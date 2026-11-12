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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

Manchester United permitir que Mauricio Pochettino comande seus últimos jogos à frente da seleção masculina dos Estados Unidos mostra que a diretoria do clube ainda não entende o quão real é o risco de rebaixamento

A falta de urgência para fazer o novo técnico começar a trabalhar pode custar caro ao Manchester United, que terá uma visita crucial a Anfield após a pausa para as seleções.

James Westwood
Traduzido por

  • Enfim, Mauricio Pochettino vai assumir o comando do Manchester United. O técnico argentino foi ligado a uma ida para Old Trafford inúmeras vezes na última década e mantém uma relação amistosa com o maior técnico da história do clube, Sir Alex Ferguson, mas antes nunca havia sido o momento certo para assumir o cargo.

    Na verdade, o momento também não é ideal desta vez. O United poderia ter contratado Pochettino sem custos após a Copa do Mundo se não tivesse efetivado Michael Carrick como técnico, mas ele acabou assinando um novo contrato com os Estados Unidos até 2030.

    Agora, o United terá de pagar uma indenização de £ 7,5 milhões (US$ 10 milhões) para acionar a cláusula de liberação de Pochettino. Com isso, os gastos do clube com contratações e demissões de técnicos na era pós-Ferguson chegarão à impressionante marca de £ 103 milhões (US$ 137 milhões). Sir Jim Ratcliffe e os responsáveis pelas decisões da INEOS no lado vermelho de Manchester também demoraram demais para encerrar a passagem de Carrick, e a persistente falta de urgência deve adiar a chegada de Pochettino por pelo menos mais uma semana.

    Parece que eles não compreendem a situação delicada em que o United se encontra. O time caiu para a 18ª posição na tabela da Premier League depois de vencer apenas um dos seus 10 primeiros jogos em 2026-27, e cada minuto que passa sem que os jogadores sigam um novo plano aumenta o risco, bastante real, de rebaixamento para a Championship.

  • Fale sério

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Por enquanto, Pochettino permanecerá com a seleção dos Estados Unidos durante a Data Fifa de novembro, em vez de começar imediatamente a pensar no próximo jogo do Manchester United.

    O United acertou verbalmente os termos com Pochettino antes de entrar em contato com a U.S. Soccer para fechar um acordo pelo ex-treinador de Chelsea e Tottenham. No entanto, a rotina segue normalmente para a seleção masculina dos Estados Unidos e Pochettino antes do confronto de ida e volta contra o Haiti pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

    Pochettino tem comandado os treinos dos jogadores no National Training Center, nos arredores de Atlanta, e a U.S. Soccer espera que ele esteja à beira do campo nas duas partidas. O jogo de ida será em Miami, no sábado, enquanto o de volta, em Cincinnati, está previsto para terça-feira. Isso significa que Pochettino só poderá viajar para a Inglaterra, na melhor das hipóteses, na quarta-feira, 18 de novembro. Assim, ele provavelmente terá apenas três dias completos para preparar o United para a visita a Anfield, onde enfrentará o Liverpool pela Premier League.

    Mas por que, afinal, a INEOS não exige a presença imediata de Pochettino em Carrington?! Será que não percebe a importância desse jogo? Está mesmo disposta a tratá-lo como mais uma provável derrota antes de o trabalho começar para valer?

  • “Sem classe”

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick continuou comandando os treinos do elenco do Manchester United nesta semana, embora provavelmente soubesse que estava prestes a ser substituído.

    É bem possível que Pochettino tenha apenas um ou dois treinos com seu novo elenco antes do confronto com o Liverpool. É claro que o United ainda pode conseguir um bom resultado em Anfield, e vários jogadores estão agora a serviço de suas seleções. Ainda assim, faria todo o sentido permitir que Pochettino se concentrasse na tarefa à sua frente o mais cedo possível.

    Ele poderia ao menos ter transmitido suas ideias básicas e esclarecido as funções de cada jogador no esquema. Em vez disso, Carrick passou mais dois dias comandando os treinos, ciente de que estava prestes a ser demitido apenas por acompanhar as notícias ou consultar o celular. Seria perfeitamente compreensível se o ex-meio-campista tivesse apenas cumprido o expediente enquanto continha a raiva. A incerteza provavelmente também provocou uma queda acentuada na intensidade dos treinos.

