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Kelly Smith Legacy 1:1Getty/GOAL

LEGADO: Por que a comemoração marcante de Kelly Smith, lenda da seleção inglesa, na Copa do Mundo Feminina não agradou a todos

A decisão da lenda do Arsenal de beijar a própria chuteira após marcar contra o Japão teve um significado pessoal e ajudou a dar início a uma nova era para o futebol feminino inglês.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Na Inglaterra dos anos 2000, o futebol feminino ainda não havia conquistado a atenção do grande público. Apesar de o país ter sediado a Eurocopa de 2005, de o Arsenal ter conquistado quatro títulos em 2007 e de alguns jogos da seleção inglesa terem atraído públicos expressivos, a modalidade ainda esperava por seu momento de virada. Ele veio no verão de 2007, quando Kelly Smith protagonizou a primeira imagem verdadeiramente icônica do futebol feminino inglês.

    A mais de 8.000 quilômetros a leste, em um fuso horário sete horas à frente de Londres, a Inglaterra disputava sua primeira Copa do Mundo Feminina em 12 anos. A estreia foi contra o Japão, equipe com talento suficiente para se sagrar campeã mundial apenas quatro anos depois. Foi um jogo eletrizante, com três gols nos últimos 15 minutos e um desfecho de enorme dramaticidade.

    No fim, quem riu por último foi Aya Miyama, uma das maiores jogadoras da história do Japão. Sua forte cobrança de falta de 23 metros entrou no ângulo do gol da Inglaterra aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo e garantiu ao Japão um ponto no emocionante empate por 2 a 2.

    Mas a partida é lembrada sobretudo por Smith e sua comemoração beijando a chuteira. A cena se tornaria icônica e daria projeção à jogadora mais talentosa que o futebol feminino inglês já produziu, embora não tenha agradado a quem a treinava.

  • Estrela em ascensão

    Kelly Smith Philadelphia Charge 2003
    Getty Images

    Smith já havia se destacado como um dos maiores talentos do futebol feminino, especialmente durante sua passagem pelos Estados Unidos.

    Antes de 2007, Smith já havia se firmado como uma das melhores jogadoras do futebol feminino. A atacante passou um período nos Estados Unidos, primeiro na universidade e depois na primeira liga profissional de futebol feminino do país, a Women's United Soccer Association (WUSA). Essas experiências a colocaram em contato com o futebol de elite e, ao mesmo tempo, permitiram que quem estava no topo da modalidade conhecesse seu talento.

    Mia Hamm a descreveu como uma jogadora “de outro nível”, enquanto April Heinrichs, ex-técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, afirmou que Smith teria jogado sem dificuldades pelas tetracampeãs mundiais se fosse elegível. Mas a estrela da Inglaterra nunca havia tido a oportunidade de mostrar esse talento no maior palco do futebol, porque a seleção inglesa não se classificava para a Copa do Mundo desde 1995.

  • Dificuldades por todos os lados

    Kelly Smith England Women 2005
    Getty Images

    Apesar de seu talento, por vários motivos, disputar uma Copa do Mundo se mostrou difícil para Smith.

    Pôr fim àquele período de ausência seria uma tarefa difícil tanto para a Inglaterra quanto para Smith. A seleção inglesa terminou na última posição de seu grupo nas eliminatórias para o torneio de 1999, antes de ver sua tentativa de se classificar para a edição de 2003 ter um desfecho muito mais cruel.

    A Inglaterra chegou à repescagem europeia para a Copa do Mundo graças a uma vitória dramática sobre a Islândia em Birmingham, mas a derrota por 2 a 0 no placar agregado para a França acabaria com seu sonho. Smith, porém, não disputou nenhuma das duas partidas da repescagem, que ocorreram no início de um período extremamente difícil para ela.

    Em 2002, ela ficou afastada por um longo período devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e uma lesão no mesmo joelho limitaria suas chances de entrar em campo em 2003. No ano seguinte, sofreu uma fratura na perna. Foi durante a recuperação que Smith percebeu que tinha outro problema.

    “Eu bebia bastante para não sentir nada”, contou ao the Independent. “Na época, eu não sabia que o álcool era um depressor e já estava deprimida por causa da minha lesão. Então eu bebia todos os dias até perder os sentidos, geralmente vodca e geralmente sozinha. A cada nova lesão, a situação fugia ainda mais do controle.”

    Smith enfrentaria mais dificuldades quando a WUSA deixou de existir, o que a obrigou a voltar à Inglaterra e à liga nacional, menos competitiva, que ela ajudou o Arsenal a dominar. Ao chegar em casa, porém, conversou sobre seus problemas fora de campo com Hope Powell, no comando da seleção inglesa, e assim iniciou seu processo de reabilitação na Sporting Chance, clínica de tratamento de dependências criada por Tony Adams, também ex-estrela da Inglaterra e do Arsenal.

    “Eu me sentia mais à vontade na Sporting Chance porque havia outros atletas lá e eu podia falar sobre minhas lesões”, disse. “Ninguém soube por muito tempo depois disso. Hoje, não tenho vergonha de falar sobre o assunto. Se eu puder ajudar outras atletas, isso é bom.”

