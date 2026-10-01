Marselha em colapso: por dentro do início de temporada historicamente ruim do OM após uma janela de transferências para esquecer
Nunca muito longe de uma crise, o Marseille se vê mais uma vez à beira do abismo após um início historicamente ruim na nova temporada. Com a primeira pausa para jogos de seleções de 2026-27 em andamento, o OM está na zona de rebaixamento da Ligue 1 e acumula uma sequência de cinco derrotas consecutivas.
É uma situação que os torcedores mais pessimistas do clube diriam ser totalmente previsível, após um verão caótico e desmoralizante, que se desenrolou em meio a sérios problemas financeiros e deixou o novo técnico Bruno Genesio com um elenco extremamente enxuto.
Com apenas seis jogos disputados, a campanha do Marseille já corre o risco de desmoronar, mas por que o gigante francês está à beira de mais um colapso?
Verão sombrio
Uma rápida olhada na movimentação do Marseille no mercado de transferências de verão já ajuda a entender os motivos por trás de seu péssimo início de temporada.
O OM teve, sem dúvida, uma das piores janelas de qualquer clube da Europa; ao lado do Athletic Club, da Espanha, que notoriamente só contrata jogadores que nasceram ou começaram a carreira no País Basco, o gigante francês foi o único time das cinco principais ligas da Europa a não trazer um único reforço.
Estava claro desde o início que as vendas seriam a prioridade, mas ainda assim eram esperados reforços para preencher algumas lacunas evidentes no elenco. No fim das contas, porém, a única movimentação de chegada digna de nota do Marseille foi a compra em definitivo do ponta da USMNT Timothy Weah e do atacante do Bournemouth Hamed Traore, que estavam por empréstimo.
Fora isso, o foco esteve totalmente nas saídas, já que o proprietário Frank McCourt tratou de cortar a folha salarial em uma dura política de austeridade. Vários jogadores importantes, incluindo o controverso talismã Mason Greenwood (Fenerbahce), o atacante querido pela torcida Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna), o defensor Facundo Medina (Bayer Leverkusen) e o goleiro titular Geronimo Rulli (Manchester City), tiveram a saída liberada.
Houve mais saídas também, com os meio-campistas Quinten Timber e Bilal Nadir se transferindo para Crystal Palace e Hamburg, respectivamente, enquanto o ex-capitão do clube Leonardo Balerdi foi emprestado à Roma e o já mencionado Traore saiu para o Genoa em um acordo temporário.
Dessas saídas, as vendas em definitivo do OM renderam apenas modestos €80 milhões (£69 mi/US$ 91 mi). Desse valor, um pacote total de €45 milhões (£38 mi/US$ 50 mi) por Greenwood, bem abaixo do valor de mercado do atacante, significa que o Marseille mal conseguiu empatar as contas, diante da alta taxa de revenda que devia ao Manchester United.
Drama nos bastidores
Poderia ter havido ainda mais nomes de peso saindo do Stade Vélodrome, não fosse a mudança de ideia de um jogador, a intervenção do técnico e o colapso tardio de outro negócio.
Em agosto, o capitão Pierre-Emile Hojbjerg ficou perto de se juntar ao Newcastle antes de optar por permanecer no Marseille. Maior salário do OM, ele acabou sendo brutalmente destituído da braçadeira pela diretoria do clube, que estava determinada a tirar o dinamarquês da folha salarial. "É uma decisão imposta a mim pela diretoria do clube", disse Genesio na época. "Não é uma decisão com a qual eu concorde."
Foi mais ou menos na mesma época que o zagueiro Nayef Aguerd esteve à beira de retornar à Real Sociedad por empréstimo inicial. Depois de alegações na imprensa espanhola de que ele havia sido reprovado nos exames médicos, Aguerd revelou que o negócio fracassou devido a um desacordo sobre sua reabilitação após uma grave lesão na virilha. Desde então, ele foi reintegrado.
O drama fora de campo atingiria o auge no fim do verão, quando uma novela se desenrolou em torno do ponta Igor Paixao. O Sunderland fez uma investida tardia para contratar o brasileiro e os termos pessoais foram acertados, forçando Genesio a tomar uma atitude drástica. O treinador manifestou sua oposição à possível venda e chegou-se até a afirmar que ele ameaçou pedir demissão com menos de dois meses no cargo.
