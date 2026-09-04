Longe do alvo e do mercado: a MLS não conseguiu transformar o embalo da Copa do Mundo em sucesso concreto nas transferências
Casemiro deixou uma coisa clara em sua coletiva de apresentação no Inter Miami: ele tinha muitas outras opções.
Clubes de todos os lugares o queriam: Itália, Espanha, Arábia Saudita, outros pontos da Europa. Ele provavelmente poderia estar jogando a Champions League em algum lugar. Mas a MLS e, mais especificamente, Lionel Messi, o atraíram para o sul da Flórida. Casemiro queria estar aqui. Esta liga era o encaixe ideal para um jogador no crepúsculo da carreira.
Se ele é o nome certo para este time do Miami é algo que pode e deve ser debatido. Casemiro está velho e lento. O Miami precisa de juventude e velocidade. Mas a contratação faz bastante sentido do ponto de vista da liga. A própria MLS, que há muito tempo destaca sua capacidade de atrair grandes nomes, pode apontar para Casemiro como prova concreta do conceito: três títulos de La Liga, cinco Champions Leagues, uma Copa América, tudo muito bem embalado em um robusto volante brasileiro. Um Galáctico, Casemiro não é. Mas é um nome conhecido em qualquer casa e, com folga, um dos meio-campistas mais talentosos a jogar pelo Real Madrid.
Mas, no ano de 2026, após uma Copa do Mundo, Casemiro deveria ser apenas uma gota no oceano. Ele deveria ser um entre dezenas, não uma escolha de uma lista assustadoramente pequena. Presumia-se, havia algum tempo, que a Copa do Mundo viria acompanhada de uma enxurrada de contratações de peso por parte dos clubes da MLS. Este torneio daria origem a uma nova era de fãs de futebol, e a liga responderia, por sua vez, com agressividade e compromisso no mercado de transferências. E, embora clubes individualmente tenham gastado com ímpeto, a ideia de que a MLS se tornaria um cenário repleto de estrelas, impulsionado pela descarga de dopamina de uma Copa do Mundo em casa, acabou se mostrando bem distante da realidade.
"Vamos mostrar ao mundo o quanto evoluímos"
A Copa do Mundo vinha sendo o que o pessoal dos negócios poderia chamar de "estrela-guia" para a liga há algum tempo. E 2026 deveria ser o ano da MLS, quando a liga teria a chance de mostrar que o futebol nos Estados Unidos poderia ser, bem, legal. Para deixar claro, esta não é uma coluna sobre o futebol americano como o irmão caçula inseguro que ainda tenta provar para o resto do cenário esportivo que consegue andar com os grandões. A MLS já é globalmente relevante. Há um motivo pelo qual, por exemplo, o Hull City esteve disposto a pagar mais de US$ 20 milhões por um jogador de 18 anos com apenas 1.500 minutos de MLS nas pernas.
Não, a questão aqui é de crescimento, não necessariamente de consolidação. Em seu discurso sobre o estado da liga, em dezembro de 2025, menos de 48 horas antes da MLS Cup, o comissário Don Garber destacou o fato de que Lionel Messi e Thomas Muller estavam prestes a se enfrentar pelo maior prêmio da liga. Ele disse as palavras "Copa do Mundo" 20 vezes apenas em sua declaração de abertura. Ainda assim, seu sentimento sobre o torneio foi melhor resumido por uma frase forte e categórica escondida no meio do discurso:
"Em 2026, vamos mostrar ao mundo o quanto avançamos e o quanto nosso esporte será maior, melhor e mais popular no futuro", disse ele.
No entanto, nove meses depois, o comissário mudou a ênfase para um prazo mais longo. Em uma entrevista menos de duas semanas após a final, ele disse que um teste mais preciso poderia ser os anos que viriam. Esqueça o agora, é o futuro que importa.
"A verdadeira medida será como a MLS estará daqui a cinco e 10 anos", disse Garber. "Nossa liga será mais popular? Teremos maior engajamento cultural? Nossos times serão mais valiosos? Teremos mais veículos de mídia nos cobrindo e prestando atenção em nós? E, como liga, seremos vistos competitivamente, em campo, como melhores ou em um patamar mais alto do que hoje? Essas medidas vão levar algum tempo para se concretizar."
