Mistério sobre o contrato de chuteiras de Declan Rice: por que a estrela do Arsenal e da Inglaterra pode estar prestes a uma surpreendente ruptura com a adidas
No futebol moderno, contratos de patrocínio com fabricantes de chuteiras são coisa séria, e Declan Rice parece prestes a ser o mais recente jogador de peso a agitar esse cenário.
O meio-campista do Arsenal foi visto testando novos pares de chuteiras de diferentes fornecedores não uma, mas duas vezes nas últimas semanas, o que indica que ele está prestes a encerrar sua associação de sete anos com a atual fornecedora, a adidas.
É improvável que algum dia descubramos a verdade por trás da separação iminente, já que os motivos estão protegidos por letras miúdas juridicamente vinculantes e acordos de confidencialidade, mas podemos avaliar os fatores por trás da decisão e com quem ele poderá assinar a seguir.
De volta à Nike?
Rice inicialmente chamou a atenção dos observadores de chuteiras no fim de agosto, quando deixou de lado suas habituais adidas COPA Pure em um treino do Arsenal e, em vez disso, calçou um par da nova Nike Tiempo Maestri nas cores branca, vermelha e dourada.
Essas coisas raramente passam despercebidas, e a surpreendente mudança foi imediatamente interpretada por especialistas do setor como um indício de que o meio-campista está prestes a encerrar sua associação de sete anos com as Três Listras.
Ainda não se sabe se ele trocará a adidas pela Nike, mas isso na verdade marcaria um retorno ao Swoosh para Rice. O jogador de 27 anos começou a carreira como atleta da Nike, usando notavelmente as Tiempos durante seus anos de ascensão no West Ham antes de assinar com a adidas em 2019.
A Tiempo, então, é uma chuteira com a qual ele estará muito familiarizado e, como equivalente da Nike à tradicional linha COPA da adidas para jogadores que buscam conforto e controle, seria uma alternativa natural.
Avaliando suas opções
No entanto, um retorno à Nike não é a única opção em pauta, e tudo indica que o internacional inglês está disposto a fazer sua pesquisa antes de se comprometer com um novo e lucrativo contrato de chuteiras.
Depois de ser visto usando chuteiras da Nike em um treino do Arsenal em agosto, Rice voltou brevemente às suas COPAs antes de ser fotografado, posteriormente, com um par de chuteiras brancas sem marca em London Colney, no início de setembro. Presumivelmente por causa de obrigações contratuais, ele seguiu usando suas chuteiras da adidas nas partidas.
Especialistas mais atentos logo identificaram a silhueta misteriosa como algo bem mais fora do padrão do que a Tiempo, da Nike. Em vez das opções mais populares do mercado, acredita-se que elas sejam as novas chuteiras Magnetico Elite 6, da Under Armour, lançadas no fim de agosto.
Usar chuteiras brancas ou totalmente pretas costuma ser um sinal quase certo de que há algo acontecendo em relação ao fornecedor esportivo de um jogador, seja um contrato chegando ao fim ou uma separação já acertada, e este foi mais um exemplo de Rice avaliando suas opções antes do que parece certo ser uma saída da adidas.
Não é o principal nome
Neste momento, não está claro o que motivou a iminente mudança de Rice em relação à gigante alemã de material esportivo. Depois de sete anos, é possível que ele simplesmente queira uma mudança, ou a troca pode indicar alguma insatisfação com as condições comerciais de seu contrato atual.
Embora o meio-campista seja um dos rostos da linha COPA, menos chamativa, da adidas e tenha aparecido em várias campanhas publicitárias ao longo dos anos, é difícil defender que ele seja um dos atletas de maior destaque da marca. No futebol masculino, esses papéis, ao menos por enquanto, parecem estar reservados a superastros como Lionel Messi, Lamine Yamal e Jude Bellingham.
Em um exemplo recente, Rice ficou visivelmente ausente do elegante curta-metragem de cinco minutos da adidas para a Copa do Mundo, 'Backyard Legends', que contou com o astro de Hollywood Timothee Chalamet e o trio de principais rostos das Três Listras, além de nomes como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha e Florian Wirtz. Isso também aconteceu antes da Euro 2024, quando seu compatriota e também meio-campista Bellingham assumiu o protagonismo na campanha pré-torneio da adidas.
