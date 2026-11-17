Agora, o projeto ganhou impulso. O público da equipe nas redes sociais continua crescendo. Um período de treinos realizado em fevereiro passado, no Arkansas, ajudou a ampliar o grupo de jogadores e a criar uma equipe feminina. O país realizou com sucesso sua primeira competição nacional de futsal em abril. Há conversas sobre uma liga local mais estruturada, mais amistosos no ano que vem e iniciativas no esporte para pessoas com deficiência.

Webb costumava trabalhar em tempo integral com marketing. Desde então, passou a atuar como freelancer para poder controlar a própria agenda e, espera ele, dedicar mais tempo a um arquipélago a milhares de quilômetros de distância.

"Recentemente, passei a trabalhar como freelancer justamente para ter um pouco mais de tempo para dedicar às Ilhas Marshall. Quero fazer jus ao projeto", disse ele. "Nós nos vemos como responsáveis temporários por ele, porque estamos tentando desenvolver uma organização das Ilhas Marshall para os marshaleses. Então, como podemos ajudar essas pessoas a crescer? Garantir que tenham o que precisam para ter sucesso. E, obviamente, somos dois homens no Reino Unido, mas queremos fazer jus ao projeto e sabemos que o próximo passo provavelmente exige investir ainda mais tempo para ajudar a organização a avançar."

Livia, enquanto isso, acompanha o crescimento do esporte nas escolas. O futebol ainda não faz parte do currículo local, mas o avanço é positivo, disse ele.

E há também o longo prazo. As Ilhas Marshall buscam o reconhecimento da Fifa, com o objetivo de um dia se classificar para a Copa do Mundo. Isso exigiria a filiação a uma confederação de futebol. Segundo Webb, a Associação Asiática de Futebol tem se mostrado receptiva nas conversas. Mas qualquer candidatura precisa ser absolutamente sólida. As Ilhas Marshall acreditam que podem cumprir os requisitos e esperam demonstrar isso realizando uma partida em casa nos próximos 12 meses.

"É preciso conseguir fazer isso no próprio território. Então, para nós, poder receber essa partida nas Ilhas Marshall será o próximo marco. Poder dizer: 'Olhem, o futebol é muito popular aqui. É muito praticado, e conseguimos receber esses eventos internacionais'", afirmou Webb.

Enquanto a equipe trabalha por esse futuro, o país enfrenta um desafio que vai muito além do futebol.

A elevação do nível do mar aumenta o risco de inundações capazes de danificar casas e infraestrutura e contaminar as reservas de água doce das quais dependem as comunidades insulares. Pesquisas voltadas às Ilhas Marshall alertam que os efeitos combinados da elevação do nível do mar e das inundações provocadas pelas ondas podem tornar ilhas baixas inabitáveis em algumas décadas, exigindo a realocação de moradores ou investimentos significativos em infraestrutura de proteção.

Para a federação, formar uma equipe também significa criar uma plataforma para chamar a atenção para essas ameaças.

"Entendemos que, por meio do futebol, provavelmente recebemos mais atenção do que qualquer outra coisa vinda das Ilhas Marshall. Por isso, temos certa obrigação de informar um pouco as pessoas", disse Webb.

E a vida segue nas ilhas. As vendas daquele uniforme de edição limitada visto na final da Copa do Mundo vão gerar mais recursos para a equipe. Pessoas a milhares de quilômetros de distância ajudam, incentivam e defendem o projeto todos os dias. De quem buscava um rumo em Riga a crianças adotadas na Pensilvânia, esse arquipélago, mais isolado do que qualquer outro lugar da Terra, está mais conectado ao restante do mundo do que nunca.

"Ter um sonho não é loucura. Então, sim, estamos seguindo em frente. Estamos mesmo seguindo em frente. Não vamos desistir dos nossos sonhos e, quem sabe, no ano que vem ou daqui a dois anos, finalmente estaremos no cenário mundial, ao lado dos outros países do mundo, praticando esse belo esporte que é o futebol", disse Livia.