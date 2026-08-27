Níveis das transferências de verão da MLS: Robert Lewandowski deixa o Chicago Fire em ótima posição, aposta em Casemiro coloca o Inter Miami em apuros
A aguardada correria de transferências após a Copa do Mundo chegou aos trancos e barrancos. A MLS recebeu Robert Lewandowski, Casemiro e Antoine Griezmann, mas a onda mais ampla de contratações de impacto que muitos esperavam ainda não se materializou.
Em vez disso, a janela tem sido marcada por aquisições inteligentes, negócios entre clubes da própria liga e grandes valores arrecadados com saídas. Breel Embolo é um reforço forte para o Atlanta United. Chucky Lozano representa uma aposta válida para o Galaxy. O Sporting KC enfim gastou alto. Enquanto isso, clubes como o Colorado seguiram conseguindo valores significativos por jogadores que rumam ao exterior.
Ainda há tempo para mais. A janela secundária de transferências da MLS fecha em 2 de setembro. Com menos de uma semana restante, em que situação estão todos os 30 clubes?
Em situação confortável
Nashville SC - Poderia estar melhor para o Nashville? O clube fez o que precisava nesta offseason, com a contratação de Cristian Espinoza como principal destaque, e vem funcionando a todo vapor. Há algumas preocupações naturais sobre o que acontece se Sam Surridge sofrer uma lesão, mas Warren Madrigal tem contribuído como centroavante reserva.
FC Cincinnati (desde que Kevin Denkey fique) - A situação do Cincy ficou por um fio por um tempo. O interesse do exterior em Denkey está bem documentado, e não seria uma grande surpresa vê-lo sair neste inverno. O clube também não tem vagas premium no elenco disponíveis e parece pronto para seguir em frente.
San Jose Earthquakes- O San Jose preencheu uma lacuna no meio-campo ao contratar Eduard Lowen, do St. Louis CITY. Ainda há algumas falhas aqui: o San Jose sofre gols demais. Mas, com Lowen acrescentando um pouco de controle, Niko Tsakiris fazendo o seu jogo e Timo Werner aberto pela ponta, o San Jose está muito bem montado.
Chicago Fire - Foi uma espécie de troca para o Chicago. O clube contratou Robert Lewandowski, mas perdeu Leon Goretzka. Há fortes ligações com o volante Anzor Mekvabishvili. Mas isso seria um bônus, não algo que mudaria o jogo.
Houston Dynamo - Alguém teve uma offseason melhor do que a do Houston? Uma diretoria que normalmente é tão econômica foi ao mercado e gastou, e os resultados têm sido claros, com o Dynamo avançando em direção ao topo do Oeste. A chegada de Marcelo Saracchi para a lateral esquerda dá ao time mais uma peça experiente. Não há nada urgente a fazer aqui.
Quase lá
LAFC - O LAFC parece estar a uma peça de distância. As coisas ainda não estão se encaixando sob o comando do técnico Marc Dos Santos, mas o time segue na briga pela MLS Cup. A aquisição de uma vaga de estrangeiro no elenco, porém, sugere que o clube está no mercado em busca de alguém que possa contribuir nos últimos meses da temporada.
New England Revolution - O Revs fez bem ao contratar Jack Harrison e segurar Luca Langoni em meio ao interesse do Montreal. Um zagueiro certamente não cairia mal se o time quiser fazer uma investida séria neste ano.
Charlotte FC - Allan Saint-Maximin, contratado como DP em julho, foi a grande chegada do verão. O link divertido? Paul Pogba, que está em busca de um novo time após ver seu contrato com o Monaco chegar ao fim.
New York Red Bulls - Os torcedores não estão felizes, mas o New York Red Bulls sempre priorizou apostar nos jovens, e seria uma surpresa ver o clube fazer grandes contratações que bloqueiem o caminho de alguém para ter minutos consistentes. O RBNY é um time divertido que sofre muitos gols. Um zagueiro lhes faria um bem enorme. Fora isso, porém, este parece ser um fim de janela tranquilo.
Vancouver Whitecaps - Como substituir Sebastian Berhalter? Não é fácil, mas o Vancouver tem se movimentado. Kwasi Poku, Emrick Fotsing, Sebastián Ramírez e a contratação sub-22 Aleksa Cvetković representam uma resposta voltada para o futuro. Mais uma adição comprovada deixaria o líder do Oeste em uma posição forte.
Grandes contratações são necessárias
Colorado Rapids - O Colorado arrecadou muito dinheiro com Lucas Herrington, que foi negociado com o Hull City por uma taxa recorde do clube de US$ 24 milhões. A resposta, segundo relatos, foi investir no internacional israelense Sayed Abu Farkhi, e há o desejo de trazer mais um ponta. Falta muito mais qualidade ofensiva para o sistema progressivo de Matt Wells
New York City FC - Tudo continua como sempre. O NYCFC precisa de uma estrela. Nico Fernandez está fortemente ligado a uma saída, e não seria surpresa vê-lo partir. As ligações com Christian Pulisic vão esfriar por enquanto, mas o NYCFC seguirá em busca de um motivo para colocar gente nas arquibancadas do Etihad Park.