No fim das contas, a transferência foi barrada no último instante. "Não estivemos longe do ponto de ruptura com Paixao", revelou depois o presidente do clube, Stephane Richard. "Fiz campanha para que Paixao ficasse. Se eu não tivesse intervindo, ele poderia ter saído. No fim, a decisão foi de McCourt. Ele fez o esforço."
Ao abordar pessoalmente a novela em entrevista à Ligue 1 Plus, Genesio disse: "É meu trabalho alertar meus superiores sobre as consequências esportivas de uma decisão como essa... também é uma questão de sobrevivência do clube. Precisamos ser capazes de nos adaptar ao contexto econômico do clube, ao mesmo tempo em que mantemos algumas prerrogativas esportivas. Tive sorte: fui ouvido."
Dificuldades financeiras
O verão incrivelmente econômico do Marseille foi, sem dúvida, definido pelas sanções domésticas e europeias impostas ao clube ainda em junho.
Primeiro, a Uefa aplicou à OM uma exclusão suspensa da Liga Europa e uma multa de €10 milhões (£9 milhões/US$ 11 milhões) por não cumprir as metas de receita previstas em um acordo de conciliação, embora tenha sido uma infração limitada. Se não cumprir a meta nesta temporada, o Marseille será banido da próxima competição europeia para a qual se classificar dentro dos três anos seguintes. O clube também teve sua capacidade de adicionar jogadores à sua "lista A" para a campanha da Liga Europa de 2026-27 restringida.
Houve um desdobramento mais significativo na semana seguinte, quando o clube foi atingido por sanções do órgão de controle financeiro do futebol francês, a DNCG (Direction Nationale du Controle de Gestion), como resultado de ter registrado perdas recordes nos últimos anos. Essas medidas fizeram com que sua folha salarial fosse limitada e sua atividade no mercado de transferências fosse monitorada de perto, com controles sobre as taxas.
O fracasso do Marseille em se classificar para a Champions League na última temporada inevitavelmente teve um efeito colateral prejudicial. A equipe acabou terminando em quinto lugar na Ligue 1, de forma agonizante, apenas um ponto atrás do Lyon, quarto colocado.
Foi isso que provocou a liquidação de jogadores de renome, já que McCourt e companhia foram forçados a apertar os cintos. No fim de agosto, um Genesio pressionado admitiu: "Não haverá reforços. Três ou quatro jogadores [a mais] têm que nos deixar para que possamos registrar uma ou duas chegadas."
Mais tarde, foi noticiado que o clube está em conversas com seus jogadores sobre uma revisão salarial, com os cortes forçados continuando.
'Inaudito'
"O mercado de transferências me surpreendeu porque é algo quase inédito", disse à GOAL o jornalista de futebol e autor do La Provence, sediado em Marselha, Fabrice Lamperti.
"Zero reforços, apenas saídas. O time ainda está envolvido na Liga Europa. O Marselha continua sendo um time ambicioso no papel porque é um clube histórico do campeonato francês. Então, é surpreendente que ninguém tenha chegado, que ninguém tenha sido contratado.
"Isso surpreendeu todo mundo, inclusive Bruno Genesio. Ele esperava reforços, não necessariamente titulares, mas ainda assim reforços, jogadores para desenvolver. Ele gosta disso. Tem reputação de treinador, então gosta de treinar jogadores, de desenvolvê-los, de ajudá-los a evoluir, de fazer com que tirem o máximo de si mesmos."
Início miserável
Talvez sem surpresa, o Marseille também não vem se saindo melhor em campo desde que sua temporada começou sob uma nuvem. Uma vitória contundente na rodada de abertura sobre o Strasbourg, de propriedade da BlueCo, no Velodrome, se mostrou enganosa, e desde então tudo só piorou.
O Marseille perdeu as cinco partidas seguintes de forma consecutiva, incluindo uma derrota por 2 a 0 para o rival da costa sul Monaco, uma humilhante goleada por 4 a 1 para o Besiktas na Europa League e uma derrota habitual para o campeão francês e europeu Paris Saint-Germain no Le Classique.
Isso representa o pior início de temporada da história do OM. Um clube que aparentemente nunca está longe de uma crise total, essa péssima sequência de resultados o deixou na zona de rebaixamento com a primeira pausa internacional da temporada já entre nós, e as tensões inevitavelmente estão aumentando em ritmo acelerado.
