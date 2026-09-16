'Melhor versão de mim mesmo' - Cole Campbell encontra um novo nível enquanto a promessa da USMNT abraça um novo começo no Elversberg
Quando Cole Campbell engrena, ele costuma ir rápido. É uma das primeiras coisas que você percebe no jogo dele. E a arte imita a vida de certa forma. O desejo da jovem estrela americana de ir rápido não aparece só dentro de campo, mas na vida também.
"Eu diria que a coisa diferente na Alemanha de que eu mais gosto", afirmou ele em uma conversa com repórteres nesta semana, "é provavelmente a autobahn."
Faz sentido. A autobahn não é apenas uma estrada; é uma liberdade, de certa forma, já que não há limites de velocidade na maior parte das vias. E, depois de uma temporada 2025-26 em que grande parte da liberdade de Campbell em campo para circular foi tirada, ele começou esta nova temporada com um tipo diferente de propósito. Campbell não está apenas acelerando pela autobahn; está acelerando pelos gramados da Bundesliga, aparentemente ansioso para recuperar um ano de tempo perdido.
O Bayern de Munique quase descobriu isso da maneira mais difícil no último fim de semana, quando Campbell passou com facilidade por Dayot Upamecano, mas viu seu gol ser anulado porque um companheiro estava impedido. Teria sido seu segundo gol na temporada e o segundo gol pelo novo time, o SV Elversberg, clube recém-promovido à Bundesliga que deu a Campbell as chaves metafóricas e a liberdade para explorar.
A grande questão é se Campbell consegue aproveitar ao máximo essa liberdade recém-encontrada. Antes visto como um dos principais prospectos americanos no Dortmund, Campbell caiu um pouco na hierarquia depois do que muitos consideraram um ano desperdiçado. Ele disputou apenas seis jogos na temporada passada, com um pelo Dortmund e cinco durante um empréstimo sem brilho ao Hoffenheim na segunda metade da temporada.
Na cabeça de Campbell, porém, o tempo não foi desperdiçado.
"Eu apareci quase dois anos atrás, e achei que talvez fosse acontecer naquele momento", disse ele, "mas acredito que Deus tem um plano para mim, e acho que a minha mentalidade naquela época era bem diferente da que é agora. Acho que as coisas que aprendi nesses 22 meses são algo que eu não teria aprendido se talvez as coisas tivessem acontecido de forma diferente."
O jogador de 20 anos diz que está mais pronto do que antes como resultado dessa experiência. Com a seleção masculina dos Estados Unidos virando a página de 2026 e voltando o foco para 2030, Campbell está ansioso para mostrar por que está pronto para fazer parte disso.
"Acho que minha mentalidade mudou e, no fim, posso falar sobre as frustrações ou qualquer outra coisa do momento, mas sem isso meu caráter não mudaria... Tudo aconteceu da forma como deveria acontecer, e sou grato pelo tempo e pelas coisas que aprendi ao longo do caminho."
Uma temporada difícil
As comparações eram óbvias. O Dortmund tinha mais um americano, o que significava que haveria modelos a seguir, mas também um padrão a manter. Campbell poderia ser o próximo Christian Pulisic? Ou o próximo Gio Reyna? O que ele poderia fazer melhor do que os dois?
"Acho que os dois são grandes jogadores", diz Campbell agora, mais de dois anos depois de essas comparações entrarem em sua vida, aos 18 anos. "Eu e o Gio somos bons amigos. Ainda não conheci o Christian, mas acho que ser comparado a grandes jogadores é sempre algo bom. Para mim, não estou realmente focado na comparação. Acredito que a comparação é a ladra da alegria... Estou focado apenas na minha carreira, no meu caminho. Acho que o de cada um é diferente, e o caminho que escolhi acredito que é o certo e o que Deus tem para mim.
"Estou focado no dia a dia, em me tornar a melhor versão de mim mesmo. Acho que meu caminho é diferente do de outra pessoa, então não acho que exista um caminho certo. Acho que o de cada jogador é diferente."
