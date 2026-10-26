Após a humilhante derrota por 4 a 1 em Como na quarta-feira, o técnico do Manchester United, Michael Carrick, prometeu uma reação contra o Bournemouth. “Seremos um time diferente no domingo”, disse ele aos jornalistas na entrevista coletiva antes da partida. “Temos de ser um time diferente no domingo.”

Não foram. Pelo contrário, o United foi o mesmo time desorganizado que passou vergonha no Sinigaglia. Porque nada muda em Old Trafford. Pelo menos, não mais. A história apenas se repete. Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, o clube tem passado de uma crise a outra, com o pessimismo em torno do Manchester United dissipado apenas brevemente por falsas esperanças.

O próprio Carrick é um exemplo disso. Ele reacendeu a esperança de uma recuperação após a tristeza quase incessante da passagem de Ruben Amorim ao levar o clube de volta à Champions League. Agora, menos de seis meses depois, sua permanência se tornou insustentável, com o United novamente virando motivo de piada após uma sequência péssima de resultados.

A derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo foi o sexto jogo consecutivo do United sem vencer na liga e o oitavo no total. Independentemente do que se pense sobre a qualidade ou o caráter dos jogadores, um técnico é julgado pelos resultados, e os de Carrick são historicamente ruins. Ele simplesmente tem de sair.

Mas quem o escolheu para o cargo também tem de sair.