Embora abra mão de milhões por ano em possíveis receitas de patrocínio, Olise nunca explicou por que decidiu ir contra a corrente. No início deste ano, uma fonte próxima a Olise disse ao L'Equipe que a ideia de um contrato de patrocínio de chuteiras simplesmente “não interessa nem um pouco a ele”, sugerindo que o jogador estava mais do que satisfeito com a liberdade de fazer e usar o que quisesse.

“Acho que isso torna Olise interessante”, disse o especialista em marketing esportivo Misha Sher ao The Athletic durante o verão. “O fato de ele claramente valorizar o desempenho acima de qualquer outra coisa em um mundo no qual parece que todo mundo tem seu preço. Não sei se isso é intencional da parte dele, do ponto de vista de sua marca. Acho que ele simplesmente é assim.

“Alguém que valoriza tanto a individualidade quanto ele talvez não queira ser apenas mais um atleta na lista das grandes marcas. Sabemos que jogadores desse nível já são bem pagos, mas abrir mão de um contrato ou de uma parceria nessa categoria específica é muito incomum.”

Tim Stedman, vice-presidente de estratégia e marketing de atletas da SportFive, acrescentou: “É um grande mérito de Olise não sentir necessidade disso. Pode ser que ele não queira a exposição ou a exaltação comercial, ou que queira manter distância disso e seja uma pessoa mais reservada, concentrada na carreira como jogador.”