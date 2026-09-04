Longe do alvo (e do mercado): a MLS não conseguiu transformar o embalo da Copa do Mundo em sucesso concreto no mercado de transferências
Casemiro deixou uma coisa clara em sua coletiva de apresentação no Inter Miami: tinha muitas outras opções.
Clubes de todos os lados o queriam: Itália, Espanha, Arábia Saudita, outros lugares da Europa. Ele provavelmente poderia estar jogando a Champions League em algum lugar. Mas a MLS e, mais especificamente, Lionel Messi, o atraíram para o sul da Flórida. Casemiro queria estar aqui. Esta liga era o encaixe ideal para um jogador no crepúsculo da carreira.
Se ele é o nome certo para este time de Miami é algo que pode e deve ser debatido. Casemiro está velho e lento. O Miami precisa de juventude e velocidade. Mas a contratação faz bastante sentido do ponto de vista da liga. A própria MLS, que há muito tempo divulga sua capacidade de atrair grandes nomes, pode apontar para Casemiro como prova do conceito: três títulos de La Liga, cinco Champions Leagues, uma Copa América, tudo muito bem embalado em um robusto volante brasileiro. Um Galáctico, Casemiro não é. Mas é um nome conhecido do grande público e, com folga, um dos meio-campistas mais talentosos a jogar pelo Real Madrid.
Mas, no ano de 2026, após uma Copa do Mundo, Casemiro deveria ser apenas uma gota no oceano. Deveria ser um entre dezenas, não uma escolha de uma lista assustadoramente pequena. Durante algum tempo, presumiu-se que a Copa do Mundo viria acompanhada de uma enxurrada de contratações de peso por clubes da MLS. Este torneio daria origem a uma nova era de fãs de futebol, e a liga responderia, por sua vez, com agressividade e compromisso no mercado de transferências. E, embora clubes individualmente tenham gastado com ímpeto, a noção de que a MLS seria um cenário repleto de estrelas, impulsionado pela descarga de dopamina de uma Copa do Mundo em casa, provou estar bem longe da realidade.
"Vamos mostrar ao mundo o quanto evoluímos"
A Copa do Mundo vinha sendo o que o pessoal dos negócios talvez chamasse de uma "estrela-guia" para a liga havia algum tempo. E 2026 deveria ser o ano da MLS, quando a liga teria a chance de mostrar que o futebol nos Estados Unidos poderia ser, bem, legal. Para deixar claro, esta não é uma coluna sobre o futebol americano como o irmão caçula inseguro ainda tentando provar para o restante do cenário esportivo que consegue andar com os grandões. A MLS já é globalmente relevante. Há uma razão pela qual, por exemplo, o Hull City esteve disposto a pagar mais de US$ 20 milhões por um jogador de 18 anos com apenas 1.500 minutos na MLS nas pernas.
Não, a questão aqui é de crescimento, não necessariamente de consolidação. Em seu discurso sobre o estado da liga, em dezembro de 2025, menos de 48 horas antes da MLS Cup, o comissário Don Garber destacou o fato de que Lionel Messi e Thomas Muller estavam prestes a se enfrentar pelo maior prêmio da liga. Ele disse as palavras "Copa do Mundo" 20 vezes apenas em sua declaração de abertura. Seus sentimentos sobre o torneio foram melhor resumidos, porém, por uma forte afirmação declarativa escondida no meio:
"Em 2026, vamos mostrar ao mundo o quanto avançamos e o quanto nosso esporte será maior, melhor e mais popular no futuro", disse ele.
Ainda assim, nove meses depois, o comissário mudou a ênfase para um prazo mais longo. Em uma entrevista menos de duas semanas após a final, ele disse que um teste mais preciso talvez fosse os anos seguintes. Esqueça o agora, é o futuro que importa.
"A verdadeira medida será como a MLS estará daqui a cinco e 10 anos", disse Garber. "Nossa liga será mais popular? Teremos mais engajamento cultural? Nossos times serão mais valiosos? Teremos mais veículos de mídia nos cobrindo e prestando atenção em nós? E nós, como liga, seremos vistos competitivamente, em campo, como melhores ou em um patamar mais alto do que somos hoje? Essas medidas vão levar algum tempo para se concretizar."