O caminho de Campbell não foi exatamente tranquilo. Ele fez sua estreia pelo Borussia Dortmund em outubro de 2024, entrando na derrota por 2 a 1 para o FC Augsburg. Ao todo, fez seis partidas naquela temporada, mas, durante a primeira metade da campanha 2025-26, entrou em campo apenas uma vez. Foi por isso que ele acabou emprestado ao Hoffenheim, mas, apesar de haver uma opção de compra ao fim do período, Campbell não conseguiu um acordo em definitivo, já que fez apenas cinco partidas antes de sair.
Por isso, ele sabia que precisava de uma mudança neste verão. Aos 20 anos, precisava jogar. E então surgiu o Elversberg.
"Eu diria que o principal foi que eu queria, eu precisava, ganhar minutos para a minha carreira", afirmou. "Eu precisava jogar muito mais e ter um papel maior do que tinha no Dortmund. Acho que a mudança, para mim, foi muito importante. Agora, estou ganhando minutos, o que é o mais importante para eu me desenvolver e me tornar o melhor jogador que posso ser. Acho que esse passo na minha carreira foi o certo, e estou feliz por ter vindo para cá."
Campbell aparentemente encontrou um novo lar, e os primeiros sinais foram bons o suficiente para gerar empolgação.
Um novo começo
Sem querer desrespeitar, mas o SV Elversberg não é um grande clube. O município que ele representa tem menos de 15 mil habitantes. Seu estádio tem capacidade para receber praticamente todos os que vivem na região. Em 2023, o clube estava na segunda divisão pela primeira vez. Agora, em 2026, está na Bundesliga, fazendo ainda mais história.
Há histórias de sucesso anteriores, porém. A mais notável foi a de Nick Woltemade, cujo período por empréstimo no clube deu início a uma ascensão que fez com que o atacante de 1,98 m se transferisse para Newcastle e Juventus.
Ainda assim, foi surpreendente ver Campbell assinar com o clube neste verão. Como um estreante absoluto na Bundesliga convenceu um jogador com o potencial de Campbell a assinar? Mostrando a ele um plano.
"Sempre que você quer se juntar a um clube, acho que é importante entender o que eles fizeram no passado, o que obviamente influencia como você se sente em relação a ir para lá", disse Campbell. "Tive muitas conversas com o treinador, com o diretor esportivo e com as pessoas ao redor do clube. Eles me explicaram o plano e o que o clube representa.
"Quando você tem outros jogadores que foram para lá, receberam seus minutos, se desenvolveram e deram um grande passo na carreira, acho que isso obviamente ajuda. Isso influenciou a minha vinda para cá. Decidi que precisava jogar mais e ter um clube que acreditasse em mim e que me desse o suporte e o respaldo para me tornar a melhor versão de mim mesmo."
Em apenas alguns jogos, Campbell já mostrou lampejos disso. Com o americano ajudando a liderar a arrancada, o clube venceu cada uma de suas três primeiras partidas. A primeira foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Duisburg na copa, mas depois vieram os grandes jogos contra equipes estabelecidas da Bundesliga. Com um gol de Campbell, o clube derrotou o Bayer Leverkusen por 3 a 2, antes de vencer, na partida seguinte, um duelo de sete gols contra o Borussia Monchengladbach.
Depois veio o Bayern. Nessa partida, o pequeno Elversberg deu muito trabalho ao maior gigante da Bundesliga, mas acabou derrotado por 2 a 1. O resultado poderia ter sido diferente se o gol de Campbell no primeiro tempo tivesse valido, mas sua arrancada passando por Upamecano acabou sendo invalidada. Ainda assim, foi um aviso e um exemplo do que Campbell pode fazer, até mesmo contra os melhores.
"Acho que o jogo, a energia, teria sido um pouco diferente nos minutos finais do primeiro tempo", disse Campbell, "mas acho que foi uma sensação incrível, mesmo que não tenha valido."
Com gol ou sem gol, Campbell espera que as pessoas tenham visto o lance pelo que ele foi. Mais especificamente, ele espera que uma pessoa em particular tenha visto: o técnico da USMNT, Mauricio Pochettino.
