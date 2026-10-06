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Nick Swirad Brits Abroad Brunei 1:1GOAL

Nick Swirad: de Manchester a Bandar Seri Begawan e a vida como jogador de futebol profissional em Brunei

Na mais recente edição da série "Brits Abroad", da GOAL, um homem que representou o FC United of Manchester, passou pelos Estados Unidos e pela Tasmânia antes de acabar no Sudeste Asiático fala sobre conviver com a realeza, comida apimentada e o que fazer em Brunei.

Chris Burton
Traduzido por

  • Houve um tempo, não faz tanto assim, em que jogadores britânicos atuando no exterior eram mais raros do que tudo. A relutância individual em deixar zonas de conforto geográficas fez com que, coletivamente, suas asas fossem cortadas.

    Este é, porém, um admirável mundo novo, com o avanço cultural fazendo com que nenhum canto do planeta deva ser considerado distante demais. Sair de casa e desfrutar de um estilo de vida diferente agora é uma experiência a ser abraçada, e não temida.

    Claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais que precisam ser superados ao longo do caminho, mas por que não encará-los em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores estão adotando essa mentalidade.

    Levando isso em conta, e como ouvimos para sempre que viajar amplia a mente, GOAL ajudará a contar a história de alguns desses exploradores intrépidos que derrubaram barreiras e se viram em posição de transmitir tanto sabedoria esportiva quanto de viagem.

    O próximo é Nick Swirad, um homem que pegou a rota cênica de Manchester até Bandar Seri Begawan, a capital de Brunei…

  • Estudos e trabalho de segurança

    Manchester Apollo band
    Getty

    Swirad passou um período controlando multidões no icônico Manchester Apollo

    "Meu pai é Red desde a vida toda, então ele sempre ia me levar para o futebol. Ele viu George Best e tudo mais, ia a Old Trafford antigamente, então ele sempre ia empurrar o futebol para mim. Eu comecei em Radcliffe, costumava treinar em Radcliffe e, desde então, joguei por times dali da região, joguei em Prestwich. Nunca fui observado por um clube, nunca joguei profissionalmente. Eu jogava basicamente o futebol de sábado e domingo na área local, que é Bury, ali perto de Heaton Park, por aquela região.

    "As coisas mudaram quando o FC United surgiu. Meu pai é Red desde a vida toda, ele ia aos jogos do United, mas ficou sem condições de pagar quando a Sky entrou, e eu nasci basicamente na mesma época, então isso era como uma versão operária do United. A gente assistia um pouco ao Bury, mas aí, quando o FC surgiu, para ele pareceu: é disso que se trata. Eu comecei a jogar pelo time juvenil de lá e, eventualmente, cheguei ao time principal aos 17, joguei algumas partidas, fui para o Manchester College e a maior parte da minha carreira antes de ir viajar para o exterior foi no futebol não profissional de Manchester.

    "É uma trajetória diferente. É a melhor coisa. Foi estranho para mim porque, quando eu estava no FC, tinha caras que tinham saído da base do City e do United. Eu tive um pouco de síndrome do impostor ali, porque eu vinha basicamente da Sunday League! Eu estava no Manchester College, e foi a primeira vez que tive treino de verdade em Ardwick. E eu ia jogar pela faculdade, jogar pelo FC United e depois jogar pela Manchester FA. Eu costumava treinar em Littleton Road, em Salford, e depois no FC United.

    "Eu estudava, trabalhava em bar e fazia segurança no Manchester Apollo. Eu fazia todas essas coisas e depois ia para a universidade. Vejo caras onde estou agora e eles jogaram futebol profissional a vida toda, desde os 16, 18 anos, é tudo o que conheceram. E, de certa forma, sou grato, porque tive uma origem muito, muito diferente da deles. Mas acho que isso me fez valorizar mais."

  • De South Yorkshire a Nova Jersey

    "Eu jogava pelo FC United e joguei pelo Stocksbridge no ano seguinte ao de Jamie Vardy lá. Acho que joguei contra ele. Ele era só esse cara, tipo: este cara tem um grande futuro pela frente. E era isso. E então, vendo onde ele está agora, quem poderia imaginar o que ele faria?

