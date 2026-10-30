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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

Juan Sebastian Veron: Por que o meia argentino “bom pra c*ralho” não deu certo no Manchester United

O Manchester United gastou uma fortuna para contratar o meio-campista da Lazio, mas a passagem dele por Old Trafford acabou sendo decepcionante.

James Westwood
Traduzido por

  • “Nunca pensei que gastaria tanto dinheiro com um jogador de futebol”, disse Sir Alex Ferguson depois que Juan Sebastian Veron trocou a Lazio pelo Manchester United, em julho de 2001, por £ 28,1 milhões, valor que na época era recorde no futebol britânico. “Acho que ele está entrando em uma ótima fase da carreira, vai atingir seu auge e nós vamos nos beneficiar disso. Ele é um jogador fantástico, de classe mundial, com uma visão de jogo que podemos aproveitar.”

    A opinião de Ferguson sobre Veron era quase unânime. Até Mark Lawrenson, ídolo do Liverpool, disse a contragosto à BBC Sport que o argentino tornaria o United “imbatível” na Premier League. Como o Manchester United havia conquistado o título nas três temporadas anteriores, terminando a mais recente dez pontos à frente do Arsenal, a previsão parecia realista.

    O currículo de Veron certamente não deixava dúvidas. Ele ganhou destaque com uma atuação de destaque pela Argentina na Copa do Mundo de 1998, o que lhe rendeu uma transferência para o Parma, da Itália. Depois de ter papel fundamental nas conquistas da Copa da Itália e da Copa da Uefa em sua única temporada no clube, Veron foi contratado pela Lazio por £ 18,1 milhões em 1999.

    Por ironia do destino, Veron estreou pela Lazio contra o United na Supercopa da Europa, e sua atuação na vitória por 1 a 0 deixou uma impressão duradoura em Ferguson. Sob o comando de Sven-Goran Eriksson, a Lazio conquistou o Scudetto, a Copa da Itália e a Supercopa da Uefa, tendo Veron como seu maestro criativo. Conhecido como “A Bruxinha”, apelido que fazia referência a seu pai, Juan Ramon, ídolo do Estudiantes, Veron encantava adversários e torcedores semana após semana.

    No fim das contas, porém, Veron atingiu seu auge na Lazio, não no United. Ele marcaria apenas 11 gols em 82 partidas pelo Manchester United e seria considerado uma das maiores contratações fracassadas da história da Premier League após ser negociado com o Chelsea no verão de 2003.

    Agora, com os dois clubes pelos quais Veron atuou na Premier League prestes a se enfrentar em Stamford Bridge no sábado, parece um ótimo momento para rever essa avaliação. Sim, Veron ficou abaixo das expectativas em Old Trafford, mas o meia de cavanhaque não foi um fracasso completo; ele simplesmente estava à frente de seu tempo.

  • “Um dos maiores de todos os tempos”

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    Veron teve um início arrasador em Old Trafford, impressionando companheiros de equipe e comentaristas.

    Veron realmente parecia valer cada centavo dos £ 28,1 milhões em suas primeiras semanas em Manchester. Marcou quatro gols nos oito primeiros jogos pela Premier League, abrindo a contagem em grande estilo após uma bela tabela com Roy Keane na goleada por 4 a 1 sobre o Everton. Depois, acertou um voleio espetacular de primeira contra o Newcastle, marcou com uma finalização rasteira na emocionante vitória de virada por 5 a 3 sobre o Tottenham e cobrou uma falta brilhante de longa distância contra o Bolton Wanderers.

    “Eu estava suspenso contra o Everton, ele jogou, e fiquei sentado pensando: ‘Nunca mais vou jogar pelo United. Para mim, acabou. Vou ter que sair do clube’”, disse Nicky Butt em entrevista ao The Times. “Veron foi o melhor jogador que já vi, à exceção de [Eric] Cantona. Nos treinos, ele fazia coisas que eu nunca tinha visto.”

    Veron foi eleito o melhor jogador da Premier League em setembro e também impressionou na Champions League, competição em que o United venceu três dos seus cinco primeiros jogos. Sua atuação de maior destaque veio na goleada por 3 a 0 sobre o Olympiacos em Old Trafford, quando deu duas assistências, incluindo um passe primoroso que rasgou a defesa para Ryan Giggs, feito de pouco depois da linha do meio-campo.

