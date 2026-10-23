O azul e o laranja chamam a atenção. Mas há um detalhe mais pessoal dentro das novas chuteiras da Nike United: os nomes das jogadoras que as usam.
Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma estão de volta para a quarta e última coleção da série. Seus nomes aparecem nas palmilhas dos respectivos modelos, ligando cada chuteira às jogadoras envolvidas no projeto.
As seis trazem experiências diferentes ao processo de criação. James partindo para cima da marcação, Wilson encontrando espaço para finalizar e Girma saindo jogando desde a defesa impõem exigências distintas às chuteiras que usam. A Nike United incorpora esse feedback às linhas Mercurial, Phantom e Tiempo.