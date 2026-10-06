Nick Swirad: de Manchester a Bandar Seri Begawan e a vida como jogador de futebol profissional em Brunei

"Meu pai é Red desde a vida toda, então ele sempre ia me levar para o futebol. Ele viu George Best e tudo mais, ia a Old Trafford antigamente, então ele sempre ia empurrar o futebol para mim. Eu comecei em Radcliffe, costumava treinar em Radcliffe e, desde então, joguei por times dali da região, joguei em Prestwich. Nunca fui observado por um clube, nunca joguei profissionalmente. Eu jogava basicamente o futebol de sábado e domingo na área local, que é Bury, ali perto de Heaton Park, por aquela região.

"As coisas mudaram quando o FC United surgiu. Meu pai é Red desde a vida toda, ele ia aos jogos do United, mas ficou sem condições de pagar quando a Sky entrou, e eu nasci basicamente na mesma época, então isso era como uma versão operária do United. A gente assistia um pouco ao Bury, mas aí, quando o FC surgiu, para ele pareceu: é disso que se trata. Eu comecei a jogar pelo time juvenil de lá e, eventualmente, cheguei ao time principal aos 17, joguei algumas partidas, fui para o Manchester College e a maior parte da minha carreira antes de ir viajar para o exterior foi no futebol não profissional de Manchester.

"É uma trajetória diferente. É a melhor coisa. Foi estranho para mim porque, quando eu estava no FC, tinha caras que tinham saído da base do City e do United. Eu tive um pouco de síndrome do impostor ali, porque eu vinha basicamente da Sunday League! Eu estava no Manchester College, e foi a primeira vez que tive treino de verdade em Ardwick. E eu ia jogar pela faculdade, jogar pelo FC United e depois jogar pela Manchester FA. Eu costumava treinar em Littleton Road, em Salford, e depois no FC United.

"Eu estudava, trabalhava em bar e fazia segurança no Manchester Apollo. Eu fazia todas essas coisas e depois ia para a universidade. Vejo caras onde estou agora e eles jogaram futebol profissional a vida toda, desde os 16, 18 anos, é tudo o que conheceram. E, de certa forma, sou grato, porque tive uma origem muito, muito diferente da deles. Mas acho que isso me fez valorizar mais."