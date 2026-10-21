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Michael Olise boot deal 1:1Getty/GOAL

Nike dá um recado contundente ao fechar contrato com Michael Olise, do Bayern de Munique, avesso a acordos de chuteiras

O craque da França e do Bayern de Munique finalmente encerrou o período sem contrato com marcas de chuteiras ao assinar com a gigante americana de artigos esportivos.

Krishan Davis
Traduzido por

  • Michael Olise é uma exceção no futebol moderno. Fiel à maneira despreocupada com que encara o jogo, o jogador de 24 anos, ao longo de seus seis anos e meio de carreira profissional e apesar de rapidamente se firmar como um dos melhores do mundo, nunca teve um contrato de fornecimento de chuteiras, algo que se tornou regra na elite do futebol, embora os valores variem bastante. Mas isso está prestes a mudar.

    Aproveitando a preferência incomum e antiga de Olise por uma linha específica de chuteiras descontinuada há muito tempo, a gigante americana de artigos esportivos Nike convenceu um dos astros mais reservados do futebol a assinar um contrato de fornecimento, superando sua maior rival, a adidas, na disputa pela assinatura do jogador.

    É uma conquista de enorme importância, e muito necessária, para a Nike. Com Olise em seu momento de maior prestígio, ele deve se tornar o rosto da próxima revolução na linha de chuteiras da marca.

  • Indo contra a corrente

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Olise passou toda a carreira sem fechar um contrato lucrativo com uma marca de chuteiras, mas isso está prestes a mudar.

    Embora abra mão de milhões por ano em possíveis receitas de patrocínio, Olise nunca explicou por que decidiu ir contra a corrente. No início deste ano, uma fonte próxima a Olise disse ao L'Equipe que a ideia de um contrato de patrocínio de chuteiras simplesmente “não interessa nem um pouco a ele”, sugerindo que o jogador estava mais do que satisfeito com a liberdade de fazer e usar o que quisesse.

    “Acho que isso torna Olise interessante”, disse o especialista em marketing esportivo Misha Sher ao The Athletic durante o verão. “O fato de ele claramente valorizar o desempenho acima de qualquer outra coisa em um mundo no qual parece que todo mundo tem seu preço. Não sei se isso é intencional da parte dele, do ponto de vista de sua marca. Acho que ele simplesmente é assim.

    “Alguém que valoriza tanto a individualidade quanto ele talvez não queira ser apenas mais um atleta na lista das grandes marcas. Sabemos que jogadores desse nível já são bem pagos, mas abrir mão de um contrato ou de uma parceria nessa categoria específica é muito incomum.”

    Tim Stedman, vice-presidente de estratégia e marketing de atletas da SportFive, acrescentou: “É um grande mérito de Olise não sentir necessidade disso. Pode ser que ele não queira a exposição ou a exaltação comercial, ou que queira manter distância disso e seja uma pessoa mais reservada, concentrada na carreira como jogador.”

  • Sinônimo

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise sempre joga com chuteiras Hypervenom e chegou a mandar personalizar sua coleção, incluindo um par que usou na Copa do Mundo de 2026.

    Apesar da falta de interesse em fechar um contrato de patrocínio de chuteiras, Olise sempre foi associado a uma marca e a um modelo em particular: a Nike e a Hypervenom III, lançada em 2017, antes de a linha Hypervenom ser descontinuada no ano seguinte.

    Embora tenha usado chuteiras Nike Mercurial, adidas F50 e New Balance tanto depois de despontar no Reading quanto, mais recentemente, nos treinos, Olise jogou exclusivamente de Hypervenom durante suas passagens pelo Crystal Palace e pelo Bayern de Munique.

    Ele já exibiu sua vasta coleção desse modelo ao combinar as cores das chuteiras com as do uniforme usado em cada partida. Chegou até a contratar artistas para personalizar alguns de seus pares com desenhos exclusivos, pintados à mão.

    No entanto, a postura indiferente de Olise em relação a contratos de patrocínio de chuteiras parece ter mudado de repente, à medida que seu destaque (e sua visibilidade) continua a crescer tanto no clube quanto na seleção.