"Meu futuro é com os EUA"
Campbell, como quase todo mundo, assistiu à Copa do Mundo neste verão. Para ele, pareceu diferente. Parte disso foi, claro, porque foi nos Estados Unidos, mas também foi algo novo ver pessoas que ele chama de amigos e companheiros de equipe jogarem naquele nível. Ele também quer estar lá um dia.
"Acho que a Copa do Mundo foi incrível", disse. "Ver quantos torcedores apareceram, mesmo antes disso, eu já tinha certeza sobre a minha decisão só pela forma como todos ao redor da federação eram. Quando criança, você sonha com esse tipo de coisa e, ao ver isso, espero um dia estar em uma Copa do Mundo e representar meu país."
Seu país, claro, são os EUA, e a decisão à qual ele se referiu foi sua escolha de representar a seleção masculina dos Estados Unidos internacionalmente. Campbell, cuja mãe é uma ex-jogadora da seleção da Islândia, passou boa parte da infância na Islândia, onde também começou sua carreira profissional. Suas raízes, porém, estão nos EUA, já que ele cresceu no Texas e na Geórgia. É por isso que ele está comprometido em representar os Estados Unidos.
"Eu já tomei minha decisão de mudar para os EUA", disse. "Foi por muitos motivos diferentes, mas meu futuro é com os EUA, e isso está definido. Não tenho nenhuma dúvida nem nada. Para mim, isso é algo escrito em pedra."
Nos últimos dois anos, Campbell teve o que ele diz ter sido um contato "de idas e vindas" com a U.S. Soccer. Isso começou quando ele estava no Dortmund, levando a oportunidades nos níveis sub-19, sub-20 e sub-23. Aquela primeira convocação para a seleção principal segue sendo um objetivo para ele, porém, e com a seleção masculina dos Estados Unidos começando de novo ao entrar no ciclo da Copa do Mundo de 2030, ele espera conquistar essa chance.
"É isso que eu quero", disse. "Quero jogar pelo meu país... Estou apenas ansioso por, espero eu, minha primeira convocação e, a partir daí, vamos ver. Meus objetivos, vou guardar para mim, mas, sim, vamos ver o que acontece no futuro."
O caminho à frente
Para chegar à seleção dos Estados Unidos, Campbell primeiro terá de construir um currículo no Elversberg. Esse processo já começou, mas ainda é cedo. Até agora, ele disputou apenas 174 minutos e, embora esses minutos tenham trazido otimismo, a temporada da Bundesliga é longa.
Muitos esperam que ela possa parecer ainda mais longa para o Elversberg. Dado o tamanho do clube e a história dos clubes em seu caminho, muita gente esperava que ele sofresse. Isso ainda não aconteceu. O time venceu duas equipes tradicionais e fez jogo duro contra o Bayern. Até aqui, o clube contrariou todas as expectativas.
"Ao chegar à Bundesliga como um time novo, ninguém realmente espera nada de nós", disse Campbell. "Acho que as expectativas eram, na verdade, justamente o oposto do que já mostramos. Foi absolutamente incrível vencer uma grande equipe como o Leverkusen, e mudar o jogo da forma como fizemos e buscar a virada depois do 3 a 1 para virar e vencer a partida contra o Gladbach, que também é um time incrível.
"Acho que, como equipe chegando pela primeira vez, quebramos recordes no que diz respeito a vencer dois jogos seguidos, quebramos recordes. Eles com certeza não esperam que isso aconteça, mas acho que levamos um dia de cada vez. Damos 100 por cento. Damos o nosso melhor e aí, sim, vemos o que acontece em campo."
Campbell e companhia conseguem manter isso? O melhor deles será suficiente? Vai ser difícil, com certeza, e o caminho não ficará mais fácil. As estradas esburacadas já atrasaram Campbell antes, mas, com muito esforço e ainda mais sorte, talvez esta seja um pouco mais autobahn: mais suave e mais rápida do que as pessoas pensam.