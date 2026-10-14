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Martinez rant can't go unpunished_1-1.jpgGetty/GOAL

Lisandro Martinez disse o que todo torcedor do Manchester United estava pensando, mas seu desabafo covarde, à la Cristiano Ronaldo, não pode ficar impune

O jogador da seleção argentina criticou a diretoria após a mais recente derrota do Manchester United, o que, no fim das contas, não ajuda em nada Michael Carrick.

James Westwood
Traduzido por

  • “Hoje à noite, é fácil apontar o treinador, é fácil apontar os jogadores, mas também precisamos olhar para outras áreas”, disse Lisandro Martinez em um desabafo extraordinário à Amazon Prime, após a derrota do Manchester United por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League, na terça-feira. “Espero mais [investimento], 100%. Espero mais do nosso diretor técnico [Jason Wilcox]. Tenho que ser honesto: nós, jogadores, precisamos fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar pronto para uma noite como esta. Na temporada passada, fizemos de tudo, criamos a base para formar um time incrível.”

    Questionado se Michael Carrick recebeu apoio suficiente na janela de transferências do meio do ano, depois de assinar um contrato de dois anos como técnico efetivo, Martinez acrescentou: “Acho que não. Ele faz o melhor que pode. Cada temporada é diferente. Você não pode se prender ao que fez na temporada passada. Os times sabem como você joga, conhecem cada detalhe. Se você não mudar, a próxima temporada [será] um grande problema. Você não pode ficar trocando, trocando, trocando o treinador. E as outras áreas?”

    Seria difícil encontrar um único torcedor do United que discorde da avaliação de Martinez. Carrick levou o time ao terceiro lugar na Premier League depois de substituir Ruben Amorim em janeiro, mas a equipe venceu apenas dois dos nove primeiros jogos em todas as competições nesta temporada.

    Martinez tem toda a razão ao dizer que o elenco do United não é profundo o suficiente para lidar com o grande aumento no número de jogos trazido pelas competições europeias. Seria um milagre se o time chegasse sequer perto de conquistar um título nesta temporada, depois de já ter sido eliminado da Copa da Liga Inglesa de forma chocante pelo Brighton. Carrick parece estar com os dias contados.

    A diretoria de Old Trafford merece a maior parte da culpa por essa situação, mas não toda. Os jogadores ficaram muito abaixo do padrão mínimo esperado, e Martinez também tem telhado de vidro: ninguém no elenco teve um desempenho tão ruim quanto o dele. Suas declarações não podem passar sem consequências, porque, no fim, só abalam ainda mais o vestiário e criam uma polêmica paralela que desvia a atenção das tentativas de Carrick de reverter a situação.

  • Perspectiva necessária

    Newcastle United v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    O Manchester United tem qualidade suficiente para estar muito melhor, apesar da incompetência demonstrada pela cúpula do clube.

    Tudo também pareceu muito premeditado. Martinez claramente estava ansioso para desabafar antes mesmo de o microfone ser levado à sua boca. No fim, apenas repetiu a frustração que os torcedores vêm expressando nas redes sociais após cada jogo do Manchester United nesta temporada.

    Não há como questionar a validade dessas críticas: o United gastou apenas 155 milhões de libras (206 milhões de dólares) no mercado de verão, bem menos do que todos os seus principais rivais, e destinou toda a quantia ao reforço do meio-campo. Youri Tielemans foi uma contratação barata por 35 milhões de libras (46 milhões de dólares), mas é perfeitamente possível argumentar que, aos 29 anos, ele já passou do auge. Já a compra de Andrey Santos, descartado pelo Chelsea, por 50 milhões de libras (66 milhões de dólares) não fez sentido algum. Carlos Baleba é o único recém-chegado que parece pronto para se tornar um trunfo de longo prazo, embora o United tenha pago caro demais ao desembolsar 70 milhões de libras (93 milhões de dólares) por um jogador que teve uma temporada 2025-26 péssima no Brighton.

    Nenhum deles oferece a ameaça de gol e a força no jogo aéreo nas duas áreas que Casemiro oferecia. Portanto, a reformulação do meio-campo foi, na melhor das hipóteses, mediana. Enquanto isso, setores ainda mais urgentes foram negligenciados, sobretudo as posições de centroavante e lateral-esquerdo. Benjamin Sesko ainda não tem condições físicas nem técnicas de comandar o ataque, e Luke Shaw não aguenta fisicamente disputar três jogos por semana.