  • Declaração muito necessária

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    A Nike superou a perda de Kylian Mbappe de seu grupo de atletas patrocinados ao conseguir uma importante vitória com o acerto com Olise.

    Com Olise mais valorizado do que nunca, após se destacar pelo Bayern semana após semana e brilhar individualmente pela França na Copa do Mundo, diversos relatos apontam que a Nike fechou com ele seu primeiro contrato de patrocínio de chuteiras.

    É uma conquista de que a gigante americana de artigos esportivos precisava, após perder, em setembro, o principal rosto atual de sua linha de futebol, quando Kylian Mbappe, compatriota de Olise e astro do Real Madrid, trocou a marca pela concorrente On, que está entrando pela primeira vez no mercado de fabricação de chuteiras.

    As notícias de que a adidas queria fechar com Olise tornam o acordo ainda melhor para a Nike. Segundo o Footy Headlines, a marca alemã fez uma forte investida para contratá-lo no verão, oferecendo um contrato lucrativo de longo prazo depois que seu CEO, Bjorn Gulden, manifestou publicamente o desejo de tornar Olise um atleta patrocinado pela adidas.

    No entanto, isso parece não ter sido suficiente para convencer o jogador de 24 anos e, além do dinheiro, aparentemente há um motivo importante para ele ter escolhido a Nike.

  • O retorno de um ícone

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    A Nike vai trazer de volta a popular linha Hypervenom, descontinuada em 2019, e Olise deve se tornar um dos rostos da linha.

    Quase dez anos após a descontinuação da Hypervenom, a Nike estaria prestes a trazer a linha de volta em 2027, e Olise será um dos rostos do relançamento. A promessa de retomar a linha foi decisiva para convencer o ponta a assinar contrato, segundo o Footy Headlines.

    Neymar foi o garoto-propaganda da Hypervenom quando a chuteira foi lançada originalmente, em 2013, para substituir a icônica linha Total90. Ele usou o modelo enquanto brilhava pelo Barcelona e na Copa do Mundo de 2014, disputada em casa, no Brasil. A linha foi descontinuada em 2019, mas agora está prestes a voltar ao catálogo da Nike após o relançamento, em 2025, da combinação de cores da versão inaugural.

    O modelo que retorna substituirá a Phantom, usada atualmente por nomes como Erling Haaland e Alexia Putellas, como a principal chuteira da Nike voltada à agilidade e aos chutes. Os dois serão os rostos do relançamento da Hypervenom ao lado de Olise e de Cole Palmer, do Chelsea, no próximo verão. O jogador do Bayern já havia sido visto treinando com o que se acredita ser um protótipo totalmente branco da futura chuteira enquanto estava a serviço da França, antes da Copa do Mundo.

    Considerando esse contexto, faz muito mais sentido que Olise tenha decidido finalmente deixar de evitar contratos de patrocínio de chuteiras, preparando-se para oficializar sua paixão pela Hypervenom.

  • “Uma abordagem criativa diferente”

    Michael Olise
    Getty

    A personalidade de Olise fora de campo deve influenciar a forma como a Nike vai promovê-lo. A marca planeja adotar uma abordagem “completamente diferente” com sua nova estrela.

    Em sintonia com a postura despreocupada de Olise e sua aparente relutância em se tornar uma estrela, este não deverá ser um contrato de chuteiras comum. Em vez disso, a Nike deve adotar uma abordagem inédita com um jogador que rapidamente se tornou um dos maiores nomes entre seus atletas patrocinados.

    Segundo o Footy Headlines, a gigante americana de artigos esportivos pretende seguir “um caminho criativo completamente diferente” com o francês. A ideia é destacar o contraste entre sua postura fora de campo, conhecida pela calma, discrição e falta de emoção, e sua presença eletrizante e decisiva em campo.

    Ainda não se sabe exatamente como isso será, mas há uma possibilidade concreta de vermos Olise usando chuteiras Hypervenom exclusivas no ano que vem. Depois de todo esse tempo, sua ligação com a chuteira agora é oficial, e parece que há muito mais por vir.