Neste momento, não está claro o que motivou a mudança iminente de Rice em relação à gigante alemã de material esportivo. Depois de sete anos, é possível que ele simplesmente queira uma mudança, ou que a decisão aponte para alguma insatisfação com as condições comerciais de seu contrato atual.

Embora o meio-campista seja um dos rostos da linha COPA, menos chamativa, da adidas e tenha aparecido em várias campanhas publicitárias ao longo dos anos, é difícil sustentar que ele seja um de seus atletas mais proeminentes. No futebol masculino, esses papéis, ao menos por enquanto, parecem estar reservados às superestrelas Lionel Messi, Lamine Yamal e Jude Bellingham.

Em um exemplo recente, Rice esteve visivelmente ausente do elegante curta-metragem de cinco minutos da adidas para a Copa do Mundo, 'Backyard Legends', que contou com o astro de Hollywood Timothee Chalamet e o trio de figuras centrais da marca das Três Listras, além de nomes como Ousmane Dembele, Pedri, Raphinha e Florian Wirtz. O mesmo aconteceu antes da Euro 2024, quando seu compatriota e também meio-campista Bellingham ocupou o centro das atenções na campanha pré-torneio da adidas.

Embora Rice seja conhecido como uma personalidade forte e carismática na Premier League, existe a sensação de que seu perfil global ainda não atingiu o nível de alguns de seus pares, apesar de seu status como um dos melhores meio-campistas do planeta. É possível que o jogador de 27 anos sinta que um novo fornecedor de chuteiras possa mudar isso.

Embora a lista da adidas esteja repleta dos nomes que acabamos de mencionar e de muitos outros, Rice se tornaria imediatamente um dos maiores nomes entre o grupo de atletas tanto da Nike quanto da Under Armour, e isso pode muito bem influenciar sua decisão.