    Àquela altura, Ron Atkinson, ex-técnico do United, já tinha visto o suficiente para chamar Veron de segundo jogador mais habilidoso a vestir a camisa vermelha, atrás apenas de George Best. “Já estou disposto a dizer que, se as lesões permitirem, ele se tornará um dos maiores da história de Old Trafford”, acrescentou Atkinson ao The Guardian. “Sua visão de jogo, variedade de passes e percepção do que acontece em campo são fenomenais. Toda vez que vejo Veron jogar, fico babando.”

  • Desequilíbrio tático

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    Logo ficou claro que a presença de Veron estava atrapalhando o Manchester United, que saiu da disputa pelo título antes do Natal.

    Com tanta admiração dirigida a ele, Veron já era cobrado de acordo com padrões absurdamente altos. Basta dizer que não conseguiu corresponder a eles.

    Apesar do gol espetacular que marcou contra o Bolton em Old Trafford, no fim de outubro, o Manchester United perdeu a partida por 2 a 1, dando início a uma forte queda de rendimento na Premier League. A equipe de Ferguson venceu apenas um dos seis jogos seguintes, sofreu derrotas consecutivas por 3 a 1 fora de casa para Liverpool e Arsenal, rivais na disputa pelo título, e depois perdeu por 3 a 0 em casa para o Chelsea.

    Veron foi substituído antes dos 60 minutos contra o Arsenal, depois de tentar, em vão, acompanhar as tabelas entre Patrick Vieira e Robert Pires. Também foi completamente dominado na partida contra o Chelsea, e os adversários passaram a identificá-lo como o ponto fraco do Manchester United.

    Na Itália, as estruturas táticas protegiam os armadores, mas, na Inglaterra, a tendência de Veron a perder a posse de bola pelo meio deixava a envelhecida defesa do Manchester United exposta a contra-ataques rápidos. Sua presença criava um desequilíbrio: tanto ele quanto Keane queriam recuar para receber a bola dos zagueiros, o que obrigava Paul Scholes a atuar em uma função pouco natural para ele, como segundo atacante ou camisa 10.

    Ferguson alternava entre o esquema 4-5-1, para acomodar Veron, e o 4-4-2, que havia sido a base do sucesso da equipe nos anos anteriores. Isso impedia o Manchester United de encontrar ritmo. Após sofrer a terceira derrota consecutiva, em casa para o West Ham, em meados de dezembro, numa partida em que Veron foi poupado, o Manchester United ocupava o nono lugar na tabela, 11 pontos atrás do líder Liverpool.

  • Aula de futebol na Champions League

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    O United reagiu no segundo semestre da temporada 2001-02, mas Veron teve altos e baixos.

    Não faltavam personalidade nem experiência no vestiário, porém. Jogadores como Keane, Giggs, Scholes, David Beckham e Gary Neville se recusaram a desistir. E, com Ruud van Nistelrooy, contratado no mesmo verão que Veron, sempre pronto para aproveitar qualquer meia chance, o Manchester United se recuperou de forma admirável.

    O Manchester United venceu 13 dos 15 jogos após a derrota para o West Ham e, em seguida, bateu o mesmo adversário por 5 a 3 em Upton Park para assumir a liderança da Premier League. No entanto, duas atuações desastrosas contra o Middlesbrough acabaram definindo a campanha da equipe.

    O United perdeu por 2 a 0 no Riverside, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, e o Middlesbrough também venceu por 1 a 0 em Old Trafford, pela liga, em 23 de março. Veron teve culpa direta no gol decisivo de Alan Boksic, aos nove minutos, após perder a bola para Benito Carbone, e Ferguson o substituiu no início do segundo tempo.

    Para piorar, uma lesão no tendão de Aquiles voltou a incomodar Veron e o deixou fora de três partidas, incluindo o jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Deportivo la Coruna. O Manchester United venceu por 2 a 0 na Espanha sem o argentino, mas ele voltou a tempo para a partida de volta. Titular nas ausências de Keane, lesionado, e Scholes, suspenso, Veron fez sua melhor atuação de toda a campanha.

