CINCINNATI: Chega ao fim mais uma pausa para jogos de seleções, a última oficial de 2026. Termina também a era Mauricio Pochettino, pouco mais de dois anos depois de começar. A seleção masculina dos Estados Unidos vira a página. Alguns jogadores ficarão mais felizes com isso do que outros.

Os EUA avançaram com tranquilidade às semifinais da Liga das Nações da Concacaf, com vitórias por 6 a 0 e 2 a 0 sobre o Haiti, e ficaram mais perto de reconquistar o troféu. Pochettino partiu para Manchester logo após o jogo de volta de terça-feira, em Cincinnati.

Pelo modo como vieram as vitórias, há pouco de negativo a dizer sobre quem teve participação significativa. Em grande parte, os jogos foram tranquilos. Os EUA foram muito, muito superiores aos adversários, o que deu a todos que entraram em campo motivos para se sentirem bem.

Mas, enquanto alguns jogadores ganham força, outros perdem espaço. Veja quem se beneficiou e quem terá de esperar pela próxima oportunidade.