Torcendo para que os clubes gastem alto
E Garber não está necessariamente errado nesse ponto.
De fato, a responsabilidade realmente é dos clubes de agir de acordo com o movimento do mercado. E, após o fechamento da segunda janela de transferências da MLS na noite de quarta-feira, é difícil dizer que clubes individualmente, e por extensão a liga, tenham feito qualquer progresso substancial em termos de fortalecer sua imagem.
Isso faz parte do problema da MLS. O sistema opera em um modelo fechado e basicamente só é tão assertivo quanto os clubes estão dispostos a ser. A marca global da MLS depende tanto de o Montreal mostrar ambição no mercado global quanto do Cincinnati. Os clubes sempre tiveram de agir como um só sob um mesmo guarda-chuva, com a própria liga atuando como a principal orquestradora.
Essa relação simbiótica manteve a MLS financeiramente saudável e estável por duas décadas. Mas ela também serviu como uma espécie de bloqueio quando se trata de ambição. As regras de gastos são restritivas. Os times precisam ser cuidadosos, comedidos e meticulosos na forma como montam seus elencos. Alguns, é claro, forçam os limites. O Inter Miami age de forma agressiva no mercado e tem usado a brecha de contratar por empréstimo um talento do nível de jogador designado antes de oferecer um contrato milionário um ano depois. Outros clubes são mais conservadores. Foi, por exemplo, uma espécie de pequeno milagre quando o Montreal mostrou a ambição necessária para contratar Alexis Sanchez no início desta janela.
Deixando passar a oportunidade
Isso nos leva ao verdadeiro problema aqui.
A MLS prometeu. Mas os times, como entidades individuais, não corresponderam totalmente.
Não se engane: as instalações da MLS estão entre as melhores do mundo. O atacante do Columbus Crew, Wessam Abou Ali, descreveu isso para mim da melhor forma possível no Media Day, lá em janeiro, recostando-se na cadeira, sorrindo e declarando:
"Elas são absolutamente de primeira, cara."
Havia a suposição de que os jogadores que viessem para a Copa do Mundo com suas seleções ficariam impressionados com a cultura daqui, seduzidos pelas instalações e seriam levados, em massa, para os Estados Unidos. Torcedores, e talvez a liga como um todo, imaginaram uma onda de superestrelas globais que passaram o verão jogando bola nos Estados Unidos encontrando seu caminho para a MLS. Este colunista participou de debates sobre quem poderia ser o primeiro a quebrar o gelo. Mo Salah parecia uma escolha razoável e chegou até a negociar com o Sporting KC, mas assinou com o clube turco Trabzonspor. Mas ele não foi o único nome citado. Christian Pulisic, Weston McKennie, Neymar, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne também foram mencionados enquanto a fábrica de rumores girava na loucura pré-Copa do Mundo.
Nenhum deles acabou vindo para cá. Na verdade, no fechamento da janela de transferências, apenas oito jogadores que haviam disputado a Copa do Mundo de 2026 chegaram à MLS, de acordo com dados fornecidos pela liga. Um deles, Casemiro, já havia sido ligado a uma transferência para a MLS antes mesmo de o torneio começar. Alguns dos nomes eram interessantes. Breel Embolo foi titular pela Suíça e chega com expectativa de marcar gols pelo Atlanta United. O ponta tunisiano Elias Saad é uma contratação bem acertada do Nashville. Angus Gunn foi titular no gol da Escócia e preencheu uma posição de necessidade clara no San Jose Earthquakes.
E os nomes consagrados que realmente chegaram, a saber Antoine Griezmann e Robert Lewandowski? Bem, um se aposentou da seleção em 2024, e o outro não conseguiu se classificar para o torneio. Ambos são bons jogadores e deram um impulso às suas equipes. Mas nenhum dos dois parece particularmente especial, ou fora do comum para a MLS, que anteriormente já atraiu aquisições semelhantes, como Thierry Henry e David Villa.
