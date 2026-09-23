A notificação disciplinar decorre dos “acordos de exposição” para calçados e luvas de goleiro que a NWSL introduziu durante a temporada de 2026.

Em resumo: marcas de calçados e luvas de goleiro precisam pagar à liga para que seus logos fiquem visíveis nas partidas. Essa taxa, descrita como em torno de US$ 100.000, é separada do dinheiro que as empresas pagam às jogadoras por acordos individuais de marca, que devem valer pelo menos US$ 5.000 por atleta segundo a política.

A comissária da NWSL, Jessica Berman, apresentou o programa como uma forma de estabelecer padrões mínimos para esses acordos.

“Parte do programa é justamente criar padrões mínimos para as jogadoras para que elas sejam pagas… Queremos que nossas jogadoras sejam pagas por essas marcas.”

Fazer com que as jogadoras sejam pagas é um objetivo válido. Mas há uma diferença entre estabelecer um valor mínimo para um patrocínio e garantir que as jogadoras realmente consigam fechar, ou manter, um.

A política não garante a toda jogadora da NWSL um acordo de marca remunerado. E, para empresas que já pagam jogadoras, a taxa adicional da liga levanta uma questão: continuar essas parcerias ainda faz sentido financeiramente?

Vale lembrar que essa política foi introduzida no meio da temporada, quando as jogadoras já tinham compromissos de patrocínio. A associação de jogadoras da NWSL reagiu, argumentando que os contratos existentes deveriam ser preservados. Isso ao menos daria a Cooper e a jogadoras em situações semelhantes tempo para definir os próximos passos.

O sindicato das jogadoras também não deixou isso passar. Ele apresentou uma queixa contestando a aplicação da política e, como o The Athletic informou em agosto, a liga não podia cobrar as multas contestadas enquanto essa contestação estivesse em andamento.