Louis Page: o garoto de ouro que dá um brilho especial ao Leicester City e a Russell Martin
Houve poucos motivos para otimismo para os torcedores do Leicester nos últimos anos. Em meio a três desastres de rebaixamento em quatro temporadas, o Leicester enfrentou incertezas contínuas em relação à propriedade do clube, além de um enfraquecimento constante do time.
Quando não conseguiu vencer nenhum de seus três primeiros jogos da League One nesta temporada, parecia que não havia fim à vista para seus problemas.
Houve, porém, um farol de esperança iluminando a escuridão nesse período: o centro de treinamento de Seagrave, de £100 milhões.
Apesar de toda a deterioração no nível profissional e da indefinição administrativa, o sistema de base do Leicester conseguiu revelar talento após talento para ajudar a preencher o vazio deixado pela redução do investimento no time principal.
Anos depois de jogadores como Ben Chilwell, Harvey Barnes e Kiernan Dewsbury-Hall surgirem e seguirem seus caminhos, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves e Sammy Braybrooke provaram a sustentabilidade dessa linha de produção.
Em Louis Page, porém, o clube tem um precoce herói local determinado a tirá-lo do abismo.
Tão inteligente e seguro sem a bola quanto com ela, Page já chamou a atenção de Arsenal e Manchester United, mas foi a confiança de Russell Martin que ajudou a elevar seu jogo a um novo patamar.
O início
Filho do ex-atacante de Wigan e Rotherham Don Page, o jovem nasceu em Leicestershire e entrou para as categorias de base do Leicester aos nove anos, rapidamente se destacando como um dos talentos mais promissores de sua faixa etária.
Durante a temporada 2023-24, Page já comandava o meio-campo do sub-16 do Leicester e logo passou a atuar no sub-18. Na campanha seguinte, ainda com apenas 16 anos, ele foi promovido ao time de desenvolvimento sub-21.
Seu talento evidente foi reconhecido em outubro de 2024, quando The Guardian o apontou como um dos 20 principais prospectos das academias da Premier League.
Page confirmou essa expectativa ao superar com frequência adversários mais velhos na Premier League 2 ao longo do restante da temporada. Não foi surpresa, então, quando ele foi eleito o Jogador da Academia do Ano do clube.
Grande avanço
Em agosto do ano passado, ele fez sua estreia profissional em uma partida da Copa da Liga Inglesa contra o Huddersfield Town e, 10 dias depois, fez sua primeira aparição na liga contra o Charlton. Sua primeira assistência veio na vitória por 2 a 0 sobre o Birmingham e, um mês depois, ele assinou seu primeiro contrato profissional.
Na temporada 2025-26, ele fez 18 partidas na Championship, consolidando seu lugar no elenco principal e demonstrando uma rara compreensão tática para a idade. Marti Cifuentes, que lhe deu a estreia no time principal, não escondeu o quanto o avaliava bem.
"Sou um grande fã de Louis", disse a repórteres. "Tenho certeza de que ele será importante. Acredito muito na qualidade dele. Acho que, na minha carreira, me saí bem com jogadores jovens e espero poder ajudá-lo a se tornar um jogador muito importante para o Leicester no futuro."
A rápida adaptação de Page ao futebol profissional culminou com a escolha dele como Aprendiz da Temporada da Championship, uma conquista magnífica considerando que seu time foi rebaixado, além de mais uma confirmação de seu potencial.
Como está indo
Seu status em ascensão e o declínio contínuo do Leicester quase resultaram em sua saída, com Manchester United e Arsenal interessados. As conversas com o Manchester United começaram durante o verão, e o The Athletic informa que o Leicester pedia um valor potencial de £ 15 milhões. A expectativa era de que ele fosse emprestado de volta por uma temporada, mas nenhum acordo se concretizou.
Se o fracasso dessa transferência no último dia da janela abalou o meio-campista, ele não demonstrou. Desde então, ele se tornou uma peça vital no estilo característico de posse de bola do novo técnico Martin.
A transição trouxe uma pressão imensa e imediata, já que o Leicester somou apenas dois pontos nos três primeiros jogos da liga, mas o time encontrou alguma estabilidade. Com sua rapidez de raciocínio, mentalidade ofensiva, segurança com a bola e movimentação sem a posse, Page tem sido fundamental em sua evolução.
Ele ajudou a equipe a conquistar a primeira vitória na liga com uma assistência contra o Plymouth. Saindo do meio-campo congestionado para a ponta esquerda para se oferecer como opção de passe, ele fingiu um cruzamento para disfarçar o passe para Will Alves na entrada da área, em um lance que terminou em gol com desvio.
Menos de duas semanas depois, com o Leicester precisando de uma resposta imediata à goleada por 4 a 0 sofrida em casa para o Oxford, Page foi decisivo quando a equipe abriu 4 a 1 sobre o Stockport. Depois de infiltrar em espaço no meio do campo do Stockport, o meio-campista agiu instantaneamente quando a bola veio em sua direção, fazendo um passe com o peso perfeito direto para Liam Cullen, que girou com ela e finalizou para marcar.
