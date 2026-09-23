Multada por usar New Balance: resposta de Michelle Cooper coloca à prova a política de calçados “prioridade para a jogadora” da NWSL
Michelle Cooper transformou sua multa da NWSL em uma ferramenta de marketing bem-humorada.
A atacante do Kansas City Current fez os torcedores comentarem em meados de agosto, quando publicou em seus Stories do Instagram uma captura de tela de um e-mail da NWSL com o assunto “Notificação disciplinar da NWSL”. O e-mail informava que ela havia sido multada por “uso de chuteiras da marca New Balance”.
Como resposta, ela publicou um segundo Story em que aparece jogando com suas chuteiras New Balance, da patrocinadora, com a legenda: “Entããão comprem New Balance (podemos ter chuteiras iguais)” e um link direto para a página onde os torcedores podiam comprá-las.
Uma multa por usar as chuteiras, seguida por um convite para comprá-las. Entendeu o que ela fez?
A resposta de Cooper foi brincalhona, mas a questão por trás disso é mais complicada: o que acontece quando o contrato de patrocínio de uma jogadora entra em conflito com as regras comerciais da liga?
Fazendo os jogadores receberem, mas a que custo?
A notificação disciplinar decorre dos “acordos de exposição” para calçados e luvas de goleiro que a NWSL introduziu durante a temporada de 2026.
Em resumo: marcas de calçados e luvas de goleiro precisam pagar à liga para que seus logos fiquem visíveis nas partidas. Essa taxa, descrita como em torno de US$ 100.000, é separada do dinheiro que as empresas pagam às jogadoras por acordos individuais de marca, que devem valer pelo menos US$ 5.000 por atleta segundo a política.
A comissária da NWSL, Jessica Berman, apresentou o programa como uma forma de estabelecer padrões mínimos para esses acordos.
“Parte do programa é justamente criar padrões mínimos para as jogadoras para que elas sejam pagas… Queremos que nossas jogadoras sejam pagas por essas marcas.”
Fazer com que as jogadoras sejam pagas é um objetivo válido. Mas há uma diferença entre estabelecer um valor mínimo para um patrocínio e garantir que as jogadoras realmente consigam fechar, ou manter, um.
A política não garante a toda jogadora da NWSL um acordo de marca remunerado. E, para empresas que já pagam jogadoras, a taxa adicional da liga levanta uma questão: continuar essas parcerias ainda faz sentido financeiramente?
Vale lembrar que essa política foi introduzida no meio da temporada, quando as jogadoras já tinham compromissos de patrocínio. A associação de jogadoras da NWSL reagiu, argumentando que os contratos existentes deveriam ser preservados. Isso ao menos daria a Cooper e a jogadoras em situações semelhantes tempo para definir os próximos passos.
O sindicato das jogadoras também não deixou isso passar. Ele apresentou uma queixa contestando a aplicação da política e, como o The Athletic informou em agosto, a liga não podia cobrar as multas contestadas enquanto essa contestação estivesse em andamento.
Apagar o logo não resolve tudo
Segundo reportagem de agosto do The Athletic, Adidas e Puma haviam aderido ao programa ao lado da Nike, parceira de longa data da liga. A New Balance é uma ausência notável.
A liga também deu às jogadoras a opção de usar chuteiras totalmente pretas, sem logotipo visível, algo que algumas já começaram a fazer. Isso permite que continuem usando o calçado de sua preferência, mas não resolve o problema de patrocínio.
Os acordos com marcas dependem de as jogadoras funcionarem como ferramenta de marketing. Sem que o público identifique a marca da chuteira, quanto valor essa parceria mantém?
Isso não significa que todas as empresas vão desistir. Mas cria mais um custo para as marcas considerarem ao decidir onde gastar seu dinheiro de patrocínio, além de mais uma incerteza para as jogadoras que elas apoiam.
Para fabricantes menores, esse pode ser um cálculo particularmente difícil.
A Caddix, que patrocina a defensora do Current Kayla Sharples, se manifestou contra a política. O fundador Jack Rasmussen argumentou que sua empresa já paga Sharples diretamente, enquanto um pagamento adicional à liga não iria diretamente para ela. Ele descreveu a política como “um sério prejuízo para o nosso negócio” dentro da NWSL.
