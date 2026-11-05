Na Inglaterra dos anos 2000, o futebol feminino ainda não havia conquistado a atenção do grande público. Apesar de o país ter sediado a Eurocopa de 2005, de o Arsenal ter conquistado quatro títulos em 2007 e de alguns jogos da seleção inglesa terem atraído públicos expressivos, a modalidade ainda esperava por seu momento de virada. Ele veio no verão de 2007, quando Kelly Smith protagonizou a primeira imagem verdadeiramente icônica do futebol feminino inglês.
A mais de 8.000 quilômetros a leste, em um fuso horário sete horas à frente de Londres, a Inglaterra disputava sua primeira Copa do Mundo Feminina em 12 anos. A estreia foi contra o Japão, equipe com talento suficiente para se sagrar campeã mundial apenas quatro anos depois. Foi um jogo eletrizante, com três gols nos últimos 15 minutos e um desfecho de enorme dramaticidade.
No fim, quem riu por último foi Aya Miyama, uma das maiores jogadoras da história do Japão. Sua forte cobrança de falta de 23 metros entrou no ângulo do gol da Inglaterra aos cinco minutos dos acréscimos do segundo tempo e garantiu ao Japão um ponto no emocionante empate por 2 a 2.
Mas a partida é lembrada sobretudo por Smith e sua comemoração beijando a chuteira. A cena se tornaria icônica e daria projeção à jogadora mais talentosa que o futebol feminino inglês já produziu, embora não tenha agradado a quem a treinava.