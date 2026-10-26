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Carrick Glazers Ratcliffe Manchester United GFX 1:1GOAL

Manchester United precisa de seus torcedores mais do que nunca: eles devem se unir para se livrar dos donos inaceitáveis ou correm o risco de continuar sendo motivo de chacota

A posição de Michael Carrick em Old Trafford é claramente insustentável, assim como a dos homens que o colocaram lá.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Após a humilhante derrota por 4 a 1 em Como na quarta-feira, o técnico do Manchester United, Michael Carrick, prometeu uma reação contra o Bournemouth. “Seremos um time diferente no domingo”, disse ele aos jornalistas na entrevista coletiva antes da partida. “Temos de ser um time diferente no domingo.”

    Não foram. Pelo contrário, o United foi o mesmo time desorganizado que passou vergonha no Sinigaglia. Porque nada muda em Old Trafford. Pelo menos, não mais. A história apenas se repete. Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, o clube tem passado de uma crise a outra, com o pessimismo em torno do Manchester United dissipado apenas brevemente por falsas esperanças.

    O próprio Carrick é um exemplo disso. Ele reacendeu a esperança de uma recuperação após a tristeza quase incessante da passagem de Ruben Amorim ao levar o clube de volta à Champions League. Agora, menos de seis meses depois, sua permanência se tornou insustentável, com o United novamente virando motivo de piada após uma sequência péssima de resultados.

    A derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo foi o sexto jogo consecutivo do United sem vencer na liga e o oitavo no total. Independentemente do que se pense sobre a qualidade ou o caráter dos jogadores, um técnico é julgado pelos resultados, e os de Carrick são historicamente ruins. Ele simplesmente tem de sair.

    Mas quem o escolheu para o cargo também tem de sair.

  • “Eles não são nada”

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Bruno Fernandes ficou no banco e não entrou em campo contra o Bournemouth após questionar publicamente as táticas de Carrick no meio da semana.

    Como mostraram as declarações contundentes de Bruno Fernandes após a partida em Como, Carrick claramente perdeu o vestiário, mas ainda conta com o apoio da torcida, não porque os torcedores acreditem que ele seja capaz de reverter a situação. Os aplausos que o acompanharam até o túnel depois do apito final contra o Bournemouth logo se transformaram em vaias aos jogadores que ainda estavam em campo. Os torcedores claramente sentem que Carrick se importa com o clube, mas seu elenco não.

    O ex-lateral-direito do United Gary Neville chegou a criticar os jogadores no podcast da Sky Sports após o jogo. “Alguns deles não são tão profissionais assim”, disse o ex-jogador da seleção inglesa. “Moro em Manchester. Alguns deles não são tão profissionais assim. Por isso, não tenho paciência para eles.

    “Alguns deles não vão dormir na hora certa, não comem as coisas certas, não pensam no Manchester United a cada minuto de cada dia e não vivem e respiram este clube de futebol como deveriam, como profissionais deveriam fazer. Por quê? Porque o sucesso subiu à cabeça deles. Alguns desses jogadores não são nada.” E de quem é a culpa disso?

  • “A maneira como vocês nos tratam é uma vergonha”

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Torcedores do Manchester United estão revoltados com o quanto o nível caiu dentro e fora de campo em Old Trafford

    Como técnico, Carrick claramente tem parte da responsabilidade por não conseguir fazer com que os jogadores sequer corram por ele. As atuações apáticas do United nesta temporada depõem muito contra sua capacidade de motivar o elenco, que não deveria estar apenas um pouco acima da zona de rebaixamento.

    No entanto, independentemente do que se pense sobre a personalidade ou as atuações de Lisandro Martinez nesta temporada, ninguém poderia olhar para o banco de reservas do United contra o Como e discordar da insinuação do argentino de que Jason Wilcox está fazendo um trabalho desastroso como diretor de futebol. O clube gastou mais de 550 milhões de libras (735 milhões de dólares) em jogadores desde a chegada de Wilcox a Old Trafford, em abril de 2024, e, ainda assim, faltam qualidade e opções de reposição ao time em todos os setores do campo.

