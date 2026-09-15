Neste momento, não está claro o que motivou a iminente mudança de Rice em relação à gigante alemã de material esportivo. Depois de sete anos, é possível que ele simplesmente queira uma mudança, ou a troca pode indicar alguma insatisfação com as condições comerciais de seu contrato atual.

Embora o meio-campista seja um dos rostos da linha COPA, menos chamativa, da adidas e tenha aparecido em várias campanhas publicitárias ao longo dos anos, é difícil defender que ele seja um dos atletas de maior destaque da marca. No futebol masculino, esses papéis, ao menos por enquanto, parecem estar reservados a superastros como Lionel Messi, Lamine Yamal e Jude Bellingham.

Em um exemplo recente, Rice ficou visivelmente ausente do elegante curta-metragem de cinco minutos da adidas para a Copa do Mundo, 'Backyard Legends', que contou com o astro de Hollywood Timothee Chalamet e o trio de principais rostos das Três Listras, além de nomes como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha e Florian Wirtz. Isso também aconteceu antes da Euro 2024, quando seu compatriota e também meio-campista Bellingham assumiu o protagonismo na campanha pré-torneio da adidas.

Embora Rice seja conhecido por ter uma grande personalidade e por ser uma figura carismática na Premier League, existe a sensação de que seu perfil global ainda não atingiu o nível de alguns de seus pares, apesar de seu status como um dos melhores meio-campistas do planeta. É possível que o jogador de 27 anos acredite que um novo fornecedor de chuteiras possa mudar isso.

Enquanto o elenco de atletas da adidas está repleto dos nomes que acabamos de mencionar e de muitos outros, Rice imediatamente se tornaria um dos maiores nomes entre os atletas tanto da Nike quanto da Under Armour, e isso pode muito bem influenciar sua decisão.