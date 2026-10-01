Em meio aos péssimos resultados do OM, que vieram na sequência de uma janela de transferências historicamente ruim para o clube, a pressão tanto sobre o treinador quanto sobre a diretoria está aumentando.

Durante o Le Classique contra o PSG, última partida do Marseille antes da pausa internacional, houve protestos nos arredores do Stade Velodrome, enquanto a fervorosa torcida manifestava seu profundo descontentamento com a diretoria. Uma faixa nas arquibancadas dizia: '2016: projeto Champions, 2026: projeto Ligue 2' , em referência à situação em que o time se encontra após uma década sob o comando de McCourt. 'McCourt, game over!' era a mensagem direta de outra.

No entanto, Lamperti não prevê que a era do americano chegue ao fim tão cedo. "Raramente o vemos em Marseille. Então, por enquanto, acho que ele veio para ficar. Ele nunca escondeu que gostaria que um investidor minoritário viesse para ajudá-lo, mas o problema é que esse investimento minoritário precisaria ficar entre 200 e 300 milhões [de euros].

"O preço é bastante alto e, com 200 ou 300 milhões, hoje você poderia comprar um clube. Por que colocar esse dinheiro em um clube sem ser o chefe, ou sem ter muita voz? McCourt nunca se cansa de repetir que ainda estará aqui por muitos e muitos anos, que é um investimento de patrimônio, e que não vai sair. Então, vamos ver o que acontece.

"Acho que vai haver cada vez mais protestos. Mas não acho que ele necessariamente os sinta, já que está longe e não vem muito ao estádio."

Inevitavelmente, Genesio também se vê sob escrutínio. Embora tenha insistido que não vai renunciar, o técnico de 60 anos teve conversas decisivas com a diretoria, depois de ficar cada vez mais frustrado com o silêncio contínuo de McCourt sobre a situação financeira, que é a causa raiz dos problemas do Marseille nesta temporada. A diretoria, por sua vez, está perdendo a paciência com a franqueza do treinador ao falar sobre a situação do clube.

Desde então, o L'Equipe afirmou que é improvável que Genesio ainda esteja no comando do OM no Natal, embora o clube não esteja em posição de demiti-lo por causa das possíveis implicações financeiras. A visão em Marseille é que seu cargo deve estar seguro, mas existe o temor de que ele possa sair por vontade própria.

"O OM sabe que tem um grande treinador e, diante da situação atual, pode ser até quase inesperado ter um técnico assim, por causa de todas as restrições", diz Lamperti. "Então, não acho que ele esteja sob pressão excessiva. Pelo contrário, confiamos nele, porque o time está jogando muito bem, apesar das cinco derrotas consecutivas. Contra o Paris, eles [os torcedores] não ficaram revoltados com a derrota.

"O único problema é que falta profundidade ao elenco, não há substitutos suficientes. Então, depois de um tempo, fica cada vez mais complicado para jogadores que aguentam 45 minutos, às vezes uma hora, e depois tudo se torna mais complexo. A pergunta que estamos nos fazendo é se Bruno Genesio vai acabar desanimando com tudo isso e sair por conta própria."