Embora Rice seja conhecido por ter uma grande personalidade e por ser uma figura carismática na Premier League, existe a sensação de que seu perfil global ainda não atingiu o nível de alguns de seus pares, apesar de seu status como um dos melhores meio-campistas do planeta. É possível que o jogador de 27 anos acredite que um novo fornecedor de chuteiras possa mudar isso.
Enquanto o elenco de atletas da adidas está repleto dos nomes que acabamos de mencionar e de muitos outros, Rice imediatamente se tornaria um dos maiores nomes entre os atletas tanto da Nike quanto da Under Armour, e isso pode muito bem influenciar sua decisão.
Por que os acordos de chuteiras acabam
Também pode ser que a decisão de romper os laços tenha sido tomada pela fornecedora, e não pelo próprio Rice, potencialmente por razões financeiras, caso a adidas entenda que não esteja obtendo retorno comercial suficiente.
Um jogador será informado de que não receberá uma extensão durante o último ano de seu contrato, de acordo com The Athletic, e também é comum que uma marca reduza seu investimento e a promoção de um cliente que deve seguir caminhos diferentes.
Isso ajuda a explicar a ausência de Rice das campanhas recentes da adidas, já que ele aparentemente se aproxima do fim de seu acordo com a adidas, com várias outras estrelas de peso sendo priorizadas em relação a ele.
Após a pandemia de Covid-19, a Nike encerrou seus acordos com vários jogadores de elite em uma medida estratégica para concentrar sua atenção em seus maiores nomes do ponto de vista comercial, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e Marcus Rashford.
Fontes também disseram ao The Athletic que alguns jogadores de elite procuram outras opções porque "precisam de mais atenção e promoção do que às vezes receberam das maiores marcas", o que certamente pode ser verdade no caso de Rice se ele sentir que foi subvalorizado pela gigante de material esportivo.
O dinheiro, claro, quase inevitavelmente será um fator. Em seus patamares mais lucrativos, contratos de chuteiras podem valer o equivalente a 10% a 15% dos ganhos de um jogador com seu clube. Se houver condições melhores sendo oferecidas em outro lugar, não seria nenhuma surpresa se isso mudasse a cabeça de alguém.
Nova ordem
Nos últimos anos, também tem havido uma tendência de jogadores buscarem e celebrarem ter mais autonomia sobre sua imagem.
O astro do Real Madrid Vinicius Junior usou chuteiras pretas da Nike em 2022, em um ato de desafio contra a gigante americana de artigos esportivos e os novos termos insatisfatórios oferecidos após o fim de seu contrato com a fabricante. Na época, uma fonte disse ao The Athletic que Vini queria encontrar uma fornecedora que estivesse "disposta a investir em sua marca por meio de campanhas e ativações no mundo todo". No fim, a Nike acabaria cedendo.
Mais recentemente, foi alegado que Mbappe, o novo rosto da Nike Football na era moderna, com Ronaldo já na reta final da carreira, pode surpreendentemente deixar a Swoosh após duas décadas para assinar com uma disruptora de mercado "desconhecida" (segundo rumores, a especialista suíça em corrida ON), onde terá participação na empresa, influência na estratégia de produto e liberdade para codesenhar sua própria linha de chuteiras exclusivas.
Em menor escala, muitos jogadores também serão atraídos pela perspectiva de liderar a imagem de fornecedoras de segundo escalão, como PUMA, Under Armour, New Balance ou Mizuno, no que provavelmente seria um acordo muito lucrativo. Todas essas marcas estão montando elencos fortes de atletas, com Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Ibrahima Konate entre aqueles que deixaram Nike ou adidas para trás nos últimos anos.
Enquanto isso, outros optam por seguir sozinhos. O destaque de Bayern de Munique e França Michael Olise, por exemplo, nem sequer tem contrato de chuteiras, enquanto o ex-zagueiro do Arsenal Hector Bellerin anteriormente comprava as suas próprias online.
No entanto, uma renovação com a adidas para Rice não deve ser descartada. No passado, vimos jogadores testarem outras opções ou pintarem suas chuteiras de preto antes de assinarem novos termos com sua fornecedora original, incluindo Erling Haaland e, como mencionamos, Vini Jr.
Ao ficar mudando de direção, o jogador do Arsenal certamente está mantendo todos atentos. Acompanhe este caso.