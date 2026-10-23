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Nike GFX 1-1GOAL

Naomi Girma, Sophia Wilson e Lauren James: como seis estrelas ajudaram a desenvolver as novas chuteiras da Nike United

O lançamento deste último pacote de chuteiras reúne as seis atletas originais da Nike United: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma.

Traduzido por

  • O azul e o laranja chamam a atenção. Mas, dentro das chuteiras mais recentes da Nike United, há um detalhe mais pessoal: os nomes das jogadoras que as usam.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma retornam para a quarta e última coleção da série. Seus nomes aparecem nas palmilhas dos respectivos modelos, associando cada chuteira às jogadoras envolvidas no projeto.

    As seis trazem experiências diferentes para o processo de criação. James partindo para cima de quem a marca, Wilson encontrando espaço para finalizar e Girma saindo com a bola desde a defesa impõem exigências diferentes às chuteiras que usam. A Nike United incorpora esse retorno às linhas Mercurial, Phantom e Tiempo.


  • O design

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma são as seis atletas que integram o Nike United.

    O azul-claro percorre toda a coleção, com o laranja vibrante criando contraste. Essa paleta compartilhada conecta as chuteiras, enquanto cada linha tem seu próprio foco.

    James e Paralluelo representam a linha Mercurial, que inclui a Vapor 17 e a Superfly 11. A Nike apresenta as duas como chuteiras voltadas à velocidade: a Vapor tem foco em movimentos rápidos em espaços reduzidos, enquanto a Superfly foi projetada para a aceleração e para manter o ritmo em campo aberto.

    A Superfly tem uma unidade Air Zoom externa sob a parte da frente do pé e um cabedal FlyWeave Ultra que, segundo a Nike, foi desenvolvido para manter o pé firme em altas velocidades.

    Wilson e Castellanos estão associadas à Phantom 6, cuja ênfase passa a ser a precisão nos passes, dribles e finalizações. Seu cabedal texturizado Gripknit foi projetado para ajudar as jogadoras a controlar o contato com a bola.

    Guijarro e Girma usam a Tiempo Maestro. As duas se sentem à vontade para receber a bola sob pressão e usá-la para iniciar uma jogada de ataque, o que torna o toque um foco natural. Segundo a Nike, o cabedal TechLeather da chuteira foi desenvolvido para proporcionar uma sensação de maciez e consistência no contato com a bola.

  • A história

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    As chuteiras Mercurial Vapor 17 e Mercurial Superfly 11 são usadas por Lauren James e Salma Paralluelo.

    A Nike apresentou o coletivo de seis atletas em fevereiro de 2025, reunindo jogadoras de diferentes países, clubes e posições para contribuir com sugestões para a coleção.

    Essa variedade dá ao projeto sua conexão mais interessante com o futebol. Uma meio-campista que recebe a bola com a marcação às costas e uma atacante que acelera para um espaço livre podem valorizar características diferentes em uma chuteira, mesmo quando usam as mesmas cores.

    No Nike United, as experiências das jogadoras serviram de ponto de partida para as discussões sobre o design. Ao longo de quatro coleções, seus nomes e estilos individuais de jogo permaneceram parte da identidade do projeto.

    O Capítulo 4 volta ao grupo original para encerrar a série.

  • A expectativa

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    As Phantom 6 são usadas por Sophia Wilson e Deyna Castellanos.

    O lançamento acontece com a Copa do Mundo Feminina de 2027 no horizonte, dando à campanha um contexto mais amplo à medida que cresce o interesse pelo torneio.

    Seis atletas divulgaram imagens da campanha em 22 de outubro, mostrando os diferentes modelos da nova coleção. Para os torcedores que acompanham essas atletas por clubes e seleções, os rostos conhecidos oferecem uma ligação direta com as chuteiras.

  • O que vem a seguir?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Patri Guijarro e Naomi Girma usam as Tiempo Maestro.

    A coleção Nike United Chapter 4 começou a ser vendida em 22 de outubro.

    A expectativa é que um novo grupo de atletas se junte ao Nike United em 2027, dando início à próxima fase do programa e trazendo um novo conjunto de experiências para o processo de criação.