais? Isso será uma grande perda para os Estados Unidos, ou apenas mais uma dor momentânea em uma longa lista de derrotas no recrutamento que, em retrospecto, não parecem tão ruins?
No geral, a decisão de Banks é complicada e não exige culpar nem dar crédito a qualquer outra pessoa que tenha feito parte disso. Não o culpe por seguir o coração, nem culpe Pochettino por não tentar mais mudar isso. Isso não é necessariamente um fracasso da USMNT nem um sucesso da Alemanha.
Um garoto de 19 anos tomou uma decisão que muda a vida, uma decisão que pode ou não dar certo no fim. Haverá quem se machuque com isso e quem comemore. Ainda assim, essa decisão não tem nada de pessoal e, ao mesmo tempo, é a escolha mais pessoal que um jogador de futebol pode fazer.
A grande decisão
Não será oficial até que a troca única de associação de Banks apareça no site da Fifa, mas o técnico da Alemanha sub-21, Antonio Di Salvo, confirmou a notícia ao convocar o defensor para os próximos jogos das Eliminatórias da Euro sub-21. A lista dele incluiu Banks e o tunisiano-alemão Ben Farhat, dois atletas com dupla nacionalidade que agora estão comprometidos com o projeto da Alemanha. No caso de Banks, esse compromisso é permanente. Depois de atuar pelas seleções de base dos Estados Unidos, a decisão de se juntar à Alemanha exige que ele abra mão da elegibilidade pelos EUA com essa troca única de associação.
"[Eles] escolheram representar a Alemanha", disse Di Salvo depois de anunciar sua equipe. "Estamos em contato com os dois há algum tempo e concentramos nossos esforços neles. Estou muito satisfeito por termos conseguido apresentar a eles um caminho futuro com a Alemanha e por eles terem concordado com isso."
Esse caminho, no fim das contas, começa nas seleções de base, o que é bem diferente de como teria sido o caminho na seleção dos Estados Unidos. Depois de receber uma convocação para a equipe principal em setembro, Banks aparentemente estava cotado para ser chamado em março, antes de surgir a informação de que ele estava refletindo sobre o próprio futuro. Ele seguiu considerando isso durante a Copa do Mundo, potencialmente abrindo mão da chance de disputar o maior torneio do mundo pelo país-sede.
A revelação disso não é que a seleção dos Estados Unidos não tenha feito o suficiente, porém; é que provavelmente não havia nada que pudesse ter sido feito. No fim, Banks escolheu a Alemanha sub-21 em vez de uma Copa do Mundo com a seleção dos Estados Unidos, o que indica exatamente onde estava seu coração durante todo esse processo. E, para Pochettino, a mensagem tem sido consistente: ele não iria implorar a ninguém cujo coração não estivesse nisso.
O processo de recrutamento
Banks assistiu à Copa do Mundo. Ele disse que se viu torcendo tanto pela seleção dos Estados Unidos quanto pela Alemanha, tanto por seu amor pelos dois países quanto pelas relações que construiu com aqueles que estavam em campo.
"Assisti com sentimentos mistos e fiquei feliz pelos caras porque todos me fizeram sentir tão bem-vindo naquela época", disse ele à Kicker ao ser perguntado sobre sua decisão de adiar seu compromisso internacional. "De vez em quando eu dizia a mim mesmo que seria legal estar lá, mas não fiquei pensando nisso. Não sou o tipo de pessoa que se arrepende das coisas depois. Tomei minha decisão pensando no futuro, e foi a certa."
Pochettino foi perguntado sobre Banks nas semanas que antecederam a divulgação de sua convocação. Ele disse que o defensor não poderia ser considerado para uma convocação até que o próprio Banks tomasse uma decisão.
"Estamos em contato com todos os potenciais jogadores de dupla nacionalidade", disse Pochettino. "Acho que é importante para nós ver, claro, porque é uma conexão, e a conexão humana é tão importante, mesmo que eles, como no caso de Noki, não tenham mudado a cabeça dele e ele esteja esperando. Ainda não há decisão e, claro, não podemos considerá-lo para a próxima convocação. É esse o caso.
"Ainda assim, nós, e a organização, estamos trabalhando com todos os jogadores de dupla nacionalidade e jogadores com a possibilidade de tomar uma decisão. Sim, essa conexão humana é importante porque, se um dia eles sentirem que podem defender, que querem lutar e fazer parte da nossa seleção nacional e, claro, se merecerem e considerarmos que merecem estar envolvidos, claro, vamos convocar. Neste caso, Noki continua na mesma situação de antes da Copa do Mundo, quando conversamos."
A mensagem de Pochettino tem sido consistente desde o começo. Certo ou errado, ele não vai fazer esforço excessivo para recrutar um possível prospecto. A responsabilidade é deles, como ele sempre disse, de sentir a paixão e o desejo de jogar pela seleção dos Estados Unidos. Se você não sente isso sem um processo de recrutamento ou uma série de promessas, então o problema é seu. Pochettino então encontraria alguém que sinta. Ele insiste que não trabalha implorando para que jogadores se juntem ao seu time.
