O fato de o primeiro jogo da nova temporada da Superliga Feminina colocar frente a frente London City Lionesses e Manchester United foi, sem dúvida, interessante. Enquanto o clube da capital é muito agressivo no mercado de transferências, com a proprietária bilionária Michele Kang não economizando esforços em sua tentativa de levar o único clube independente da divisão ao topo, o United mudou de abordagem neste verão, optando por mais investimento e confiança em jovens talentos como parte do que descreveu como uma visão "sustentável". Essas diferenças ficaram evidentes em campo na noite de sexta-feira, em Hayes Lane, quando o London City venceu por 2 a 1, com o placar sendo generoso com o inofensivo Manchester United.

Neste verão, os olhares estiveram mais voltados do que nunca para o London City. Contratar Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro e com boas chances de conquistar uma terceira em algumas semanas, além de um ícone da Inglaterra, Mary Earps, tem esse efeito. A dupla de alto perfil foi duas das oito contratações feitas por Kang e companhia na intertemporada, com a tetracampeã da Liga dos Campeões Mapi Leon e a veloz ponta francesa Kadidiatou Diani entre os outros destaques.

O United foi muito mais discreto. Na verdade, as movimentações mais ruidosas envolveram a técnica, com Marc Skinner concordando em rescindir seu contrato em comum acordo e Eva Olid, que conquistou um inédito título da liga na Escócia na temporada passada com o Hearts, sendo nomeada como sua substituta. Seu foco está no desenvolvimento de jovens talentos e na implementação de um estilo dinâmico e ofensivo, que empolgue torcedores e jogadoras. Mas será preciso tempo e paciência para que isso dê frutos, algo que nunca ficou tão evidente quanto na noite de sexta-feira.

O United levou exatos 78 minutos para finalizar pela primeira vez, enquanto o elenco estrelado do London City silenciava dúvidas sobre se todo esse talento pode ou não se unir para jogar como um time, realmente capaz de competir no topo da WSL.