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International break stars - 1:1Getty/GOAL

Lamine Yamal, Michael Olise e as maiores estrelas da mais longa pausa para jogos de seleções de todos os tempos

Houve muitos jogos emocionantes e grandes atuações individuais nas últimas três semanas, mas quem mais se destacou?

James Westwood
Traduzido por

  • A pausa para jogos de seleções há muito tempo é vista pelos torcedores como uma interrupção incômoda no calendário dos clubes, principalmente em setembro, quando as equipes mal começaram a ganhar ritmo. Os clubes também a enxergam como um transtorno, porque jogadores importantes muitas vezes voltam lesionados ou lidando com uma queda de confiança se sua seleção teve um desempenho abaixo do esperado.

    A Fifa, porém, percebeu isso e promoveu mudanças significativas em seu calendário para a temporada 2026-27. Agora há apenas três pausas para jogos de seleções em vez de quatro, entre 21 de setembro e 6 de outubro, 9 de novembro e 17 de novembro, e 22 de março e 30 de março. A quarta e a quinta pausas também serão realizadas em junho e julho, abrindo espaço para que torneios aconteçam quando a maioria das ligas de clubes estiver paralisada.

    Tudo isso deve ser positivo no panorama geral, mas esta primeira pausa de três semanas foi a mais longa de todas, com as seleções disputando até quatro partidas, e, por isso, a paciência foi colocada à prova. Nem todos os jogos entregaram espetáculo, e, inevitavelmente, a lista de estrelas lesionadas aumentou.

    No entanto, no geral, os pontos positivos superaram os negativos. Muitos nomes consagrados chamaram a responsabilidade por seus países, e alguns rostos novos causaram impacto imediato. A seguir, a GOAL relembra os principais destaques da janela internacional, começando por um campeão mundial adolescente que deu sequência ao seu excelente início de nova temporada...

  • Lamine Yamal (Espanha)

    FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO
    AFP

    Joia do Barcelona, Yamal foi decisivo pela Espanha contra dois adversários de altíssimo nível

    Lamine Yamal não estava em plenas condições físicas na Copa do Mundo de 2026 e, embora tenha desempenhado um papel importante no sucesso da Espanha, não vimos a sua melhor versão. O jogador de 19 anos, porém, voltou a parecer em condição ideal no Barcelona, depois de abrir a temporada com 14 participações em gols em oito jogos pelos campeões de La Liga.

    Ele levou essa forma para o cenário internacional, primeiro marcando na vitória da Espanha por 3 a 2 sobre a Inglaterra em Wembley, antes de dar um show na goleada por 4 a 1 sobre a Croácia. Além de anotar um brilhante doblete e dar uma assistência para Marc Pubill, Yamal registrou 21 conduções de bola, 25 passes certos no campo de ataque, quatro recuperações e quatro duelos vencidos pelo chão, atormentando a Croácia em seus 68 minutos em campo.

    Seu jogo coletivo foi especialmente importante aos olhos de Luis de la Fuente, que fez elogios especiais a Yamal após o apito final: "Hoje voltamos a desfrutar da magia de [Yamal], mas ele coloca sua magia a serviço da equipe. Isso diz muito sobre o jogador. No futuro, ele será ainda mais conhecido pelo que faz no jogo coletivo. Temos sorte de tê-lo conosco. Dentro do grupo, ele é muito querido."

    Yamal marcou seu quarto gol da pausa em seu estilo característico, puxando para a perna esquerda na entrada da área antes de acertar uma bela finalização colocada, enquanto a Espanha passou com tranquilidade pela Czechia por 3 a 1. Em condição física ideal, Yamal é o melhor do planeta, e a Espanha seguirá sendo o time a ser batido enquanto ele for a principal referência.

