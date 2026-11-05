Os jogadores hoje conhecidos como a Geração de Ouro da seleção masculina dos Estados Unidos não foram recebidos de braços abertos. Encontraram um cenário devastado. Depois do fracasso na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2018, a seleção americana praticamente recomeçou do zero para o ciclo de 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams estavam entre os jovens talentos que receberam o bastão e foram incentivados a ir o mais longe possível, mesmo que tropeçassem.

Muitos desses jogadores continuam na equipe e, mesmo no cenário posterior à Copa do Mundo de 2026, seguem sendo fundamentais. Pulisic continua sendo o rosto da seleção. Adams é o capitão do grupo. McKennie, Antonee Robinson e Sergino Dest são peças cruciais, assim como Gio Reyna, que, aos 23 anos, já é um veterano. Outros foram incorporados ao longo do caminho, como Malik Tillman e Folarin Balogun, mas a base do grupo se manteve por quase uma década.

Enquanto isso, uma nova geração também está chegando. Na primeira convocação da equipe após a Copa do Mundo, Mauricio Pochettino chamou 13 estreantes, incluindo oito adolescentes. Cavan Sullivan, Mathis Albert e Julian Hall se tornaram conhecidos do grande público e entraram para a história. Para os próximos jogos de novembro, muitos desses jovens talentos estão de volta. Além de todos os nomes mais experientes citados acima, a convocação mais recente de Pochettino inclui oito dos 13 que estrearam no mês passado.

Com os retornos de Pulisic, McKennie e Balogun ao grupo, esta convocação, ainda mais do que a anterior, é um encontro de gerações. Pochettino está animado para acompanhar isso.

“O mais importante é a combinação e ver a sintonia entre eles”, disse o treinador. “Para Christian e Mathis [Albert], será a primeira vez que estarão juntos, assim como McKennie e Cavan [Sullivan]. Acho que as combinações são algo que precisamos observar durante a concentração. A partir de segunda-feira, começaremos a ver a sintonia em campo, mas fora dele também é muito importante.”

Então, o que tudo isso significa? Em uma perspectiva mais ampla, significa que a próxima geração terá um caminho mais fácil do que a atual, em grande parte porque contará com esses exemplos em quem se apoiar, algo que seus antecessores não tiveram.