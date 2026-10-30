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Veron Man Utd 1:1Getty/GOAL

Juan Sebastian Veron: Por que o meia argentino “bom pra c*ralho” fracassou no Manchester United

O Manchester United abriu os cofres para contratar o meio-campista da Lazio, mas sua passagem por Old Trafford acabou sendo decepcionante.

James Westwood
Traduzido por

  • “Nunca pensei que gastaria tanto dinheiro com um jogador de futebol”, disse Sir Alex Ferguson depois que Juan Sebastian Veron trocou a Lazio pelo Manchester United, em julho de 2001, por 28,1 milhões de libras, valor que então era recorde no futebol britânico. “Acho que ele está entrando em uma grande fase da carreira, vai atingir o auge e nós vamos nos beneficiar disso. É um jogador fantástico, de nível mundial, com uma visão de jogo que podemos aproveitar.”

    A opinião de Ferguson sobre Veron era compartilhada por praticamente todos, inclusive pelo ídolo do Liverpool Mark Lawrenson, que admitiu a contragosto à BBC Sport que o argentino tornaria o United “imbatível” na Premier League. Considerando que o Manchester United havia conquistado o título nas três temporadas anteriores, a mais recente delas com dez pontos de vantagem sobre o Arsenal, a afirmação parecia realista.

    O currículo de Veron certamente não deixava dúvidas. Ele ganhou destaque com uma atuação de alto nível pela Argentina na Copa do Mundo de 1998, o que lhe rendeu uma transferência para o Parma, da Itália. Depois de ter papel fundamental na conquista da Copa da Itália e da Copa da Uefa em sua única temporada no clube, Veron foi contratado pela Lazio por 18,1 milhões de libras, em 1999.

    Por obra do destino, Veron estreou pela Lazio contra o United na Supercopa da Europa, e sua atuação na vitória por 1 a 0 deixou uma impressão duradoura em Ferguson. Sob o comando de Sven-Goran Eriksson, a Lazio conquistou o Campeonato Italiano, a Copa da Itália e a Supercopa da Uefa, tendo Veron como seu maestro criativo. Conhecido como “A Bruxinha”, em referência ao pai, Juan Ramon, ídolo do Estudiantes, Veron encantava adversários e torcedores semana após semana.

    No fim das contas, porém, Veron atingiu o auge na Lazio, não no United. Ele marcou apenas 11 gols em 82 partidas pelo Manchester United e passou a ser considerado uma das maiores contratações fracassadas da história da Premier League depois de ser negociado com o Chelsea no verão de 2003.

    Agora, com os dois clubes pelos quais Veron jogou na Premier League prestes a se enfrentar em Stamford Bridge, no sábado, parece um ótimo momento para rever essa avaliação. Sim, Veron ficou abaixo das expectativas em Old Trafford, mas o meia de cavanhaque não foi um fracasso completo; ele simplesmente estava à frente de seu tempo.

  • “Um dos maiores de todos os tempos”

    Juan Sebastian Veron
    Getty Images Sport

    Veron começou sua trajetória em Old Trafford com tudo, impressionando companheiros de equipe e comentaristas.

    Veron realmente parecia valer os £ 28,1 milhões pagos por ele nas primeiras semanas em Manchester. Marcou quatro gols em seus oito primeiros jogos na Premier League. O primeiro veio em grande estilo, após uma bela tabela com Roy Keane na goleada por 4 a 1 sobre o Everton. Depois, acertou um voleio de primeira contra o Newcastle, finalizou rasteiro na emocionante vitória de virada por 5 a 3 sobre o Tottenham e cobrou uma falta brilhante de longa distância contra o Bolton Wanderers.

    “Eu estava suspenso contra o Everton. Ele jogou, eu fiquei assistindo e pensei: ‘Nunca mais vou jogar pelo United. Acabou para mim, vou ter que sair.’”, disse Nicky Butt em entrevista ao The Times. “Veron era o melhor jogador que eu já tinha visto, com exceção de [Eric] Cantona. Nos treinos, ele fazia coisas que eu nunca tinha visto.”

    Veron foi eleito o melhor jogador da Premier League em setembro e também impressionou na Champions League, competição em que o Manchester United venceu três de seus cinco primeiros jogos. Sua atuação de maior destaque veio na goleada por 3 a 0 sobre o Olympiacos, em Old Trafford. Ele deu duas assistências, incluindo um passe espetacular que atravessou a defesa para Ryan Giggs, feito logo após a linha do meio-campo.

    Àquela altura, Ron Atkinson, ex-técnico do Manchester United, já tinha visto o suficiente para considerar Veron o segundo jogador mais habilidoso a vestir a camisa vermelha, atrás apenas de George Best. “Já posso dizer que, se as lesões permitirem, ele se tornará um dos maiores de todos os tempos em Old Trafford”, acrescentou Atkinson ao The Guardian. “Sua visão de jogo, variedade de passes e percepção do que acontece em campo são fenomenais. Toda vez que vejo Veron jogar, fico maravilhado.”

  • Desequilíbrio tático

    Man Utd v Chelsea X
    Getty Images Sport

    Logo ficou claro que a presença de Veron atrapalhava o United, que saiu da disputa pelo título antes do Natal.

