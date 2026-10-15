É difícil descrever a importância que a Copa do Mundo Feminina de 1999 teve e ainda tem, pelo legado que deixou e pela contribuição ao crescimento do futebol feminino. O torneio foi decisivo e histórico, especialmente para a seleção feminina dos Estados Unidos. Disputada nos EUA, a competição teve uma final que atraiu 90.185 torcedores ao Rose Bowl. O desfecho da partida produziu o primeiro momento verdadeiramente icônico da história do futebol feminino, quando Brandi Chastain tirou a camisa para comemorar o pênalti que garantiu a vitória.

Mas tudo poderia ter sido muito diferente. Quando a comissão organizadora dos anfitriões conversou inicialmente com a FIFA sobre os locais dos jogos, ficou claro que as duas partes tinham planos diferentes. “A FIFA insistia que fizéssemos o torneio em estádios menores, todos no nordeste, para reduzir os custos de viagem”, disse Alan Rothenberg, que esteve à frente da U.S. Soccer e supervisionou a comissão, em entrevista para o livro de Caitlin Murray, The National Team. “Argumentamos que aquele era o momento certo e que o interesse nos Estados Unidos era grande o bastante para fazermos mais do que isso. Eles simplesmente disseram não.”

Isso mudou após os Jogos Olímpicos de 1996, sediados em Atlanta. Os torcedores compareceram em massa para ver a seleção feminina dos Estados Unidos conquistar a primeira medalha de ouro do futebol feminino, o que levou a FIFA a mudar de ideia. O que veio depois foi a edição mais icônica da Copa do Mundo Feminina na história, vencida pelos Estados Unidos da forma mais dramática possível.