Rezando para que os clubes gastem alto
E Garber não está necessariamente errado nisso.
De fato, a responsabilidade realmente é dos clubes de agir de acordo com o movimento do mercado. E, após o fechamento da segunda janela de transferências da MLS na noite de quarta-feira, é difícil dizer que os clubes individualmente, e por extensão a liga, tenham feito algum progresso substancial em termos de reforçar sua imagem.
Isso faz parte do problema da MLS. O sistema opera em um modelo fechado e basicamente só é tão assertivo quanto os clubes estão dispostos a ser. A marca global da MLS depende tanto de o Montreal mostrar ambição no mercado global quanto do Cincinnati. Os clubes sempre tiveram de agir como um só sob um mesmo guarda-chuva, com a própria liga atuando como principal orquestradora.
Essa relação simbiótica manteve a MLS financeiramente saudável e estável por duas décadas. Mas também funcionou como uma espécie de bloqueio quando o assunto é ambição. As regras de gastos são restritivas. Os times precisam ser cuidadosos, comedidos e meticulosos na forma como montam seus elencos. Alguns, claro, forçam os limites. O Inter Miami age de forma agressiva no mercado e usou a brecha de contratar por empréstimo um talento de nível de jogador designado antes de oferecer um contrato milionário um ano depois. Outros clubes são mais conservadores. Foi, por exemplo, uma espécie de pequeno milagre quando o Montreal mostrou o tipo de ambição necessário para tentar contratar Alexis Sanchez no início desta janela.
Sem aproveitar o momento
Isso nos leva ao verdadeiro problema aqui.
A MLS prometeu. Mas os times, como entidades individuais, não entregaram exatamente.
Não se engane: as instalações da MLS estão entre as melhores do mundo. O atacante do Columbus Crew, Wessam Abou Ali, descreveu isso para mim da melhor maneira possível no Media Day, ainda em janeiro, recostando-se na cadeira, sorrindo e declarando:
"São absolutamente de primeira, cara."
Havia a suposição de que os jogadores que viessem para a Copa do Mundo com suas seleções ficariam impressionados com a cultura daqui, seriam atraídos pelas instalações e viriam, em massa, para os Estados Unidos. Os torcedores, e talvez até a liga como um todo, imaginaram uma onda de superestrelas globais que passaram o verão jogando bola nos Estados Unidos encontrando seu caminho para a MLS. Este autor participou de debates sobre quem poderia ser o primeiro a quebrar o gelo (Mo Salah parecia uma escolha razoável, e esteve até em conversas com o Sporting KC, mas assinou com o time turco Trabzonspor). Mas ele não foi o único nome em destaque. Christian Pulisic, Weston McKennie, Neymar, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne também foram mencionados enquanto os rumores se multiplicavam na loucura pré-Copa do Mundo.
Nenhum deles acabou aqui. Na verdade, no fechamento da janela de transferências, apenas 10 jogadores que haviam disputado a Copa do Mundo de 2026 chegaram à MLS, de acordo com dados fornecidos pela liga. Um deles, Casemiro, foi ligado a uma ida para a MLS antes mesmo de o torneio começar. Alguns dos nomes eram interessantes. Breel Embolo foi titular pela Suíça e deve ser apontado como alguém capaz de fazer gols pelo Atlanta United. O ponta tunisiano Elias Saad é um bom negócio para o Nashville. Angus Gunn foi titular no gol da Escócia e preencheu uma necessidade clara do San Jose Earthquakes.
E os nomes consagrados que chegaram, especificamente Antoine Griezmann e Robert Lewandowski? Bem, um se aposentou da seleção em 2024, e o outro não conseguiu se classificar para o torneio. Ambos são bons jogadores e deram um impulso às suas equipes. Mas nenhum dos dois parece particularmente especial, ou fora do comum para a MLS, que anteriormente já atraiu contratações semelhantes, como Thierry Henry e David Villa.
