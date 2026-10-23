O azul-claro percorre toda a coleção, com o laranja vibrante criando contraste. Essa paleta compartilhada conecta as chuteiras, enquanto cada linha tem seu próprio foco.

James e Paralluelo representam a linha Mercurial, que inclui a Vapor 17 e a Superfly 11. A Nike apresenta ambas com foco na velocidade: a Vapor é voltada a movimentos rápidos em espaços reduzidos, enquanto a Superfly foi projetada para aceleração e manutenção do ritmo em campo aberto.

A Superfly conta com uma unidade Air Zoom externa sob a parte dianteira do pé e um cabedal FlyWeave Ultra que, segundo a Nike, foi desenvolvido para manter o pé firme em alta velocidade.

Wilson e Castellanos estão associadas à Phantom 6, cujo foco passa a ser a precisão nos passes, dribles e chutes. Seu cabedal texturizado Gripknit foi projetado para ajudar as jogadoras a controlar o contato com a bola.

Guijarro e Girma usam a Tiempo Maestro. Ambas se sentem à vontade para receber a bola sob pressão e usá-la para iniciar um ataque, o que faz do toque um foco natural. Segundo a Nike, o cabedal TechLeather da chuteira foi projetado para proporcionar uma sensação suave e consistente no contato com a bola.