    O 100º jogo de Ferguson no comando da equipe em competições europeias terminou com uma vitória por 3 a 2, e Veron deu as assistências para os dois gols de Ole Gunnar Solskjaer. A segunda delas naquela noite foi inacreditável: depois de receber a bola dentro do círculo central, Veron encontrou Solskjaer na área com um passe primoroso com a parte de fora do pé, que a maioria dos jogadores nem tentaria devido ao grau de dificuldade. Como em muitas de suas melhores jogadas, ele fez tudo parecer fácil.

    Infelizmente para Veron, o resultado acabou ofuscado por uma lesão grave de Beckham. O capitão da Inglaterra fraturou um osso do pé, e toda a conversa após a partida girou em torno da possibilidade de ele perder a Copa do Mundo de 2002, em vez da genialidade técnica de Veron, que havia levado o Manchester United às semifinais da Champions League.

  • “Todos são uns idiotas do c*ralho”

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    Ferguson não reagiu bem às críticas a Veron e disparou contra a imprensa antes do confronto decisivo do Manchester United com o Arsenal.

    Veron não repetiu aquela atuação magistral na fase seguinte, contra o Bayer Leverkusen, e o Manchester United foi eliminado pelo critério de gols fora de casa. A eliminação foi vista como uma grande oportunidade desperdiçada: Ferguson ficou sem disputar a final da Champions League em sua cidade natal, Glasgow, no Hampden Park. Boa parte das críticas recaiu sobre Veron. Uma reportagem publicada por um jornal de domingo chegou a afirmar que dois jogadores do United confrontaram o ex-Lazio com raiva após o jogo de volta.

    Também foi alegado que Veron voltou a Roma cinco dias depois para negociar seu retorno à Lazio. “É um absurdo completo, tudo mentira”, disse Ferguson, antes de fazer uma defesa apaixonada e repleta de palavrões de sua contratação recorde ao ser novamente questionado sobre as atuações irregulares de Veron.

    O técnico escocês mandou os repórteres saírem da sala de imprensa: “Podem ir. Saiam da minha frente. Não vou mais falar com vocês, p*rra. Veron é um jogador do c*ralho. Vocês são todos uns idiotas do c*ralho.” Não era incomum que Ferguson falasse sem rodeios diante da imprensa, mas aquela foi uma explosão de raiva inesperadamente agressiva.

    Ferguson claramente estava especialmente irritado antes do confronto decisivo de sua equipe com o Arsenal. O United precisava evitar a derrota para impedir que a equipe de Arsene Wenger conquistasse o título em Old Trafford. Como um último “vão se f*der” dirigido a seus críticos, Ferguson escalou Veron como titular. O técnico, porém, não teve a última palavra: Veron deixou o campo mancando, lesionado, aos 58 minutos, pouco depois de Sylvain Wiltord marcar o gol da vitória ao superar Fabian Barthez e garantir o título ao Arsenal.

    O Manchester United terminou em terceiro, sua pior colocação na era da Premier League, e ficou sem títulos pela primeira vez desde 1998-99. Mais tarde, Veron descreveu sua temporada de estreia como uma “catástrofe” e lamentou a diferença na preparação física entre o futebol italiano e o inglês.

    “Vim de um país com uma pré-temporada de treinos intensos para outro onde os jogos de futebol são a forma de treinar”, disse Veron à FourFourTwo. “Depois de dezembro, senti falta de uma base de condicionamento físico e comecei a sofrer lesões.”

    Apesar das dificuldades, Veron ainda registrou respeitáveis 13 participações em gols em 40 partidas, e sua qualidade ficou evidente na Europa. O maior problema do United era sua defesa instável: Laurent Blanc, de 36 anos, foi um péssimo substituto para Jaap Stam. Ferguson tentou resolver a questão ao bater novamente o recorde de transferência do clube para contratar Rio Ferdinand do Leeds.

  • “Sublime em alguns momentos”

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    O Manchester United fez de tudo para diminuir a distância para o Arsenal, e Veron passou a ser ainda mais valioso nos jogos mais importantes.

    O United e Veron melhoraram significativamente na temporada 2002/03. Ferdinand fez uma enorme diferença, assim como o novo auxiliar técnico Carlos Quieroz, grande defensor da formação 4-5-1, que permitia a Veron comandar a criação das jogadas.