    "Eu tinha rodado pela non-league, por Manchester, e trabalhando. Eu estava de saco cheio disso, sabe como é, jogo de terça-feira à noite fora de casa contra o Stocksbridge, faz frio e tudo mais. Então, fui treinar em Nova Jersey. Ficava a cerca de 30 minutos de Manhattan, em um lugar chamado Montclair. Foi incrível. Eu trabalhava como treinador em uma academia. Não era luxo. Era ficar em uma despensa com uma cama dentro, percevejos e tudo mais! Mas foram os melhores nove meses da minha vida. Eu amo futebol. Eu absolutamente adoro. E só de estar ali, mesmo sem jogar, para estudá-lo, treiná-lo, com essas crianças que queriam aprender, foi brilhante."

  • Treinando nos EUA

    Manhattan skyline
    Getty

    Manhattan ficava à porta de Swirad durante uma temporada nos Estados Unidos

    "O futebol nos Estados Unidos estava se desenvolvendo. Acho que avançou muito porque vi a geração mais velha de treinadores do Reino Unido indo para lá. Eles conseguiam emprego só pelo sotaque! Eles vão para lá e, por serem ingleses, as pessoas começam a reverenciá-los. Mas melhorou. Melhorou muito. As instalações eram incríveis. Ainda acho que eles não entendem totalmente, porque não faz parte da cultura. Não acho que um dia vá fazer. Para nós, é como ir à igreja. É uma espécie de religião. Nunca vai ser assim para eles.

    "Mas as instalações eram incríveis. E a questão lá também é que, se você tem dinheiro, paga para jogar nessas academias. Tudo era baseado financeiramente. Então acho que muitas crianças potencialmente têm qualidade e simplesmente não têm a oportunidade. Acho que isso é algo importante lá. Tipo, todas as crianças andam de 4x4, são crianças ricas vivendo em mansões. É definitivamente diferente do trabalho de treinador que fiz em Manchester, com os garotos do centro da cidade. Mas, de novo, é só uma cultura do futebol diferente, não é? Definitivamente também evoluiu muito desde então."

  • Da América à Austrália

    “Ir para a Tasmânia foi uma loucura. Eu era muito ingênua. Achei que a Tasmânia seria quente. Achei que seria como o Diabo da Tasmânia! Cheguei lá e estava raspando gelo do meu carro, e nevando! Fiquei tipo: ‘vim de Manchester para a metade do outro lado do mundo para isso’. Mas foi uma experiência incrível. Acho que eu teria aproveitado mais se tivesse ido agora, porque eu tinha saído de Nova York e depois fui para a Tasmânia. Não dava para ter um contraste muito maior.

    “De novo, tinha sua própria cultura única. É uma parte muito distinta do mundo. Vive na sua própria bolha, e eles são muito apaixonados. O clube para o qual fui nem ficava na capital, ficava em Launceston. Foi brilhante. É um clube enorme, movido por valores familiares. As pessoas ficam lá por gerações. Depois, continuam ali treinando as crianças mais novas e tudo mais.

    “E, para ser sincera, era o total oposto de onde eu estava em Nova Jersey. Um lugar, obviamente, era de pagar para jogar, muito mais uma cultura de desempenho em que o dinheiro era fundamental. Já aqui, era um clube movido por valores. Esses clubes têm uma forte herança italiana e croata, então são muito enraizados na cultura e na história. Foi ótimo. Eu não diria que aproveitei tanto quanto poderia, porque ficava pensando: ‘o que estou fazendo aqui?’. Mas, em retrospecto, foi uma experiência fantástica. Não são muitas as pessoas que foram à Tasmânia, mesmo entre os australianos, quanto mais as do Reino Unido. Então, foi fascinante.”

  • Como surgiu a mudança para a Malásia

    Petronas Twin Towers Kuala Lumpur Malaysia
    Getty

    Johor e Kuala Lumpur estão a um mundo de distância de Lancashire

    "Vi um artigo sobre um jogador malaio mestiço e vi o nome do agente dele, Scott Ollerenshaw, então procurei por ele e enviei um e-mail aleatório. E sim, basicamente ele era muito próximo do Príncipe de Johor. Ele conseguiu um passaporte para mim e eu entrei no JDT II. O Johor é o clube mais bem-sucedido da Malásia. Eles estão jogando a Liga dos Campeões da Ásia e esse tipo de coisa. Na época, eles ainda estavam se desenvolvendo.

