Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Brandi Chastain Legacy 1:1Getty/GOAL

LEGADO: Brandi Chastain e a comemoração na Copa do Mundo Feminina que mudou para sempre o futebol nos Estados Unidos e no mundo

O triunfo da seleção feminina dos Estados Unidos no torneio de 1999 deu início ao seu domínio do futebol.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • É difícil descrever a importância que a Copa do Mundo Feminina de 1999 teve e ainda tem, pelo legado que deixou e pela contribuição ao crescimento do futebol feminino. O torneio foi decisivo e histórico, especialmente para a seleção feminina dos Estados Unidos. Disputada nos EUA, a competição teve uma final que atraiu 90.185 torcedores ao Rose Bowl. O desfecho da partida produziu o primeiro momento verdadeiramente icônico da história do futebol feminino, quando Brandi Chastain tirou a camisa para comemorar o pênalti que garantiu a vitória.

    Mas tudo poderia ter sido muito diferente. Quando a comissão organizadora dos anfitriões conversou inicialmente com a FIFA sobre os locais dos jogos, ficou claro que as duas partes tinham planos diferentes. “A FIFA insistia que fizéssemos o torneio em estádios menores, todos no nordeste, para reduzir os custos de viagem”, disse Alan Rothenberg, que esteve à frente da U.S. Soccer e supervisionou a comissão, em entrevista para o livro de Caitlin Murray, The National Team. “Argumentamos que aquele era o momento certo e que o interesse nos Estados Unidos era grande o bastante para fazermos mais do que isso. Eles simplesmente disseram não.”

    Isso mudou após os Jogos Olímpicos de 1996, sediados em Atlanta. Os torcedores compareceram em massa para ver a seleção feminina dos Estados Unidos conquistar a primeira medalha de ouro do futebol feminino, o que levou a FIFA a mudar de ideia. O que veio depois foi a edição mais icônica da Copa do Mundo Feminina na história, vencida pelos Estados Unidos da forma mais dramática possível.

  • Ganhando força

    Shannon MacMillan Mia Hamm Michelle Akers USWNT 1996
    Getty Images

    A campanha da seleção feminina dos Estados Unidos rumo ao ouro olímpico em 1996 mostrou à Fifa o quanto uma Copa do Mundo Feminina no país poderia ser bem-sucedida.

    Os Jogos Olímpicos de 1996 deram uma prévia do que poderia ser a Copa do Mundo Feminina de 1999. Enquanto a seleção feminina dos Estados Unidos avançava rumo ao título, milhares de pessoas compareceram para apoiá-la. Ao todo, 76.489 assistiram à partida pela medalha de ouro, uma vitória por 2 a 1 sobre a China que não teve transmissão pela televisão.

    Naquele momento, o futebol feminino começava a ganhar espaço nos Estados Unidos. Michelle Akers havia se tornado a primeira mulher a assinar um contrato de patrocínio no futebol, com a Umbro, enquanto Mia Hamm se tornava uma das estrelas com maior apelo comercial da história da seleção, protagonizando comerciais com Michael Jordan.

    Mas o que aconteceu em 1999 levaria tudo a outro patamar. Com o apoio do comitê organizador para atrair público suficiente para justificar o uso de estádios enormes, o cenário estava montado para a seleção feminina dos Estados Unidos mudar o futebol para sempre. E ela não decepcionaria.

  • Começando com tudo

    USWNT Denmark 1999 Women's World Cup
    Getty Images

    Os Estados Unidos deram início ao torneio de 1999 em grande estilo, dentro e fora de campo.

    Isso não significa que não houvesse dúvidas. Apesar de ter contestado a FIFA sobre os planos iniciais de usar estádios menores, o comitê organizador precisava de alternativas caso a venda de ingressos não fosse bem, e chegou a preparar ideias para shows e decorações elaboradas. Também havia motivos para preocupação: os dois amistosos da USWNT antes do torneio atraíram públicos de apenas 6.767 e 10.452 pessoas.

    Mas, mesmo sem ajuda da FIFA na divulgação e com um orçamento muito pequeno, não foi preciso recorrer ao plano B. Em parte graças às próprias jogadoras, que às vezes trabalharam quase como vendedoras de porta em porta, os ingressos foram vendidos em tamanha quantidade que alguns acharam que os números eram falsos. Isso até o torneio começar.

    Quando a USWNT estreou na Copa do Mundo Feminina de 1999, no Giants Stadium, havia 78.972 torcedores nas arquibancadas. Depois de ver as donas da casa golearem a Dinamarca por 3 a 0, com gols de Hamm, Julie Foudy e Kristine Lilly, esses torcedores voltariam para assistir a mais jogos.

  • De olho no prêmio

    Carla Overbeck Kristine Lilly USWNT 1999
    Getty Images

    A seleção feminina dos Estados Unidos marcou 18 gols e sofreu apenas três em cinco partidas para garantir uma vaga na final.

    A seleção feminina dos Estados Unidos passou com facilidade pela fase de grupos, vencendo a Nigéria por 7 a 1 e a Coreia do Norte por 3 a 0, e garantiu um aguardado confronto nas quartas de final com a Alemanha, campeã europeia. A partida correspondeu às expectativas: as americanas precisaram buscar o empate duas vezes antes de vencer por 3 a 2. A emoção foi tanta que até Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos, foi flagrado pelas câmeras de televisão comemorando o gol da vitória de Joy Fawcett, aos 66 minutos.

    Em comparação com o susto diante da Alemanha, a vitória por 2 a 0 sobre o Brasil na semifinal foi relativamente tranquila, embora a goleira Brianna Scurry tenha precisado fazer uma grande atuação para conter um adversário que nunca desistiu. Assim, os Estados Unidos celebraram o 4 de julho com uma vitória que garantiu a vaga na final.