  • Anthony Gordon (Inglaterra)

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon foi uma ameaça constante no terço final do campo, enquanto a Inglaterra teve um início impressionante na Liga das Nações

    Anthony Gordon também tem impressionado no Barcelona nas primeiras semanas da temporada, começando muito bem após sua transferência de verão vinda do Newcastle, com quatro assistências em seis jogos de La Liga. Suas atuações pela Inglaterra têm sido ainda mais impactantes, e é até possível argumentar que ele superou Yamal na derrota apertada da seleção inglesa para a Espanha.

    A Inglaterra levou mais perigo sempre que Gordon encontrou espaço, e ele finalizou com categoria, de chapa, para marcar o primeiro gol da equipe após aproveitar um passe de Jude Bellingham. Thomas Tuchel quer que a Inglaterra jogue um futebol rápido e agressivo, e ninguém incorporou mais esse estilo do que Gordon em Wembley.

    Três dias depois, ele voltou a balançar as redes na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia, cabeceando para o gol um cruzamento de Trent Alexander-Arnold para abrir o placar aos 68 minutos. Gordon saiu no fim depois de criar quatro chances, finalizar quatro vezes e ter 10 toques na área adversária, retomando com grande efeito sua sintonia com o ex-companheiro de Newcastle Lewis Hall pelo lado esquerdo, além de faturar o prêmio de melhor em campo.

    A Inglaterra então goleou a Croácia por 7 a 0 em seu terceiro jogo, e Gordon voltou a brilhar na vitória marcante, dando uma assistência para um dos dois gols de Bellingham e também marcando de cabeça.

    "Anthony Gordon joga com muito mais agressividade, com mais confiança", exaltou Tuchel ao ser questionado sobre a evolução do ponta. "Vejo um jogador cheio de confiança, ele alcançou outro nível."

  • Harry Kane (Inglaterra)

    England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4
    Getty Images Sport

    Kane fez mais história pela Inglaterra e entrou de vez na conversa sobre ser o maior de todos os tempos.

    Harry Kane foi titular nas quatro primeiras partidas da Inglaterra na Liga das Nações, igualando Peter Shilton como o jogador com mais jogos pela seleção inglesa em todos os tempos. Ele também acrescentou seis gols ao seu recorde pela seleção para abrir 38 de vantagem sobre Wayne Rooney, o segundo colocado, chegando a 91, e certamente não deve demorar para alcançar a marca de 100.

    Aos 33 anos, ele certamente não deu sinais de desaceleração nas últimas três semanas. Depois de aproveitar para marcar em duas meias-chances na derrota para a Espanha e na vitória fora de casa sobre a Tchéquia, Kane atropelou a Croácia com uma atuação magnífica.

    Ele abriu a porteira com uma finalização firme depois de ser acionado por Bellingham, fez o quinto da Inglaterra de carrinho e, de forma altruísta, serviu Bukayo Saka para marcar o sexto. A Inglaterra então encerrou a pausa vencendo a Tchéquia por 3 a 0 com tranquilidade em Wembley, em uma partida que foi uma vitrine ainda maior para Kane.

    Pouco antes da marca de uma hora, o atacante do Bayern de Munique forçou um gol contra com uma bola venenosa cruzada pela área, e aproveitou uma jogada semelhante de Morgan Rogers para garantir que a Inglaterra fosse para o intervalo vencendo por 2 a 0. Kane acabou selando a vitória com uma cabeçada simples após se desvencilhar da marcação em uma cobrança de escanteio alta de Hall.

    Bellingham fez um tributo especial a Kane após a partida, dizendo à ITV: "Antes de tudo, um ser humano inacreditável. Como capitão, como homem, ele cuida de cada uma das pessoas, é quem sempre assume a responsabilidade quando algo precisa ser feito fora de campo. E então, em campo, faltam superlativos. Ele é o melhor jogador da Inglaterra que já vestiu a camisa, e é uma honra jogar com ele."

