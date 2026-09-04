O fato de o primeiro jogo da nova temporada da Women's Super League colocar frente a frente London City Lionesses e Manchester United foi, sem dúvida, interessante. Enquanto o clube da capital é muito agressivo no mercado de transferências, com a proprietária bilionária Michele Kang não economizando em sua tentativa de levar o único clube independente da divisão ao topo, o United mudou de postura neste verão, optando por mais investimento e confiança em jovens talentos como parte do que descreveu como uma visão "sustentável". Essas diferenças ficaram evidentes em campo na noite de sexta-feira, no Hayes Lane, quando o London City venceu por 2 a 1, com o placar sendo generoso com o Manchester United, sem poder de fogo.

Os olhos estiveram voltados para o London City mais do que nunca neste verão. Contratar Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro e com boas chances de ganhar uma terceira em algumas semanas, além de um ícone da Inglaterra em Mary Earps, faz isso acontecer. A dupla de alto perfil foi duas das oito contratações feitas por Kang e companhia na intertemporada, com a tetracampeã da Champions League Mapi Leon e a veloz ponta francesa Kadidiatou Diani entre os outros destaques.

O United foi bem mais discreto. Na verdade, as movimentações de maior repercussão envolveram a treinadora, com Marc Skinner concordando em rescindir seu contrato em comum acordo e Eva Olid, que conquistou um título inédito da liga na Escócia na temporada passada com o Hearts, sendo nomeada sua substituta. O foco dela está no desenvolvimento de jovens talentos e na implementação de um estilo dinâmico e ofensivo, capaz de empolgar torcedores e jogadoras. Mas será preciso tempo e paciência para que isso dê frutos, algo que nunca ficou tão evidente quanto na noite de sexta-feira.

O United levou exatos 78 minutos para conseguir uma finalização, enquanto o elenco estrelado do London City silenciava as dúvidas sobre se todo esse talento conseguiria ou não se unir para jogar como um time, realmente capaz de competir no topo da WSL.