Dois dias depois de ser apresentado oficialmente pelo Brighton, Orozco fez as malas para a Espanha. Em comunicado oficial, o diretor esportivo Mike Cave afirmou: “Quando contratamos Matias, o plano inicial era um empréstimo desse tipo para ajudá-lo a se adaptar ao futebol europeu. O empréstimo ao Castellón lhe dará a oportunidade de jogar em um nível muito bom, e Gordon Greer e o departamento de empréstimos acompanharão sua evolução ao longo da temporada.”

É justo dizer que Greer deve estar encantado com o que viu até agora. Orozco mostrou de imediato seu valor ao técnico Pablo Hernandez e teve papel importante na subida do Castellón para a segunda colocação da segunda divisão espanhola.

Depois de uma estreia promissora saindo do banco na vitória por 2 a 0 sobre o Albacete, na rodada de abertura, Orozco foi titular pela primeira vez no Castellón fora de casa contra o Girona. Dominou o meio-campo, venceu seis duelos, recuperou a bola sete vezes e acertou 86% dos passes, ajudando a equipe de Hernandez a vencer por 2 a 1. Em seguida, o Castellón goleou o Tenerife por 5 a 0, com Orozco entre os autores dos gols. O dele recebeu a maior comemoração da torcida que lotava o Nou Estadi Castalia: depois de quase tabelar com Adam Jakobsen, ele completou a jogada para a rede.

Orozco também foi titular nos últimos quatro jogos do Castellón. Sua atuação de maior destaque veio na goleada por 4 a 0 sobre o Sporting Gijon: deu três assistências e correu o campo inteiro antes de sair aos 67 minutos para um merecido descanso. Hernandez fez questão de elogiá-lo.

“Desde o primeiro dia, Mati mostrou o tipo de jogador que pode se tornar”, disse o ex-meio-campista do Leeds United. “Todos que o veem sabem que ele é um jogador de 18 anos que está mostrando que pode ter um grande futuro.”

Um cartão vermelho direto controverso no empate seguinte do Castellón por 1 a 1 com o Burgos interrompeu o embalo de Orozco, mas a segunda convocação consecutiva para a seleção principal da Colômbia amenizou o golpe. Nestor Lorenzo deu a Orozco suas duas primeiras oportunidades pela equipe no último período de jogos internacionais. O jogador emprestado pelo Brighton atuou por 19 minutos tanto no empate por 1 a 1 com o México quanto na derrota por 1 a 0 para o Paraguai.

“Foi muito gratificante estar com jogadores pelos quais eu torcia na Copa do Mundo apenas um mês atrás. Foi maravilhoso, e isso está me dando muita experiência tão jovem, ajudando-me a continuar crescendo”, disse Orozco à ESPN. “Agradeci ao técnico Nestor pela oportunidade, e ele me agradeceu pela maneira como me comportei.”