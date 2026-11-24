Um fim catastrófico para a temporada 1997/98 fez o United desperdiçar uma enorme vantagem na liderança da Premier League e perder o título para o Arsenal, terminando apenas um ponto atrás dos londrinos. O clima no clube e ao redor de Ferguson ficou tão conturbado após uma temporada sem títulos que o treinador quase pediu demissão.

Uma discussão com o presidente Roland Smith e o diretor-executivo Martin Edwards teve início. Edwards temia que a recente transformação do escocês em uma celebridade tivesse apagado sua motivação e que sua paixão pelas corridas de cavalos estivesse se tornando uma distração excessiva.

"Isso aconteceu muito rapidamente. Senti que Alex havia tirado os olhos da bola na temporada anterior — havia notícias de que ele estava em eventos de corrida, embora provavelmente argumentasse que precisava daquela pausa do futebol", disse Edwards à FourFourTwo.

"Pensei que talvez não devêssemos ter perdido o título e não havíamos conquistado nenhum troféu. Estávamos ganhando títulos de forma consistente, então a intenção era tentar colocá-lo de volta nos trilhos."

Smith e Edwards expressaram diretamente a Ferguson sua insatisfação e, como seria de esperar do temperamental escocês de Govan, ele explodiu.

"Ele elogiou minhas capacidades como treinador, mas disse que meu sucesso em Old Trafford havia me transformado em uma celebridade. Eu não estava me dedicando ao trabalho tanto quanto antes", escreveu Ferguson em sua autobiografia.

"Meu novo interesse por cavalos de corrida obviamente não havia sido bem recebido.

"Mal conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas deixei que apresentassem seus argumentos antes de perguntar: 'Vocês querem que eu encerre minha carreira?'.

"Os dois responderam rapidamente: 'Não, não', insistindo que estavam apenas tentando me aconselhar."

"Ele ficou furioso e disse: 'Se é isso que vocês pensam de mim, vão se ferrar... Estou me demitindo'. E foi embora", contou Edwards ao Daily Mail. "Não posso dizer que fiquei particularmente preocupado, pois achei que ele voltaria atrás."

Edwards aceitou o pedido de demissão, mas estava confiante de que Ferguson logo mudaria de ideia. Até o fim daquele dia, o treinador havia retirado a ameaça.

"Felizmente, eu estava certo", disse Edwards. "Ele obviamente conversou com alguém. Pode ter sido seu advogado, que teria dito que, se pedisse demissão, não teria direito a receber nenhum dinheiro. Mas não sei, estou especulando.

"Mas não adianta se preocupar. Se você sente que está fazendo a coisa certa — e eu sei que estava —, precisa aceitar as consequências. Ele reagiria de uma forma ou de outra, e eu teria sido extremamente impopular se ele tivesse ido embora."

Não foi a primeira vez que United e Ferguson estiveram perto de uma separação. Em 1990, após quatro anos no comando, torcedores pediam aos gritos sua demissão. Edwards resistiu à pressão, e Ferguson conquistou a Copa da Inglaterra naquele ano, seu primeiro título com os Red Devils.

Na temporada seguinte, o time venceu a Recopa Europeia, derrotando o Barcelona de Johan Cruyff na final, e foi vice-campeão da Copa da Liga Inglesa. Na temporada 1991/92, conquistou essa competição e a Supercopa Europeia. O United venceu seu primeiro título da Premier League sob o comando de Ferguson na temporada seguinte e, em 1994, uma derrota para o Aston Villa na final da Copa da Liga impediu a equipe de conquistar todos os títulos nacionais. Dois anos depois, contrariando a famosa declaração de Alan Hansen de que "não se ganha nada com garotos", o clube conquistou novamente a dobradinha da liga e da Copa da Inglaterra.

Quando Ferguson explodiu com Smith e Edwards, o ex-treinador do Aberdeen já havia se tornado praticamente intocável em Old Trafford.

Depois que a tensão diminuiu, a reconstrução dos Red Devils começou com três contratações importantes. O imponente zagueiro Jaap Stam chegou do PSV por cerca de £ 11 milhões, Dwight Yorke foi contratado por 13 milhões de libras após uma passagem prolífica pelo Aston Villa, e o meio-campista Jesper Blomqvist veio do Parma. O trio fortaleceu ainda mais um elenco que já contava com Andy Cole, Beckham, Roy Keane, Paul Scholes e Gary Neville, entre outros. Mesmo assim, os primeiros sinais foram preocupantes.

Depois de ser goleado pelo Arsenal na Supercopa da Inglaterra, o United empatou seus três primeiros jogos e caiu para a 13ª colocação da Premier League.