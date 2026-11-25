Após cada jogo da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo deste verão, Mark McKenzie se via no centro de tudo. Enquanto jogadores, treinadores e membros da comissão se reuniam ao seu redor, McKenzie conduzia uma oração com o time. A ideia não era fazer daquele um momento espiritual, embora essa fosse a intenção original. A roda nem era necessariamente religiosa. O foco, na verdade, era a gratidão e a união. Naqueles momentos, diante dos olhos do mundo, eles eram um time, juntos.

Então a Copa do Mundo terminou e, horas depois da derrota para a Bélgica, cada um seguiu seu caminho. O verão havia acabado, assim como a rotina. Os dias no hotel, as viagens de ônibus, os longos treinos sob o sol: tudo terminou num instante. Quando aquilo acabou, McKenzie teve de encarar uma nova realidade. De repente, precisava pensar em si mesmo. Precisava responder à pergunta mais difícil do mundo: o que fazer agora?

“O mais importante para mim era dar um passo na carreira do qual pudesse me orgulhar ao olhar para trás”, diz McKenzie ao GOAL. “Você sai da Copa do Mundo e há tantos cenários diferentes, tantos caminhos que pode seguir no próximo passo, certo? Mas eu sabia que este não seria mais um passo só sobre mim.”

Assim, aos 27 anos, McKenzie decidiu voltar para casa, para onde tudo começou. Em setembro, anunciou que voltaria ao Philadelphia Union em janeiro, encerrando uma passagem de seis temporadas pela Europa. Ao entrar no auge da carreira como zagueiro, McKenzie escolheu dedicar essa fase a ajudar o clube de sua região a alcançar um nível mais alto. Essa é, pelo menos, uma parte importante da decisão.

A outra parte? A sensação de estar em casa. A Copa do Mundo terminou e uma nova fase começou, não apenas para McKenzie, mas também para sua família. É uma fase empolgante, que promete mudanças. Em alguns aspectos, porém, promete que muita coisa continue igual, só que em um lugar novo e, ao mesmo tempo, familiar.

“Não se trata apenas de mim, mas de nós”, afirma. “Mas, como eu disse à minha esposa, qualquer passo que eu dê não vai mudar minha mentalidade. Vou continuar sendo o mesmo Mark. Vou encarar isso com a personalidade que sempre tive, com a mesma determinação, a mesma ambição, sendo a mesma pessoa extrovertida que sou.

“Ainda quero vencer onde quer que eu vá. Quero vencer. Quero competir e ser o melhor em tudo o que fizer. Sou competitivo desse jeito, então precisava ter certeza de que o passo que eu desse estivesse alinhado com a visão que eu tinha.”

De certa forma, essa visão começa a se concretizar em janeiro. Mas, na verdade, ela surgiu nos dias difíceis após o fim da Copa do Mundo.