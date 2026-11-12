Manchester United permitir que Mauricio Pochettino comande seus últimos jogos à frente da seleção masculina dos Estados Unidos mostra que a diretoria do clube ainda não entende o quão real é o risco de rebaixamento

Enfim, Mauricio Pochettino vai assumir o comando do Manchester United. O técnico argentino foi ligado a uma ida para Old Trafford inúmeras vezes na última década e mantém uma relação amistosa com o maior técnico da história do clube, Sir Alex Ferguson, mas antes nunca havia sido o momento certo para assumir o cargo.

Na verdade, o momento também não é ideal desta vez. O United poderia ter contratado Pochettino sem custos após a Copa do Mundo se não tivesse efetivado Michael Carrick como técnico, mas ele acabou assinando um novo contrato com os Estados Unidos até 2030.

Agora, o United terá de pagar uma indenização de £ 7,5 milhões (US$ 10 milhões) para acionar a cláusula de liberação de Pochettino. Com isso, os gastos do clube com contratações e demissões de técnicos na era pós-Ferguson chegarão à impressionante marca de £ 103 milhões (US$ 137 milhões). Sir Jim Ratcliffe e os responsáveis pelas decisões da INEOS no lado vermelho de Manchester também demoraram demais para encerrar a passagem de Carrick, e a persistente falta de urgência deve adiar a chegada de Pochettino por pelo menos mais uma semana.

Parece que eles não compreendem a situação delicada em que o United se encontra. O time caiu para a 18ª posição na tabela da Premier League depois de vencer apenas um dos seus 10 primeiros jogos em 2026-27, e cada minuto que passa sem que os jogadores sigam um novo plano aumenta o risco, bastante real, de rebaixamento para a Championship.