  • Avanço

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    Smith teve papel crucial para que a Inglaterra finalmente encerrasse a espera para voltar à Copa do Mundo Feminina.

    Os problemas com lesões logo diminuiriam, abrindo caminho para Smith ter um papel importante na tentativa da Inglaterra de se classificar para a Copa do Mundo Feminina de 2007.

    “Eu estava muito determinada, muito empenhada, com muita vontade de disputar aquela Copa do Mundo”, disse ela em uma entrevista para 'The Making of the Women’s World Cup', livro escrito por Kieran Theivam e Jeff Kassouf. “Para mim, a Copa do Mundo é o melhor e maior torneio do mundo. Eu vinha, obviamente, de uma série de lesões e tinha enfrentado dificuldades para recuperar plenamente a forma física. Mas me sentia em forma e queria ajudar a equipe.”

    E foi exatamente o que fez. Smith marcou nove gols em oito jogos, incluindo três contra a Holanda, atuação que levou Vera Pauw, treinadora da seleção holandesa, a considerá-la a melhor jogadora do mundo. Seu desempenho ajudou a Inglaterra a terminar na liderança do grupo nas eliminatórias. No último jogo, uma grande atuação defensiva da equipe bem preparada por Powell garantiu um empate na França e a vaga no torneio na China. A Inglaterra estava de volta à Copa do Mundo Feminina.

  • Momento icônico

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    A comemoração de Smith no empate da Inglaterra com o Japão deu ao futebol feminino inglês sua primeira imagem verdadeiramente icônica

    Quando Smith finalmente chegou àquele palco, fez questão de tornar o momento memorável. Com a Inglaterra perdendo para o Japão por 1 a 0 na estreia, a atacante empatou a partida nos minutos finais com um gol que deu origem a uma das comemorações mais icônicas do futebol feminino.

    “Lembro que estava deitada na cama na noite anterior ao jogo, fazendo um exercício de visualização. Imaginei que marcaria contra o Japão e, nessa visualização, tirava a chuteira e a mostrava para a torcida. Foi o que fiz depois do primeiro gol”, contou à INDIVISA. “Mas fiquei tão emocionada que acabei correndo com a chuteira e comecei a beijá-la. Isso não estava na visualização!”

    A cena se tornou icônica na Inglaterra, muito antes de o futebol feminino ganhar espaço na grande mídia. Ela também rendeu a Smith um convite para participar de um dos maiores programas de entrevistas do país, 'Friday Night with Jonathan Ross', e a levou aos cadernos de esportes dos jornais nacionais.

  • Arrogante?

    Kelly Smith Hope Powell England Women 2011
    Getty Images

    Powell não gostou da comemoração de Smith, que também recebeu críticas de outras pessoas.

    Nem toda a repercussão foi positiva. Algumas matérias afirmaram que a comemoração demonstrava arrogância, e Powell, que comandava a seleção da Inglaterra, também não gostou.

    “Depois, Hope me chamou de lado e disse: ‘Nunca mais faça isso. Você já é um alvo por ser a jogadora que é’”, recordou Smith em The Making of the Women’s World Cup. Mas Smith queria comemorar se marcasse um gol no maior palco do futebol, queria fazer algo divertido. A árdua trajetória que havia percorrido até chegar lá também pesou.

    “Agora, muitos anos depois, consigo entender como aquilo pode ter parecido”, admitiu. “Mas não me importo, porque ninguém conhecia minha história até a realização daquele sonho. Duas cirurgias no joelho, uma fratura na perna, uma ruptura do tendão de Aquiles: passei muito tempo longe dos gramados e fiquei muito para baixo e deprimida por causa do futebol. Então, para mim, conseguir sair daquela situação, estar em plena forma e disputar uma Copa do Mundo faz parte da minha trajetória. As pessoas não sabiam disso, então não me importo se acharam que foi arrogância.”

  • Momento decisivo

    Kelly Smith England 2007
    Getty Images

    A Inglaterra se classificou para todas as edições da Copa do Mundo feminina desde 2007, quando Smith fez do retorno da seleção inglesa ao grande palco um momento memorável.

    Foi um verão histórico para a seleção feminina da Inglaterra. Em seguida, veio um empate com a Alemanha, então detentora do título. Depois, uma goleada por 6 a 1 sobre a Argentina, na qual Smith marcou mais dois gols, garantiu a vaga nas quartas de final. A derrota para os Estados Unidos viria depois, mas não diminui o que a Inglaterra conquistou.

    Desde então, a seleção feminina da Inglaterra não deixou de se classificar para nenhuma Copa do Mundo. Talvez 2015 tenha sido o ano da virada, quando a equipe de Mark Sampson terminou em terceiro lugar, e 2023 foi o melhor ano até então, com Sarina Wiegman levando a equipe à final. Mas o retorno definitivo da Inglaterra à Copa do Mundo Feminina aconteceu em 2007, e a comemoração de Smith é o momento que define aquele torneio histórico para a seleção feminina da Inglaterra.