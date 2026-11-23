O United tinha motivos para se sentir injustiçado em Anfield. A partida praticamente deixou de ser uma disputa antes dos dez minutos, quando Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto por uma falta em Isak como último defensor. Na cobrança, Dominik Szoboszlai acertou em cheio o canto inferior.

Matthijs de Ligt calculou mal a trajetória de uma bola lançada para o ataque, permitindo que Isak avançasse em direção ao gol, mas o primeiro toque forte demais do atacante sueco mandou a bola diretamente para as mãos de Senne Lammens, goleiro do United. Embora o árbitro tenha acertado ao marcar a falta de Yoro por derrubar Isak, ele não impediu uma chance clara de gol, e o cartão amarelo teria sido a punição justa.

Pochettino chamou a decisão de “injusta” após o jogo, enquanto o capitão do United, Bruno Fernandes, sugeriu que há uma falha fundamental no atual sistema de arbitragem. “Nunca é para cartão vermelho”, disse Fernandes. “Consigo entender a queda, mas nunca é para cartão vermelho. Há árbitros demais em campo e gente demais no VAR demorando tanto para analisar o lance, para cometer um erro desses, que pode mudar o jogo. Não foi por causa deles que sofremos o gol de falta, mas isso muda completamente o jogo.”

Isso, porém, não serve de desculpa para a diferença geral entre as equipes. Mesmo com 11 contra 11, só havia um possível vencedor. O Liverpool começou em ritmo acelerado e finalizou três vezes antes da expulsão de Yoro. De Ligt estava completamente perdido depois de, inexplicavelmente, receber sua primeira oportunidade como titular na liga desde novembro passado justamente naquele que tradicionalmente é o maior jogo do United em qualquer temporada. Lisandro Martinez, mais uma vez, mostrou ser um enorme problema para a equipe.

O domínio do Liverpool contra os dez jogadores, por sua vez, lembrou o confronto desigual de boxe de Anthony Joshua contra o falastrão do YouTube Jake Paul, em dezembro. O Liverpool finalizou 27 vezes, contra 11 do United, teve 63% de posse de bola e registrou 4,38 gols esperados. Se tivesse sido mais eficiente, poderia facilmente ter repetido a goleada por 7 a 0 sobre o arquirrival em 2023.

Durante a transmissão, Neville sugeriu que o 4 a 0 não era um resultado desastroso dadas as circunstâncias, o que não agradou a Roy Keane, seu ex-companheiro de United. “Algum time já conseguiu um resultado jogando com dez? É possível. É claro que não ajuda, mas você está me dizendo que eles não poderiam ter feito melhor?”, disse Keane à Sky Sports. “Achei o United desesperador, achei que jogou muito mal, e Neville, que jogou centenas de vezes pelo United, disse que acha aceitável perder por quatro a zero?”

“O Liverpool deveria ter marcado oito. Provavelmente oito ou nove, pelas chances inacreditáveis que teve. E todo mundo está saindo de campo dizendo: ‘Quatro não é tão ruim.’ Estou com vontade de xingar.”