    Kane provavelmente precisa de um grande título para que essa última afirmação seja verdadeira aos olhos da maioria dos torcedores da Inglaterra, mas seu lugar no Hall da Fama já está garantido. Se continuar envelhecendo de forma tão impressionante, o ex-astro do Tottenham pode seguir como o principal nome de seu país até a Copa do Mundo de 2030.

  • Troy Parrott (Irlanda)

    FBL-NATIONS-LEAGUE-IRL-AUT
    AFP

    Parrott marcou um dos gols mais bonitos de toda a pausa em um eletrizante empate por 2 a 2 com a Áustria

    Troy Parrott virou herói instantâneo no Real Betis após sua transferência de verão do AZ Alkmaar ao marcar o gol da vitória sobre o Real Madrid, e o ex-atacante do Tottenham chegou à concentração da seleção da Irlanda em alta. Ele passou em branco na surpreendente derrota fora de casa para Kosovo, mas colocou a Irlanda no caminho de uma convincente vitória por 3 a 0 sobre Israel na segunda rodada, completando de primeira após boa jogada de James Abankwah pela direita.

    A Irlanda deveria ter somado mais três pontos contra a Áustria, em Dublin, mas deixou escapar uma vantagem de dois gols e empatou por 2 a 2. Isso não foi por falta de qualidade de Parrott, porém. O jogador de 24 anos incorporou Lionel Messi ao abrir o placar para os donos da casa, recebendo a bola pouco à frente do círculo central antes de aplicar um drible entre as pernas em um defensor, deixar outro para trás com uma bela finta e tocar por baixo do goleiro da Áustria.

    Foi uma jogada individual notável, e Parrott ampliou sua conta ao converter um pênalti para chegar a nove gols nos últimos seis jogos internacionais competitivos, deixando o técnico da Irlanda, Heimir Hallgrimsson, encantado: "Ele tem um dom especial. É algo mágico para o futebol irlandês tê-lo com a camisa verde."

    Sem surpresa, Parrott marcou o 10º em sete jogos em outro pênalti, no empate por 1 a 1 da Irlanda com Israel em sua partida "em casa", disputada com portões fechados na Sérvia.

  • Michael Olise (França)

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    AFP

    Olise marcou quatro gols enquanto defendia a França na Liga das Nações, dois deles foram absolutamente sublimes

    Michael Olise é um dos melhores jogadores do mundo. O ex-ponta do Crystal Palace consolidou esse fato com um início de temporada arrasador, com seis gols, no Bayern de Munique, e deu sequência à sua fase eletrizante na primeira convocação de Zinedine Zidane pela França.

    A França venceu a Turquia por 1 a 0 depois de Olise executar um giro e um passe sublimes para deixar Kylian Mbappe em condições de marcar aos 54 minutos, e a estrela do Bayern fez a diferença saindo do banco em uma vitória pelo mesmo placar contra a Bélgica. Olise disparou com a bola em velocidade máxima desde bem dentro do próprio campo até a entrada da área, passando voando por três defensores no caminho, antes de colocar a bola no canto inferior com precisão e calma infalíveis.

    Zidane então se viu compelido a recolocar Olise entre os titulares para o confronto da França com a Itália, e o ex-ponta do Crystal Palace acrescentou mais um gol incrível à sua coleção de lances. Rayan Cherki deu um toque em uma cobrança de falta de 18 metros para a trajetória de Olise, e o jogador de 24 anos bateu de primeira, fazendo a bola entrar após tocar no travessão, mais uma vez fazendo o difícil parecer ridiculamente fácil.

    "Ele é um pouco reservado e tímido fora de campo, mas tudo bem porque em campo ele não é tímido nem um pouco, é um líder natural com o seu jogo", disse Zidane ao Telefoot após o empate por 1 a 1 com a Itália. "Ele está mostrando todo o seu talento com a bola."

    Mbappe pode ser o capitão, mas Olise dá à França um fator X e cresce em importância a cada partida. Isso ficou claro no último compromisso da França nesta pausa, o jogo de volta contra a Bélgica no Stade de France.

