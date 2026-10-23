O azul-claro percorre toda a coleção, com o laranja vibrante criando contraste. Essa paleta compartilhada conecta as chuteiras, enquanto cada linha tem seu próprio foco.

James e Paralluelo representam a linha Mercurial, que inclui a Vapor 17 e a Superfly 11. A Nike apresenta as duas como chuteiras voltadas à velocidade: a Vapor tem foco em movimentos rápidos em espaços reduzidos, enquanto a Superfly foi projetada para a aceleração e para manter o ritmo em campo aberto.

A Superfly tem uma unidade Air Zoom externa sob a parte da frente do pé e um cabedal FlyWeave Ultra que, segundo a Nike, foi desenvolvido para manter o pé firme em altas velocidades.

Wilson e Castellanos estão associadas à Phantom 6, cuja ênfase passa a ser a precisão nos passes, dribles e finalizações. Seu cabedal texturizado Gripknit foi projetado para ajudar as jogadoras a controlar o contato com a bola.

Guijarro e Girma usam a Tiempo Maestro. As duas se sentem à vontade para receber a bola sob pressão e usá-la para iniciar uma jogada de ataque, o que torna o toque um foco natural. Segundo a Nike, o cabedal TechLeather da chuteira foi desenvolvido para proporcionar uma sensação de maciez e consistência no contato com a bola.