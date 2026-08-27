Níveis das transferências de verão da MLS: Robert Lewandowski deixa o Chicago Fire em ótima posição, aposta em Casemiro coloca o Inter Miami em apuros

Nashville SC - Poderia estar melhor para o Nashville? O clube fez o que precisava nesta offseason, com a contratação de Cristian Espinoza como principal destaque, e vem funcionando a todo vapor. Há algumas preocupações naturais sobre o que acontece se Sam Surridge sofrer uma lesão, mas Warren Madrigal tem contribuído como centroavante reserva.

FC Cincinnati (desde que Kevin Denkey fique) - A situação do Cincy ficou por um fio por um tempo. O interesse do exterior em Denkey está bem documentado, e não seria uma grande surpresa vê-lo sair neste inverno. O clube também não tem vagas premium no elenco disponíveis e parece pronto para seguir em frente.

San Jose Earthquakes- O San Jose preencheu uma lacuna no meio-campo ao contratar Eduard Lowen, do St. Louis CITY. Ainda há algumas falhas aqui: o San Jose sofre gols demais. Mas, com Lowen acrescentando um pouco de controle, Niko Tsakiris fazendo o seu jogo e Timo Werner aberto pela ponta, o San Jose está muito bem montado.

Chicago Fire - Foi uma espécie de troca para o Chicago. O clube contratou Robert Lewandowski, mas perdeu Leon Goretzka. Há fortes ligações com o volante Anzor Mekvabishvili. Mas isso seria um bônus, não algo que mudaria o jogo.

Houston Dynamo - Alguém teve uma offseason melhor do que a do Houston? Uma diretoria que normalmente é tão econômica foi ao mercado e gastou, e os resultados têm sido claros, com o Dynamo avançando em direção ao topo do Oeste. A chegada de Marcelo Saracchi para a lateral esquerda dá ao time mais uma peça experiente. Não há nada urgente a fazer aqui.