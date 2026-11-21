Antes de deixar os Estados Unidos e viajar para a Inglaterra para ser apresentado oficialmente como novo técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino participou de uma transmissão da TNT Sports ao lado de DaMarcus Beasley, e o ex-ponta do Manchester City não resistiu à oportunidade de provocar o argentino.
"Manchester é azul e sempre será azul", disse Beasley. Pochettino respondeu de forma desafiadora, para a satisfação dos torcedores do United: "De jeito nenhum. Você vai ver. Dê-me tempo e isso vai começar a mudar."
O United deu a Pochettino um contrato inicial de apenas dois anos e meio, período que talvez não seja suficiente para alterar a correlação de forças, já que a equipe atualmente amarga a zona de rebaixamento da Premier League. Mas ele certamente pode estabelecer as bases para isso.
"O novo desafio é grande, mas, ao mesmo tempo, é a adrenalina que você quer sentir. Precisamos usar o bom senso", acrescentou Pochettino. "Sabemos que a situação não é digna de um clube como o Manchester United, a torcida é incrível."
Se conseguir comandar uma rápida recuperação que termine com a classificação para uma competição europeia, Pochettino terá de usar seu "bom senso" no mercado de transferências do verão europeu para reformular o elenco mediano do United. Para ter alguma esperança de fazer Manchester voltar a ser vermelha, será necessária uma contratação de peso em torno da qual montar o time. A escolha óbvia é Cole Palmer.
O meia do Chelsea ganhou destaque na Premier League sob o comando de Pochettino em Stamford Bridge, e uma reunião poderia ajudá-lo a recuperar sua melhor forma após um ano frustrante. Palmer também seria o substituto ideal para Bruno Fernandes, que passou de principal referência do United a influência desestabilizadora em questão de meses. Pochettino precisa abrir mão dele para começar a criar o ambiente saudável necessário a um crescimento rápido.