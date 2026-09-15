Mistério sobre o contrato de chuteiras de Declan Rice: por que a estrela de Arsenal e Inglaterra pode estar prestes a uma surpreendente separação da adidas
No futebol moderno, contratos de chuteiras são coisa séria, e Declan Rice parece prestes a se tornar o mais recente jogador de peso a mexer nesse cenário.
O meio-campista do Arsenal foi visto testando novos pares de chuteiras de diferentes fornecedores não uma, mas duas vezes nas últimas semanas, o que sinaliza que ele está prestes a encerrar sua associação de sete anos com a atual fornecedora, a adidas.
É improvável que algum dia descubramos a verdade por trás da separação iminente, com os motivos protegidos por cláusulas contratuais juridicamente vinculantes e acordos de confidencialidade, mas podemos avaliar os fatores por trás da decisão e com quem ele pode assinar a seguir.
De volta à Nike?
Rice inicialmente causou alvoroço entre os observadores de chuteiras no fim de agosto, quando deixou de lado suas habituais adidas COPA Pure em um treino do Arsenal e, em vez disso, calçou um par das novas Nike Tiempo Maestri brancas, vermelhas e douradas.
Essas coisas raramente passam despercebidas, e a mudança surpreendente foi imediatamente interpretada por nomes da indústria como um indicativo de que o meio-campista está prestes a encerrar sua associação de sete anos com as Três Listras.
Se ele trocar a adidas pela Nike ainda está por ser visto, mas isso, na verdade, sinalizaria um retorno ao Swoosh para Rice. O jogador de 27 anos começou a carreira como atleta da Nike, usando notavelmente as Tiempos durante seus anos de ascensão no West Ham antes de assinar com a adidas em 2019.
A Tiempo, portanto, é uma chuteira com a qual ele estará muito familiarizado e, como equivalente da Nike à tradicional linha COPA da adidas para jogadores que buscam conforto e controle, seria uma alternativa natural.
Avaliando suas opções
No entanto, um retorno à Nike não é a única opção à mesa, e parece que o internacional inglês está disposto a fazer sua pesquisa antes de se comprometer com um novo e lucrativo acordo de chuteiras.
Após ser visto usando chuteiras da Nike em um treino do Arsenal em agosto, Rice fez um breve retorno às suas COPAs antes de ser fotografado posteriormente com um par de chuteiras brancas sem marca em London Colney, no início de setembro. Presumivelmente devido a obrigações contratuais, ele continuou a usar suas chuteiras da adidas nas partidas.
Especialistas atentos logo identificaram a silhueta misteriosa como algo bem mais fora da curva do que a Tiempo, da Nike. Em vez das opções mais populares do mercado, acredita-se que sejam as novas chuteiras Magnetico Elite 6, da Under Armour, lançadas no fim de agosto.
Usar chuteiras brancas ou totalmente pretas costuma ser um sinal claro de que há algo acontecendo em relação ao fornecedor esportivo de um jogador, seja com um contrato chegando ao fim ou com uma rescisão já acertada, e este foi mais um exemplo de Rice avaliando suas opções antes do que parece certo ser uma saída da adidas.
Não é o principal nome
Neste momento, não está claro o que motivou a mudança iminente de Rice em relação à gigante alemã de material esportivo. Depois de sete anos, é possível que ele simplesmente queira uma mudança, ou que a decisão aponte para alguma insatisfação com as condições comerciais de seu contrato atual.
Embora o meio-campista seja um dos rostos da linha COPA, menos chamativa, da adidas e tenha aparecido em várias campanhas publicitárias ao longo dos anos, é difícil sustentar que ele seja um de seus atletas mais proeminentes. No futebol masculino, esses papéis, ao menos por enquanto, parecem estar reservados às superestrelas Lionel Messi, Lamine Yamal e Jude Bellingham.
Em um exemplo recente, Rice esteve visivelmente ausente do elegante curta-metragem de cinco minutos da adidas para a Copa do Mundo, 'Backyard Legends', que contou com o astro de Hollywood Timothee Chalamet e o trio de figuras centrais da marca das Três Listras, além de nomes como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha e Florian Wirtz. O mesmo aconteceu antes da Euro 2024, quando seu compatriota e também meio-campista Bellingham ocupou o centro das atenções na campanha pré-torneio da adidas.
