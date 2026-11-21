Fernandes é um jogador brilhante e, de longe, a melhor contratação da era pós-Sir Alex Ferguson em Old Trafford, mas sua passagem pelo clube parece estar chegando ao fim natural. O contrato do jogador de 32 anos termina em junho do ano que vem, embora o clube tenha a opção de prorrogá-lo por 12 meses. Segundo a BBC, o United tenta acertar um novo vínculo com Fernandes, mas ele recusou as duas primeiras propostas, em parte pela falta de garantias sobre os rumos do clube.

Os dirigentes da INEOS fariam bem em não insistir. Acionar a cláusula de prorrogação por um ano faz sentido, pois permitiria ao United exigir uma alta quantia por Fernandes, que continua despertando interesse da Arábia Saudita. Por outro lado, oferecer a ele um novo contrato com um grande aumento salarial seria um erro enorme.

Desde que conquistou merecidamente o prêmio de Jogador do Ano da PFA em 2025/26 e bateu o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League, seu desempenho caiu acentuadamente. Na verdade, Fernandes tem sido um dos piores jogadores do United nesta temporada, o que não é pouca coisa considerando o mau desempenho coletivo nos últimos três meses de Michael Carrick no comando. Ele perde a posse de bola constantemente em zonas avançadas e deixa de cumprir suas obrigações defensivas no outro extremo do campo.

Como capitão, tampouco deu o exemplo. A linguagem corporal de Fernandes tem sido vergonhosa, e ele ainda teve a audácia de questionar publicamente a tática de Carrick depois que o United foi goleado por 4 a 1 pelo Como na Champions League, sem assumir qualquer responsabilidade por sua própria atuação terrível.

Antes do confronto com o Liverpool em Anfield neste fim de semana, o United deveria observar atentamente como seu arquirrival perdeu o rumo após romper sua estrutura salarial para manter Mohamed Salah. Fernandes já passou do auge, assim como Salah havia passado, e o United precisa evitar uma situação em que tenha de escolher entre sofrer um grande prejuízo financeiro e preservar a harmonia do vestiário.

Em sua primeira entrevista coletiva em Old Trafford, na sexta-feira, Pochettino confirmou que Fernandes continuará como capitão e será um "jogador importante" por enquanto. Ele acrescentou, porém, que "todos os jogadores precisam se sentir importantes" e evitou comentar a situação contratual do português. Não foi exatamente uma demonstração convincente de apoio, e Pochettino também afirmou que quer "criar algo do zero".

Manter Fernandes, que parece mentalmente desligado, depois de maio seria contraproducente para esse plano, como sugeriu recentemente Rene Meulensteen, ex-auxiliar de Ferguson, em entrevista à talkSPORT: "Bruno prestou serviços fantásticos ao Manchester United por muitos e muitos anos. Ele não atingiu o mesmo nível neste ano. Acho também que, até certo ponto, talvez ele tenha sido abalado mentalmente por toda a negatividade que cercou o clube e a ele próprio. Eu não ficaria muito triste se ele decidisse deixar o clube. Acho que há muitas outras pessoas, mais jogadores, que precisam seguir em frente, e precisamos criar um tipo diferente de dinamismo na equipe."