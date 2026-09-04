Mais do que apenas Alexia Putellas! O London City Lionesses mostra que seu elenco repleto de estrelas pode ser uma ameaça na WSL, enquanto o Manchester United tem um vislumbre do longo caminho que tem pela frente
O fato de o primeiro jogo da nova temporada da Women's Super League colocar frente a frente London City Lionesses e Manchester United foi, sem dúvida, interessante. Enquanto o clube da capital é muito agressivo no mercado de transferências, com a proprietária bilionária Michele Kang não economizando em sua tentativa de levar o único clube independente da divisão ao topo, o United mudou de postura neste verão, optando por mais investimento e confiança em jovens talentos como parte do que descreveu como uma visão "sustentável". Essas diferenças ficaram evidentes em campo na noite de sexta-feira, no Hayes Lane, quando o London City venceu por 2 a 1, com o placar sendo generoso com o Manchester United, sem poder de fogo.
Os olhos estiveram voltados para o London City mais do que nunca neste verão. Contratar Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro e com boas chances de ganhar uma terceira em algumas semanas, além de um ícone da Inglaterra em Mary Earps, faz isso acontecer. A dupla de alto perfil foi duas das oito contratações feitas por Kang e companhia na intertemporada, com a tetracampeã da Champions League Mapi Leon e a veloz ponta francesa Kadidiatou Diani entre os outros destaques.
O United foi bem mais discreto. Na verdade, as movimentações de maior repercussão envolveram a treinadora, com Marc Skinner concordando em rescindir seu contrato em comum acordo e Eva Olid, que conquistou um título inédito da liga na Escócia na temporada passada com o Hearts, sendo nomeada sua substituta. O foco dela está no desenvolvimento de jovens talentos e na implementação de um estilo dinâmico e ofensivo, capaz de empolgar torcedores e jogadoras. Mas será preciso tempo e paciência para que isso dê frutos, algo que nunca ficou tão evidente quanto na noite de sexta-feira.
O United levou exatos 78 minutos para conseguir uma finalização, enquanto o elenco estrelado do London City silenciava as dúvidas sobre se todo esse talento conseguiria ou não se unir para jogar como um time, realmente capaz de competir no topo da WSL.
Uma atuação coletiva
Se havia dúvidas sobre se já tinha se espalhado a notícia do que o London City vem aprontando neste verão, o recorde de público com ingressos esgotados na capital inglesa na noite de sexta-feira mostrou que sim. Mas, embora a maioria tenha ido para ver de perto o quão boa Putellas é, ou para assistir a um ícone da Inglaterra em ação em Earps, o que viu foi uma verdadeira atuação coletiva, com esse time bastante modificado mostrando um nível de entrosamento que poucos esperavam.
Putellas foi sólida em sua estreia competitiva pelo clube, com Earps à margem do campo, enquanto Elene Lete ficou a segundos de garantir o primeiro jogo sem sofrer gols da temporada da WSL, frustrada apenas aos 100 minutos por Simi Awujo.
Em vez disso, outras brilharam: Grace Geyoro foi extremamente ativa, sugerindo que uma primeira temporada discreta no clube após uma transferência recorde mundial provavelmente foi uma anomalia; Alanna Kennedy, no meio-campo ao lado de dois nomes muito mais badalados, Geyoro e Putellas, mostrou por que foi escolhida para completar esse trio, não menos importante com a pressão que forçou Julia Zigiotti Olme a marcar um gol contra logo no início; Rosa Kafaji causou problemas a noite toda enquanto busca retomar o rumo após uma passagem fracassada pelo Arsenal; enquanto Delphine Cascarino, eleita pela Sky Sports a melhor em campo, foi devastadora pela direita e Lucia Corrales causou estragos semelhantes pela esquerda.
Isso também é só a ponta do iceberg. Isa Kardinaal foi excelente ao lado de Leon na zaga, com a distribuição de sua parceira se destacando, enquanto a ótima atuação de Danielle van de Donk em uma função de falsa nove, destacada por seu toque inteligente para ampliar a vantagem, deu fluidez ao ataque.
O trabalho duro está valendo a pena
Foi uma atuação que reforçou as declarações vindas do ambiente do London City de que o elenco assimilou o que o técnico Eder Maestre, contratado na pausa de inverno durante a campanha anterior, quer. "Ter que se adaptar a algo novo no meio da temporada é um pouco complicado", admitiu Kennedy, em entrevista à GOAL sobre esse processo na pré-temporada. "Acho que estamos em um bom momento em termos de entrosamento e de poder ter algum tempo, tempo de verdade, juntas, para, espero, fazer algo especial."
Foi isso que pareceu na sexta-feira. A forma como o London City pressionou e sufocou o Manchester United, como se conectou de maneira brilhante com a posse de bola e como sua movimentação sem a bola causou problemas reais às visitantes foi um testemunho do trabalho feito por Maestre e sua comissão neste verão, mas também das jogadoras, cuja adesão ficou evidente nesta vitória.
Paciência necessária
A atuação do Manchester United, por sua vez, destacou o quanto Olid, nomeada há apenas um mês, ainda precisa de mais tempo para fazer sua equipe jogar como tal. A escalação inicial do Manchester United teve apenas uma nova contratação e, ainda assim, a falta de entrosamento foi surpreendentemente evidente.
Parte disso se deveu ao novo estilo e sistema aos quais as jogadoras estão se adaptando. Isso pareceu especialmente relevante para as laterais, para quem, segundo Olid disse nesta semana, suas ideias têm sido um "desafio" particular. "É um pouco diferente de como elas estavam jogando", disse. "Estas primeiras semanas têm sido um desafio por causa disso, porque é diferente no nosso estilo de jogo."
O fato de, em alguns momentos, ter sido difícil dizer se o Manchester United jogava com uma linha de três ou de quatro na defesa disse muito, com Andrea Medina, a única nova contratação entre as titulares, e Anna Sandberg claramente ainda construindo uma relação pelo lado esquerdo. Jayde Riviere, por sua vez, normalmente avança em velocidade pela direita, mas foi incomumente conservadora aqui.
Mas também houve desleixo do Manchester United. Toques errados demais e decisões questionáveis pioraram muito a situação, com a goleira Phallon Tullis-Joyce aparecendo regularmente para salvar o Manchester United. "As jogadoras estavam nervosas, sem confiança", disse Olid à Sky Sports. "Esse não somos nós."
Destinos opostos pela frente?
É difícil não olhar para esta atuação e pensar que, no curto prazo, é o London City Lionesses quem parece ter mais chances de pressionar Manchester City, Chelsea e Arsenal na briga por essas vagas na Champions League.
"Nós nem sabemos ainda qual é o nosso melhor nível", disse Van de Donk à Sky Sports após a partida. "Na verdade, não jogamos juntas por tanto tempo assim. Espero que ainda haja mais por vir. Temos muito a melhorar."
Para o United, por outro lado, pode ser uma temporada bem longa, uma que o clube espera que renda frutos no longo prazo.