    Na decisão, enfrentariam a China, que goleou a Noruega, então detentora do título, por impressionantes 5 a 0 na outra semifinal. Até aquele momento, as norueguesas haviam sido as maiores adversárias da seleção feminina dos Estados Unidos, mas a China vinha se tornando uma grande rival. A final da Copa do Mundo Feminina de 1999 foi o ponto alto desse confronto.

  • Por um fio

    USWNT China 1999 Women's World Cup final
    Getty Images

    A final foi equilibrada, e a decisão acabou indo para os pênaltis para definir quem seria campeão mundial.

    Há muitos aspectos memoráveis na final, embora nem todos pelos motivos certos. As jogadoras, por exemplo, tiveram de se aquecer dentro do estádio enquanto a disputa pelo terceiro lugar, entre Brasil e Noruega, acontecia no mesmo local. Por causa da programação apertada da televisão, a partida, que terminou sem gols após 90 minutos, foi direto para os pênaltis, sem prorrogação. O Brasil venceu por 5 a 4 nas cobranças.

    A final foi uma partida cautelosa. Nenhuma das equipes queria cometer um erro, e ambas davam poucos espaços. Então, o jogo ameaçou pender a favor da China, para desgosto da maioria dos presentes. O público de mais de 90 mil pessoas estabeleceu um recorde mundial de espectadores em uma partida oficial de futebol feminino que perdurou por mais 23 anos.

    Akers precisou deixar o campo de maca no início da prorrogação, após sofrer uma concussão. Pouco depois, apenas um corte instintivo de Lilly em cima da linha impediu a China de marcar o gol de ouro que lhe daria o título. Talvez o legado desse torneio fosse diferente se a seleção dos Estados Unidos não tivesse vencido.

    Veio então a disputa por pênaltis, com toda a sua incrível carga dramática. Por algum tempo, ninguém vacilou: as quatro primeiras cobranças foram convertidas. Então veio a defesa decisiva de Scurry, que parou Liu Ying. Bastava à seleção dos Estados Unidos continuar sem errar para conquistar a Copa do Mundo. Lilly marcou, Hamm marcou, mas Zhang Ouying e Sun Wen também converteram. Chegou, então, a vez de Chastain, que sabia que, se marcasse, ela e suas companheiras seriam campeãs do mundo.

  • Icônico

    Brandi Chastain USWNT 1999
    Getty Images

    A comemoração de Chastain após converter o pênalti que garantiu o título da Copa do Mundo é um dos momentos mais marcantes da história do futebol.

    Destro de origem, mas excelente com os dois pés, Chastain tinha suas cobranças de pênalti com o pé esquerdo preferidas por Tony DiCicco, técnico da seleção feminina dos Estados Unidos. Ele acreditava que eram mais precisas e mais difíceis de antecipar, enquanto as cobranças com o pé direito, com o qual ela havia batido todos os pênaltis da carreira até então, eram mais previsíveis. Por isso, ele pediu que Chastain cobrasse com o pé esquerdo o pênalti de maior pressão de sua vida.

    Sem demonstrar nervosismo, Chastain recordou ao the Guardian: “Não achei nada demais na hora.” Sua confiança se justificou. A cobrança foi muito bem colocada e superou Gao Hong, que havia escolhido o lado certo. Os Estados Unidos eram novamente campeões da Copa do Mundo.

    Veio então a fotografia icônica de Chastain, de sutiã esportivo, caindo de joelhos em pura euforia enquanto suas companheiras corriam da linha do meio-campo para comemorar com ela. A cena produziu aquela que, ainda hoje, é a imagem mais icônica da história do futebol feminino. A foto estampou as primeiras páginas de jornais e as capas de revistas, entre elas a Sports Illustrated, em meio às comemorações pelo triunfo da seleção feminina dos Estados Unidos.

  • Legado duradouro

    USWNT Women's World Cup trophy 1999
    Getty Images

    O triunfo da seleção feminina dos Estados Unidos em 1999 gerou um legado incrível e influenciou as campeãs mundiais que vieram depois

    A seleção feminina dos Estados Unidos levaria 16 anos para voltar a conquistar a Copa do Mundo. Quando conseguiu, ao vencer o Japão por 5 a 2 na final de 2015, praticamente todas as integrantes da equipe haviam se inspirado nas jogadoras da geração de 1999.

    O pico de audiência da final de 1999 na televisão dos EUA chegou a 40 milhões de espectadores, um número sem precedentes que só foi superado por outra partida de futebol na Copa do Mundo masculina, cerca de 15 anos depois. Não surpreende, portanto, que aquele momento tenha sido tão marcante e inspirador para tantas jogadoras que seguiram os passos daquela geração. Segundo a National Federation of State High School Associations, o número de meninas que jogavam futebol no ensino médio nos EUA cresceu 45% após 1999.

    “A Copa do Mundo Feminina de 1999 mudou minha vida”, disse Carli Lloyd em entrevista ao Boardroom. “Ela me deu confiança, me deu a capacidade de sonhar alto e a motivação para dizer que isso era possível. Aquelas mulheres que jogaram tiveram um impacto enorme sobre mim e sobre tantas outras pessoas.”

    Quando Lloyd marcou seu incrível hat-trick na final da Copa do Mundo de 2015, incluindo um gol do meio-campo, e levou a seleção feminina dos Estados Unidos novamente ao título mundial, era possível traçar uma ligação direta entre aquele feito e o Rose Bowl, a comemoração de Chastain e as icônicas e inesquecíveis jogadoras da geração de 1999. Sem tudo isso, a seleção feminina dos Estados Unidos não teria sido a potência que foi por tanto tempo.