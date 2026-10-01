Kvaratskhelia pode até ter tido um início relativamente discreto na nova temporada depois de ficar fora da classificação para a Copa do Mundo, mas seus feitos individuais ao longo da campanha do PSG na Champions League de 2025-26 podem muito bem ser reconhecidos no próximo mês, com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026 já se aproximando.

Nenhum jogador participou diretamente de mais gols na competição da temporada passada do que Kvaratskhelia (17), que marcou 10 deles, incluindo sete apenas no mata-mata, algo que parece extremamente significativo em termos de como suas conquistas devem ser avaliadas.

O georgiano foi absolutamente brilhante nos dois jogos da goleada por 8 a 2 sobre o Chelsea nas oitavas de final e na vitória nas quartas de final sobre o Liverpool, no Parc des Princes, mas foi, sem dúvida, somente depois da épica vitória por 5 a 4 no jogo de ida da semifinal contra o Bayern de Munique que Kvaratskhelia se firmou como um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro deste ano.

Como era inevitável, ele também deu uma contribuição decisiva na final, ao sofrer uma entrada precipitada do lateral-direito improvisado do Arsenal, Cristhian Mosquera, para ganhar o pênalti que resultou em um empate crucial antes de o PSG triunfar nos pênaltis. Como era de se esperar, ele foi eleito o Jogador do Ano da edição 2025-26 da competição.

Depois de ser incluído na lista de 30 jogadores para o prêmio individual mais prestigioso do futebol, Kvaratskhelia disse à BBC: "Ser um candidato à Bola de Ouro já é um prazer, estar entre esses jogadores na disputa. Já sinto que fiz algo especial no último ano, estou realmente feliz e vamos ver o que vai acontecer."

Tipicamente humilde, 'Kvaradona' na verdade apoiou seu companheiro de PSG Ousmane Dembele para manter o prêmio. "Claro que é ele (Dembele), pela temporada que teve no ano passado, ele merece", acrescentou.