Se você não entende o fascínio pelos animes, Bryan Reynolds está pronto para convencê-lo. Ele tem dicas e truques. Tem coleções e também tatuagens.

No pescoço, tem os olhos de Itachi Uchiha tatuados em homenagem ao personagem icônico de Naruto. Na perna, tem mais frases tatuadas. Em casa, uma parede inteira está repleta de Funko Pops, incluindo várias peças ligadas a animes. Quando fica entediado, vai à loja ver se há alguma novidade ou algum personagem com quem se identifica para acrescentar à coleção.

My Hero Academia, Demon Slayer, Death Note, Black Clover, Cyberpunk: Reynolds sabe por onde recomendar que outras pessoas comecem, mas algumas dessas sugestões vêm com uma ressalva enorme.

“Naruto foi o primeiro que assisti, então tem um significado especial para mim”, conta à GOAL enquanto observa o campo do Centro Nacional de Treinamento da Federação de Futebol dos Estados Unidos. “Mas é difícil começar, porque você sabe que são de 800 a 900 episódios. Com One Piece é a mesma coisa. É uma jornada.”

De muitas maneiras, Reynolds sabe falar de jornadas. E, embora possa comentar as vividas por Deku, de My Hero Academia, ou David Martinez, de Cyberpunk, ele também quer falar da própria. Sua trajetória foi mal interpretada e distorcida ao longo dos anos, mas o levou de volta aonde queria estar: à seleção masculina dos Estados Unidos, representando seu país e, acima de tudo, voltando a aproveitar a vida.

A história do lateral teve muitas reviravoltas. Aos 19 anos, era a próxima grande promessa do futebol norte-americano. Aos 20, era visto como uma espécie de rejeitado na Roma, sofrendo ataques racistas e ouvindo questionamentos sobre se era bom jogador. Aos 22, seu então clube, o Westerlo, frustrou seu sonho olímpico. Enquanto isso, ficou à margem da seleção, praticamente esquecido pelo futebol dos Estados Unidos. Poucos anos depois de ser apontado como um talento especial, Reynolds se esforçava em empréstimos na Bélgica para descobrir quem era e, mais importante, quem poderia ser.

Agora, aos 25 anos, ele tem parte da resposta: pode ser muitas coisas. Pode ser um lateral de alto nível no novo clube, o Rennes, que lhe deu a tão esperada segunda chance na elite europeia. Pode ser o principal responsável pelo sustento da família, como é desde os 15 anos, e continuar a transformar a vida dos familiares para sempre. Pode assistir a animes, colecionar Funkos e ser o jogador mais versátil de Arc Raiders. Acima de tudo, porém, pode persistir no que quer que precise fazer, porque foi isso que aprendeu.

“Quando você é jovem e começam a falar muito de você”, diz, “você se sente no topo do mundo. Começa a olhar para tudo e pensa: ‘Nossa, isso é uma loucura’. E, sim, era uma sensação boa, mas hoje entendo que há dois lados nisso.

“Quando eu tinha 19 anos, via coisas como ‘Bryan Reynolds vai para a Juventus’ ou ‘Bryan Reynolds vai para a Roma’. Hoje, vejo que tenho um trabalho a fazer. Estou mais velho, tenho 25 anos e já passei por muita coisa. Minha mentalidade mudou, e acho que essa é a maior diferença.”