Lauren James está pronta para dominar a WSL e a Copa do Mundo Feminina, enquanto a estrela do Chelsea busca evitar outra temporada marcada por lesões
O talento de Lauren James não é segredo para ninguém e, ainda assim, sua capacidade de impressionar segue em evidência. No domingo, ao ajudar a inspirar o Chelsea a uma contundente vitória por 5 a 0 sobre o ex-clube Manchester United, um desses momentos aconteceu quando ela recebeu a bola sob pressão, bem perto da linha lateral, e, de alguma forma, conseguiu mantê-la sob controle e em jogo enquanto escapava de várias investidas da equipe adversária. Olhares de incredulidade se espalharam pelas arquibancadas. "Como ela fez isso?"
Foi uma nota de rodapé na atuação de James, que a viu marcar seu quinto gol em cinco jogos da Women's Super League contra o Manchester United. O gol saiu após uma finalização clínica, depois de ela infiltrar na área e ser encontrada pela excelente Keira Walsh. Foi um gol típico de centroavante em um dia no qual James liderou o ataque do Chelsea, algo que ela fez em alguns momentos da temporada passada por causa de lesões e que voltou a ser solicitado nesta ocasião.
Mas James não foi escalada para atuar como uma camisa 9 ortodoxa, e sim como uma falsa 9, com a técnica Sonia Bompastor lhe dando liberdade para circular, enquanto encarregava jogadoras como Sjoeke Nusken e Wieke Kaptein de atacarem o espaço às costas da defesa para garantir que a área nunca ficasse vazia. Isso permitiu que James exibisse toda a sua gama de talentos, já que sua incrível capacidade de jogar com os dois pés, combinada com a liberdade para flutuar pela esquerda e pela direita, lhe permitiu colocar cruzamentos com curva, finalizar de forma a exigir defesas de Phallon Tullis-Joyce e, de modo geral, causar o tipo de problema para o qual o United não teve resposta.
Talvez não estivesse nos planos de Bompastor, nem fosse sua preferência, utilizar James da forma como fez no fim de semana, mas a capacidade da internacional inglesa de render em tantas situações diferentes é louvável. Nesta mesma época do ano passado, ela estava havia poucas semanas no que seria uma parada de três meses e meio por lesão; desta vez, está em forma e jogando em alto nível. Se continuar assim, será crucial não apenas para a tentativa do Chelsea de se recuperar de um ano ruim, mas também para a busca da Inglaterra pela glória na Copa do Mundo ao fim da temporada.
Problemas familiares
O problema do Chelsea com centroavantes o afetou durante boa parte do que foi uma decepcionante temporada 2025-26. Sam Kerr entrou na campanha tendo acabado de se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior, o que limitou seus minutos em campo nos primeiros meses; Mayra Ramirez acabaria desfalcando toda a temporada, devido a um problema muscular na coxa sofrido na pré-temporada; enquanto pequenas lesões tanto em Catarina Macario quanto em Aggie Beever-Jones causaram dores de cabeça adicionais para Bompastor.
O plano era resolver isso neste verão. Khadija Shaw, Felicia Schroder e Salma Paralluelo foram alvos de investidas sem sucesso antes de Melvine Malard, conhecida por Bompastor desde os tempos de Lyon, chegar do Manchester United. Mas uma lesão na internacional francesa, e a ausência contínua de Ramirez, fazem com que o Chelsea não esteja muito longe de onde estava no ano passado neste momento.
Oferecendo uma solução
Então, entrou em cena James. Ela foi utilizada como falsa 9 em alguns momentos da temporada passada, com diferentes níveis de sucesso, e a vitória de domingo indicou que Bompastor, sua comissão técnica e suas jogadoras aprenderam com essas experiências anteriores, oferecendo o suporte perfeito para complementar a movimentação de James.
"Acho que todos nós sabemos que LJ provavelmente não é uma 9 de origem e gosta de recuar para receber a bola no pé", disse Bompastor no domingo. "Então, é importante, quando jogamos com LJ como 9, ter essas duas camisas 10 entrelinhas, mas que também façam as infiltrações. Por isso, também é importante para nós, quando decidimos os perfis de quem joga ao redor dela, prestar atenção nisso. Isso é importante, ter essa ameaça às costas da linha defensiva, porque acho que hoje conseguimos explorar o espaço às costas da linha defensiva do United e fomos muito bem nisso."
Isso também serviu para dar um ar de imprevisibilidade ao Chelsea, algo que Bompastor considera "importante". "Quando você pode ter jogadoras que seguem impactando o jogo independentemente do que está acontecendo em campo, acho que é ainda melhor", acrescentou.
Expectativas elevadas
Essa é James em essência. Seja pela direita, pela esquerda, como falsa 9 ou na posição de camisa 10, ela sempre vai influenciar o jogo, tamanho é o seu talento de outro mundo. Foi isso que levou seu irmão, Reece, capitão do time masculino do Chelsea, a recorrer ao X há alguns anos para declará-la "a melhor jogadora de futebol do mundo" já naquela época, apesar de ela ter apenas 21 anos e de terem se passado só alguns meses desde sua estreia pela seleção principal da Inglaterra. "[Ela] vai ser pelos próximos 10 a 15 anos, sem dúvida", acrescentou ele. "Tecnicamente, ela é melhor do que alguns jogadores [da Premier League]."
Embora ele possa ser tendencioso, é fácil ver por que pensa assim. O talento bruto e a qualidade técnica de James estão entre os melhores do futebol feminino, algo que poucos contestariam. Mas as lesões a impediram de mostrar o que pode fazer nos maiores palcos de forma consistente.
James perdeu mais de três meses na temporada passada, enquanto enfrentou dois períodos de três meses fora na campanha anterior. Isso não permitiu que ela demonstrasse com autoridade aquela qualidade dominante e de classe mundial que possui.
Talento para justificar isso
A esperança é de que esta temporada seja diferente. Ela está em forma, está voando e oferece a capacidade de vencer qualquer jogo pelo clube e pela seleção. Isso porque James reúne criatividade e a capacidade de dar o passe final à altura; tem força, agilidade e pés incrivelmente rápidos; pode ser letal tanto com a direita quanto com a esquerda; e, nos últimos tempos, acrescentou aplicação sem a bola e uma ética de trabalho defensiva tão digna de aplausos quanto útil.
Enquanto o Chelsea busca se recuperar de sua pior temporada na WSL em sete anos, e dar mais passos em direção ao sonho do título da Liga dos Campeões Feminina, e enquanto a Inglaterra tenta ir além na Copa do Mundo Feminina de 2027, após terminar como vice-campeã três anos antes, James será fundamental. Se conseguir se manter em forma, as chances de conquistar títulos pelo clube e pela seleção são enormes, assim como as suas próprias chances de cumprir a profecia ambiciosa, mas justificável, de seu irmão.