Grandes corporações globais estão mais bem posicionadas para absorver uma taxa adicional. Marcas menores têm menos recursos, e parcerias com jogadoras individuais podem ser uma forma importante de alcançar o público.
Se o custo de acesso à liga desestimula essas parcerias, em que situação ficam as jogadoras que, de outra forma, poderiam se beneficiar?
Essa é a pergunta que a NWSL precisa responder. Um pagamento mínimo de patrocínio oferece proteção às jogadoras que têm acordos qualificáveis. Mas o que acontece se o custo para entrar no mercado fizer com que menos marcas estejam dispostas a oferecê-los?
Como é uma abordagem centrada no jogador?
Restrições semelhantes em outros esportes não encerram esse debate. A NWSL precisa explicar por que essa abordagem faz sentido para suas jogadoras, seu mercado de patrocínio e este estágio de seu crescimento.
Berman disse: "Nossa visão para a NWSL é que ela seja a melhor liga do mundo, não apenas a melhor liga feminina."
Essa ambição vale a pena. Mas uma política que torna algumas parcerias de jogadoras mais caras precisa de uma explicação mais clara sobre como essas jogadoras têm a ganhar.
Quer ver outra forma de fazer as coisas? Olhe para a Women's Super League da Inglaterra, uma das maiores concorrentes da NWSL na disputa por talentos.
Em 2025, a WSL Football ampliou sua parceria com a Nike para fornecer chuteiras e luvas de goleira para jogadoras das duas principais divisões que não têm contratos pessoais de patrocínio. Uma parceria da liga com a Nike, com o material indo diretamente para as jogadoras que precisam dele. Há algo aí que pode servir de exemplo.
Mais perto de casa, o sindicato de jogadoras da USL Super League fez uma parceria com a IDA Sports em 2025 para oferecer chuteiras gratuitas a todas as jogadoras interessadas.
Chuteiras grátis não pagam as contas, claro. Elas não substituem um patrocínio remunerado. Mas esses acordos mostram que há outras formas de fazer as parcerias de calçados funcionarem para as jogadoras.
Se a NWSL quer vender sua abordagem como uma vitória para as atletas, precisa explicar como cobrar das marcas uma taxa adicional ajuda as jogadoras a fechar, e manter, seus próprios acordos. Caso contrário, o que exatamente as jogadoras estão ganhando com isso?
Uma multa para Cooper, publicidade gratuita para a New Balance
De volta a Cooper.
Há aqui uma jogada de marketing familiar. A Nike ficou famosa por construir uma campanha em torno das objeções da NBA ao calçado de Michael Jordan. Os detalhes dessa história se misturaram no folclore dos tênis, mas o apelo é simples: ouvir que você não pode usar algo pode fazer com que as pessoas o queiram ainda mais.
A resposta de Cooper deu à New Balance exatamente o tipo de atenção que um patrocinador de calçados deseja. Ela pegou uma notificação disciplinar e a transformou em um argumento de vendas, com torcedores entrando na conversa e marcando a marca.
Isso não prova que a política vai afastar jogadoras ou patrocinadores. Mas mostra como sua aplicação pode parecer constrangedora: uma jogadora promove sua patrocinadora, recebe uma multa e depois usa essa multa para promover a patrocinadora novamente.
A NWSL tem um interesse comercial nas marcas que aparecem em suas partidas. As jogadoras também têm um interesse comercial nos patrocínios que constroem. O desafio é fazer com que esses interesses funcionem juntos.
Proteger os contratos já existentes seria um ponto de partida sensato. Explicar como as taxas da liga beneficiam as jogadoras, e como a política acomoda marcas menores, também ajudaria.
O esporte feminino passou anos construindo esse nível de atenção e investimento. A questão agora é como transformar esse embalo em mais oportunidades para as atletas que o impulsionam.
Cooper encontrou uma forma de fazer sua multa trabalhar a seu favor. A NWSL ainda precisa mostrar que sua política também faz isso.