    O meio-campo passou a funcionar com mais eficiência, e o Manchester United voltou a controlar as partidas. Com mais apoio no ataque, Van Nistelrooy passou a marcar gols com frequência ainda maior. Veron também recebeu mais responsabilidade desde o início, já que Keane desfalcou a equipe no começo da temporada enquanto se recuperava de uma cirurgia no quadril.

    Mais uma vez, Veron teve uma influência especial na Champions League, com quatro gols e três assistências na primeira fase de grupos. Depois de marcar um belo gol de cobertura na goleada por 4 a 0 sobre o Olympiacos, fez outro gol candidato a mais bonito do torneio na vitória do United por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen: levantou um passe de Van Nistelrooy até a altura do joelho e acertou um belo voleio rasteiro na rede, de cerca de 18 metros.

    “Juan parece se inspirar no futebol europeu, parece gostar muito de jogá-lo”, disse Ferguson após a partida. “Não era uma chance fácil de aproveitar. O momento em que ele bateu na bola foi perfeito.”

    Veron certamente jogava com mais liberdade na ausência de Keane e correspondia nas partidas mais importantes. Em dezembro, exorcizou alguns fantasmas ao marcar um gol decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal. Poucos dias depois, fez um incrível gol de falta de cerca de 27 metros na vitória por 3 a 0 sobre o West Ham. Veron ainda acrescentou uma assistência impressionante à sua coleção de grandes lances na vitória do United sobre o Birmingham City em Old Trafford, em uma jogada que ficou marcada na memória de Ferguson.

    “Ele deu um passe para Beckham com a parte externa do pé, sem armar a perna, e a bola fez uma curva por fora da defesa”, escreveu Ferguson em sua autobiografia de 2013. “Beckham chegou à bola e encobriu o goleiro. Em certos momentos, ele podia ser sublime.” No fim de 2002, o United voltava a exibir a confiança de um verdadeiro candidato ao título.

  • Medalha merecida

    Veron
    Getty

    A segunda temporada de Veron em Old Trafford terminou com uma conquista, embora ainda houvesse dúvidas sobre sua adaptação à Premier League.

    Veron teve participação importante na campanha do United até a final da Copa da Liga, mas a equipe acabou derrotada por 2 a 0 pelo Liverpool na decisão, no Millennium Stadium, em Cardiff. Ferguson também levou o time de volta às quartas de final da Champions League, garantindo a classificação em grande estilo numa visita à Juventus pela segunda fase de grupos.

    O Manchester United venceu por 3 a 0 em Turim, graças a dois belos gols de Giggs e a um de Van Nistelrooy, dominando o gigante italiano do primeiro ao último minuto. Giggs recebeu, merecidamente, a maior parte dos elogios, mas aquela foi a melhor atuação de Veron com a camisa do United.

    Ele deixou Giggs em ótima condição para abrir o placar depois de levar a melhor sobre Gianluca Zambrotta pela ponta direita e, de modo geral, ditou o ritmo da partida, ofuscando seu ex-companheiro de Lazio Pavel Nedved e Edgar Davids. Veron era um verdadeiro artista da bola, e o Stadio delle Alpi foi sua Capela Sistina naquela noite.

    Na Premier League, porém, a magia apareceu com menos frequência. À exceção de um passe incisivo e brilhante para Diego Forlan marcar o gol da vitória sobre o Chelsea nos instantes finais, Veron teve pouco impacto depois da virada do ano. Sua temporada praticamente terminou em março, quando sofreu uma lesão no tornozelo contra o Leeds.

    Com Scholes suspenso, Ferguson apressou seu retorno para o jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. Veron mostrou muita disposição enquanto o United lutava por uma vitória por 4 a 3, mas o Real Madrid avançou com um placar agregado de 6 a 5. Aquela seria sua última partida como titular pelo clube.

    Veron ficou fora de oito dos últimos nove jogos do United na Premier League e atuou por apenas 21 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Charlton Athletic, na penúltima rodada. O Manchester United venceu oito dessas partidas e empatou por 2 a 2 com o Arsenal em Highbury, revertendo uma desvantagem de oito pontos para retomar o título do clube do norte de Londres. O fato de o time ter terminado a campanha tão bem enquanto Veron estava fora certamente não favorecia sua avaliação.

    Ainda assim, não há dúvida de que ele mereceu sua medalha de campeão. Veron participou de cinco gols em 25 jogos na Premier League e, embora claramente não se adaptasse ao futebol inglês como ele era na época, Ferguson nunca deixou de acreditar em sua capacidade de decidir partidas.

