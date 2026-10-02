Houve poucos motivos para otimismo para os torcedores do Leicester nos últimos anos. Em meio a três desastres de rebaixamento em quatro temporadas, o Leicester enfrentou incertezas contínuas em relação à propriedade do clube, além de um enfraquecimento constante do time.

Quando não conseguiu vencer nenhum de seus três primeiros jogos da League One nesta temporada, parecia que não havia fim à vista para seus problemas.

Houve, porém, um farol de esperança iluminando a escuridão nesse período: o centro de treinamento de Seagrave, de £100 milhões.

Apesar de toda a deterioração no nível profissional e da indefinição administrativa, o sistema de base do Leicester conseguiu revelar talento após talento para ajudar a preencher o vazio deixado pela redução do investimento no time principal.

Anos depois de jogadores como Ben Chilwell, Harvey Barnes e Kiernan Dewsbury-Hall surgirem e seguirem seus caminhos, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves e Sammy Braybrooke provaram a sustentabilidade dessa linha de produção.

Em Louis Page, porém, o clube tem um precoce herói local determinado a tirá-lo do abismo.

Tão inteligente e seguro sem a bola quanto com ela, Page já chamou a atenção de Arsenal e Manchester United, mas foi a confiança de Russell Martin que ajudou a elevar seu jogo a um novo patamar.