    A França perdia por 1 a 0 na marca de uma hora quando Olise entrou, e ele espalhou sua magia para mudar o rumo da partida. Desire Doue empatou antes de Olise dar um passe preciso para trás para Cherki colocar a França em vantagem, e o super-reserva então marcou dois gols para selar uma dramática vitória por 4 a 1.

    Olise agora soma 17 participações em gols em 16 jogos pela França em 2026, e é o primeiro jogador da história do país a registrar 10 assistências em um ano civil. Perto do fim do jogo contra a Bélgica, os torcedores da casa cantaram a plenos pulmões: "Olise, Bola de Ouro! Olise, Bola de Ouro!" Ele seria um vencedor mais do que merecido.

  • Florian Wirtz (Alemanha)

    Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3
    Getty Images Sport

    Wirtz lembrou o mundo de seu talento com a camisa da Alemanha após ganhar um respiro da pressão de Anfield

    Florian Wirtz ainda está com dificuldades para corresponder às expectativas com a camisa do Liverpool, mas segue sendo um trunfo confiável para a Alemanha. O ex-meia do Bayer Leverkusen foi neutralizado na derrota por 1 a 0 para a Grécia sofrida por Jurgen Klopp em sua primeira partida em casa no comando, mas brilhou quando a Alemanha se recuperou com uma vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

    Tom Bischof colocou a Alemanha em vantagem com um chute forte depois de Wirtz ter acertado a trave, e o jogador do Liverpool fez o segundo com uma finalização precisa após dominar de forma fantástica para enganar seu marcador dentro da área. Wirtz também registrou 95% de aproveitamento nos passes, enquanto todas as melhores jogadas de ataque da Alemanha passaram por ele, o que levou Klopp a mandar um forte recado aos críticos do jogador de 23 anos.

    "Ele estava transbordando alegria e trabalhou incrivelmente duro", disse o ex-técnico do Liverpool aos repórteres. "Isso foi excepcional; ele fez uma partida fantástica. Nosso estilo de jogo combina com Flo Wirtz. Eu nem sei mais o que Flo tem de fazer certo para deixar todo mundo feliz. Todos em Liverpool deveriam estar felizes hoje."

    Wirtz também mereceu um gol no empate por 0 a 0 da Alemanha com a Grécia na quarta rodada, somando cinco finalizações, três passes decisivos e quatro dribles certos em uma atuação de gala. A Alemanha ainda tem um longo caminho para voltar ao topo do futebol internacional, mas a presença de Wirtz lhes dá esperança.

  • Michael Kayode (Itália)

    FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITA
    AFP

    O defensor do Brentford, Kayode, teve um início dos sonhos em sua carreira internacional

    O Brentford ocupa a quarta colocação da Premier League após um início de temporada invicto, e Michael Kayode teve papel fundamental nesse sucesso pela lateral direita, criando chances à vontade no ataque e se destacando em situações defensivas de um contra um. O técnico da Itália, Roberto Mancini, de volta ao cargo, ficou impressionado o suficiente para dar a Kayode sua primeira convocação, e o jogador de 22 anos agarrou a oportunidade com as duas mãos.

    Kayode não jogou na decepcionante derrota da Itália por 2 a 0 em casa para a Bélgica, mas foi titular no duelo seguinte, contra a Turquia. Ele atuou durante os 90 minutos na vitória por 4 a 1 da Azzurra, e marcou o mais bonito dos gols, finalizando no canto inferior para coroar uma jogada coletiva envolvente.

    O gol de abertura de Davide Frattesi também saiu depois de uma finalização de Kayode ser espalmada, e a estrela do Brentford foi um destaque durante toda a partida. "Eu não esperava que minha estreia fosse assim, então estou muito feliz", disse após o jogo. No entanto, ninguém que tenha acompanhado Kayode de perto nos últimos dois meses ficou surpreso.