Ele também teve azar de não registrar uma assistência no segundo gol. Arrancando para a frente e atraindo um defensor para pressioná-lo depois de receber a bola em seu próprio campo, Page conseguiu levar a bola adiante com a ajuda de um desvio, permitindo que Emil Riis fosse atrás dela e completasse para o gol. No segundo tempo, enquanto isso, seu escanteio venenoso na direção da segunda trave foi cabeceado para dentro por John Lundstram.
Pontos fortes
Page ganha vantagem com a bola por causa de sua excepcional consciência espacial. Sempre que o Leicester está com a posse, ele escaneia constantemente o que acontece ao seu redor, olhando por cima dos dois ombros para ter uma compreensão clara de suas opções.
Quando a bola chega até ele, parece que já tem uma ideia clara do que quer fazer com ela. Seu primeiro instinto é dar um passe para a frente para furar os adversários e criar uma chance para sua equipe o mais rápido possível.
Isso ficou evidente em uma chance que criou contra o Plymouth, assim como em sua primeira assistência contra o Stockport: uma rápida olhada ao redor, seguida instantaneamente por um passe simples. Há beleza na simplicidade.
Sua agilidade, percepção e raciocínio rápido fazem dele um jogador difícil de ser contido pelos adversários. Ele consegue superar equipes que pressionam alto e passar por elas, mas, se lhe derem muito espaço, vai encontrar um passe para desmontar a defesa.
Sua bola parada também é perigosa, tendo tecnicamente participado do gol de abertura na derrota para o Ipswich na Carabao Cup nesta temporada e cruzado uma bola que desviou na cabeça de Lundstram contra o Stockport.
Há espaço para melhorias
Tendo completado 18 anos em julho, Page ainda está desenvolvendo o perfil físico para acompanhar suas muitas qualidades. Ele ainda pode ser superado em duelos físicos e nas disputas pela segunda bola.
A natureza arriscada do sistema de Martin impõe enormes exigências defensivas ao meio-campo. Ao atuar em uma função mais recuada, Page ainda precisa aprimorar seu posicionamento defensivo para proteger a vulnerável linha de defesa da equipe.
Embora marcar gols não seja o principal objetivo do meio-campista, sua técnica de finalização ainda precisa melhorar se ele quiser seguir arriscando chutes ocasionais de fora da área.
No ambiente certo?
O Leicester esteve longe de ser um ambiente estável nos últimos anos. Depois das atuações iniciais sob o comando de Martin, os torcedores temeram que outro rebaixamento surpreendente pudesse ser mais provável do que um retorno à Championship desta vez.
Como um adolescente promissor em busca de se desenvolver da melhor maneira possível, não é surpresa que Page tenha estado aberto ao interesse de United ou Arsenal durante o verão.
"Eu obviamente estava totalmente focado no Leicester de qualquer forma, mas acho que agora que ela (a janela de transferências) fechou, eu sei que vou ficar aqui, todo mundo sabe que eu vou ficar aqui", disse ele à BBC Radio Leicester no mês passado. "Então essa conversa pode ser encerrada e agora todo mundo está focado apenas em eu jogar pelo Leicester."
Embora ainda seja cedo para cravar um veredito sobre Martin e o estilo que ele segue, os resultados se estabilizaram, e a confiança que ele demonstrou em Page deu um impulso claro ao jovem.
"Com certeza, muita confiança, ele me trouxe isso", disse ele em julho. "Tem sido muito bom. O treinador me deu muita confiança para entrar e jogar, seja como volante ou meio-campista. Ele me deu uma confiança muito grande para jogar o meu futebol."
Desde então, Page cresceu drasticamente no conceito de Martin. Foi o jogador de 18 anos quem recebeu a braçadeira de capitão na ausência do zagueiro Harry Souttar no jogo mais recente da League One contra o Barnsley.
"Manter o foco e tudo mais, o treinador me ajudou muito com isso, ele disse que quer que eu fique aqui e acredita que eu posso me desenvolver no jogador que espero ser um dia, e eu também acredito que ele vai me levar até lá", disse ele.
O que vem a seguir?
Já assumindo um papel de liderança, o herói criado em casa está determinado a ajudar a tirar o clube do lamaçal e disse à BBC: "O Leicester me deu tudo, me deu as oportunidades de jogar no time principal e sinto que retribuí isso, e nós caímos, então agora tenho de retribuir à comissão da base que me levou ao time principal, aos treinadores do time principal que me deram a chance. Agora tenho de assumir essa responsabilidade e levar o clube de volta à Championship."
Ele acrescentou: "Nós somos os jogadores [os produtos da base], vimos onde este clube já esteve, eu ia quando era criança, via o time na Premier League, na Champions League, e pensava: 'Quero fazer isso com o Leicester'. Acho que é a mesma coisa com Sammy [Braybrooke], Bade [Aluko] e Will [Alves] também, todos nós queremos fazer isso.
"Acho que é algo pessoal para nós estarmos nesta situação, e agora cabe a nós tirar o clube disso e levá-lo de volta para onde ele pertence."
Mesmo que o Leicester não consiga sair da League One nesta temporada, Page conseguirá, mas ele não será o último a sair da famosa linha de produção dos Foxes.