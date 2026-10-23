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Nike GFX 1-1GOAL

Naomi Girma, Sophia Wilson e Lauren James: como seis estrelas ajudaram a desenvolver as chuteiras mais recentes da Nike United

O lançamento deste último pacote de chuteiras traz as seis atletas originais do Nike United: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma.

Traduzido por

  • O azul e o laranja chamam a atenção. Mas, dentro das novas chuteiras da Nike United, há um detalhe mais pessoal: os nomes das jogadoras que as usam.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma retornam para a quarta e última coleção da série. Seus nomes aparecem nas palmilhas dos respectivos modelos, associando cada chuteira às jogadoras envolvidas no projeto.

    As seis trazem experiências diferentes para o processo de criação. James partindo para cima de quem a marca, Wilson encontrando espaço para chutar e Girma saindo com a bola desde a defesa: cada situação exige algo diferente de suas chuteiras. A Nike United aproveita esse retorno em suas linhas Mercurial, Phantom e Tiempo.


  • O design

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro e Naomi Girma são as seis atletas que fazem parte da Nike United.

    O azul-claro percorre toda a coleção, com o laranja vibrante criando contraste. Essa paleta compartilhada conecta as chuteiras, enquanto cada linha tem seu próprio foco.

    James e Paralluelo representam a linha Mercurial, que inclui a Vapor 17 e a Superfly 11. A Nike apresenta ambas com foco na velocidade: a Vapor é voltada a movimentos rápidos em espaços reduzidos, enquanto a Superfly foi projetada para aceleração e manutenção do ritmo em campo aberto.

    A Superfly conta com uma unidade Air Zoom externa sob a parte dianteira do pé e um cabedal FlyWeave Ultra que, segundo a Nike, foi desenvolvido para manter o pé firme em alta velocidade.

    Wilson e Castellanos estão associadas à Phantom 6, cujo foco passa a ser a precisão nos passes, dribles e chutes. Seu cabedal texturizado Gripknit foi projetado para ajudar as jogadoras a controlar o contato com a bola.

    Guijarro e Girma usam a Tiempo Maestro. Ambas se sentem à vontade para receber a bola sob pressão e usá-la para iniciar um ataque, o que faz do toque um foco natural. Segundo a Nike, o cabedal TechLeather da chuteira foi projetado para proporcionar uma sensação suave e consistente no contato com a bola.

  • A história

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James e Salma Paralluelo usam as Mercurial Vapor 17 e Mercurial Superfly 11.

    A Nike apresentou o coletivo de seis jogadoras em fevereiro de 2025, reunindo atletas de diferentes países, clubes e posições para contribuir com opiniões sobre a coleção.

    Essa diversidade dá ao projeto sua conexão mais interessante com o futebol. Uma meio-campista que recebe a bola com uma adversária às suas costas e uma atacante que acelera em direção a um espaço livre podem valorizar características diferentes em uma chuteira, mesmo quando vestem as mesmas cores.

    Para a Nike United, as experiências das jogadoras serviram de ponto de partida para as discussões sobre o design. Ao longo de quatro coleções, seus nomes e estilos individuais de jogo permaneceram como parte da identidade do projeto.

    O Capítulo 4 reúne novamente o grupo original para encerrar a série.

  • A empolgação

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    As Phantom 6 são usadas por Sophia Wilson e Deyna Castellanos.

    O lançamento chega com a Copa do Mundo Feminina de 2027 no horizonte, dando à campanha um contexto mais amplo à medida que cresce a atenção em torno do torneio.

    As seis jogadoras compartilharam imagens da campanha em 22 de outubro, mostrando a nova coleção em seus diferentes modelos. Para quem as acompanha no futebol de clubes e de seleções, esses rostos conhecidos criam uma ligação direta com as chuteiras.

  • O que vem a seguir?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    As Tiempo Maestro são usadas por Patri Guijarro e Naomi Girma.

    A coleção Nike United Chapter 4 começou a ser vendida em 22 de outubro.

    Espera-se que um novo grupo de atletas passe a integrar o Nike United em 2027, dando início à próxima fase do programa e trazendo um novo conjunto de experiências para o processo de criação.