  • Fim repentino

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    Veron deixou o Manchester United para se juntar ao Chelsea antes da temporada 2003/04, mas só depois de protagonizar um último lance de qualidade excepcional.

    As especulações sobre o futuro de Veron se intensificaram durante todo o verão de 2023, enquanto o elenco do Manchester United fazia uma excursão de pré-temporada pelos Estados Unidos. Lá, depois de vencer Celtic e Club America, o time voltou a enfrentar a Juventus, desta vez em Nova Jersey.

    Os rumores de que Veron estava perto de se transferir para o Chelsea por £ 15 milhões dominaram a preparação para a partida, mas ele não deu sinais de estar distraído: deu as assistências para dois gols na vitória do United por 4 a 1 sobre a Juventus. O passe de trivela para Van Nistlerooy foi o lance da partida, mais um exemplo da capacidade do maestro argentino de enxergar em campo o que meros mortais não conseguiam. Com um simples toque de pé direito, ele desmontou a defesa da Juve.

    “Seba foi o melhor jogador em campo. Não perdeu a bola uma vez sequer, acertou todos os passes, e a assistência para o meu gol foi absolutamente brilhante”, disse Van Nistelrooy após o apito final. “Não há muitos jogadores capazes de levantar a bola daquele jeito.”

    Ferguson concordou com o holandês e indicou que Veron permaneceria no clube: “As pessoas continuam vendo ele nesta excursão e continuam dizendo que vai embora. A menos que o levem bem debaixo do meu nariz, estão erradas. Seba é um jogador maravilhoso. Tem uma imaginação extraordinária, quer sempre a bola e tem um fôlego impressionante. Foi excepcional esta noite.”

    Menos de uma semana depois, porém, Veron voltou de avião a Londres e assinou um contrato de quatro anos com o Chelsea. Segundo o jogador revelado pelas categorias de base do Estudiantes, foi Ferguson quem o conduziu à saída.

    “Ferguson não foi sincero comigo. Dois meses atrás, alguns clubes demonstraram interesse, e ele disse que eu não estava à venda”, revelou Veron. “Ele me deu a impressão de que queria que eu ficasse. Mas, quando houve dinheiro na mesa, o discurso mudou. Isso foi difícil para mim. A história de que eu ia assinar com o Chelsea não parava de circular, e ninguém em Manchester a desmentia. Então perguntei a Ferguson: ‘Você me quer no elenco?’.

    “Foi aí que ele veio com a conversa de que a oferta do Chelsea era muito boa, interessante financeiramente, tentadora. Percebi que tudo girava em torno de dinheiro. Eu disse que não estava interessado em dinheiro, mas, se era disso que se tratava... Acho que aquele foi o ponto de virada para mim.”

    Ferguson deu uma resposta dura ao Manchester Evening News: “Seba sabia o tempo todo o que estava acontecendo, então dizer que fui falso com ele é uma vergonha.” O treinador afirmou, em vez disso, que, após as contratações de Kleberson e Eric Djemba-Djemba, tinha um “excesso” de opções para o meio-campo, o que levou o United a aceitar a oferta do Chelsea.

  • Chelsea se arrepende

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    Uma combinação de problemas fora de campo e lesões impediu Veron de se firmar no Chelsea, e ele já expressou arrependimento por ter deixado Old Trafford.

    Se a passagem de Veron por Old Trafford pode ser considerada abaixo das expectativas, sua passagem por Stamford Bridge foi um verdadeiro pesadelo. Ele fez apenas 14 partidas em todas as competições sob o comando de Claudio Ranieri em 2003-04, marcou uma vez (na estreia contra o Liverpool) e ficou cinco meses afastado dos gramados por causa de uma lesão nas costas.

    Na época com 28 anos, Veron também passou por uma experiência aterrorizante em sua casa em Barnes, no sul de Londres, quando um assaltante armado com um facão aterrorizou o jogador, sua namorada e os filhos do casal durante um roubo de 60 mil libras. Compreensivelmente, ele nunca conseguiu se adaptar à capital inglesa, e o Chelsea o emprestou à Inter depois de apenas uma temporada.

