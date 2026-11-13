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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

Manchester United permitir que Mauricio Pochettino comande os últimos jogos da seleção dos Estados Unidos mostra que a diretoria do clube ainda não entende o quanto o risco de rebaixamento é real

A falta de urgência para fazer o novo técnico começar a trabalhar pode custar caro ao Manchester United, que terá uma visita crucial a Anfield após a pausa para as seleções.

James Westwood
Traduzido por

  • Finalmente, Mauricio Pochettino vai assumir o comando do Manchester United. O treinador argentino foi ligado ao clube de Old Trafford inúmeras vezes ao longo da última década e mantém uma relação amistosa com Sir Alex Ferguson, o maior técnico da história do clube, mas antes o momento nunca havia sido o certo para ele assumir o cargo.

    Na verdade, desta vez o momento também não é ideal. O United poderia ter contratado Pochettino sem pagar compensação após a Copa do Mundo, caso não tivesse efetivado Michael Carrick como técnico, mas ele acabou assinando um novo contrato com os Estados Unidos até 2030.

    Agora, o United pagou uma pesada compensação de £ 7,5 milhões ($ 10 milhões) para acionar a cláusula de rescisão de Pochettino, elevando a impressionantes £ 103 milhões ($ 137 milhões) seus gastos com contratações e demissões de técnicos na era pós-Ferguson. Sir Jim Ratcliffe e a cúpula da INEOS no lado vermelho de Manchester também demoraram demais para encerrar a passagem de Carrick pelo cargo, e sua persistente falta de urgência fez com que a chegada de Pochettino fosse adiada por mais uma semana.

    Eles parecem não entender a situação precária em que o United se encontra. A equipe caiu para o 18º lugar na tabela da Premier League depois de vencer apenas uma de suas 10 primeiras partidas em 2026-27, e cada minuto que passa sem que os jogadores sigam um novo plano aumenta o risco, bastante real, de rebaixamento para a Championship.

  • Seja sério

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino seguirá com a seleção dos Estados Unidos durante a Data Fifa de novembro, em vez de se concentrar desde já no próximo jogo do United.

    O United confirmou oficialmente que Pochettino aceitou ser o novo técnico do clube. No entanto, o ex-técnico de Chelsea e Tottenham comandará a seleção masculina dos Estados Unidos no confronto de ida e volta contra o Haiti pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf antes de oficializar sua ida para Old Trafford.

    Pochettino vem conduzindo os treinos dos jogadores no Centro Nacional de Treinamento, nos arredores de Atlanta, e estará à beira do campo nas duas partidas. O jogo de ida será em Miami, no sábado, enquanto o de volta, em Cincinnati, está marcado para terça-feira. O United, portanto, reservou provisoriamente o dia 18 de novembro para a apresentação de Pochettino. Isso significa que ele terá apenas quatro dias inteiros para se preparar para a visita do United ao Liverpool em Anfield, pela Premier League.

    Mas por que diabos a INEOS não exige a presença imediata de Pochettino em Carrington?! Será que não percebe o quanto esse jogo é importante? Está mesmo disposta a tratá-lo como mais uma provável derrota antes de o trabalho de verdade começar?

  • “Sem classe”

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick continuou comandando os treinos do elenco do Manchester United nesta semana, apesar de provavelmente saber que estava prestes a ser substituído.

    É possível que Pochettino tenha apenas um ou dois treinos com seu novo elenco antes do confronto com o Liverpool. É claro que o United ainda pode conseguir um bom resultado em Anfield, e vários jogadores estão a serviço de suas seleções neste momento. Ainda assim, faria todo o sentido permitir que Pochettino se concentrasse na tarefa pela frente assim que fosse possível.

    Ele poderia ao menos ter transmitido suas ideias básicas e deixado claras as funções de cada um no esquema. Em vez disso, Carrick passou mais dois dias comandando os treinos, plenamente ciente de que estava prestes a ser demitido apenas por acompanhar o noticiário ou olhar o celular. Seria perfeitamente compreensível se o ex-meio-campista tivesse apenas seguido a rotina enquanto continha a raiva, e a incerteza provavelmente provocou uma grande queda de intensidade nos treinos.

