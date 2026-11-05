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“Mostrando a eles quem somos”: Christian Pulisic e a Geração de Ouro da seleção masculina dos Estados Unidos passaram por uma prova de fogo, mas Cavan Sullivan e companhia estão tendo um começo diferente

Pulisic, McKennie e Adams foram lançados em um processo de reconstrução. Agora, podem oferecer a Cavan Sullivan e à próxima geração da seleção masculina dos Estados Unidos a orientação e a paciência que não tiveram.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Os jogadores hoje conhecidos como a Geração de Ouro da seleção masculina dos Estados Unidos não foram recebidos de braços abertos. Encontraram um cenário devastado. Depois do fracasso na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2018, a seleção americana praticamente recomeçou do zero para o ciclo de 2022. Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams estavam entre os jovens talentos que receberam o bastão e foram incentivados a ir o mais longe possível, mesmo que tropeçassem.

    Muitos desses jogadores continuam na equipe e, mesmo no cenário posterior à Copa do Mundo de 2026, seguem sendo fundamentais. Pulisic continua sendo o rosto da seleção. Adams é o capitão do grupo. McKennie, Antonee Robinson e Sergino Dest são peças cruciais, assim como Gio Reyna, que, aos 23 anos, já é um veterano. Outros foram incorporados ao longo do caminho, como Malik Tillman e Folarin Balogun, mas a base do grupo se manteve por quase uma década.

    Enquanto isso, uma nova geração também está chegando. Na primeira convocação da equipe após a Copa do Mundo, Mauricio Pochettino chamou 13 estreantes, incluindo oito adolescentes. Cavan Sullivan, Mathis Albert e Julian Hall se tornaram conhecidos do grande público e entraram para a história. Para os próximos jogos de novembro, muitos desses jovens talentos estão de volta. Além de todos os nomes mais experientes citados acima, a convocação mais recente de Pochettino inclui oito dos 13 que estrearam no mês passado.

    Com os retornos de Pulisic, McKennie e Balogun ao grupo, esta convocação, ainda mais do que a anterior, é um encontro de gerações. Pochettino está animado para acompanhar isso.

    “O mais importante é a combinação e ver a sintonia entre eles”, disse o treinador. “Para Christian e Mathis [Albert], será a primeira vez que estarão juntos, assim como McKennie e Cavan [Sullivan]. Acho que as combinações são algo que precisamos observar durante a concentração. A partir de segunda-feira, começaremos a ver a sintonia em campo, mas fora dele também é muito importante.”

    Então, o que tudo isso significa? Em uma perspectiva mais ampla, significa que a próxima geração terá um caminho mais fácil do que a atual, em grande parte porque contará com esses exemplos em quem se apoiar, algo que seus antecessores não tiveram.

  • Os desafios de 2018

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    ZUMA Press Wire

    A chegada de McKennie e Adams praticamente deu início aos ciclos das Copas do Mundo de 2022 e 2026.

    O jogo que ajudou a dar início à Geração de Ouro aconteceu em novembro de 2017: um empate por 1 a 1 com Portugal. A partida marcou as estreias de Weston McKennie e Tyler Adams. McKennie marcou. Dos jogadores que entraram em campo naquela noite, apenas seis integraram o elenco para a Copa do Mundo de 2022: Adams, McKennie, DeAndre Yedlin, Kellyn Acosta, Cameron Carter-Vickers e Ethan Horvath. Apenas três, Yedlin, John Brooks e Alejandro Bedoya, haviam disputado a Copa do Mundo de 2014.

    “Ser convocado para aquele período de treinamentos depois de não termos nos classificado para a Copa do Mundo foi, acho, um alerta para nós dois”, disse Adams à GOAL em 2024. “Contavam com nós dois para chegar e tentar mudar a percepção sobre o futebol dos Estados Unidos. Acho que nós dois vemos aquilo como um momento importante. Dividíamos o quarto naquele período e aproveitamos muito aquele tempo porque ambos sentíamos: ‘Sim, merecemos estar aqui’. Mas também ríamos um do outro, como quem diz: ‘Não acredito que estão contando conosco agora para mudar tudo’.

