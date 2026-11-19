Esta é uma semana estranha para B.J. Callaghan. Até ele, um dos técnicos da MLS que mais demonstram estar concentrados no presente, admite isso. E não, não é por causa do barulho externo provocado por uma determinada vaga que surgiu de repente.

O motivo é que seu Nashville SC, depois de estabelecer um recorde de pontos na MLS (77), conquistar o Supporters’ Shield e passar com tranquilidade pela temporada regular, vive um período de espera. No momento da entrevista, alguns jogadores estão com suas seleções. Os que permaneceram ganharam um dia extra de folga. Em 24 de outubro, o Nashville soube que seria o cabeça de chave número 1 do Leste. Talvez já desconfiasse disso antes, mesmo que este time raramente se permita olhar para o quadro geral. O ritmo intenso, semana após semana, de uma temporada regular de recordes foi interrompido.

“É uma situação um tanto incomum”, disse Callaghan à GOAL. “Mas todo mundo está mais ou menos no mesmo barco.”

A pausa, porém, oferece um raro momento de reflexão sincera, embora não da maneira habitual. Não se trata exatamente de uma oportunidade para festejar ou passar semanas na praia. Callaghan e sua comissão técnica aproveitaram o período para fazer uma avaliação minuciosa. O Nashville construiu uma temporada regular de recordes. A equipe viveu cada momento dela, lutou pelos resultados e cuidou, dia após dia, de todos os pequenos detalhes que formam um time vencedor.

Agora, às vésperas dos playoffs, o Nashville se faz a pergunta que tantos vencedores do Supporters’ Shield não conseguiram responder:

Como transformar o triunfo na temporada regular em um título da MLS Cup?

“Temos muito orgulho do trabalho que conseguimos realizar”, disse Callaghan. “Estamos orgulhosos por termos batido tantos recordes. E, quando falamos em refletir, olhamos para o que tornou tudo isso possível, certo? É aí que entramos nos detalhes.”