O caso de Elijah Just
Ainda assim, talvez essas expectativas sejam um pouco irreais. Clubes da MLS que apostaram pesado em estrelas nos últimos anos e deram menos atenção ao restante do elenco tiveram dificuldades em campo. De fato, faz pouco sentido contratar, por exemplo, Pulisic se o resto do elenco não estiver no nível necessário para competir. Isso pode até prejudicar um time se nem mesmo seu principal jogador for capaz de salvar uma equipe mediana.
Isso é justo. Mas deveria haver um meio-termo ideal nesse cenário.
Elijah Just, o ponta revelação da Nova Zelândia, deveria ter sido alvo da MLS. O jogador de 26 anos marcou três vezes na Copa do Mundo depois de registrar sete gols e oito assistências pelo Motherwell, e então se transferiu para o Swansea City por uma taxa recorde para o clube escocês. Ele não era uma superestrela global, nem exigiria o tipo de investimento financeiro reservado a uma. Era simplesmente um jogador produtivo, em idade ideal e com cotação em alta, exatamente o tipo de contratação que os clubes da MLS deveriam estar preparados para fazer.
O mesmo vale em outros casos. Haissem Hassan transformou seu torneio impressionante com o Egito em uma transferência para o Celtic. O veterano goleiro de Cabo Verde, Vozinha, converteu suas atuações e sua nova viralização em um acerto com o Colo-Colo. Nenhum dos dois transformaria a MLS sozinho. Ambos, porém, representavam oportunidades de acrescentar qualidade, interesse e uma conexão tangível com o torneio.
Mais de 260 participantes da Copa do Mundo trocaram de clube ao longo do verão. O fato de apenas oito terem ido para a MLS é, ao mesmo tempo, notável e preocupante.
É claro que nenhum desses jogadores se enquadra como chegada de estrela. Mas esse é justamente o ponto. A deficiência da MLS como produto não é sua incapacidade de atrair grandes nomes, e sim sua flexibilidade quase inexistente para adicionar talento acima da média em todas as posições. Essas restrições de elenco são frequentemente citadas como motivo para as dificuldades dos clubes da MLS na Copa dos Campeões da Concacaf.
Levando o seu tempo
Então, qual foi o impacto da Copa do Mundo, afinal? Bem, é difícil dizer.
Com a janela de transferências fechada, os números envolvendo participantes da Copa do Mundo parecem bem sombrios. Os dados de público ainda não estão completos o suficiente para permitir grandes conclusões sobre qualquer clube da MLS. A liga tentou enquadrar o torneio como uma espécie de porta de entrada para o seu produto. Mas, seis semanas após a final, é difícil encontrar uma ligação clara entre Espanha x Argentina no New York/New Jersey Stadium e qualquer aumento significativo de interesse pela MLS.
Talvez, então, nossas expectativas estivessem erradas desde o início. Em primeiro lugar, é realmente difícil acertar nas contratações quando a MLS coincide com a Copa do Mundo. A contratação de jogadores exige muito trabalho prévio, observação e muitos outros processos além de simplesmente "contratar um grande nome". Historicamente, apostar alto em jogadores após um punhado de boas partidas em grandes torneios nem sempre foi uma jogada inteligente. Tente contratar um astro de torneio e jogá-lo em um time no meio da temporada. Talvez isso não seja uma fórmula de sucesso.
De forma mais ampla, é possível, para não dizer provável, que a MLS e a Copa do Mundo existam em dois universos do futebol separados. Esse sempre foi o charme e a maldição do futebol americano. É algo distinto, incomum e pouco familiar. Quando "finge" ser europeu, é chamado de "inautêntico". Quando abraça seu lado americano, é "vergonhoso".
O ponto aqui é que a MLS é muito divertida. Debata a qualidade o quanto quiser; esta liga é inerentemente caótica, da melhor maneira possível. Como produto, ela está rendendo muito acima das rígidas regras financeiras impostas a ela. A batalha da MLS contra o universo mais amplo do futebol não é necessariamente uma questão de qualidade, mas de percepção. Se a Copa do Mundo deveria mudar a forma como a liga é vista, então todas as partes envolvidas erraram o alvo. Tudo o que a liga pode fazer é melhorar com o tempo. E, com ou sem Copa do Mundo, talvez ela só precise de um pouco mais de tempo para chegar lá.