    “Hoje, olhando para trás, vemos que éramos esses caras. Muita coisa mudou.”

    Quando McKennie e Adams começaram suas trajetórias pela seleção, fizeram isso praticamente sem a presença dos grandes nomes da geração anterior. Quando jogadores como Jozy Altidore, Clint Dempsey, Michael Bradley e Tim Howard se afastaram ou deixaram de ser convocados, Adams não havia disputado nenhuma partida ao lado deles. McKennie, por sua vez, jogou 11 partidas com integrantes desse quarteto, oito delas ao lado de Bradley ao longo de 2019.

    Havia motivos para isso. Depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2018, a U.S. Soccer decidiu virar a página. O objetivo era dar aos jovens a oportunidade de traçar o próprio caminho e cometer os próprios erros. Com isso, a seleção deixou para trás, em grande parte de uma só vez, a geração anterior. Nos anos seguintes, o impacto dessa decisão sobre a geração que veio depois foi amplamente debatido.

    “Foi um pouco estranho”, lembrou Adams. “Quando cheguei, Michael Bradley e Jozy estiveram comigo em um período de treinamentos, talvez, e depois foi como se dissessem: ‘Agora é a vez de vocês’. Você precisa encarar isso e se adaptar, tornar-se líder e entender o que é necessário para se classificar para uma Copa do Mundo e como é difícil passar por esse processo.”

    Ele acrescentou: “Isso aconteceu logo depois de, obviamente, não termos nos classificado para uma Copa do Mundo. Era como se dissessem: ‘Vocês basicamente precisam jogar agora e ter um bom desempenho agora para que possamos nos classificar para a próxima Copa do Mundo’.”

    Eles, claro, conseguiram e chegaram à fase eliminatória da Copa do Mundo de 2022. Aquele grupo também alcançou as oitavas de final, antes de cair diante da Bélgica no último verão. Em breve, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 começarão, e a “Geração de Ouro” entrará nelas lado a lado com vários jovens que tentam conquistar seu espaço de uma maneira diferente da que eles encontraram oito anos atrás.

  • Uma nova geração chega

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    ZUMA Press Wire

    Jovens talentos como Sullivan, Julian Hall e Albert já estão dando o que falar.

    Na última concentração, Albert se tornou o jogador mais jovem a marcar pela seleção dos Estados Unidos ao balançar as redes contra o Chile. Ele permaneceu no topo dessa lista por apenas alguns dias, até Sullivan superá-lo com seu gol contra o México. O recorde em si não é importante, mas o que ele representa, sim. Ele mostra que a nova geração é jovem, talentosa e, em muitos aspectos, está pronta para competir nesse nível.

    Os dois marcaram na última concentração. Julian Hall também, e foi o artilheiro do período, com três gols em três jogos. Justin Ellis, por sua vez, fez dois gols. E não são apenas os atacantes que voltam à seleção dos Estados Unidos: Adri Mehmeti, Neil Pierre e o goleiro Diego Kochen também estão de volta ao grupo. Com a chegada dos estreantes Santiago Castaneda e Reed Baker-Whiting, ambos de 21 anos, esta concentração reúne muitos rostos novos. Vários deles poderão se destacar nos Jogos Olímpicos de 2028 e talvez até na Copa do Mundo de 2030.

    Dos 25 jogadores do elenco, 12, quase a metade, têm menos de 10 partidas pela seleção. Dez têm menos de 23 anos. Ao mesmo tempo, há 12 jogadores com pelo menos 20 partidas pela seleção, 13 que disputaram uma Copa do Mundo e seis que disputaram duas. É, para dizer o mínimo, uma mistura de caras novas e conhecidas. Desta vez, não há uma reformulação completa, mas um processo mais gradual.

    Então, como isso funciona? São necessários cooperação, liderança e exemplos a seguir.

  • O velho liderando o novo

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    Getty Images Sport

    Já estão sendo criadas conexões entre jogadores experientes e jogadores recém-chegados ao programa.

    Durante a última concentração, Reyna foi frequentemente apontado como uma liderança fundamental. Com duas Copas do Mundo no currículo, ele tem uma experiência que faz a diferença. Também é respeitado. Antes da concentração, Ellis disse que cresceu vendo Reyna jogar, o que acabou dando ao meia do Strasbourg um motivo para rir.

