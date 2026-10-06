Nick Swirad: de Manchester a Bandar Seri Begawan e a vida como jogador de futebol profissional em Brunei

Houve um tempo, não faz tanto assim, em que jogadores britânicos atuando no exterior eram mais raros do que tudo. A relutância individual em deixar zonas de conforto geográficas fez com que, coletivamente, suas asas fossem cortadas.
Este é, porém, um admirável mundo novo, com o avanço cultural fazendo com que nenhum canto do planeta deva ser considerado distante demais. Sair de casa e desfrutar de um estilo de vida diferente agora é uma experiência a ser abraçada, e não temida.
Claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais que precisam ser superados ao longo do caminho, mas por que não encará-los em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores estão adotando essa mentalidade.
Levando isso em conta, e como ouvimos para sempre que viajar amplia a mente, GOAL ajudará a contar a história de alguns desses exploradores intrépidos que derrubaram barreiras e se viram em posição de transmitir tanto sabedoria esportiva quanto de viagem.
O próximo é Nick Swirad, um homem que pegou a rota cênica de Manchester até Bandar Seri Begawan, a capital de Brunei…