    Ele manteve seu lugar na escalação de Mancini para o duelo com a França, em Paris, e somou nove ações defensivas enquanto a Itália lutava por um empate em 1 a 1, antes de entrar no segundo tempo e jogar 35 minutos na vitória em casa por 3 a 1 sobre a Turquia. O capitão do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, segue nos planos de Mancini, mas Kayode é o futuro, e o Brentford estará encantado com a forma como ele se impôs no cenário internacional.

  • Gonçalo Ramos (Portugal)

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    O comportamento de Cristiano Ronaldo dominou as manchetes em Portugal, mas Ramos aproveitou ao máximo sua ausência

    Por boa parte de quatro anos, Goncalo Ramos inexplicavelmente teve de fazer papel secundário para um Cristiano Ronaldo já muito longe do seu auge na seleção de Portugal, e parecia que esse continuaria sendo o caso quando ele começou no banco contra o País de Gales, em Lisboa. No entanto, Ramos entrou no lugar de Ronaldo nos 23 minutos finais da vitória de Portugal por 1 a 0 e deu muito mais energia ao ataque, levando o novo treinador Jorge Jesus a inverter os papéis para a viagem à Noruega.

    Ramos marcou com uma linda cavadinha na vitória de Portugal por 2 a 1 naquele jogo, com Ronaldo acabando no banco durante toda a partida. O jogador de 41 anos deixou posteriormente a concentração depois de se irritar com a forma como foi tratado por Jesus, mas o técnico de Portugal apenas fez o que era melhor para a equipe, ao contrário de seu antecessor Roberto Martinez, e Ramos desde então justificou sua promoção de forma ainda mais enfática.

    A contratação recorde do AC Milan marcou novamente e deu uma assistência para ajudar Portugal a vencer a Dinamarca por 4 a 2 na quinta-feira, sem que Ronaldo fosse minimamente sentido. Ao ser questionado pela RTP sobre a saga envolvendo Ronaldo após a partida, Jesus simplesmente disse: "Tenho um elenco que acredita na minha visão", e Ramos esteve entre aqueles que confirmaram isso.

    "O novo treinador ajuda muito, temos ideias mais claras", afirmou. Manter Ramos como o camisa 9 titular é a melhor delas, e isso pode finalmente fazer Portugal destravar o potencial que Ronaldo vem bloqueando há tanto tempo. Ramos reforçou seu caso mais uma vez quando Portugal derrotou a Noruega por 2 a 1 em casa, marcando o gol da vitória aos 79 minutos para garantir uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações para o time de Jesus.

  • João Félix (Portugal)

    FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR
    AFP

    Jorge Jesus também está tirando o melhor de Felix, depois de tê-lo transformado no centro criativo do Al-Nassr na temporada passada

    Joao Felix, que não deu certo no Atletico Madrid, fez um ótimo trabalho para reconstruir a carreira no Al-Nassr. Com méritos, ele superou Ronaldo na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano da Saudi Pro League na última temporada, somando 33 participações em gols no mesmo número de jogos para inspirar o Al-Nassr ao título, com Jesus reconhecendo a camisa 10 como sua melhor posição.

    Naturalmente, ele recolocou Felix nessa função desde que trocou o banco do Al-Nassr por Portugal, e isso deu resultado. O jogador de 26 anos balançou as redes em cada uma das vitórias sobre País de Gales e Noruega, enquanto sua combinação com os companheiros foi excelente e sua movimentação evasiva o tornou impossível de ser marcado.

    Depois de 120 minutos em campo, Jesus deu descanso a Felix contra a Dinamarca, mas ele ainda assim teve impacto decisivo saindo do banco, fechando o placar com um meio voleio bem executado após uma fluida sequência de 22 passes de Portugal. Felix voltou então ao time titular para o jogo de volta contra a Noruega e mais uma vez correspondeu, com uma assistência inteligente para o gol da vitória de Ramos.