San Diego FC - O SDFC tem qualidade, sem dúvida, mas sofreu bastante por causa de seu interesse em ser um pouco sofisticado demais com a bola. Não há uma vaga de DP aberta, mas a propriedade é ambiciosa. Uma grande contratação não faria mal.
LA Galaxy - O Galaxy ao menos agiu. Depois de contratar Chucky Lozano por empréstimo, acrescentou Sergi Roberto e Kyogo Furuhashi em uma arrancada tardia no mercado. Se esse trio pode substituir a produção de Gabriel Pec e salvar uma temporada em que o LA ainda não venceu dois jogos seguidos na liga é outra questão.
FC Dallas - Precisa de um camisa 10. Muito. É basicamente isso.
Sinal de alerta soando
St. Louis CITY - A grande ironia da atual sequência de vitórias do St. Louis é o fato de que o time segue perdendo talento. Ver Marcel Hartel e Lowen saírem na mesma janela, sem grandes contratações para substituí-los, realmente dói.
Portland Timbers - O dinheiro por Kevin Kelsy, nada menos que US$ 13 milhões, era bom demais para recusar. O clube tem espaço para quatro jogadores sub-22, o que é bom, mas seria uma enorme surpresa vê-lo fazer qualquer movimento realmente importante a esta altura.
Seattle Sounders - A contratação de Dejan Joveljić foi um excelente negócio. Mas há muitos outros problemas aqui, do meio-campo central às duas pontas. O técnico Brian Schmetzer reclamou dos problemas de lesão que atormentam seu elenco, e eles são muitos.
Inter Miami - Por onde começar? O Inter Miami errou ao trazer Casemiro. Há várias outras falhas aqui que não foram resolvidas, principalmente no meio-campo central e na lateral esquerda. A má notícia? O clube não tem dinheiro para gastar.
Real Salt Lake - Tente substituir Zavier Gozo. O ponta foi imenso pelo RSL durante toda a temporada e carregou um ataque que, fora isso, teve dificuldades. O time parece sem ideias sem ele. Também há sérias preocupações com a forma de Diego Luna, que tem apenas oito participações em gols nesta temporada.
Dando a volta por cima
Sporting KC - David Lee, seu completo maluco. O gerente-geral prometeu uma reformulação no último inverno e cumpriu, ainda que com um pouco de atraso. O Sporting quebrou o recorde de transferência do clube para contratar o ponta brasileiro André Luiz por um valor informado de mais de US$ 18 milhões, trouxe Moisés Mosquera e depois adquiriu Owen Wolff, do Austin. Vender Dejan Joveljić dói, mas isso também abriu outra vaga de DP, e o comentário é que o SKC ainda não terminou. Fique de olho.
Atlanta United - Breel Embolo é um bom substituto para o Emmanuel Latte Lath, que vem tendo dificuldades. Enquanto isso, uma boa sequência de três vitórias seguidas os colocou de volta na briga pelos playoffs, de alguma forma.
Philadelphia Union - O efeito do novo técnico é real. Ryan Richter basicamente reuniu um grupo de jogadores interessantes, e está deixando que eles joguem futebol. O retorno de Kai Wagner também é enorme. É uma pena que Mark McKenzie não vá chegar até o inverno. Caso contrário, esse time poderia estar no negócio.
Orlando City - Griezmann e Daryl Dike. Às vezes, isso é tudo de que você precisa.
Minnesota United - Maurice Malone pode ajudar com parte da carga ofensiva. Eles precisam muito disso, também. Só três times no Oeste marcaram menos gols do que o Minnesota United.
Desesperado por esperança
Austin FC - Bem, chegamos à temporada de limpeza da casa. O Austin demitiu seu técnico e seu diretor esportivo. O clube também se despediu de Wolff, Jayden Nelson e CJ Fodrey. A aposta nos jovens está a todo vapor no Austin, que parece contente em apenas levar a temporada até o fim.
Columbus Crew - Perder um técnico que marcou a história do clube, ver seu camisa 9 romper o LCA e depois transferir Max Arfsten deixou o Columbus com grandes lacunas. Mas o Crew reagiu, contratando Brais Méndez por uma taxa reportada de quase US$ 7 milhões, trazendo Gonzalo Tapia por empréstimo e fechando com Eric Bailly e Josef Martínez. Isso pode não ser suficiente para salvar um time que está na lanterna do Leste, mas é muito mais do que uma resposta simbólica.
Toronto FC - O Toronto tecnicamente ainda está na briga pelos playoffs, mas não há muito com o que se empolgar aqui. Josh Sargent não correspondeu até agora, e Niklas Dorsch fez apenas três jogos antes de sofrer uma lesão.
D.C. United - Dava para prever. Tai Baribo chegou aos dois dígitos em gols, e o DC é bom demais para ser tão sofrível quanto foi no ano passado. Mas o time precisa de mais ajuda no ataque depois de liberar Jacob Murrell. Um meio-campista central também deveria ser prioridade aqui. Mas há problemas demais para contar.
CF Montréal - Alexis Sánchez deve dar mais vida ao time, enquanto Dani Pereira e Brayan Ceballos acrescentam a experiência de MLS que faltava. Prince Owusu também tem ido bem sem chamar tanta atenção. Mesmo assim, o Montréal está em 14º no Leste, e sua terceira menor folha salarial ainda aparece em campo.