    "Foi uma loucura, um garoto cuja família vem de uma origem de classe trabalhadora em Manchester ir para lá e ver essa riqueza opulenta, garagens cheias de carros esportivos de alto padrão, jatos particulares, esse tipo de dinheiro é ostentado. Foi muito difícil para mim me adaptar vindo da minha origem. É outra experiência de vida e algo a que eu tive que me adaptar. Consegui o passaporte e pude jogar como jogador local. Sempre serei grato ao Príncipe por isso porque isso mudou minha vida. Já fui para todo lugar nesses últimos 10, 11 anos. Foi uma loucura."

  • Supercidades e torcedores fanáticos

    “Na Malásia, a cultura é muito rica e muito diferente em cada parte a que você vai. Tenho sorte por já ter estado por toda a Malásia jogando em diferentes lugares. Johor tem a sua própria cultura única, ficando bem ao lado de Singapura. E depois KL é uma supercidade onde você pode fazer o que quiser. As pessoas neste país são absolutamente obcecadas por futebol. Isso diminuiu um pouco com a COVID e, vou ser sincero, o Johor venceu a liga nas últimas 10 temporadas, então o interesse caiu um pouco nesse sentido, mas quando cheguei aqui pela primeira vez, as multidões eram insanas. É brilhante.

    “O nível do futebol é discutível, mas fui muito abençoado. Não sou o maior jogador de futebol do mundo. Não tive essa base, mas consegui vir para cá e construir algo para mim mesmo, além de viver experiências incríveis. Cheguei até a ter o meu próprio programa de TV durante dois anos, chamado ‘Man on the Street’. Eles trouxeram jogadores da Premier League e nós os entrevistávamos, além de levá-los pela Malásia para viver a experiência.

    “É bem surreal. Mas eles são obcecados por futebol aqui. As pessoas ficavam acordadas até 3h, 4h da manhã para assistir aos jogos do United. Foi difícil para mim porque, obviamente, a minha família é torcedora do Liverpool e nós somos da região. Então a nossa ligação é diferente da das pessoas daqui, que são fanáticas pelos times da Premier League. É muito mais do que futebol.

    “Você tem pessoas do outro lado do mundo que acompanham o jogo há mais tempo do que eu estou vivo, 30, 40 anos. Você entra num táxi e eles vão estar falando sobre Kevin Keegan. Vão estar falando sobre pessoas, sabe, todos os jogadores do United de antigamente. Quando você está nessa bolha no Reino Unido, esquece o quão grande o jogo realmente é, especialmente a Premier League. A cultura do futebol é muito, muito forte, especialmente em relação ao futebol inglês.”

  • Desafios culturais na Malásia

    Malaysia market
    Getty

    A temperatura e a comida na Malásia exigem um tempo de adaptação

    "Você não se acostuma com o calor. É impossível se acostumar com isso. Na verdade, desmaiei no treino no mês passado. Fiquei inconsciente por um minuto. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Se foi o calor, a desidratação ou o que quer que seja. No hospital, no começo, acharam até que eu tinha tido um ataque cardíaco. Mas, aparentemente, meu coração está bem e vou voltar aos poucos. Vou ficar bem para voltar a treinar. Mas isso acaba com você.

    "Você vê times da Premier League que vêm para cá para jogar amistosos. Acho que o Chelsea esteve aqui há algumas semanas para jogar contra o Johor. É um esporte diferente. Os movimentos de alta intensidade, os movimentos repetidos, é outra realidade. Você não se acostuma com isso.

    "E tem também a comida. Em KL, nas grandes cidades, tudo bem. É muito mais fácil comer de forma saudável. Mas, quando você vai para as partes mais rurais do país, a dieta malaia não é das mais saudáveis. Há bastante gordura e óleo na comida, bebidas açucaradas e esse tipo de coisa. Então isso também exige um esforço extra. Muita gente fala inglês. Mas acho que você também precisa tentar aprender um pouco da língua deles. Agora já consigo me virar bem em malaio."

