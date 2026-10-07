A pausa para jogos de seleções há muito tempo é vista pelos torcedores como uma interrupção incômoda no calendário dos clubes, principalmente em setembro, quando as equipes mal começaram a ganhar ritmo. Os clubes também a enxergam como um transtorno, porque jogadores importantes muitas vezes voltam lesionados ou lidando com uma queda de confiança se sua seleção teve um desempenho abaixo do esperado.
A Fifa, porém, percebeu isso e promoveu mudanças significativas em seu calendário para a temporada 2026-27. Agora há apenas três pausas para jogos de seleções em vez de quatro, entre 21 de setembro e 6 de outubro, 9 de novembro e 17 de novembro, e 22 de março e 30 de março. A quarta e a quinta pausas também serão realizadas em junho e julho, abrindo espaço para que torneios aconteçam quando a maioria das ligas de clubes estiver paralisada.
Tudo isso deve ser positivo no panorama geral, mas esta primeira pausa de três semanas foi a mais longa de todas, com as seleções disputando até quatro partidas, e, por isso, a paciência foi colocada à prova. Nem todos os jogos entregaram espetáculo, e, inevitavelmente, a lista de estrelas lesionadas aumentou.
No entanto, no geral, os pontos positivos superaram os negativos. Muitos nomes consagrados chamaram a responsabilidade por seus países, e alguns rostos novos causaram impacto imediato. A seguir, a GOAL relembra os principais destaques da janela internacional, começando por um campeão mundial adolescente que deu sequência ao seu excelente início de nova temporada...