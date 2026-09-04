Casemiro deixou uma coisa clara em sua coletiva de apresentação no Inter Miami: ele tinha muitas outras opções.

Clubes de todos os lugares o queriam: Itália, Espanha, Arábia Saudita, outros pontos da Europa. Ele provavelmente poderia estar jogando a Champions League em algum lugar. Mas a MLS e, mais especificamente, Lionel Messi, o atraíram para o sul da Flórida. Casemiro queria estar aqui. Esta liga era o encaixe ideal para um jogador no crepúsculo da carreira.

Se ele é o nome certo para este time do Miami é algo que pode e deve ser debatido. Casemiro está velho e lento. O Miami precisa de juventude e velocidade. Mas a contratação faz bastante sentido do ponto de vista da liga. A própria MLS, que há muito tempo destaca sua capacidade de atrair grandes nomes, pode apontar para Casemiro como prova concreta do conceito: três títulos de La Liga, cinco Champions Leagues, uma Copa América, tudo muito bem embalado em um robusto volante brasileiro. Um Galáctico, Casemiro não é. Mas é um nome conhecido em qualquer casa e, com folga, um dos meio-campistas mais talentosos a jogar pelo Real Madrid.

Mas, no ano de 2026, após uma Copa do Mundo, Casemiro deveria ser apenas uma gota no oceano. Ele deveria ser um entre dezenas, não uma escolha de uma lista assustadoramente pequena. Presumia-se, havia algum tempo, que a Copa do Mundo viria acompanhada de uma enxurrada de contratações de peso por parte dos clubes da MLS. Este torneio daria origem a uma nova era de fãs de futebol, e a liga responderia, por sua vez, com agressividade e compromisso no mercado de transferências. E, embora clubes individualmente tenham gastado com ímpeto, a ideia de que a MLS se tornaria um cenário repleto de estrelas, impulsionado pela descarga de dopamina de uma Copa do Mundo em casa, acabou se mostrando bem distante da realidade.