  • Sentindo o calor na Tailândia

    “Também fui para a Tailândia por um tempo. Ganhamos a segunda divisão, mas eu não pude jogar na primeira divisão porque não tinha convocações pela seleção, infelizmente. A Tailândia é uma loucura. Eu estava perto do Triângulo de Ouro. Ficava a nove horas de Bangcoc, perto da fronteira com o Laos. Era uma vila onde um cara tinha ganhado dinheiro e depois começou a investir no time. Ninguém falava inglês. Havia um tradutor e até ele não falava inglês! O técnico começou a falar em tailandês, depois o tradutor começou a falar no que deveria ser inglês, e acho que entendi melhor o técnico do que o inglês! Foi uma loucura.

    “E a comida lá em cima é apimentada pra caramba. Você pede para não fazerem apimentada, mas eles ainda colocam pimentas. Você precisa dizer a eles, tipo, literalmente: ‘sem pimenta, não usem, não encostem nela’. É como se, para eles, não fizesse sentido a comida não ser apimentada. Então isso foi interessante. A cultura da Tailândia é muito mais completa em comparação com a da Malásia. Bangcoc é uma cidade louca. Em termos de torcedores, achei os tailandeses um pouco mais apoiadores. Digamos que os torcedores malaios podem ser bem críticos quando as coisas não vão bem, podem ser rápidos para pegar no seu pé, o que não é algo ruim, é apenas a cultura. Os torcedores tailandeses, nós jogávamos por um time que estava na liderança da liga, então talvez fosse por isso! Outra experiência interessante por lá.”

  • Um modo de vida diferente em Brunei

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad está adorando a vida em seu ambiente atual no DPMM

    “Cada lugar da região é diferente. Brunei é muito diferente. É um país seco. Eu não uso tabaco, mas você não pode levar tabaco para dentro se for muçulmano nem fumar na rua. Não é o que eu pensava que seria. Vou ser honesto, eu estava um pouco apreensivo ao vir para cá pela primeira vez, porque você ouve as histórias. Mas cheguei aqui e as pessoas são incríveis. Por causa da riqueza do país, eles têm um forte sistema de bem-estar social aqui, a educação, todo mundo é altamente educado e todo mundo tem suas necessidades básicas atendidas. Todo mundo tem uma qualidade de vida muito boa.

    “Aitor e Angel me trouxeram para cá. Eles me deram a oportunidade de vir para cá e tem sido fantástico. É um clube muito profissional. Temos um bom grupo de rapazes e temos um treinador escocês. É bem mais tranquilo do que a Malásia, embora seja o mesmo tipo de grupo étnico, a cultura malaia muçulmana. Dá para perceber que a infraestrutura aqui é diferente da de lá, na Malásia. Aqui tudo é silencioso e às 22h tudo fecha, literalmente tudo fecha, enquanto na Malásia é como uma cidade de 24 horas.”

  • Custo de vida em Brunei

    “Brunei é caro. Em termos de custo de vida, eu diria que Brunei é bem parecido com o Reino Unido. É parecido porque a moeda deles é atrelada ao dólar de Singapura, o dólar de Brunei. Então tudo é mais caro, enquanto na Malásia é barato pra caramba. A Tailândia é provavelmente ainda mais barata, especialmente onde eu estava. Quando colocaram no contrato que esse seria o salário, foi tipo: ‘ah, não está mal’. Aí você chega aqui e percebe: ‘ok, o custo de vida é bem mais alto’. Mas estou adorando.

    “O filho do sultão de Brunei comanda o time. Ele é o próximo na linha de sucessão para ser o chefe de Brunei e está ali descendo das arquibancadas e tudo mais. O nível de riqueza é algo que eu não consigo entender. Mas ele ainda assim sai para encontrar todos os jogadores e também sabe sobre os jogadores. Ele conhece a história de cada um dos jogadores. Eu não sou o maior monarquista do mundo, mas alguém dessa estatura, nesta cultura daqui, o fato de ainda ter a humildade de conhecer o time, conhecer os jogadores, e de assistir à maioria dos treinos, acho que isso diz muito sobre ele e sobre o quanto ele está envolvido com o clube.”