De certa forma, Pochettino tem razão. Dada a decisão de Banks de, na prática, trocar uma vaga na seleção dos Estados Unidos por uma vaga nas categorias de base da Alemanha, parece que, no fundo, ele simplesmente queria jogar pela Alemanha. Quem poderia culpá-lo? Ele passou toda a juventude na Alemanha, crescendo com uma mãe alemã e em academias alemãs. O objetivo sempre foi a Bundesliga. Havia ali uma conexão que, no fim das contas, não pôde ser rompida.
Mais à frente, porém, os Estados Unidos podem acabar desejando que isso tivesse sido possível, dado o talento de Banks e a necessidade óbvia dele na atual seleção dos Estados Unidos.
Uma posição de necessidade
Durante a primeira e única convocação de Banks para a USMNT, não faltaram mentores dispostos a ajudar. Um deles foi Tim Ream, que acolheu o jovem defensor e buscou fazê-lo se sentir bem-vindo.
"Toda a convocação foi ótima. Os jogadores, a forma como me receberam, como facilitaram minha vida, foi muito legal, para ser sincero", explicou Banks. "Tim Ream, no primeiro dia de treino, me ajudou muito. Ele também joga na minha posição, então me orientou bastante e me ajudou a entrar no treino e nas novas táticas. Obviamente, era tudo um pouco novo, mas todos os caras mais velhos, no jantar, disseram para eu sentar na mesa deles. Foi ótimo."
Ream, claro, era, e talvez ainda seja, o veterano da USMNT. No entanto, aos 38 anos, a era de Ream como zagueiro central chegou ao fim. As opções nessa posição estão mudando. Banks poderia ter feito parte dessa mudança.
Essa era a esperança, pelo menos. É por isso que, antes daquela convocação de setembro, Pochettino estava tão cheio de elogios ao jovem defensor.
"Eu o vi jogando na Alemanha, e ele é um talento enorme", disse o treinador em agosto passado. "Você nunca sabe como ele pode explodir, talvez no fim da temporada ele possa ser o melhor zagueiro da Europa ou da Alemanha."
Talvez pudesse. A realidade é que a trajetória de Banks tem sido um pouco mais de altos e baixos, como pode acontecer com jogadores jovens. Ele foi fantástico até a primavera. Depois, houve uma queda. Houve momentos bons e ruins neste início de temporada, mas há uma razão para que tanto a Alemanha quanto os EUA quisessem Banks em seu programa: ele tem potencial para ser muito, muito bom.
Há dúvidas sobre quão bom. Ele poderia ter entrado na USMNT agora, mas teria se tornado um nome de referência a tempo da Copa do Mundo de 2030? Agora, com a Alemanha, diante de toda a concorrência, ele algum dia será um contribuinte relevante para a equipe principal? É justo dizer que o caminho alemão era o mais difícil, e foi esse o caminho que ele escolheu. É uma decisão guiada pelo coração, mas também uma aposta em si mesmo para conquistar essa oportunidade na seleção principal da Alemanha.
Isso não é garantido. O sucesso no nível internacional nunca é. Vários jogadores com dupla nacionalidade aprenderam isso da maneira mais difícil.
Lições do passado e um olhar para o futuro
A verdade é que a USMNT não perdeu muitas "batalhas de recrutamento", e as que perdeu geralmente não voltaram para assombrá-la no fim das contas.
As lesões de Giuseppe Rossi ainda fazem dele um grande "e se?" tanto nos EUA quanto na Itália. Neven Subotic teria sido um grande reforço, mas provavelmente não teria mudado a trajetória das equipes naquela era. Jonathan Gonzalez nunca deu certo no México. Trent Alexander-Arnold e Nathaniel Brown nunca passaram de sonhos distantes, enquanto a ligação de Jonathan David com os EUA nunca foi nem de perto tão forte quanto sua ligação com o Canadá.
Enquanto isso, os EUA venceram mais batalhas de recrutamento do que perderam. Yunus Musah e Folarin Balogun deixaram a seleção inglesa em um momento em que ainda havia um futuro real para eles ali. Em retrospecto, Antonee Robinson também poderia ter recebido oportunidades na Inglaterra. Sergino Dest, Ricardo Pepi e Malik Tillman se tornaram jogadores de Copa do Mundo quando poderiam ter acabado em outro lugar.
Essas histórias, porém, só podem ser contadas mais tarde. O sucesso está longe de ser certo. Para cada Robinson que se torna um nome consolidado, há um Julian Green, que tem um breve momento em uma Copa do Mundo antes de não corresponder de fato no nível internacional. Não há garantias com adolescentes, por melhores que eles sejam.
Então, como vamos olhar para a história de Banks? Ninguém sabe. Essa decisão foi o auge de tudo ou apenas o começo? A única coisa que sabemos, porém, é que este é o fim da trajetória de Banks na USMNT, para o bem ou para o mal.
Banks fez sua escolha. Se ela vai dar certo, levará anos para ser avaliado. Por enquanto, ele tem um lugar na estrutura de base da Alemanha e uma oportunidade na equipe principal para perseguir. Enquanto isso, a USMNT precisa procurar em outro lugar.