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Nike GFX 1-1GOAL

Naomi Girma, Sophia Wilson e Lauren James: como seis estrelas ajudaram a moldar as mais recentes chuteiras da Nike United

O lançamento deste último pacote de chuteiras traz as seis atletas originais do Nike United: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma.

Traduzido por

  • O azul e o laranja chamam a atenção. Mas há um detalhe mais pessoal dentro das novas chuteiras da Nike United: os nomes das jogadoras que as usam.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma estão de volta para a quarta e última coleção da série. Seus nomes aparecem nas palmilhas dos respectivos modelos, ligando cada chuteira às jogadoras envolvidas no projeto.

    As seis trazem experiências diferentes ao processo de criação. James partindo para cima da marcação, Wilson encontrando espaço para finalizar e Girma saindo jogando desde a defesa impõem exigências distintas às chuteiras que usam. A Nike United incorpora esse feedback às linhas Mercurial, Phantom e Tiempo.


  • O design

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma são as seis atletas que fazem parte do Nike United.

    O azul-claro percorre toda a coleção, com o laranja vibrante criando contraste. Essa combinação de cores une as chuteiras, embora cada linha tenha seu próprio foco.

    James e Paralluelo representam a linha Mercurial, que inclui a Vapor 17 e a Superfly 11. A Nike associa ambas à velocidade: a Vapor é voltada para movimentos rápidos em espaços curtos, enquanto a Superfly foi projetada para a aceleração e a manutenção do ritmo em campo aberto.

    A Superfly conta com uma unidade Air Zoom externa sob a parte dianteira do pé e um cabedal FlyWeave Ultra que, segundo a Nike, foi desenvolvido para manter o pé firme em altas velocidades.

    Wilson e Castellanos estão associadas à Phantom 6, cujo foco passa a ser a precisão nos passes, dribles e finalizações. Seu cabedal texturizado Gripknit foi projetado para ajudar as jogadoras a controlar o contato com a bola.

    Guijarro e Girma usam a Tiempo Maestro. Ambas se sentem à vontade para receber a bola sob pressão e usá-la para iniciar um ataque, o que torna o toque um foco natural. Segundo a Nike, o cabedal TechLeather da chuteira foi projetado para proporcionar uma sensação macia e consistente no contato com a bola.

  • A história

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James e Salma Paralluelo usam as chuteiras Mercurial Vapor 17 e Mercurial Superfly 11.

    A Nike apresentou o coletivo de seis jogadoras em fevereiro de 2025, reunindo atletas de diferentes países, clubes e posições para contribuir com sugestões sobre a coleção.

    Essa diversidade dá ao projeto sua conexão mais interessante com o jogo. Uma meio-campista que recebe a bola sob pressão pelas costas e uma atacante que acelera para ocupar um espaço livre podem valorizar características diferentes em uma chuteira, mesmo quando vestem as mesmas cores.

    Para a Nike United, as experiências das jogadoras serviram de ponto de partida para as discussões sobre o design. Ao longo de quatro coleções, seus nomes e estilos individuais de jogo continuaram fazendo parte da identidade do projeto.

    O capítulo 4 reúne novamente o grupo original para encerrar a série.

  • A empolgação

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    As Phantom 6 são usadas por Sophia Wilson e Deyna Castellanos.

    O lançamento chega com a Copa do Mundo Feminina de 2027 no horizonte, dando à campanha um contexto mais amplo à medida que cresce a atenção em torno do torneio.

    As seis atletas compartilharam imagens da campanha em 22 de outubro, mostrando a nova coleção e seus diferentes modelos. Para os torcedores que as acompanham no futebol de clubes e de seleções, esses rostos conhecidos criam uma ligação direta com as chuteiras.

  • O que vem a seguir?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Patri Guijarro e Naomi Girma usam as Tiempo Maestro.

    A coleção Nike United Chapter 4 foi colocada à venda em 22 de outubro.

    Um novo grupo de atletas deve se juntar ao Nike United em 2027, dando início à próxima fase do programa e trazendo novas experiências para o processo de criação.