  • Hotéis sete estrelas e a vida em Brunei

    Orangutan
    Getty

    A vida selvagem local ajuda a fazer de Bornéu um destino bastante único

    “Em Brunei, há muita cultura de cafeteria. Basicamente, você cria sua própria diversão com os caras, relaxando. Nós viajamos bastante, sim, um jogo sim, outro não é na Malásia, então estamos aqui, ali e em todo lugar. Então, no tempo livre, há um hotel sete estrelas chamado Empire Hotel. É loucura. Tem uma praia bonita lá e é bem opulento, e você pode relaxar lá, entrar de graça. Na Tailândia, eu estava no meio de uma vila, no meio do nada. Então foi difícil.

    “Só uma historinha sobre isso. Então nós ganhamos a liga e tivemos o desfile em ônibus aberto pela vila. E literalmente a vila tem duas ruas! Mas a vila inteira saiu, e nós estávamos no ônibus aberto, jogando bebidas para baixo, todo mundo absolutamente bêbado. E acho que levamos umas seis ou sete horas até o sol se pôr só para ir e voltar. Não podia ir mais devagar! Foi absolutamente brilhante.

    “Tailândia, ainda sobre esse ponto, há uma grande diferença quando se trata de cultura. Então a bebida é uma parte bem importante da cultura do futebol ao redor do mundo em certas áreas. Obviamente, nas divisões semiprofissionais do Reino Unido, nem precisa dizer. Na Austrália, também existia isso. Na Malásia, é interessante porque há os jogadores estrangeiros e há os jogadores locais. E geralmente há uma divisão nos times, não de um jeito ruim, mas obviamente um lado é muçulmano, eles têm sua própria forma de fazer as coisas. E os estrangeiros têm sua própria vibe.

    “Na Tailândia, esse foi a primeira vez aqui nesta parte do mundo em que experimentei isso… terminamos o jogo, todo mundo tomando uma bebida junto, todo mundo se divertindo depois de ganhar a liga. Isso é algo que você não vê tanto na Malásia ou em Brunei, por causa da cultura. Eu sinto que às vezes isso é um pouco old school, mas aproxima o time, esse entrosamento.”

  • O que fazer em Bornéu e no Sudeste Asiático

    "Quero ir ver os orangotangos em Bornéu. Ainda não fiz isso. E é algo que eu deveria fazer. Eles são nativos desta ilha, desta área, que, aliás, é absolutamente enorme. Então acho que, antes de tudo, ir ver os orangotangos é algo que eu mesmo preciso fazer. E depois acho que, na Malásia, nesta parte do mundo, o ideal é ir para as ilhas. Você pode ir para a Tailândia, pode ir para as ilhas mais conhecidas. Mas há muitas ilhas tranquilas, mais isoladas, onde você tem aquele clima de praia. Você não precisa ir para as de festa o tempo todo. Há muitas na costa de Sabah, que fica em Bornéu. Também na costa do leste da Malásia. São ilhas realmente paradisíacas, e bem menos turísticas do que talvez ir para a sua habitual Bali ou para um resort na Tailândia.

    "Em terceiro lugar, acho que uma noite em Bangcoc ou Kuala Lumpur não tem erro. A comida de rua, o clima, a correria, o movimento, e isso faz você perceber como somos insignificantes. Eu adoro isso: tomar uns drinques, comer bem, e essas são cidades de 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você não sabe onde vai acabar. Você vai encontrar um amigo ou alguém que conhece um lugar, depois conhece outro lugar, e a noite simplesmente continua até o sol nascer. Essas estão entre as melhores noites que já tive na vida: Bangcoc e KL. E cada uma delas é diferente."

