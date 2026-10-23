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Lucca Brughmans: o futuro goleiro do Liverpool que quer seguir os passos de Thibaut Courtois, ídolo da Bélgica e do Real Madrid

Com Bayern de Munique e Real Madrid de olho em sua contratação, o Liverpool correu para fechar uma transferência de peso pelo jovem e promissor goleiro.

Peter McVitie
Traduzido por

  • O Genk, da Bélgica, é considerado há muito tempo a fábrica de goleiros mais produtiva da Europa, tendo revelado nomes como Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt e Mike Penders nos últimos anos.

    Agora, um novo goleiro saiu dessa linha de produção e busca fazer sucesso na Premier League. Ele já acertou uma transferência de 30 milhões de libras para o Liverpool.

    Aos 18 anos, Lucca Brughmans tem impressionantes 1,97 m de altura, grande alcance e ótima capacidade técnica. Titular absoluto do clube belga após ser emprestado de volta pelo Liverpool, ele ascendeu rapidamente pelas seleções de base da Bélgica, e muitos acreditam que disputará com Senne Lammens e Vandevoordt o posto de verdadeiro sucessor de Courtois a longo prazo.

    Mas quem é o jovem goleiro apontado como um dos mais promissores de sua geração? GOAL conta a seguir...

  • Onde começou

    SOCCER CPL D5 JONG GENK VS KV KORTRIJK
    AFP

    O jovem goleiro deixou seu país para se juntar ao PSV antes de voltar e seguir os passos de seu ídolo

    Nascido em Antuérpia, Brughmans começou sua trajetória no futebol no Kalmthout SK, clube local, antes de passar brevemente pelas categorias de base do Royal Antwerp. Seu talento ficou evidente desde cedo e, aos 11 anos, ele cruzou a fronteira para se juntar ao gigante holandês PSV.

    Os três anos nas categorias de base do clube de Eindhoven lançaram as bases de sua sólida capacidade técnica e de sua contribuição para a construção das jogadas. Em 2022, porém, ele voltou para casa e passou a integrar a famosa escola de goleiros do Genk.

    Brughmans não demorou a se destacar. Seguindo o exemplo de Courtois, seu ídolo de infância, ao vestir a camisa 28, ele avançou pelas categorias graças ao porte físico imponente e à liderança natural. Como capitão, liderou a seleção sub-17 da Bélgica no Campeonato Europeu e na Copa do Mundo, consolidando a reputação de um dos goleiros adolescentes mais completos do futebol europeu.

  • O grande avanço

    SOCCER CPL D11 KAS EUPEN VS JONG GENK
    AFP

    Depois de estrear profissionalmente aos 16 anos, teve uma ascensão incrível até se tornar destaque da equipe principal.

    Brughmans passou rapidamente de promessa das categorias de base a jogador profissional. Aos 16 anos, estreou profissionalmente pelo Jong Genk na Challenger Pro League, em janeiro de 2025. Mostrou que sabia dominar a própria área diante de atacantes mais experientes, conquistou a titularidade e disputou 11 partidas na segunda divisão.

    Ele continuou como goleiro titular na temporada seguinte, antes de ganhar uma vaga no banco da equipe principal. Sua estreia na primeira divisão veio perto do fim da temporada, quando lesões abriram espaço para ele antes do primeiro jogo do Genk nos playoffs da Liga Europa, contra o Antwerp.

    Apesar da importância da partida, o jovem goleiro teve uma atuação segura contra seu ex-clube e convenceu o técnico Nicky Hayen a mantê-lo entre os titulares.

    Quando o Genk acertou com ele uma prorrogação de contrato de longo prazo, em julho do ano passado, olheiros europeus já vinham em grande número à Bélgica para vê-lo jogar. O diretor de futebol do Genk, Dimitri de Conde, sabia que o clube tinha em mãos um talento de sua geração e afirmou: "Ele é, sem dúvida, considerado um dos goleiros mais promissores de sua geração. Tem capacidades físicas excepcionais e bom jogo com os pés, além da maturidade e da personalidade de um goleiro moderno de alto nível."