    A contratação de outro zagueiro experiente também teria sido uma decisão sensata, diante da lesão crônica nas costas de Matthijs de Ligt, da crescente falta de mobilidade de Harry Maguire e da falta de confiabilidade de Martinez. Mas, mesmo levando tudo isso em conta, nada justifica a sequência de resultados do United desde agosto.

    Este ainda é, em grande parte, o mesmo elenco que Carrick tinha à disposição em maio. O time também teve, estatisticamente, a sequência mais fácil de jogos no início da Premier League, incluindo confrontos consecutivos com os recém-promovidos Hull City e Ipswich, além de partidas fora de casa contra Everton e Fulham. Sim, Wilcox falhou com Carrick, assim como havia falhado com Amorim, ao não cumprir seu papel de principal apoio ao técnico. E quase todas as decisões tomadas por Sir Jim Ratcliffe, presidente da INEOS, fizeram o clube regredir ainda mais. Mas os jogadores não podem se esconder atrás disso, muito menos Martinez.

  • Sinais positivos ignorados

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    O United teve azar ao sair do Metropolitano de mãos vazias, e as críticas duras de Martinez à atuação da equipe não condiziam com o que se viu em campo.

    É justo dizer que o United elevou seu nível coletivo contra o Atlético, com Ratcliffe e o CEO do clube, Omar Berrada, acompanhando a partida das arquibancadas. O placar de 2 a 0 foi generoso com os donos da casa, que também foram bastante beneficiados por uma decisão controversa do VAR que levou à expulsão de Leny Yoro aos 74 minutos.

    O time de Carrick poderia ter saído com um resultado melhor se não tivesse ficado com dez jogadores. Bryan Mbeumo teve duas ótimas chances, enquanto Marcus Rashford e Baleba também desperdiçaram boas oportunidades. Bruno Fernandes, por sua vez, acertou o travessão com um chute colocado de fora da área.

    O United mostrou mais urgência no ataque e pareceu mais organizado na defesa, em grande parte graças à presença de Baleba. Ele protegeu a linha defensiva de forma impressionante, venceu cinco duelos pelo chão e recuperou a bola três vezes. Sua energia e combatividade também pareceram contagiar os companheiros.

    Foi admirável a reação do Manchester United depois de sofrer um gol ainda no primeiro minuto. O clima no Metropolitano ficou tenso enquanto o Atlético encontrava dificuldades para manter a vantagem. Ainda assim, quando pediram a Martinez que avaliasse a atuação, ele respondeu: “Muito ruim, muito ruim. Preciso me controlar muito, mas às vezes isso é um reflexo de como nosso clube está neste momento. É irritante, decepcionante vir aqui e não ver meu time tentando conquistar um resultado incrível.”

  • “Só Bruno pode dizer isso”

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Martinez praticamente jogou a culpa nos companheiros de equipe, para desgosto do ídolo do clube Wayne Rooney.

    A entrevista não caiu bem para Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, que comentou a partida pela Amazon Prime. "Para mim, é uma falta de respeito com os companheiros de equipe", disse Rooney. "Passei por uma situação parecida quando fui perguntar a Sir Alex Ferguson quais jogadores iríamos contratar.

    "Pedi desculpas dois dias depois, então posso falar por experiência própria sobre o que ele acabou de fazer. É uma grande falta de respeito. Também há muitos jogadores jovens naquele vestiário. Eles buscam orientação dos mais experientes."

    Segundo o talkSPORT, vários jogadores experientes do United compartilham a irritação de Martinez com Wilcox e a diretoria, mas o momento escolhido foi totalmente inadequado. Baleba, Tielemans e Santos teriam agora motivos para pensar que o argentino não os considera bons o suficiente para jogar pelo clube. E, como Rooney sugeriu, a declaração também pode prejudicar a confiança de jovens em ascensão como Yoro e Ayden Heaven.

    Martinez também foi além do papel que lhe cabe. "Só Bruno (Fernandes) pode vir a público dizer isso", continuou Rooney. "Parece um jogador tentando defender os próprios interesses. É triste, porque os jogadores precisam permanecer unidos, ou algo assim pode dividir o vestiário."