    Mas, na noite anterior ao primeiro gol de Ellis pela seleção dos Estados Unidos, foi Reyna quem se sentou com ele no hotel da equipe e disse que o gol viria e que ele também daria a assistência.

    “Obviamente, há muitos rostos novos”, disse Reyna. “Cabe a nós mostrar a eles como somos, como treinamos e como reagimos dentro e fora de campo. Tentamos ajudá-los, aproveitar o tempo juntos e, tomara, contribuir para o desenvolvimento deles.”

    Muitos integrantes das seleções para as Copas do Mundo de 2022 e 2026 entendem a importância disso, em grande parte porque eles próprios não tiveram apoio suficiente. Foram jogados direto na fogueira e imediatamente colocados sob pressão. Agora, sabem que seu papel é aliviar essa pressão sobre uma geração de talentos em ascensão que ainda está ganhando experiência.

    “Quando cheguei à seleção, havia uma diferença de idade muito grande”, lembrou Adams. “Éramos nós, os jovens de 17 a 18 anos, e depois vinham os jogadores de 33 a 34 anos, que claramente estavam encerrando seu ciclo na seleção. Agora temos esse grupo intermediário, de 26 a 27 anos, com muita experiência pela seleção, que já disputou várias Copas do Mundo e acumulou muitas partidas, mas que provavelmente ainda tem os melhores momentos da carreira pela frente. Temos essa geração mais jovem chegando e podemos dar apoio a ela.”

  • Qual é a aparência disso

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    Getty Images Sport

    Com jogos mais importantes pela frente, jogadores com diferentes níveis de experiência estão aprendendo a jogar juntos.

    A palavra que Adams enfatiza é paciência. Felizmente, agora há espaço para isso. Por melhores que sejam jogadores como Sullivan, Albert e companhia, eles ainda não precisam ser grandes. Não precisam liderar nem conquistar nada neste momento. Por enquanto, podem aprender e se adaptar. Qualquer contribuição além disso, nesta fase da carreira e deste ciclo da Copa do Mundo, é um bônus.

    Isso não significa que sejam tratados com excesso de cuidado. Cabe a Adams e a seus companheiros de longa data dar o exemplo. Cabe a eles mostrar à próxima geração o que significa representar a seleção dos Estados Unidos e o que se espera de seus integrantes, como jogadores e companheiros de equipe.

    “Acho que podemos ter muita paciência com esses jogadores e dar a eles oportunidades como estamos fazendo agora, porque estão jogando bem em seus clubes”, disse Adams. “Eles mereceram essas oportunidades, mas também precisam entender que não podem dá-las como garantidas e que, obviamente, precisam ter um bom desempenho.”

    A diferença fundamental é que eles não precisam ter esse desempenho agora. As gerações de 2022 e 2026 estão dispostas a liderar, mas não a abrir mão de seus lugares. A disputa será amigável, mas acirrada. E, ao longo dela, ocorrerá uma mudança gradual de geração.

    Será a primeira vez em muito, muito tempo que isso acontecerá com a seleção dos Estados Unidos. O grupo de 2002 evoluiu a partir do de 1994. Vários de seus integrantes permaneceram até 2014. Em 2018, porém, já era tarde demais e, de repente, eles haviam saído de cena. Não houve passagem de bastão nem lições de vida a transmitir aos recém-chegados.

    Resta saber como será 2030, mas é seguro dizer que será diferente de 2022 ou 2026. Se esta concentração indica alguma coisa, é que as gerações devem se misturar e que, quando isso acontece, todos os envolvidos se beneficiam.

    “Acho que eles estão em uma ótima posição para passar por esse processo da maneira certa, aproveitar a orientação que recebem e adquirir suas próprias experiências”, disse Adams. “Também terão oportunidades como os Jogos Olímpicos ao longo do caminho, além de outras competições que realmente os ajudarão a crescer para a próxima Copa do Mundo. Acho que a situação é um pouco diferente, mas eles poderão passar por esse processo da maneira certa.”