Lauren James está pronta para dominar a WSL e a Copa do Mundo Feminina, enquanto a estrela do Chelsea busca evitar outra temporada marcada por lesões

O talento de Lauren James não é segredo para ninguém e, ainda assim, sua capacidade de impressionar segue em evidência. No domingo, ao ajudar a inspirar o Chelsea a uma contundente vitória por 5 a 0 sobre o ex-clube Manchester United, um desses momentos aconteceu quando ela recebeu a bola sob pressão, bem perto da linha lateral, e, de alguma forma, conseguiu mantê-la sob controle e em jogo enquanto escapava de várias investidas da equipe adversária. Olhares de incredulidade se espalharam pelas arquibancadas. "Como ela fez isso?"

Foi uma nota de rodapé na atuação de James, que a viu marcar seu quinto gol em cinco jogos da Women's Super League contra o Manchester United. O gol saiu após uma finalização clínica, depois de ela infiltrar na área e ser encontrada pela excelente Keira Walsh. Foi um gol típico de centroavante em um dia no qual James liderou o ataque do Chelsea, algo que ela fez em alguns momentos da temporada passada por causa de lesões e que voltou a ser solicitado nesta ocasião.

Mas James não foi escalada para atuar como uma camisa 9 ortodoxa, e sim como uma falsa 9, com a técnica Sonia Bompastor lhe dando liberdade para circular, enquanto encarregava jogadoras como Sjoeke Nusken e Wieke Kaptein de atacarem o espaço às costas da defesa para garantir que a área nunca ficasse vazia. Isso permitiu que James exibisse toda a sua gama de talentos, já que sua incrível capacidade de jogar com os dois pés, combinada com a liberdade para flutuar pela esquerda e pela direita, lhe permitiu colocar cruzamentos com curva, finalizar de forma a exigir defesas de Phallon Tullis-Joyce e, de modo geral, causar o tipo de problema para o qual o United não teve resposta.

Talvez não estivesse nos planos de Bompastor, nem fosse sua preferência, utilizar James da forma como fez no fim de semana, mas a capacidade da internacional inglesa de render em tantas situações diferentes é louvável. Nesta mesma época do ano passado, ela estava havia poucas semanas no que seria uma parada de três meses e meio por lesão; desta vez, está em forma e jogando em alto nível. Se continuar assim, será crucial não apenas para a tentativa do Chelsea de se recuperar de um ano ruim, mas também para a busca da Inglaterra pela glória na Copa do Mundo ao fim da temporada.