Pôr fim àquele período de ausência seria uma tarefa difícil tanto para a Inglaterra quanto para Smith. A seleção inglesa terminou na última posição de seu grupo nas eliminatórias para o torneio de 1999, antes de ver sua tentativa de se classificar para a edição de 2003 ter um desfecho muito mais cruel.

A Inglaterra chegou à repescagem europeia para a Copa do Mundo graças a uma vitória dramática sobre a Islândia em Birmingham, mas a derrota por 2 a 0 no placar agregado para a França acabaria com seu sonho. Smith, porém, não disputou nenhuma das duas partidas da repescagem, que ocorreram no início de um período extremamente difícil para ela.

Em 2002, ela ficou afastada por um longo período devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior, e uma lesão no mesmo joelho limitaria suas chances de entrar em campo em 2003. No ano seguinte, sofreu uma fratura na perna. Foi durante a recuperação que Smith percebeu que tinha outro problema.

“Eu bebia bastante para não sentir nada”, contou ao the Independent. “Na época, eu não sabia que o álcool era um depressor e já estava deprimida por causa da minha lesão. Então eu bebia todos os dias até perder os sentidos, geralmente vodca e geralmente sozinha. A cada nova lesão, a situação fugia ainda mais do controle.”

Smith enfrentaria mais dificuldades quando a WUSA deixou de existir, o que a obrigou a voltar à Inglaterra e à liga nacional, menos competitiva, que ela ajudou o Arsenal a dominar. Ao chegar em casa, porém, conversou sobre seus problemas fora de campo com Hope Powell, no comando da seleção inglesa, e assim iniciou seu processo de reabilitação na Sporting Chance, clínica de tratamento de dependências criada por Tony Adams, também ex-estrela da Inglaterra e do Arsenal.

“Eu me sentia mais à vontade na Sporting Chance porque havia outros atletas lá e eu podia falar sobre minhas lesões”, disse. “Ninguém soube por muito tempo depois disso. Hoje, não tenho vergonha de falar sobre o assunto. Se eu puder ajudar outras atletas, isso é bom.”