  • Como está indo

    SOCCER JPL D4 GENK VS BEVEREN
    AFP

    Seu futuro está no Liverpool, mas, por enquanto, ele precisa ganhar mais experiência no Genk e na seleção sub-21 da Bélgica.

    Depois de garantir a titularidade no time principal do Genk aos 18 anos, Brughmans chamou a atenção da elite europeia com suas atuações.

    Real Madrid e Bayern de Munique demonstraram interesse, e Brughmans chegou a visitar o centro de treinamento do Real Madrid. Mas, com o fim da janela de transferências na Inglaterra se aproximando, o Liverpool fez uma investida surpreendente. O clube da Premier League apresentou uma proposta que pode chegar a 30 milhões de libras e fechou um acordo pelo qual Brughmans permanece emprestado ao Genk durante a temporada atual, antes de se transferir oficialmente para Anfield em julho de 2027.

    Mais tarde, De Conde revelou sua surpresa com a “megatransferência” do Liverpool: “Minha primeira reação foi: ‘E agora?’ Afinal, o time precisava entrar em campo apenas alguns dias depois... No fim, recebi uma ligação da agência que o representa às 11h de um domingo, dois dias antes do fechamento da janela de transferências inglesa. O Liverpool estava falando sério. ‘Esta é a proposta.’ E, na manhã seguinte, Lucca estava em um avião rumo a Liverpool.”

    Ele acrescentou: “As pessoas estão dizendo: ‘É fantástico o que De Conde conseguiu com sua experiência na transferência de Lucca!’? Desculpe, mas não foi assim. Nunca imaginei que aconteceria tão rápido ou por aquele valor.”

    Brughmans reagiu à surpreendente e lucrativa transferência com classe e profissionalismo. Poucos dias depois de voltar da Inglaterra, foi o melhor em campo contra o Anderlecht, em uma atuação dominante na qual fez duas excelentes defesas para garantir um ponto importante.

    “Foi um fim de semana agitado, mas voltei na segunda-feira e treinei imediatamente”, disse Brughmans. “Foi bom poder voltar rapidamente à realidade e simplesmente trabalhar com o time. Não há pressão extra nem expectativas diferentes. O Genk continua me vendo da mesma forma que há seis meses, e sou muito grato por isso. Mostrei isso com o time; todos me apoiaram.”

    Ao falar sobre seu futuro a longo prazo e a decisão de permanecer na Bélgica durante a temporada, ele acrescentou: “Foi bom poder ficar aqui. Porque, no fim das contas, o objetivo é me tornar o goleiro titular do Liverpool. Para conseguir isso, ainda preciso evoluir, e o Genk é o melhor lugar para fazê-lo.”

    O técnico Jess Thorup tem procurado proteger seu jovem destaque da repercussão em torno do valor de sua transferência. Embora Brughmans tenha se firmado como titular absoluto do clube, Thorup alertou para os desafios psicológicos que ele terá pela frente.

    “É a escolha certa para todos que ele fique por mais um ano”, disse. “Ele pode continuar se desenvolvendo aqui, e nós temos um bom goleiro à disposição. Embora tenha apenas 18 anos, percebo que ele continua calmo e concentrado. Ele já voltou aos treinos há alguns dias... A ficha de que sua vida mudou provavelmente vai cair em algum momento nas próximas semanas. É claro que muita coisa ainda vai acontecer com ele.”

    Os resultados falam por si: na vitória tranquila por 3 a 0 sobre o KV Kortrijk, Brughmans mostrou autoridade em sua área, fez uma defesa rápida, chegou ao terceiro jogo sem sofrer gols na temporada e completou 19 passes durante a partida. Ele continua sendo uma presença segura e dominante no time de Thorup.

  • Pontos fortes

    SOCCER CPL D30 RFC SERAING VS JONG GENK
    AFP

    Com alcance impressionante e seguro com a bola nos pés, ele é considerado uma futura estrela.