Pressão aumenta
Em meio aos péssimos resultados do OM, que vieram na sequência de uma janela de transferências historicamente ruim para o clube, a pressão tanto sobre o treinador quanto sobre a diretoria está aumentando.
Durante o Le Classique contra o PSG, última partida do Marseille antes da pausa internacional, houve protestos nos arredores do Stade Velodrome, enquanto a fervorosa torcida manifestava seu profundo descontentamento com a diretoria. Uma faixa nas arquibancadas dizia: '2016: projeto Champions, 2026: projeto Ligue 2' , em referência à situação em que o time se encontra após uma década sob o comando de McCourt. 'McCourt, game over!' era a mensagem direta de outra.
No entanto, Lamperti não prevê que a era do americano chegue ao fim tão cedo. "Raramente o vemos em Marseille. Então, por enquanto, acho que ele veio para ficar. Ele nunca escondeu que gostaria que um investidor minoritário viesse para ajudá-lo, mas o problema é que esse investimento minoritário precisaria ficar entre 200 e 300 milhões [de euros].
"O preço é bastante alto e, com 200 ou 300 milhões, hoje você poderia comprar um clube. Por que colocar esse dinheiro em um clube sem ser o chefe, ou sem ter muita voz? McCourt nunca se cansa de repetir que ainda estará aqui por muitos e muitos anos, que é um investimento de patrimônio, e que não vai sair. Então, vamos ver o que acontece.
"Acho que vai haver cada vez mais protestos. Mas não acho que ele necessariamente os sinta, já que está longe e não vem muito ao estádio."
Inevitavelmente, Genesio também se vê sob escrutínio. Embora tenha insistido que não vai renunciar, o técnico de 60 anos teve conversas decisivas com a diretoria, depois de ficar cada vez mais frustrado com o silêncio contínuo de McCourt sobre a situação financeira, que é a causa raiz dos problemas do Marseille nesta temporada. A diretoria, por sua vez, está perdendo a paciência com a franqueza do treinador ao falar sobre a situação do clube.
Desde então, o L'Equipe afirmou que é improvável que Genesio ainda esteja no comando do OM no Natal, embora o clube não esteja em posição de demiti-lo por causa das possíveis implicações financeiras. A visão em Marseille é que seu cargo deve estar seguro, mas existe o temor de que ele possa sair por vontade própria.
"O OM sabe que tem um grande treinador e, diante da situação atual, pode ser até quase inesperado ter um técnico assim, por causa de todas as restrições", diz Lamperti. "Então, não acho que ele esteja sob pressão excessiva. Pelo contrário, confiamos nele, porque o time está jogando muito bem, apesar das cinco derrotas consecutivas. Contra o Paris, eles [os torcedores] não ficaram revoltados com a derrota.
"O único problema é que falta profundidade ao elenco, não há substitutos suficientes. Então, depois de um tempo, fica cada vez mais complicado para jogadores que aguentam 45 minutos, às vezes uma hora, e depois tudo se torna mais complexo. A pergunta que estamos nos fazendo é se Bruno Genesio vai acabar desanimando com tudo isso e sair por conta própria."
Uma saída
Ironia do destino, Genesio foi visto como uma presença potencialmente apaziguadora quando foi nomeado em julho, após um período tumultuado no Stade Velodrome, mas sua passagem até aqui tem sido tudo, menos isso. A menos que haja uma reação precipitada da diretoria, o tempo, ao menos, está ao lado do francês neste início de temporada.
O Marseille vai encarar seus próximos três jogos como vencíveis e, se somar sete pontos ou mais nessas partidas, o cenário de repente parecerá muito diferente. O Marseille visita o Troyes na próxima rodada, equipe que está um ponto e uma posição acima na tabela, antes de viajar para enfrentar o Angers, que está no meio da tabela, e depois receber o Le Havre, lanterna do campeonato.
Genesio provavelmente também vai considerar a pausa internacional bem-vinda, já que ela lhe dá a oportunidade de deixar o verão no passado e trabalhar no campo de treinamento com os jogadores que ele tem, com o objetivo de dar início à reação da equipe quando as competições nacionais forem retomadas. No entanto, esta é uma crise que pode se aprofundar muito rapidamente se vierem mais resultados negativos.
"Estes não são os melhores momentos da minha carreira, isso é certo", disse o técnico recentemente. "Pode levar algum tempo para reencontrarmos o OM que todos nós queremos."