A maneira como a defesa do Manchester United desmoronou no domingo diante das sucessivas investidas do quarteto ofensivo do Liverpool, formado por Alexander Isak, Rio Ngumoha, Bradley Barcola e Florian Wirtz, deixou Gary Neville profundamente incomodado. Tanto que o ídolo do United descontou a frustração em si mesmo enquanto analisava, no estúdio, a derrota por 4 a 0 sofrida pela equipe de Mauricio Pochettino em Anfield, no primeiro jogo do argentino como novo técnico do clube.
“Nunca vejo nenhum deles na ponta dos pés, atento, parecendo ter algo funcionando aqui dentro (aponta para a cabeça). Nunca vejo nenhum deles com essa aparência. Eles parecem assim…” disse Neville ao avaliar a linguagem corporal da defesa do United no estúdio da Sky Sports, antes de ficar olhando fixamente para a frente por vários segundos. Ele quebrou o silêncio dando um tapa no próprio rosto e dizendo duas vezes “Acorda!”, antes de acrescentar, em tom de puro desespero: “Você joga pelo Manchester United!”
A reação fez o ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher cair na gargalhada na cadeira ao lado de Neville, mas não há motivo para risada entre os torcedores do United. O time está em queda livre: ocupa o 19º lugar na Premier League, com apenas oito pontos e uma vitória em 11 jogos, conquistada em casa contra o recém-promovido Ipswich Town, em agosto.
Para dimensionar ainda mais a gravidade da situação, o Tottenham tinha 18 pontos no mesmo momento da temporada passada e só conseguiu garantir matematicamente a permanência na última rodada, terminando dois pontos à frente do West Ham, 17º colocado. Embora ainda seja cedo para o United entrar em pânico, Pochettino não tem o luxo de dispor de tempo.
Os próximos sete jogos, até a chegada do ano novo, podem muito bem definir a campanha. Ao substituir Michael Carrick, Pochettino teria recebido a missão de levar o clube de volta às posições que dão vaga às competições europeias. Se a queda continuar, isso não só será impossível como o United estará de fato numa luta contra o rebaixamento, sem poder mais se considerar bom demais para cair.