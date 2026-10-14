Lisandro Martinez disse o que todo torcedor do Manchester United estava pensando, mas seu desabafo covarde, à la Cristiano Ronaldo, não pode ficar impune

“Hoje à noite, é fácil apontar o treinador, é fácil apontar os jogadores, mas também precisamos olhar para outras áreas”, disse Lisandro Martinez em um desabafo extraordinário à Amazon Prime, após a derrota do Manchester United por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League, na terça-feira. “Espero mais [investimento], 100%. Espero mais do nosso diretor técnico [Jason Wilcox]. Tenho que ser honesto: nós, jogadores, precisamos fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar pronto para uma noite como esta. Na temporada passada, fizemos de tudo, criamos a base para formar um time incrível.”

Questionado se Michael Carrick recebeu apoio suficiente na janela de transferências do meio do ano, depois de assinar um contrato de dois anos como técnico efetivo, Martinez acrescentou: “Acho que não. Ele faz o melhor que pode. Cada temporada é diferente. Você não pode se prender ao que fez na temporada passada. Os times sabem como você joga, conhecem cada detalhe. Se você não mudar, a próxima temporada [será] um grande problema. Você não pode ficar trocando, trocando, trocando o treinador. E as outras áreas?”

Seria difícil encontrar um único torcedor do United que discorde da avaliação de Martinez. Carrick levou o time ao terceiro lugar na Premier League depois de substituir Ruben Amorim em janeiro, mas a equipe venceu apenas dois dos nove primeiros jogos em todas as competições nesta temporada.

Martinez tem toda a razão ao dizer que o elenco do United não é profundo o suficiente para lidar com o grande aumento no número de jogos trazido pelas competições europeias. Seria um milagre se o time chegasse sequer perto de conquistar um título nesta temporada, depois de já ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa de forma chocante pelo Brighton. Carrick parece estar com os dias contados.

A diretoria de Old Trafford merece a maior parte da culpa por essa situação, mas não toda. Os jogadores ficaram muito abaixo do padrão mínimo esperado, e Martinez também tem telhado de vidro: ninguém no elenco teve um desempenho tão ruim quanto o dele. Suas declarações não podem passar sem consequências, porque, no fim, só abalam ainda mais o vestiário e criam uma polêmica paralela que desvia a atenção das tentativas de Carrick de reverter a situação.