Agora, o projeto ganhou força. O público da equipe nas redes sociais continua crescendo. Um período de treinamentos realizado em fevereiro passado no Arkansas ajudou a ampliar o grupo de jogadores disponíveis e a formar uma equipe feminina. Em abril, o país realizou com sucesso sua primeira competição nacional de futsal. Há conversas sobre a criação de uma liga local estruturada, mais amistosos no ano que vem e iniciativas no esporte para pessoas com deficiência.

Webb trabalhava em tempo integral com marketing. Desde então, passou a atuar como freelancer para ter controle sobre sua agenda e, espera, dedicar mais tempo a um grupo de ilhas a milhares de quilômetros de distância.

"Recentemente passei a trabalhar como freelancer justamente para ter um pouco mais de tempo para dedicar às Ilhas Marshall também. Quero fazer jus ao projeto", disse. "Nós nos vemos como pessoas que estão temporariamente à frente disso, porque tentamos desenvolver uma organização das Ilhas Marshall para os marshallenses. Então, como podemos capacitar as pessoas? Garantir que tenham o necessário para ter sucesso. E, claro, somos dois caras no Reino Unido, mas queremos fazer jus ao projeto e sabemos que o próximo passo provavelmente exige investir ainda mais tempo para ajudar a organização a avançar."

Livia, por sua vez, acompanha o crescimento do esporte nas escolas. O futebol ainda não faz parte do currículo local, mas há avanços positivos, afirmou.

E há os planos de longo prazo. As Ilhas Marshall buscam o reconhecimento da FIFA, com o objetivo de um dia se classificar para a Copa do Mundo. Para isso, teriam de ingressar em uma confederação de futebol. A Associação Asiática de Futebol demonstrou receptividade nas conversas, segundo Webb. Mas qualquer candidatura precisa ser absolutamente sólida. As Ilhas Marshall acreditam que podem cumprir os requisitos e esperam demonstrar isso realizando uma partida em casa nos próximos 12 meses.

"É preciso conseguir fazer isso no próprio território. Então, para nós, receber essa partida nas Ilhas Marshall será o próximo marco para podermos dizer: 'Olhem, o futebol é muito popular aqui. É muito praticado, e podemos sediar esses eventos internacionais'", disse Webb.

Enquanto a equipe trabalha por esse futuro, o país enfrenta um desafio que vai muito além do futebol.

A elevação do nível do mar aumenta o risco de inundações capazes de danificar casas e infraestrutura e contaminar as fontes de água doce das quais as comunidades insulares dependem. Pesquisas voltadas às Ilhas Marshall alertam que os efeitos combinados da elevação do nível do mar e das inundações causadas pelas ondas podem tornar as ilhas de baixa altitude inabitáveis em algumas décadas, exigindo a transferência da população ou investimentos significativos em infraestrutura de proteção.

Para a federação, formar uma equipe também significa criar uma plataforma para chamar a atenção para essas ameaças.

"Entendemos que, por meio do futebol, provavelmente atraímos mais atenção do que qualquer outra coisa vinda das Ilhas Marshall. Então, temos uma certa obrigação de informar um pouco as pessoas", disse Webb.

E a vida segue nas ilhas. As vendas daquele uniforme de edição limitada visto na final da Copa do Mundo vão gerar mais recursos para a equipe. Pessoas a milhares de quilômetros de distância ajudam, impulsionam e defendem a causa todos os dias. De homens que haviam perdido o rumo em Riga a crianças adotadas na Pensilvânia, esse grupo de ilhas, mais isolado do que qualquer outro lugar da Terra, está mais ligado ao resto do mundo do que nunca.

"Ter um sonho não é loucura. Então, sim, estamos nos empenhando. Estamos nos empenhando de verdade. Não vamos desistir dos nossos sonhos e, quem sabe, no ano que vem ou daqui a dois anos, finalmente estaremos no cenário mundial, jogando esse esporte tão bonito que é o futebol ao lado dos outros países do mundo", disse Livia.