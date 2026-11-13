Finalmente, Mauricio Pochettino vai assumir o comando do Manchester United. O treinador argentino foi ligado ao clube de Old Trafford inúmeras vezes ao longo da última década e mantém uma relação amistosa com Sir Alex Ferguson, o maior técnico da história do clube, mas antes o momento nunca havia sido o certo para ele assumir o cargo.

Na verdade, desta vez o momento também não é ideal. O United poderia ter contratado Pochettino sem pagar compensação após a Copa do Mundo, caso não tivesse efetivado Michael Carrick como técnico, mas ele acabou assinando um novo contrato com os Estados Unidos até 2030.

Agora, o United pagou uma pesada compensação de £ 7,5 milhões ($ 10 milhões) para acionar a cláusula de rescisão de Pochettino, elevando a impressionantes £ 103 milhões ($ 137 milhões) seus gastos com contratações e demissões de técnicos na era pós-Ferguson. Sir Jim Ratcliffe e a cúpula da INEOS no lado vermelho de Manchester também demoraram demais para encerrar a passagem de Carrick pelo cargo, e sua persistente falta de urgência fez com que a chegada de Pochettino fosse adiada por mais uma semana.

Eles parecem não entender a situação precária em que o United se encontra. A equipe caiu para o 18º lugar na tabela da Premier League depois de vencer apenas uma de suas 10 primeiras partidas em 2026-27, e cada minuto que passa sem que os jogadores sigam um novo plano aumenta o risco, bastante real, de rebaixamento para a Championship.