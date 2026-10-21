Michael Olise é uma exceção no futebol moderno. Fiel à maneira despreocupada com que encara o jogo, o jogador de 24 anos, ao longo de seus seis anos e meio de carreira profissional e apesar de rapidamente se firmar como um dos melhores do mundo, nunca teve um contrato de fornecimento de chuteiras, algo que se tornou regra na elite do futebol, embora os valores variem bastante. Mas isso está prestes a mudar.
Aproveitando a preferência incomum e antiga de Olise por uma linha específica de chuteiras descontinuada há muito tempo, a gigante americana de artigos esportivos Nike convenceu um dos astros mais reservados do futebol a assinar um contrato de fornecimento, superando sua maior rival, a adidas, na disputa pela assinatura do jogador.
É uma conquista de enorme importância, e muito necessária, para a Nike. Com Olise em seu momento de maior prestígio, ele deve se tornar o rosto da próxima revolução na linha de chuteiras da marca.