    Com Jesus novamente à disposição para orientá-lo, Felix pode finalmente se tornar o jogador de nível mundial que se prometia quando surgiu no Benfica.

  • Viktor Gyokeres (Suécia)

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-POL
    AFP

    Após ficar atrás de Kai Havertz na hierarquia do Arsenal, Gyokeres recuperou a confiança enquanto estava a serviço da Suécia

    A pausa para jogos internacionais veio no momento ideal para Viktor Gyokeres. O atacante do Arsenal viu sua minutagem cair significativamente com Mikel Arteta, com Kai Havertz agora firmemente como a primeira opção pelo meio no Emirates, e admitiu que "espera mais tempo de jogo".

    O técnico da Suécia, Graham Potter, deu exatamente isso a Gyokeres, inicialmente formando a dupla de ataque com Alexander Isak em um jogo em casa contra a Romênia. O ex-astro do Sporting CP provou seu valor ao marcar o crucial segundo gol na vitória por 2 a 1, reagindo mais rápido para completar o rebote de perto.

    Esses instintos afiados de artilheiro apareceram novamente quando a Suécia venceu a Polônia por 3 a 1 na segunda rodada, com Gyokeres fazendo de voleio o terceiro gol após se desmarcar para encontrar um cruzamento na segunda trave. "É bom tê-lo, ele te dá uma opção", disse Potter sobre a importância de Gyokeres para a Suécia. "Os defensores adversários precisam ter cuidado quando ficam no um contra um contra Viktor Gyokeres... boa sorte para eles, porque não é fácil."

    Certamente houve fome no jogo de Gyokeres que é um bom presságio para suas chances de dar a volta por cima no Arsenal. Mais importante ainda, ele também está assumindo a responsabilidade por sua situação, como disse aos repórteres após o jogo contra a Romênia: "Obviamente preciso fazer melhor e estou disposto a isso."

    Gyokeres confirmou essas palavras com seu melhor gol da pausa, acertando um chute indefensável no alto da rede no empate por 1 a 1 contra a Bósnia e Herzegovina, e marcou outro quando a Suécia encerrou a pausa com uma vitória por 1 a 0 na Romênia, o que significa que ele balançou as redes em cada uma de suas últimas sete partidas pela Liga das Nações.

  • Konstantinos Mavropanos (Grécia)

    FBL-EUR-NATIONS-GRE-GER
    AFP

    A Grécia tem mostrado solidez defensiva graças a Mavropanos, que não alivia para recuperar a bola e afastar o perigo

    A Grécia tem em mãos uma nova geração de ouro de talentos que está fazendo alguns torcedores sonharem com uma repetição do sucesso de conto de fadas na Euro 2004. Com talentos em ascensão para acionar, como Christos Tzolis, Christos Mouzakitis, Konstantinos Tzolakis e Charalampos Kostoulas, o futuro certamente parece brilhante.

    No entanto, é um homem que atualmente atua na Championship quem forneceu a base para o início invicto da Grécia na Liga das Nações. Konstantinos Mavropanos, do West Ham, foi colossal na zaga quando a Grécia conseguiu vitórias sobre Sérvia e Alemanha e empatou por 2 a 2 com a Holanda, dominando pelo alto e lendo o jogo de forma soberba.

    Ele foi especialmente eficaz na surpreendente com mais de a Alemanha, vencendo 15 duelos e fazendo 12 cortes para garantir com folga o prêmio de melhor em campo, e chegou perto de igualar essa atuação quando as duas equipes empataram por 0 a 0 em Thessaloniki.

    Outrora uma contratação fracassada do Arsenal, Mavropanos também oferece uma ameaça real de gol, como mostram seus quatro gols em sete jogos pelo West Ham nesta temporada, e o jogador de 28 anos é um modelo estelar para a safra grega de jovens talentosos.