    É claro que também não ajuda o fato de o clube ter tido três técnicos efetivos diferentes nesse período, já que Wilcox e os demais integrantes da equipe de recrutamento de Sir Jim Ratcliffe são completamente incompetentes. A INEOS errou em todas as decisões relativas ao comando da equipe desde que comprou uma participação de 28% no clube, há mais de dois anos e meio.

    Erik ten Hag nunca deveria ter recebido permissão para continuar após a temporada 2023/24 (muito menos ter recebido apoio irrestrito no mercado de transferências!). A contratação de Ruben Amorim foi um desastre, e ele também permaneceu no cargo por tempo demais. Enquanto isso, sempre esteve claro que Carrick nunca passou de outro Ole Gunnar Solskjaer. Por isso, os mesmos torcedores que receberam bem a chegada de Ratcliffe, torcedor do United, ao comando do futebol do clube perceberam há muito tempo que ele não é melhor do que a família Glazer, os proprietários que deixaram o clube com mais de 600 milhões de libras em dívidas ao concluírem sua aquisição alavancada em 2005.

    O grupo de torcedores Red Army chegou a exibir uma faixa no clássico de Manchester do mês passado com a mensagem: “A forma como vocês nos tratam é uma vergonha.” E, embora isso seja sem dúvida verdade, já passou da hora de todos os torcedores do United fazerem algo a respeito.

  • 'Queimem tudo, p*rra!'

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    A revolta dos torcedores contra os coproprietários atingiu um nível sem precedentes em Old Trafford

    Sempre houve resistência dos torcedores aos Glazers, mas nunca forte o bastante para tirar os americanos do clube. Até agora, talvez. 

    O tom dos ataques aos proprietários e dirigentes certamente se intensificou bastante. Além dos habituais pedidos para que os Glazers “vendam o United e vão para a p*rra de casa”, Wilcox foi citado nominalmente no domingo, enquanto Ratcliffe ouviu que deveria enfiar seus planos para um novo estádio no c*.

    Mas o melhor indicador de como o clima em Old Trafford se tornou tóxico foram os gritos de “Façam uma fogueira, coloquem os Glazers em cima, Ratcliffe no meio e queimem a p*rra toda!” Imagens tão violentas são obviamente inaceitáveis, mas não há como escapar do fato de que, para derrubar os coproprietários, é necessário um esforço firme, contínuo e, acima de tudo, com a união de todos os torcedores do clube. 

    Afinal, ações falam mais alto que palavras, e a única coisa que empresários como os Glazers e Ratcliffe entendem é dinheiro. Isso significa que os torcedores do United precisam atingi-los onde dói, reduzindo as receitas do clube. No mínimo, deveriam seguir o exemplo do Spirit of Shankly e adotar seu próprio protesto de “nem uma libra no estádio”, recusando-se a gastar dinheiro em Old Trafford ou em qualquer um dos inúmeros pontos de venda de produtos do clube. 

    Também há argumentos para que os torcedores do United sigam o exemplo dos da Lazio, que atualmente boicotam os jogos em casa para forçar o proprietário do clube, Claudio Lotito, a vender a equipe da Série A. 

    Alguns sem dúvida seriam contra uma medida tão drástica, alegando que ela só prejudicaria o time. Mas quanto pior o United pode ficar a esta altura? Além disso, não é como se o apoio da torcida estivesse fazendo a menor diferença no desempenho dos jogadores neste momento. No domingo, os torcedores apenas ofereceram um lembrete doloroso de quanto os “padrões” caíram desde os tempos de Bryan Robson, Eric Cantona e Roy Keane.

    Os torcedores também não são tolos. Sabem que existe um risco real de a situação piorar. Há bem mais de um ano, o The 1958 Supporters Group argumenta que o clube que tanto ama está morrendo lentamente e está claro que a única maneira de salvá-lo é se livrar dos Glazers e da INEOS.

    Porque demitir o técnico não vai resolver. Substituir os jogadores seria apenas remendar os problemas. Até que os proprietários mudem, o United continuará sendo a mesma bagunça lamentável de mais de uma década.