    Ao refletir sobre a decisão de deixar o United pelo Chelsea, Veron admitiu em 2019: “Na verdade, são poucas, muito poucas, as coisas de que me arrependo em relação ao United. Mas uma delas é ter deixado Manchester. Conversei com meus ex-companheiros na época, e eles me diziam que eu precisava ficar. E, em determinado momento, decidi sair porque queria jogar, porque não sabia... Eu deveria ter ficado.”

    Ele também disse à FourFourTwo em 2021: “Na verdade, achei mais difícil morar em Londres do que em Manchester porque sou de La Plata, uma cidade relativamente pequena. Gostaria de ter ficado mais tempo no United, pois acredito que poderia ter feito as coisas de outra maneira. Se tivesse permanecido em Manchester, acho que teria tido mais sequência em campo.”

  • À frente de seu tempo

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    O fracasso de Veron em Manchester não se deveu à falta de empenho, mas ao fato de que ele não se encaixava na fórmula de sucesso daquela época.

    Veron, porém, não guarda ressentimento de Ferguson. Pelo contrário, reconhece que não fez o suficiente para se tornar uma peça fixa da equipe.

    “Em alguns momentos, não consegui oferecer a ele, de forma consistente, tudo o que esperava de mim”, acrescentou Veron à FourFourTwo. “Ele viu isso em algumas partidas, mas não em outras. Se você quer ser um grande jogador, seu desempenho precisa ser constante. Não consegui fazer isso em Old Trafford.”

    Ferguson, por sua vez, admitiu em sua autobiografia que nunca descobriu a melhor maneira de utilizar Veron: “Embora tenha tido atuações espetaculares, Veron simplesmente não conseguia jogar na nossa equipe. Ele era um jogador individualista. Era do tipo que, se você dividisse o treino entre o time vermelho e o amarelo, jogaria pelos dois. Ele simplesmente jogava em todos os lugares. Ia para onde queria. Se eu o treinasse por 100 anos, não saberia onde escalá-lo. Era a peça imprevisível, o coringa.”

    Ao longo dos anos, vários jogadores do Manchester United que atuaram ao lado de Veron expressaram opiniões semelhantes, entre eles Butt: “Por mais que Veron fosse um ótimo sujeito e um jogador de futebol incrível, ele não sabia o que significava ser jogador do United. Não entendia o sentimento do clube. Não conseguia acompanhar o ritmo. A torcida não queria aqueles pequenos dribles e passes técnicos. Queria raça e intensidade.”

    Durante uma transmissão ao vivo no Instagram em 2022, Ferdinand apresentou outra teoria: “Acho que o problema dele era Roy Keane. E não era culpa de Roy Keane, é só que a personalidade dele era mais forte e dominante.” Keane admitiu isso ao Sunday Times em 2006: “Fui muito duro com Seba e estava errado. Quando ele chegou, eu esperava milagres. Quando eles não aconteceram, eu estava sempre pegando no pé dele.”

    O United precisava que Veron fosse algo que ele não era. O modelo tático disciplinado que rendeu tantos sucessos a Ferguson nos primeiros 11 anos da Premier League não deixava espaço para um organizador de jogo com a liberdade criativa de Veron. Se tivesse chegado ao United alguns anos depois, quando os esquemas 4-3-3 e 4-2-3-1 se tornaram populares, certamente teria brilhado.

    “Pela maneira como Seba jogava, vindo da Itália, ele atuava como muitos meio-campistas jogam hoje, como Bruno Fernandes. Ele me lembra muito Veron”, disse Gary Neville à Sky Sports após a transferência de Fernandes para o United em 2020. “Mas o futebol evoluiu a um ponto em que os jogadores podem ocupar posições diferentes, há muito mais fluidez nos sistemas, o 4-4-2 não existe mais.

    “Acho que Veron chegou com uma mentalidade de alternar posições, uma mentalidade diferente, a uma equipe que já tinha padrões de jogo estabelecidos. Para mim, foi por isso que as coisas não deram muito certo. Não teve nada a ver com ele como jogador ou como pessoa. Era um jogador brilhante.”

    Em outras palavras, Veron era uma bela anomalia que chegou a Old Trafford falando uma língua que a Premier League ainda não havia aprendido a entender. Com sua elegância tranquila, digna de cinema, a Bruxinha jogava em outro plano.