  • Nico Paz (Argentina)

    Argentina v Burkina Faso - International Friendly
    Getty Images Sport

    Como meia-armador, Paz tem sido apontado como o sucessor de Lionel Messi e tem mostrado isso em amistosos recentes


    A Argentina está prestes a entrar em uma nova era sem seu amado capitão, Lionel Messi. O vencedor de oito Bolas de Ouro disputou na terça-feira o último jogo de sua brilhante carreira internacional, contra o Benin, e recebeu uma despedida de herói à altura das lembranças inesquecíveis que proporcionou aos torcedores da Argentina nos últimos 20 anos.

    Nem é preciso dizer que substituir Messi será impossível. Ainda não foi decidido quem herdará sua icônica camisa 10, e ninguém jamais será realmente digno dela. Dito isso, a Argentina ainda tem muito poder de fogo no ataque, com Nico Paz sendo a opção mais promissora quando se trata de preencher o vazio deixado por Messi.

    Paz teve dificuldades para se destacar jogando ao lado de Messi porque os dois são muito parecidos em estilo, mas mostrou nesta Data Fifa que também pode render como principal criador da Argentina. Atuando pela ponta direita, o destaque do Como participou de quatro gols nas vitórias contundentes sobre Bolívia, Burkina Faso e Benin, incluindo uma linda finalização colocada de fora da área na última partida.

    Paz foi particularmente brilhante na goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, infiltrando às costas da defesa para encobrir o goleiro no segundo gol da Argentina antes de cobrar uma falta perfeita para Cristian Romero marcar de cabeça o terceiro. Em seus 56 minutos em campo, Paz registrou três finalizações, quatro cruzamentos certos, nove conduções de bola e três duelos ganhos, mostrando a mesma criatividade com a bola e intensidade sem ela que apresenta semanalmente no Como.

    Messi foi um artilheiro prolífico, além de maestro, e embora Paz ainda não seja tão decisivo nas finalizações, ele tem apenas 22 anos. As expectativas precisam ser medidas de acordo com isso, mas a Argentina definitivamente tem outra estrela em suas mãos.

  • Julian Hall (Estados Unidos)

    FBL-FRIENDLY-USA-CHI
    AFP

    Mauricio Pochettino foi recompensado por chamar o atacante adolescente Hall para o seu grupo, já que os EUA chegaram a quatro vitórias consecutivas

    A lembrança da desastrosa derrota dos Estados Unidos por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo ainda persiste, e continuará assim por algum tempo. Os comandados de Mauricio Pochettino haviam se mostrado uma força formidável nas fases anteriores, mas não apareceram quando realmente importava e, no fim, desperdiçaram uma oportunidade única na vida em casa.

    No entanto, nada disso significa que o futuro não seja promissor, muito pelo contrário. Há vários jovens surgindo que podem levar os Estados Unidos a patamares mais altos. Um deles é o atacante do New York Red Bulls Julian Hall, que foi convocado pela primeira vez para amistosos contra Peru, Chile, México e Canadá, e o jogador de 18 anos superou todas as expectativas.

    Hall entrou em campo na meia hora final da vitória por 4 a 1 sobre o Peru e contribuiu com um gol e uma assistência, o que lhe rendeu vagas como titular contra Chile e México. Ele também marcou nessas respectivas vitórias por 4 a 2 e 3 a 0, com uma cabeçada de impulsão sobre-humana contra o Chile sendo o grande destaque, antes de atuar por 45 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Canadá.

    Este tem sido um ano de afirmação para Hall, que chegou a 10 gols em 26 partidas da MLS e, por essa amostra, pode oferecer uma concorrência muito forte a Folarin Balogun e Ricardo Pepi no ataque, à medida que os Estados Unidos iniciam um novo ciclo. Hall pode levar ao grupo de Pochettino instinto natural de artilheiro, movimentação inteligente, velocidade fulminante e versatilidade, e ainda estamos apenas arranhando a superfície do que o adolescente pode se tornar à medida que amadurece fisicamente.