    O CEO do United, Omar Berrada, e o diretor de futebol Jason Wilcox se reuniram com Ratcliffe em Mônaco na quarta-feira para avaliar o início de temporada desastroso do clube. Carrick só foi informado de sua saída na manhã de quinta-feira. É bem provável que ele preferisse uma rápida chamada de vídeo àquela agonia prolongada. Seu ex-companheiro de equipe no United, Gary Neville, descreveu, com razão, a forma como a INEOS lidou com a situação como "desastrada" e "sem classe" no podcast "Stick to Football".

    "Você não pode deixar um sujeito esperando por 48 horas só porque mora em Mônaco", acrescentou Neville.

  • Três semanas de atraso

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    Já estava claro havia algum tempo que o Manchester United estava em queda livre sob o comando de Carrick, mas ele recebeu mais tempo para “reverter a situação”.

    A INEOS deveria ter rescindido o contrato de dois anos de Carrick há três semanas, depois da derrota do United por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford. Já estava claro que a temporada estava virando uma farsa, mas Carrick recebeu uma sobrevida que não beneficiou ninguém.

    As atuações melhoraram ligeiramente depois disso. O United perdeu por 2 a 0 para o Chelsea, antes de virar o jogo contra a Roma e vencer por 3 a 2 na Champions League, além de empatar por 4 a 4 com o Aston Villa em uma partida caótica. Havia indícios suficientes de que os jogadores lutavam por Carrick, mas não de que ele tivesse encontrado uma forma de corrigir as enormes falhas defensivas que fizeram do United a terceira pior defesa da Premier League.

    Pochettino não é um mágico capaz de resolver isso de uma hora para outra, mas teria organizado melhor a equipe ao abandonar a pressão pela metade de Carrick e adotar a pressão alta e intensa que é sua marca registrada. Assim, o United poderia ter somado entre quatro e seis pontos nos jogos contra Chelsea e Aston Villa, em vez de apenas um, e evitado o constrangimento de passar duas semanas na zona de rebaixamento.

    A responsabilidade por tudo isso é de Ratcliffe, Berrada e Wilcox. Desde que a INEOS adquiriu uma participação minoritária no clube, tudo o que esse trio fez foi perder tempo. A situação de Carrick repete a confiança cega que mantiveram em Erik ten Hag por tempo demais.

  • “Uma p*ta bagunça”

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino precisará de garantias sobre contratações se quiser ter alguma chance real de recolocar o Manchester United nos trilhos rapidamente.

    É de se supor que Pochettino também tenha pedido garantias antes de assinar com o Manchester United, sobretudo sobre o grau de controle que terá nas contratações e os recursos disponíveis para transferências. Até agora, a INEOS tem dado aos treinadores um orçamento limitado na tentativa de administrar as dívidas sufocantes acumuladas pelos Glazers como proprietários majoritários, enquanto Wilcox estabeleceu um plano em três etapas.

    O ataque passou por uma reformulação na janela do verão de 2025, antes de o foco se voltar para o meio-campo na última janela. A defesa, por sua vez, deve ser reforçada ao fim da temporada atual. No entanto, estava dolorosamente claro para todos, menos para Wilcox, que a linha defensiva do United precisava de uma intervenção de emergência, e Carrick pagou o preço pela incompetência de seu superior.

    Pochettino precisa receber reforços em janeiro se quiser salvar a campanha. Sem eles, pode trazer estabilidade, mas não a classificação para competições europeias.

    “Se eu fosse Mauricio Pochettino agora, me protegeria ao máximo”, acrescentou Neville. “Ele vai fazer isso com uma indenização. Então, coloque isso no contrato. Mas, além disso, ele precisa de dois defensores em janeiro... Ele tem que exigir um orçamento mínimo para o próximo verão. Tem que exigir um orçamento para o período seguinte. Eles precisam dar isso a ele; caso contrário, ele não deveria aceitar o cargo.”

    Neville concluiu que o United é uma “p*ta bagunça” hoje em dia, e é impossível discordar. A contratação de Pochettino é brilhante, e ele é o treinador mais qualificado a chegar a Old Trafford desde Jose Mourinho, mas já está de mãos atadas por causa da diretoria atrapalhada, e não há chance de ter uma trajetória tranquila sob a supervisão dela.