    De fato, como capitão, é Fernandes quem deveria falar em nome do elenco. Rooney tinha razão mais uma vez: a atitude de Martinez deu a impressão de ser uma tentativa de desviar as críticas dirigidas a ele. Foi um gesto de covardia, não de coragem.

  • Parte do problema

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Martinez tem sido muitas vezes um ponto fraco com a camisa do Manchester United e corre o risco de ser lembrado como uma contratação fracassada.

    Também é possível que Martinez esteja tentando forçar sua saída de Old Trafford, já que seu contrato atual termina no próximo verão. Ele tem um antecedente nesse sentido: uma reportagem do Telegraaf de 2022 afirmou que ele chamou o diretor técnico do Ajax, Gerry Hamstra, de “um maldito ninguém” pouco antes de se transferir para o United. Já o compatriota argentino Cristian Romero colocou o Tottenham em uma situação difícil após um desabafo semelhante contra a cúpula do clube em janeiro. Agora, ele se destaca em um Atlético que realmente tem condições de disputar os principais títulos.

    Se alguns clubes enxergarem Martinez como vítima de um sistema falho no United, ele terá mais chances de conseguir uma transferência para um grande clube. Mas é preciso deixar uma coisa clara: ninguém deve sentir pena do jogador de 28 anos. Há algum tempo, ele faz parte do problema no lado vermelho de Manchester.

    A garra de Martinez fez dele um dos favoritos da torcida logo após sua transferência para o United por £ 57 milhões (US$ 76 milhões) e lhe rendeu o apelido de “Açougueiro”. Mas ele tem sido extremamente irregular nos últimos três anos, além de ter ficado fora por longos períodos devido a várias lesões. Do jeito que as coisas estão, o jogador de 28 anos deve entrar para a lista das muitas contratações que fracassaram na era pós-Ferguson.

    Há apenas quatro dias, ele custou ao Manchester United uma vitória em casa de valor inestimável contra o Tottenham ao ser dominado na área por Dominic Solanke. O lance levou Adam Crafton, do The Athletic, a escrever no X: “Eles deveriam ter vendido Martinez depois da Copa do Mundo. A distância entre suas atuações e a imagem que ele tem de si mesmo é muito grande.”

    Seu valor certamente cai a cada jogo. Martinez também marcou um gol contra inexplicável diante do Fulham e entregou ao Ipswich o segundo gol da equipe na vitória do United por 5 a 2 sobre o time de Gary O'Neil em Old Trafford. O ex-jogador do Ajax tem uma capacidade excepcional de distribuir passes, mas está sujeito a lapsos decisivos de concentração que o tornam um alvo evidente para os adversários.

  • O começo do fim

    Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    O United precisa garantir que Martinez seja responsabilizado por causar tamanho transtorno em um momento decisivo da gestão de Carrick.

    O último a se manifestar de forma tão descarada contra quem lhe paga o salário no United foi um certo Cristiano Ronaldo, poucos meses após a chegada de Martinez. O vencedor de cinco Bolas de Ouro criticou desde Erik ten Hag, então técnico da equipe, até as instalações de treinamento do clube e os jogadores da base em uma entrevista de embrulhar o estômago com Piers Morgan. O episódio levou à rescisão de seu contrato por acordo mútuo.

    Na ocasião, Ronaldo fez birra porque Ten Hag o havia colocado no banco de reservas, um duro golpe para seu ego desmedido. Martinez não está na mesma situação, mas está sendo quase tão egoísta quanto ele.

    Carrick foi bombardeado com perguntas sobre Martinez após a derrota para o Atlético, e elas continuarão até o United enfrentar o Leeds em um clássico dos Peninos que precisa vencer, no domingo, em Elland Road. A defesa que Martinez fez de Carrick não foi bem pensada; ele tornou o trabalho do ex-meio-campista ainda mais difícil.

    Uma saída rápida, como a de Ronaldo, seria uma medida extrema, mas Martinez precisa ser punido. No mínimo, deveria receber uma multa pesada e ficar fora do jogo contra o Leeds. Pensando mais adiante, o United faria bem em não exercer a opção de prorrogar seu contrato até 2028.

    O Manchester United não terá esperança de reviver seus dias de glória enquanto a atual estrutura nos bastidores permanecer, mas jogadores que se acham no direito de tudo e não têm autocrítica também só prejudicam o clube. No fim das contas, Martinez mostrou de uma vez por todas que não tem lugar em Old Trafford.