    Com quase dois metros de altura, Brughmans tem uma envergadura enorme, que lhe permite cobrir boa parte do gol. Mesmo com a pequena área congestionada, ele prefere segurar a bola a afastá-la com um soco.

    Brughmans já tem a reputação de ser forte nos duelos individuais com os atacantes. Ele não se precipita, mas fecha os ângulos com eficiência e usa o corpo para bloquear as finalizações.

    Sua habilidade técnica já lhe dá confiança para correr riscos sob pressão alta. Ele é capaz de fazer lançamentos longos na diagonal ou superar a marcação adversária com passes rápidos para a frente.

  • Há espaço para melhorar

    SOCCER JPL D5 RSC ANDERLECHT VS KRC GENK
    AFP

    O goleiro é autocrítico e tende a “pensar demais” em certas situações, segundo seu técnico.

    Apesar da ascensão e das boas atuações, Brughmans ainda tem apenas 18 anos e enfrenta os desafios de sua primeira temporada completa como titular na primeira divisão.

    O técnico do Genk, Thorup, destacou que a tendência do jovem goleiro a analisar as jogadas às vezes pode prejudicá-lo. Segundo ele, Brughmans por vezes “pensa demais” nas situações, em vez de confiar no instinto. Thorup chegou a considerar deixá-lo no banco para que recuperasse sua “espontaneidade”.

    Embora Brughmans se destaque nas bolas aéreas e ao usar sua envergadura para cobrir o gol, suas reações a chutes rasteiros às vezes podem ser motivo de preocupação.

    Lidar com a intensa atenção da imprensa associada a uma transferência de £ 30 milhões em sua idade também exigirá muito aprendizado, mas Thorup prometeu protegê-lo: “Os holofotes estão sobre ele por causa do valor envolvido. Vou protegê-lo nos momentos certos, porque não podemos esquecer que ser o goleiro titular de um clube como o Genk ainda é algo bastante novo para ele.”

  • O próximo Courtois?

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Ao adotar o número da camisa do ex-destaque do Genk, Brughmans apresenta algumas semelhanças com Courtois.

    As semelhanças com Courtois são impossíveis de ignorar: Brughmans tem grande estatura, foi formado nas categorias de base do Genk e veste a camisa 28, número usado na Bélgica pelo ex-jogador do Chelsea. Mas o jovem talento também se destaca pelo bom jogo com os pés e pela postura proativa na defesa e na construção dos ataques.

    Na seleção, sua ascensão tem sido igualmente meteórica, e muitos acreditam que, no futuro, ele sucederá o goleiro do Real Madrid como titular da Bélgica.

    Agora capitão nas categorias de base da seleção belga, ele foi promovido rapidamente à equipe sub-21, na qual se tornou o goleiro titular.

    Em uma importante partida das eliminatórias do Campeonato Europeu contra a Dinamarca, Brughmans fez uma defesa decisiva para manter o placar em 0 a 0, resultado que garantiu à Bélgica uma vaga na fase final, na Albânia e na Sérvia.

    Seu progresso foi tão evidente que o novo técnico da seleção belga, Mark van Bommel, admitiu que considerou convocá-lo para a equipe principal, mas acabou decidindo mantê-lo na sub-21 para reforçar as chances de classificação da equipe para a Euro.

  • E agora?

    SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK
    AFP

    Os primeiros sinais são positivos, e o Liverpool estará satisfeito com o que viu desde que fechou a contratação.

    Por enquanto, a prioridade de Brughmans é aproveitar este ano no Genk para assumir o controle total de sua área antes de se transferir para Anfield no próximo verão.

    O departamento esportivo e a comissão técnica do Liverpool acompanham de perto cada uma de suas atuações para monitorar seu desenvolvimento.

    “Eles me acompanham de muito perto”, disse. “Os treinadores estão em contato entre si sobre o aspecto físico e vêm assistir aos meus jogos.”

    Com a participação da Bélgica no Campeonato Europeu Sub-21, na Albânia e na Sérvia, se aproximando no fim da temporada, o jovem goleiro terá o palco internacional ideal para provar que está entre os maiores talentos jovens da Europa.