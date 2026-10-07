Michael Olise é um dos melhores jogadores do mundo. O ex-ponta do Crystal Palace consolidou esse fato com um início de temporada arrasador, com seis gols, no Bayern de Munique, e deu sequência à sua fase eletrizante na primeira convocação de Zinedine Zidane pela França.

A França venceu a Turquia por 1 a 0 depois de Olise executar um giro e um passe sublimes para deixar Kylian Mbappe em condições de marcar aos 54 minutos, e a estrela do Bayern fez a diferença saindo do banco em uma vitória pelo mesmo placar contra a Bélgica. Olise disparou com a bola em velocidade máxima desde bem dentro do próprio campo até a entrada da área, passando voando por três defensores no caminho, antes de colocar a bola no canto inferior com precisão e calma infalíveis.

Zidane então se viu compelido a recolocar Olise entre os titulares para o confronto da França com a Itália, e o ex-ponta do Crystal Palace acrescentou mais um gol incrível à sua coleção de lances. Rayan Cherki deu um toque em uma cobrança de falta de 18 metros para a trajetória de Olise, e o jogador de 24 anos bateu de primeira, fazendo a bola entrar após tocar no travessão, mais uma vez fazendo o difícil parecer ridiculamente fácil.

"Ele é um pouco reservado e tímido fora de campo, mas tudo bem porque em campo ele não é tímido nem um pouco, é um líder natural com o seu jogo", disse Zidane ao Telefoot após o empate por 1 a 1 com a Itália. "Ele está mostrando todo o seu talento com a bola."

Mbappe pode ser o capitão, mas Olise dá à França um fator X e cresce em importância a cada partida. Isso ficou claro no último compromisso da França nesta pausa, o jogo de volta contra a Bélgica no Stade de France.

A França perdia por 1 a 0 na marca de uma hora quando Olise entrou, e ele espalhou sua magia para mudar o rumo da partida. Desire Doue empatou antes de Olise dar um passe preciso para trás para Cherki colocar a França em vantagem, e o super-reserva então marcou dois gols para selar uma dramática vitória por 4 a 1.

Olise agora soma 17 participações em gols em 16 jogos pela França em 2026, e é o primeiro jogador da história do país a registrar 10 assistências em um ano civil. Perto do fim do jogo contra a Bélgica, os torcedores da casa cantaram a plenos pulmões: "Olise, Bola de Ouro! Olise, Bola de Ouro!" Ele seria um vencedor mais do que merecido.