    O CEO do United, Omar Berrada, e o diretor de futebol Jason Wilcox se reuniram com Ratcliffe em Mônaco na quarta-feira para avaliar o início de temporada desastroso do clube, e Carrick finalmente foi informado de sua saída na manhã de quinta-feira. É quase certo que ele teria preferido uma rápida videochamada a essa lenta agonia. Seu ex-companheiro de equipe no United, Gary Neville, descreveu, com razão, a forma como a INEOS lidou com a situação como "desajeitada" e "sem classe" no podcast 'Stick to Football'.

    "Você não pode deixar um sujeito esperando por 48 horas só porque mora em Mônaco", acrescentou Neville.

  • Três semanas de atraso

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    Já estava claro havia algum tempo que o Manchester United estava em queda livre sob o comando de Carrick, mas ele recebeu mais tempo para tentar reverter a situação.

    A INEOS deveria ter rescindido o contrato de dois anos de Carrick há três semanas, depois da derrota do United por 3 a 0 para o Bournemouth em Old Trafford. Já estava claro que a temporada estava se transformando em uma farsa, mas a demissão de Carrick foi adiada, sem que isso beneficiasse ninguém.

    As atuações melhoraram ligeiramente depois disso. O United perdeu por 2 a 0 para o Chelsea, antes de conseguir uma vitória de virada por 3 a 2 sobre a Roma na Champions League e empatar em um caótico 4 a 4 com o Aston Villa. Houve sinais suficientes de que os jogadores lutavam por Carrick, mas não de que ele tivesse encontrado uma forma de fechar os enormes espaços na defesa que fizeram do United a terceira pior defesa da Premier League.

    Pochettino não é um mágico capaz de resolver isso num passe de mágica, mas teria organizado melhor a equipe ao abandonar a “pressão pela metade” de Carrick em favor da pressão alta e intensa que é sua marca registrada. O United poderia, então, ter somado de quatro a seis pontos nos jogos contra Chelsea e Villa, em vez de um, e evitado o constrangimento de passar duas semanas na zona de rebaixamento.

    A responsabilidade por tudo isso é de Ratcliffe, Berrada e Wilcox. Desde que a INEOS adquiriu uma participação minoritária no clube, esse trio só tem desperdiçado tempo. A saga de Carrick repete a confiança cega que mantiveram em Erik ten Hag por tempo demais.

  • “Uma p*ta bagunça”

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino precisará de garantias sobre contratações se quiser ter alguma chance real de recolocar o Manchester United nos trilhos rapidamente.

    É de se supor que Pochettino também tenha pedido garantias antes de assinar contrato com o United, especialmente sobre quanto controle terá nas contratações e quais recursos estarão disponíveis para transferências. Até agora, a INEOS deu aos treinadores um orçamento limitado na tentativa de administrar as dívidas sufocantes acumuladas pelos Glazers como proprietários majoritários, enquanto Wilcox estabeleceu um plano em três etapas.

    O ataque passou por uma reformulação na janela de transferências do verão de 2025, antes que o foco se voltasse ao meio-campo na última janela. A defesa, por sua vez, deve ser reforçada ao fim da temporada atual. No entanto, estava dolorosamente claro para todos, menos para Wilcox, que a defesa do United precisava de uma intervenção de emergência, e Carrick pagou o preço pela incompetência de seu superior.

    Pochettino precisa receber reforços em janeiro se quiser salvar a campanha. Sem eles, pode trazer estabilidade, mas não uma vaga nas competições europeias.

    “Se eu fosse Mauricio Pochettino agora, estaria me protegendo ao máximo”, acrescentou Neville. “Ele vai fazer isso com uma indenização. Então, inclua isso no contrato. Mas, além disso, ele precisa de dois defensores em janeiro... Ele tem de exigir um orçamento mínimo no próximo verão. Tem de exigir também um orçamento para o período seguinte. Eles precisam dar isso a ele; caso contrário, ele não deveria aceitar o cargo.”

    Neville concluiu que o United é uma “p*ta bagunça” hoje em dia, e é impossível discordar. Pochettino é uma excelente escolha e o treinador mais qualificado em Old Trafford desde Jose Mourinho, mas já está de mãos atadas pela diretoria atrapalhada, e não há chance de que tenha uma trajetória tranquila sob a supervisão dela.