Embora Rice seja conhecido como uma personalidade forte e carismática na Premier League, existe a sensação de que seu perfil global ainda não atingiu o nível de alguns de seus pares, apesar de seu status como um dos melhores meio-campistas do planeta. É possível que o jogador de 27 anos sinta que um novo fornecedor de chuteiras possa mudar isso.
Embora a lista da adidas esteja repleta dos nomes que acabamos de mencionar e de muitos outros, Rice se tornaria imediatamente um dos maiores nomes entre o grupo de atletas tanto da Nike quanto da Under Armour, e isso pode muito bem influenciar sua decisão.
Por que os contratos de chuteiras acabam
Também pode ser que a decisão de romper os laços tenha sido tomada pela fornecedora, e não pelo próprio Rice, potencialmente por razões financeiras, caso a adidas não sinta que está obtendo retorno comercial pelo investimento.
Um jogador será informado de que não receberá uma renovação durante o último ano de seu contrato, de acordo com o The Athletic, e também é frequente que uma marca reduza seu investimento e sua promoção de um cliente que deve encerrar a parceria.
Isso ajudaria a explicar a ausência de Rice nas campanhas recentes da adidas, já que ele aparentemente se aproxima do fim de seu acordo com a adidas, com várias outras estrelas de grande nome sendo priorizadas em relação a ele.
Após a pandemia de Covid-19, a Nike encerrou seus acordos com vários futebolistas de elite em um movimento estratégico para concentrar sua atenção em seus maiores nomes do ponto de vista comercial, como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e Marcus Rashford.
Fontes também disseram ao The Athletic que alguns futebolistas de elite procuram outras opções porque "precisam de mais atenção e promoção do que às vezes receberam das maiores marcas", o que certamente poderia ser verdade no caso de Rice se ele sentir que foi subvalorizado pela gigante do material esportivo.
O dinheiro, claro, quase inevitavelmente será um fator. Em seus níveis mais lucrativos, contratos de chuteiras podem valer o equivalente a 10% a 15% dos ganhos de um jogador com seu clube. Se houver condições melhores oferecidas em outro lugar, não seria nenhuma surpresa que isso mudasse a cabeça de alguém.
Novo pedido
Também tem havido uma tendência de jogadores buscarem e apreciarem ter mais autonomia sobre a própria imagem nos últimos anos.
O astro do Real Madrid Vinicius Junior usou chuteiras pretas da Nike em 2022 em um ato de desafio contra a gigante americana de materiais esportivos e os novos termos insatisfatórios oferecidos após o fim de seu contrato com a fabricante. Na época, uma fonte disse ao The Athletic que Vini queria encontrar uma fornecedora que estivesse "disposta a investir em sua marca por meio de campanhas e ativações no mundo todo". No fim das contas, a Nike cederia.
Mais recentemente, foi alegado que Mbappe, o novo rosto da Nike Football na era moderna, com Ronaldo na reta final da carreira, poderia sensacionalmente deixar a Swoosh após duas décadas para assinar com uma disruptora de mercado "desconhecida" (que, segundo rumores, seria a especialista suíça em corrida ON), onde ele teria participação na empresa, influência na estratégia de produto e a liberdade de cocriar sua própria linha de chuteiras exclusivas.
Em menor escala, muitos jogadores também serão atraídos pela perspectiva de liderar uma das fornecedoras de segundo escalão, como PUMA, Under Armour, New Balance ou Mizuno, no que provavelmente seria um acordo muito lucrativo. Todas essas marcas estão montando elencos fortes de atletas, com Neymar, Kai Havertz, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Ibrahima Konate entre aqueles que deixaram Nike ou adidas para trás nos últimos anos.
Enquanto isso, outros preferem seguir por conta própria. O destaque de Bayern de Munique e França Michael Olise, de forma famosa, nem sequer tem um contrato de chuteiras, enquanto o ex-defensor do Arsenal Hector Bellerin anteriormente comprava as próprias pela internet.
No entanto, uma renovação com a adidas para Rice não deve ser descartada. No passado, vimos jogadores testarem outras opções ou pintarem as chuteiras de preto antes de assinarem novos termos com sua fornecedora original, incluindo Erling Haaland e, como mencionamos, Vini Jr.
Ao mudar constantemente, o jogador do Arsenal certamente está mantendo todos em alerta. Acompanhe este caso.