O caso de Elijah Just
Mas talvez essas expectativas sejam um pouco irreais. Clubes da MLS que, nos últimos anos, apostaram pesado em estrelas e deram menos atenção ao restante do elenco tiveram dificuldades em campo. De fato, faz pouco sentido contratar, por exemplo, Pulisic se o resto do grupo não estiver no nível exigido para competir. Isso pode até prejudicar uma equipe se nem mesmo seu principal jogador conseguir salvar um time mediano.
Isso é justo. Mas deveria haver um meio-termo ideal aqui.
Elijah Just, o ponta revelação da Nova Zelândia, deveria ter sido um alvo da MLS. O jogador de 26 anos marcou três vezes na Copa do Mundo depois de registrar sete gols e oito assistências pelo Motherwell, e depois se transferiu para o Swansea City por uma taxa recorde do clube escocês. Ele não era uma superestrela global, nem exigiria o tipo de compromisso financeiro reservado a uma. Era simplesmente um jogador produtivo, em idade ideal e com valor em alta, exatamente o tipo de contratação que os clubes da MLS deveriam estar preparados para fazer.
O mesmo se aplica em outros casos. Haissem Hassan transformou seu torneio impressionante com o Egito em uma transferência para o Celtic. O veterano goleiro de Cabo Verde, Vozinha, converteu suas atuações e sua nova viralização em um acordo com o Colo-Colo. Nenhum dos dois transformaria a MLS sozinho. Ambos, porém, representavam oportunidades de acrescentar qualidade, interesse e uma conexão concreta com o torneio.
Mais de 260 participantes da Copa do Mundo mudaram de clube ao longo do verão. O fato de apenas 10 terem ido para a MLS é, ao mesmo tempo, notável e preocupante.
Claro, nenhum desses jogadores se enquadra como chegada de estrela. Mas esse é justamente o ponto. A deficiência da MLS como produto não é sua incapacidade de atrair grandes nomes, e sim sua flexibilidade quase inexistente para adicionar talento acima da média em todas as posições. Essas restrições de elenco são frequentemente citadas como um motivo para as dificuldades dos clubes da MLS na Copa dos Campeões da Concacaf.
Levando o seu tempo
Então, qual foi o impacto da Copa do Mundo, afinal? Bem, é difícil dizer.
Com a janela de transferências fechada, os números envolvendo participantes da Copa do Mundo parecem bem sombrios. Os dados de público ainda não estão completos o suficiente para permitir qualquer afirmação categórica sobre qualquer clube da MLS. A liga tentou enquadrar o torneio como uma espécie de porta de entrada para o seu produto. Mas, seis semanas após a final, é difícil traçar uma linha direta entre Espanha x Argentina no New York/New Jersey Stadium e qualquer aumento significativo de interesse na MLS.
Talvez, então, nossas expectativas sempre estivessem erradas. Antes de mais nada, é realmente difícil identificar as contratações certas quando a MLS coincide com a Copa do Mundo. A aquisição de jogadores exige muito trabalho prévio, observação e muitos outros processos além de simplesmente "contratar um grande nome". Historicamente, dar passos largos por jogadores após apenas alguns bons jogos em grandes torneios nem sempre foi uma decisão inteligente. Tente contratar uma estrela de um torneio e jogá-la em um time no meio da temporada. Isso pode não ser uma fórmula de sucesso.
De forma mais ampla, é possível, se não provável, que a MLS e a Copa do Mundo existam em dois universos separados do futebol. Esse sempre foi o charme e a maldição do futebol dos Estados Unidos. É algo distinto, incomum e pouco familiar. Quando "finge" ser europeu, é considerado "inautêntico". Quando abraça seu lado americano, é "vergonhoso".
O ponto aqui é que a MLS é muito divertida. Questione a qualidade o quanto quiser; esta liga é inerentemente caótica, da melhor maneira possível. Como produto, ela tem um desempenho muito acima das rígidas leis financeiras impostas a ela. A batalha da MLS contra a esfera mais ampla do futebol não é necessariamente uma questão de qualidade, mas de percepção. Se a Copa do Mundo deveria mudar a forma como a liga é vista, então todas as partes envolvidas falharam. Tudo o que a liga pode fazer é melhorar com o tempo. E, com ou sem Copa do Mundo, talvez ela só precise de um tempo para chegar lá.