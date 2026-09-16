Quando Cole Campbell engrena, ele costuma ir rápido. É uma das primeiras coisas que você percebe no jogo dele. E a arte imita a vida de certa forma. O desejo da jovem estrela americana de ir rápido não aparece só dentro de campo, mas na vida também.

"Eu diria que a coisa diferente na Alemanha de que eu mais gosto", afirmou ele em uma conversa com repórteres nesta semana, "é provavelmente a autobahn."

Faz sentido. A autobahn não é apenas uma estrada; é uma liberdade, de certa forma, já que não há limites de velocidade na maior parte das vias. E, depois de uma temporada 2025-26 em que grande parte da liberdade de Campbell em campo para circular foi tirada, ele começou esta nova temporada com um tipo diferente de propósito. Campbell não está apenas acelerando pela autobahn; está acelerando pelos gramados da Bundesliga, aparentemente ansioso para recuperar um ano de tempo perdido.

O Bayern de Munique quase descobriu isso da maneira mais difícil no último fim de semana, quando Campbell passou com facilidade por Dayot Upamecano, mas viu seu gol ser anulado porque um companheiro estava impedido. Teria sido seu segundo gol na temporada e o segundo gol pelo novo time, o SV Elversberg, clube recém-promovido à Bundesliga que deu a Campbell as chaves metafóricas e a liberdade para explorar.

A grande questão é se Campbell consegue aproveitar ao máximo essa liberdade recém-encontrada. Antes visto como um dos principais prospectos americanos no Dortmund, Campbell caiu um pouco na hierarquia depois do que muitos consideraram um ano desperdiçado. Ele disputou apenas seis jogos na temporada passada, com um pelo Dortmund e cinco durante um empréstimo sem brilho ao Hoffenheim na segunda metade da temporada.

Na cabeça de Campbell, porém, o tempo não foi desperdiçado.

"Eu apareci quase dois anos atrás, e achei que talvez fosse acontecer naquele momento", disse ele, "mas acredito que Deus tem um plano para mim, e acho que a minha mentalidade naquela época era bem diferente da que é agora. Acho que as coisas que aprendi nesses 22 meses são algo que eu não teria aprendido se talvez as coisas tivessem acontecido de forma diferente."

O jogador de 20 anos diz que está mais pronto do que antes como resultado dessa experiência. Com a seleção masculina dos Estados Unidos virando a página de 2026 e voltando o foco para 2030, Campbell está ansioso para mostrar por que está pronto para fazer parte disso.

"Acho que minha mentalidade mudou e, no fim, posso falar sobre as frustrações ou qualquer outra coisa do momento, mas sem isso meu caráter não mudaria... Tudo aconteceu da forma como deveria acontecer, e sou grato pelo tempo e pelas coisas que aprendi ao longo do caminho."