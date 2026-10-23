O azul e o laranja chamam a atenção. Mas, dentro das chuteiras mais recentes da Nike United, há um detalhe mais pessoal: os nomes das jogadoras que as usam.
Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma retornam para a quarta e última coleção da série. Seus nomes aparecem nas palmilhas dos respectivos modelos, associando cada chuteira às jogadoras envolvidas no projeto.
As seis trazem experiências diferentes para o processo de criação. James partindo para cima de quem a marca, Wilson encontrando espaço para finalizar e Girma saindo com a bola desde a defesa impõem exigências diferentes às chuteiras que usam. A Nike United incorpora esse retorno às linhas Mercurial, Phantom e Tiempo.