  • Experiência de vida inestimável

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad viveu um sonho após deixar sua zona de conforto

    "Eu incentivaria muito os jogadores a irem para o exterior. Eu tenho a herança da minha mãe, isso foi uma parte enorme para me ajudar, porque abriu essa porta para mim. Mas existem opções, especialmente agora com o mercado de transferências, você tem todos esses sites em que pode falar com pessoas, mandar mensagens. Se for a sua primeira vez, se você não jogou no mais alto nível, talvez tenha que fazer um teste ou algo assim. Mas, 100%, eu faria isso, porque volto e digo a mesma coisa toda vez: o futebol do Reino Unido é de alto nível. Acho que as pessoas não percebem o quão alto ele é. Eu digo aos jogadores aqui o quão alto ele é, o nível, e eles ficam tipo: 'não, claro que não, é a quinta divisão do futebol inglês'. E eu respondo: 'não, é profissional, é um bom nível'."

    "Eu com certeza tentaria sair, porque, por mais que dar certo no Reino Unido seja algo legal, existe uma experiência de vida lá fora que eu acho sem preço, e não acho que você vá realmente se arrepender de dar esse passo. Tive a sorte de ir, dei esse primeiro passo para ir para New Jersey, New York, e isso meio que abriu meus olhos para o fato de que existe um mundo enorme lá fora, culturas diferentes. Nem é só sobre futebol, é sobre experiência de vida, e isso não tem preço. Você vai crescer como pessoa, crescer como ser humano, e essa é uma forma gratificante de viver a vida."

  • O que o futuro reserva?

    "Gostaria de jogar por mais alguns anos. Ainda sinto que ainda tenho um pouco a oferecer, ainda tenho esse brilho. Ainda tenho um pouco mais de espírito de aventura em mim. Mas, honestamente, não sei o que o futuro reserva. Manchester sempre será minha casa, então eu sempre teria um pé lá. Mas, além disso, sinto que também construí uma base aqui. Então, idealmente, seria bom ter um pé nos dois lados. Ainda não tenho certeza. Eu fui para a universidade, então tenho meu diploma em ciências do esporte. Então isso, espero, deve abrir algumas portas.

    "De volta ao Reino Unido, no futebol, tudo mudou muito. Quando saí, nós jogávamos contra o Salford City com o FC United. Jogávamos contra eles em uma noite de terça-feira, nos treinos, como um time com o qual podíamos ganhar confiança. Jogávamos contra eles para ter alguns minutos em campo. E agora eles são o time local da Football League da minha região. É loucura.

    "Também tenho raízes aqui. Minha mãe é de uma ilha chamada Penang, na Malásia, uma ilha linda, linda. Eu gostaria de ficar aqui. Amo o Reino Unido, amo Manchester, mas há muitos outros ótimos lugares para ficar, viver e conhecer também. E a qualidade de vida pode ser comparável, e algumas pessoas podem dizer que é melhor em outros lugares do mundo. Você tem que ir tentar viver essas experiências. Para mim, agora, viver no frio em novembro e dezembro, quando fica escuro durante a maior parte do dia, seria difícil voltar a isso."

  • Índice de habitabilidade

    Brunei flag
    Getty

    Como a vida em Brunei se classifica em cinco áreas importantes

    Clima: 9/10. “Às vezes fica quente demais, esse é o único problema!”

    Comida: 10/10. “Acho que cada parte do Sudeste Asiático tem sua própria cultura gastronômica e, normalmente, ela é distinta, cheia de sabor. Não tenho elogios suficientes para fazer.”

    Pessoas: 10/10. “Você está indo para o exterior, há culturas diferentes, há formas diferentes de viver, mas obviamente ao chegar a Brunei ou à Malásia, é um país muçulmano. Você vai para a Tailândia, é budista. Cada um é muito, muito diferente da forma como as coisas são em casa, particularmente em termos de respeito aos mais velhos, respeito à realeza. Às vezes há um traço um pouco mais submisso na mentalidade das pessoas. Mas são pessoas incríveis.”

    Coisas para fazer: 10/10. “Tudo: praias, comida, cidades. Eu adoro a cidade, comer alguma coisa, bares em rooftops.”

    Custo de vida: 5/10. “Singapura, Brunei, eu provavelmente daria nota cinco porque é caro, tudo é importado. Quando você fala de Malásia, Tailândia, eu provavelmente diria sete ou oito.”

    Total: 44/50

    O acesso a Nick foi fornecido por cortesia da Ruiz Eleven XI.

    RELEMBRE

    FINLÂNDIA: Ayo Obileye

    CROÁCIA: Daniel Adu-Adjei