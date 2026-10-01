Khvicha Kvaratskhelia é a superestrela discreta do futebol: adidas destaca a ascensão do mago da ponta do PSG enquanto a oportunidade da Bola de Ouro se aproxima
Entre as superestrelas, Khvicha Kvaratskhelia é uma das mais discretas. O georgiano é a prova de que você não precisa necessariamente ser a maior personalidade dentro ou fora de campo para se tornar um dos melhores e mais celebrados jogadores do mundo.
Estamos na temporada de premiações e, depois de outra campanha sensacional pelo Paris Saint-Germain, o jogador de 25 anos está fortemente na disputa pela Bola de Ouro, prêmio que muitos diriam ser uma justa recompensa por seu trabalho silencioso e por seus momentos de brilho individual, enquanto o PSG, de forma notável, manteve sua coroa da Champions League.
Ícone discreto do futebol moderno, Kvaratskhelia era o candidato ideal para liderar a nova coleção discreta SPZL F.C., da adidas.
Superestrela discreta
Ao longo de sua ascensão meteórica no Napoli e no PSG, Kvaratskhelia se consolidou como uma superestrela discreta, construindo a reputação de um ponta trabalhador, igualmente capaz de assumir o controle do jogo e produzir um momento brilhante de genialidade.
No entanto, é a sua calma em campo que chama particularmente a atenção. Ele não é alguém que precise fazer firula ou gritar a plenos pulmões para chamar a sua atenção, mas sim alguém que quase atrai os adversários para uma falsa sensação de segurança.
"Acho que talvez às vezes eu mostre mais emoções do que deveria e às vezes mostre menos do que deveria", disse ele em entrevista à UEFA no início deste ano. "Depende do humor, mas eu sempre dou 100% em campo e, às vezes, as emoções podem fazer você pensar mais do que o normal. Quando você marca, essa emoção é a melhor, e toda vez que entro em campo quero sentir essa emoção."
Fora de campo, Kvaratskhelia realmente passa a imagem de um cara normal, perfeitamente satisfeito em ficar na dele, não alguém que anseia pelos holofotes ou cujo rosto estará estampado em inúmeras campanhas publicitárias, o que talvez não seja surpreendente, dado seu começo humilde em um bloco de apartamentos da era soviética na capital da Geórgia, Tbilisi.
Candidato
Kvaratskhelia pode até ter tido um início relativamente discreto na nova temporada depois de ficar fora da classificação para a Copa do Mundo, mas seus feitos individuais ao longo da campanha do PSG na Champions League de 2025-26 podem muito bem ser reconhecidos no próximo mês, com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026 já se aproximando.
Nenhum jogador participou diretamente de mais gols na competição da temporada passada do que Kvaratskhelia (17), que marcou 10 deles, incluindo sete apenas no mata-mata, algo que parece extremamente significativo em termos de como suas conquistas devem ser avaliadas.
O georgiano foi absolutamente brilhante nos dois jogos da goleada por 8 a 2 sobre o Chelsea nas oitavas de final e na vitória nas quartas de final sobre o Liverpool, no Parc des Princes, mas foi, sem dúvida, somente depois da épica vitória por 5 a 4 no jogo de ida da semifinal contra o Bayern de Munique que Kvaratskhelia se firmou como um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro deste ano.
Como era inevitável, ele também deu uma contribuição decisiva na final, ao sofrer uma entrada precipitada do lateral-direito improvisado do Arsenal, Cristhian Mosquera, para ganhar o pênalti que resultou em um empate crucial antes de o PSG triunfar nos pênaltis. Como era de se esperar, ele foi eleito o Jogador do Ano da edição 2025-26 da competição.
Depois de ser incluído na lista de 30 jogadores para o prêmio individual mais prestigioso do futebol, Kvaratskhelia disse à BBC: "Ser um candidato à Bola de Ouro já é um prazer, estar entre esses jogadores na disputa. Já sinto que fiz algo especial no último ano, estou realmente feliz e vamos ver o que vai acontecer."
Tipicamente humilde, 'Kvaradona' na verdade apoiou seu companheiro de PSG Ousmane Dembele para manter o prêmio. "Claro que é ele (Dembele), pela temporada que teve no ano passado, ele merece", acrescentou.
"Quero ter certeza de que dei 100%."
Esses números impressionantes na Europa ofuscaram de forma notável o desempenho de Kvaratskhelia na Ligue 1, com oito gols e quatro assistências, mas isso não deve diminuir seus esforços para ajudar seu clube a manter a coroa da Liga dos Campeões.
O próprio jogador insiste que não guardou o seu melhor para esse palco, demonstrando a humildade de sempre ao, como era de se esperar, colocar a equipe acima de qualquer prêmio individual.
"Alguns dizem que eu contribuo mais para a equipe nos jogos da Liga dos Campeões, mas eu não acho isso", disse ele à UEFA. "Há partidas em que você pode não conseguir marcar ou dar assistência, mas ainda assim ajuda a equipe o máximo que pode, e é exatamente essa a estratégia que a nossa equipe aplica.
"Quando saio de campo no fim de uma partida, quero ter certeza de que dei 100% e ajudei a equipe a vencer."
O rosto do adidas SPZL F.C.
Parece apropriado que, com a cerimônia da Bola de Ouro a poucas semanas de distância, a superestrela discreta de PSG e Geórgia tenha sido escolhida para liderar o mais recente lançamento da SPZL F.C. da adidas, que, apropriadamente, é uma coleção discreta em preto que não chama atenção.
Seguindo na missão de aproximar o esporte e o estilo desde o lançamento da SPZL F.C., em 2024, a criação do curador da marca Gary Aspden, a cápsula outono/inverno 2026 é composta por 10 peças, incluindo calçados, roupas e acessórios, profundamente ligados à cultura de arquibancada e à cultura do futebol de forma mais ampla.
Os destaques são uma jaqueta esportiva preta e uma camisa de futebol de manga comprida com inspiração vintage, com o escudo da SPZL F.C. no peito, além de duas silhuetas clássicas de calçados: a Gazelle SPZL F.C. de camurça e a bota de trilha Winterhill SPZL F.C.
Em comunicado, a adidas afirmou: "Trazida à vida por Khvicha Kvaratskhelia, a campanha aproveita o ritmo bruto, a garra e a intensidade silenciosa intrínsecos às subculturas do futebol. Tendo como cenário uma arquitetura austera e fundos industriais, Kvaratskhelia encapsula perfeitamente o cruzamento do jogo moderno entre o brilho de elite em campo e o estilo fora dele."
A coleção limitada AW 2026 adidas SPZL F.C. já está disponível em adidas.com, nas lojas adidas Originals e em varejistas selecionados.