“Nunca pensei que gastaria tanto dinheiro com um jogador de futebol”, disse Sir Alex Ferguson depois que Juan Sebastian Veron trocou a Lazio pelo Manchester United, em julho de 2001, por 28,1 milhões de libras, valor que então era recorde no futebol britânico. “Acho que ele está entrando em uma grande fase da carreira, vai atingir o auge e nós vamos nos beneficiar disso. É um jogador fantástico, de nível mundial, com uma visão de jogo que podemos aproveitar.”
A opinião de Ferguson sobre Veron era compartilhada por praticamente todos, inclusive pelo ídolo do Liverpool Mark Lawrenson, que admitiu a contragosto à BBC Sport que o argentino tornaria o United “imbatível” na Premier League. Considerando que o Manchester United havia conquistado o título nas três temporadas anteriores, a mais recente delas com dez pontos de vantagem sobre o Arsenal, a afirmação parecia realista.
O currículo de Veron certamente não deixava dúvidas. Ele ganhou destaque com uma atuação de alto nível pela Argentina na Copa do Mundo de 1998, o que lhe rendeu uma transferência para o Parma, da Itália. Depois de ter papel fundamental na conquista da Copa da Itália e da Copa da Uefa em sua única temporada no clube, Veron foi contratado pela Lazio por 18,1 milhões de libras, em 1999.
Por obra do destino, Veron estreou pela Lazio contra o United na Supercopa da Europa, e sua atuação na vitória por 1 a 0 deixou uma impressão duradoura em Ferguson. Sob o comando de Sven-Goran Eriksson, a Lazio conquistou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Supercopa da Uefa, tendo Veron como seu maestro criativo. Conhecido como “A Bruxinha”, em referência ao pai, Juan Ramon, ídolo do Estudiantes, Veron encantava adversários e torcedores semana após semana.
No fim das contas, porém, Veron atingiu o auge na Lazio, não no United. Ele marcou apenas 11 gols em 82 partidas pelo Manchester United e passou a ser considerado uma das maiores contratações fracassadas da história da Premier League depois de ser negociado com o Chelsea no verão de 2003.
Agora, com os dois clubes pelos quais Veron jogou na Premier League prestes a se enfrentar em Stamford Bridge, no sábado, parece um ótimo momento para rever essa avaliação. Sim, Veron ficou abaixo das expectativas em Old Trafford, mas o meia de cavanhaque não foi um fracasso completo; ele simplesmente estava à frente de seu tempo.