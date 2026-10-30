“Nunca pensei que gastaria tanto dinheiro com um jogador de futebol”, disse Sir Alex Ferguson depois que Juan Sebastian Veron trocou a Lazio pelo Manchester United, em julho de 2001, por £ 28,1 milhões, valor que na época era recorde no futebol britânico. “Acho que ele está entrando em uma ótima fase da carreira, vai atingir seu auge e nós vamos nos beneficiar disso. Ele é um jogador fantástico, de classe mundial, com uma visão de jogo que podemos aproveitar.”
A opinião de Ferguson sobre Veron era quase unânime. Até Mark Lawrenson, ídolo do Liverpool, disse a contragosto à BBC Sport que o argentino tornaria o United “imbatível” na Premier League. Como o Manchester United havia conquistado o título nas três temporadas anteriores, terminando a mais recente dez pontos à frente do Arsenal, a previsão parecia realista.
O currículo de Veron certamente não deixava dúvidas. Ele ganhou destaque com uma atuação de destaque pela Argentina na Copa do Mundo de 1998, o que lhe rendeu uma transferência para o Parma, da Itália. Depois de ter papel fundamental nas conquistas da Copa da Itália e da Copa da Uefa em sua única temporada no clube, Veron foi contratado pela Lazio por £ 18,1 milhões em 1999.
Por ironia do destino, Veron estreou pela Lazio contra o United na Supercopa da Europa, e sua atuação na vitória por 1 a 0 deixou uma impressão duradoura em Ferguson. Sob o comando de Sven-Goran Eriksson, a Lazio conquistou o Scudetto, a Copa da Itália e a Supercopa da Uefa, tendo Veron como seu maestro criativo. Conhecido como “A Bruxinha”, apelido que fazia referência a seu pai, Juan Ramon, ídolo do Estudiantes, Veron encantava adversários e torcedores semana após semana.
No fim das contas, porém, Veron atingiu seu auge na Lazio, não no United. Ele marcaria apenas 11 gols em 82 partidas pelo Manchester United e seria considerado uma das maiores contratações fracassadas da história da Premier League após ser negociado com o Chelsea no verão de 2003.
Agora, com os dois clubes pelos quais Veron atuou na Premier League prestes a se enfrentar em Stamford Bridge no sábado, parece um ótimo momento para rever essa avaliação. Sim, Veron ficou abaixo das expectativas em Old Trafford, mas o meia de cavanhaque não foi um fracasso completo; ele simplesmente estava à frente de seu tempo.