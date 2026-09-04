Muito mais do que apenas Alexia Putellas! O London City Lionesses mostra que seu elenco estrelado pode ser uma ameaça na WSL, enquanto o Manchester United tem uma amostra da longa estrada pela frente
O fato de o primeiro jogo da nova temporada da Superliga Feminina colocar frente a frente London City Lionesses e Manchester United foi, sem dúvida, interessante. Enquanto o clube da capital é muito agressivo no mercado de transferências, com a proprietária bilionária Michele Kang não economizando esforços em sua tentativa de levar o único clube independente da divisão ao topo, o United mudou de abordagem neste verão, optando por mais investimento e confiança em jovens talentos como parte do que descreveu como uma visão "sustentável". Essas diferenças ficaram evidentes em campo na noite de sexta-feira, em Hayes Lane, quando o London City venceu por 2 a 1, com o placar sendo generoso com o inofensivo Manchester United.
Neste verão, os olhares estiveram mais voltados do que nunca para o London City. Contratar Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro e com boas chances de conquistar uma terceira em algumas semanas, além de um ícone da Inglaterra, Mary Earps, tem esse efeito. A dupla de alto perfil foi duas das oito contratações feitas por Kang e companhia na intertemporada, com a tetracampeã da Liga dos Campeões Mapi Leon e a veloz ponta francesa Kadidiatou Diani entre os outros destaques.
O United foi muito mais discreto. Na verdade, as movimentações mais ruidosas envolveram a técnica, com Marc Skinner concordando em rescindir seu contrato em comum acordo e Eva Olid, que conquistou um inédito título da liga na Escócia na temporada passada com o Hearts, sendo nomeada como sua substituta. Seu foco está no desenvolvimento de jovens talentos e na implementação de um estilo dinâmico e ofensivo, que empolgue torcedores e jogadoras. Mas será preciso tempo e paciência para que isso dê frutos, algo que nunca ficou tão evidente quanto na noite de sexta-feira.
O United levou exatos 78 minutos para finalizar pela primeira vez, enquanto o elenco estrelado do London City silenciava dúvidas sobre se todo esse talento pode ou não se unir para jogar como um time, realmente capaz de competir no topo da WSL.
Uma atuação da equipe
Se havia dúvidas sobre se já tinha se espalhado a notícia do que o London City aprontou neste verão, o recorde de público com ingressos esgotados na capital inglesa na noite de sexta-feira mostrou que sim. Mas, embora a maioria tenha ido para ver de perto o quão boa Putellas é, ou para assistir a uma ícone das Lionesses em ação em Earps, acabou sendo presenteada com uma verdadeira atuação coletiva, já que este time tão modificado mostrou um nível de entrosamento que poucos esperavam.
Putellas foi sólida em sua estreia competitiva pelo clube, com Earps fora de campo, enquanto Elene Lete esteve a segundos de garantir o primeiro jogo sem sofrer gols da temporada da WSL, sendo impedida apenas aos 100 minutos por Simi Awujo.
Em vez disso, outras brilharam: Grace Geyoro foi extremamente ativa, sugerindo que uma primeira temporada discreta no clube após uma transferência recorde mundial provavelmente foi uma anomalia; Alanna Kennedy, no meio-campo com dois nomes muito mais badalados em Geyoro e Putellas, mostrou por que foi escolhida para completar esse trio, especialmente com a pressão que forçou Julia Zigiotti Olme a marcar um gol contra logo no início; Rosa Kafaji causou problemas a noite toda enquanto tenta retomar o rumo após uma passagem fracassada pelo Arsenal; enquanto Delphine Cascarino, eleita pela Sky Sports a melhor em campo, foi devastadora pela direita e Lucia Corrales causou estragos semelhantes pela esquerda.
Isso também é só a ponta do iceberg. Isa Kardinaal foi excelente ao lado de Leon na zaga, com a distribuição de jogo de sua parceira se destacando, enquanto a ótima atuação de Danielle van de Donk em um papel de falsa 9, destacada por seu toque inteligente para ampliar a vantagem, deu fluidez ao ataque.
Trabalho duro dando resultado
Foi uma atuação que corroborou as declarações vindas do ambiente do London City de que o elenco assimilou o que o técnico Eder Maestre, nomeado na pausa de inverno durante a campanha anterior, quer. "Ter que se adaptar a algo novo no meio da temporada é um pouco disruptivo", admitiu Kennedy, em entrevista à GOAL sobre esse processo na pré-temporada. "Acho que estamos em uma boa situação em termos de entrosamento e de poder ter algum tempo, tempo de verdade, juntas, para, esperamos, fazer algo especial."
Pareceu ser assim na sexta-feira. A forma como o London City pressionou e sufocou o Man Utd, como se conectou maravilhosamente bem com a bola e como a movimentação sem ela causou problemas reais às visitantes foi um testemunho do trabalho feito por Maestre e sua comissão neste verão, mas também das jogadoras, cuja adesão ficou evidente nesta vitória.
Paciência necessária
Enquanto isso, a atuação do United evidenciou o quanto Olid, nomeada há apenas um mês, ainda precisa de mais tempo para fazer sua equipe jogar como tal. A escalação inicial do Manchester United contou com apenas uma nova contratação e, ainda assim, a falta de entrosamento foi surpreendentemente evidente.
Parte disso se deveu ao novo estilo e ao novo sistema aos quais as jogadoras estão se adaptando. Isso pareceu especialmente relevante para as laterais, sobre as quais Olid disse nesta semana que suas ideias têm sido um "desafio" em particular. "É um pouco diferente de como elas estavam jogando", afirmou. "Estas primeiras semanas têm sido um desafio por causa disso, porque é diferente no nosso estilo de jogo."
O fato de às vezes ser difícil identificar se o United jogava com uma linha de três ou de quatro na defesa disse muito, com Andrea Medina, a única nova contratação entre as titulares, e Anna Sandberg claramente ainda construindo uma relação pelo lado esquerdo. Jayde Riviere, por sua vez, normalmente avança com frequência pela direita, mas aqui foi incomumente conservadora.
Mas também houve displicência por parte do United. Toques errados em excesso e decisões questionáveis pioraram muito a situação, com a goleira Phallon Tullis-Joyce aparecendo regularmente para salvar o Manchester United. "As jogadoras estavam nervosas, sem confiança", disse Olid à Sky Sports. "Esse não somos nós."
Fortunas contrastantes pela frente?
É difícil não olhar para essa atuação e pensar que, no curto prazo, é o London City Lionesses quem parece ter mais chances de pressionar Manchester City, Chelsea e Arsenal na disputa por essas vagas na Champions League. "Ainda nem sabemos qual é o nosso melhor nível", disse Van de Donk à Sky Sports após a partida. "Na verdade, não jogamos tanto juntas assim. Tomara que ainda haja mais por vir. Temos muita coisa para melhorar."
Enquanto isso, para o United, pode ser uma longa temporada, daquelas que o clube espera que rendam frutos no longo prazo.