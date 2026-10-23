Lucca Brughmans: o futuro goleiro do Liverpool que quer seguir os passos de Thibaut Courtois, ídolo da Bélgica e do Real Madrid

Depois de garantir a titularidade no time principal do Genk aos 18 anos, Brughmans chamou a atenção da elite europeia com suas atuações.

Real Madrid e Bayern de Munique demonstraram interesse, e Brughmans chegou a visitar o centro de treinamento do Real Madrid. Mas, com o fim da janela de transferências na Inglaterra se aproximando, o Liverpool fez uma investida surpreendente. O clube da Premier League apresentou uma proposta que pode chegar a 30 milhões de libras e fechou um acordo pelo qual Brughmans permanece emprestado ao Genk durante a temporada atual, antes de se transferir oficialmente para Anfield em julho de 2027.

Mais tarde, De Conde revelou sua surpresa com a “megatransferência” do Liverpool: “Minha primeira reação foi: ‘E agora?’ Afinal, o time precisava entrar em campo apenas alguns dias depois... No fim, recebi uma ligação da agência que o representa às 11h de um domingo, dois dias antes do fechamento da janela de transferências inglesa. O Liverpool estava falando sério. ‘Esta é a proposta.’ E, na manhã seguinte, Lucca estava em um avião rumo a Liverpool.”

Ele acrescentou: “As pessoas estão dizendo: ‘É fantástico o que De Conde conseguiu com sua experiência na transferência de Lucca!’? Desculpe, mas não foi assim. Nunca imaginei que aconteceria tão rápido ou por aquele valor.”

Brughmans reagiu à surpreendente e lucrativa transferência com classe e profissionalismo. Poucos dias depois de voltar da Inglaterra, foi o melhor em campo contra o Anderlecht, em uma atuação dominante na qual fez duas excelentes defesas para garantir um ponto importante.

“Foi um fim de semana agitado, mas voltei na segunda-feira e treinei imediatamente”, disse Brughmans. “Foi bom poder voltar rapidamente à realidade e simplesmente trabalhar com o time. Não há pressão extra nem expectativas diferentes. O Genk continua me vendo da mesma forma que há seis meses, e sou muito grato por isso. Mostrei isso com o time; todos me apoiaram.”

Ao falar sobre seu futuro a longo prazo e a decisão de permanecer na Bélgica durante a temporada, ele acrescentou: “Foi bom poder ficar aqui. Porque, no fim das contas, o objetivo é me tornar o goleiro titular do Liverpool. Para conseguir isso, ainda preciso evoluir, e o Genk é o melhor lugar para fazê-lo.”

O técnico Jess Thorup tem procurado proteger seu jovem destaque da repercussão em torno do valor de sua transferência. Embora Brughmans tenha se firmado como titular absoluto do clube, Thorup alertou para os desafios psicológicos que ele terá pela frente.

“É a escolha certa para todos que ele fique por mais um ano”, disse. “Ele pode continuar se desenvolvendo aqui, e nós temos um bom goleiro à disposição. Embora tenha apenas 18 anos, percebo que ele continua calmo e concentrado. Ele já voltou aos treinos há alguns dias... A ficha de que sua vida mudou provavelmente vai cair em algum momento nas próximas semanas. É claro que muita coisa ainda vai acontecer com ele.”

Os resultados falam por si: na vitória tranquila por 3 a 0 sobre o KV Kortrijk, Brughmans mostrou autoridade em sua área, fez uma defesa rápida, chegou ao terceiro jogo sem sofrer gols na temporada e completou 19 passes durante a partida. Ele continua sendo uma presença segura e dominante no time de Thorup.