    Com tanta exaltação, Veron já era cobrado a corresponder a expectativas absurdamente altas. Basta dizer que ele não conseguiu.

    Apesar do gol espetacular que marcou contra o Bolton em Old Trafford, no fim de outubro, o United perdeu a partida por 2 a 1, dando início a uma grande queda de rendimento na Premier League. A equipe de Ferguson venceu apenas um dos seis jogos seguintes, com derrotas consecutivas por 3 a 1 fora de casa para Liverpool e Arsenal, rivais na disputa pelo título, antes de perder por 3 a 0 em casa para o Chelsea.

    Veron foi substituído antes dos 60 minutos contra o Arsenal, depois de tentar em vão acompanhar as tabelas entre Patrick Vieira e Robert Pires. Ele também foi completamente dominado na partida contra o Chelsea, e os adversários passaram a mirar nele como o ponto fraco do United.

    Na Itália, os esquemas táticos protegiam os jogadores responsáveis pela criação das jogadas. Na Inglaterra, porém, a tendência de Veron de perder a posse de bola pelo centro deixava a envelhecida defesa do United exposta a contra-ataques rápidos. Sua presença gerava um desequilíbrio: tanto Veron quanto Keane queriam recuar para receber a bola dos zagueiros, o que obrigava Paul Scholes a atuar como segundo atacante ou camisa 10, funções que não lhe eram naturais.

    Ferguson alternava entre um 4-5-1 para acomodar Veron e o 4-4-2 que havia sido a base do sucesso da equipe nos anos anteriores, impedindo o United de encontrar um ritmo consistente. Após sofrer a terceira derrota consecutiva, em casa para o West Ham, em meados de dezembro, em uma partida da qual Veron foi poupado, o Manchester United ocupava a nona posição na tabela, 11 pontos atrás do líder Liverpool.

  • Aula de futebol na Champions League

    SOCCER-MANCHESTER-DEPORTIVO
    AFP

    O Manchester United se recuperou na segunda metade da temporada 2001-02, mas Veron teve altos e baixos.

    Não faltavam personalidade nem experiência no vestiário, porém. Jogadores como Keane, Giggs, Scholes, David Beckham e Gary Neville se recusaram a desistir e, com Ruud van Nistelrooy, contratado no mesmo verão que Veron, sempre pronto para aproveitar qualquer meia chance, o Manchester United se recuperou de forma admirável.

    O Manchester United venceu 13 dos 15 jogos após a derrota para o West Ham e, em seguida, bateu o mesmo adversário por 5 a 3 em Upton Park para assumir a liderança da Premier League. No entanto, duas atuações desastrosas contra o Middlesbrough acabaram definindo a campanha do United.

    O time perdeu por 2 a 0 no Riverside, na quarta fase da Copa da Inglaterra, e o Middlesbrough também venceu por 1 a 0 em Old Trafford, pela liga, em 23 de março. Veron teve culpa direta no gol decisivo de Alan Boksic, aos nove minutos, depois de perder a bola para Benito Carbone, e Ferguson o substituiu no início do segundo tempo.

    Para piorar, uma lesão no tendão de Aquiles voltou a incomodar Veron e o tirou de três partidas, incluindo o jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Deportivo la Coruna. O Manchester United venceu por 2 a 0 na Espanha sem o argentino, mas ele voltou a tempo para a partida de volta. Titular na ausência de Keane, lesionado, e de Scholes, suspenso, Veron teve sua melhor atuação em toda a campanha.

    O 100º jogo europeu de Ferguson no comando terminou com vitória por 3 a 2, e Veron deu as assistências para os dois gols de Ole Gunnar Solskjaer. A segunda assistência foi inacreditável: depois de receber a bola dentro do círculo central, Veron encontrou Solskjaer na área com um passe primoroso de trivela que a maioria dos jogadores nem teria tentado, tamanha a dificuldade. Como em muitas de suas melhores jogadas, ele fez tudo parecer fácil.

    Infelizmente para ele, o resultado foi ofuscado por uma lesão grave de Beckham. O capitão da Inglaterra fraturou um osso do pé, e toda a conversa após a partida girou em torno da possibilidade de ele perder a Copa do Mundo de 2002, em vez do talento técnico de Veron, que havia levado o Manchester United às semifinais da Champions League.

  • “Todos uns idiotas do c*ralho”

    Man Utd Training X
    Getty Images Sport

    Ferguson não reagiu bem às críticas a Veron e disparou contra a imprensa antes do confronto decisivo do Manchester United com o Arsenal.

    Veron não conseguiu repetir aquela atuação de gala na fase seguinte, contra o Bayer Leverkusen, e o Manchester United foi eliminado pelo critério dos gols fora de casa. A eliminação foi vista como uma grande oportunidade desperdiçada: Ferguson ficou fora da final da Champions League em sua cidade natal, Glasgow, no Hampden Park. Boa parte das críticas recaiu sobre Veron, e uma reportagem publicada em um jornal dominical chegou a afirmar que dois jogadores do United o confrontaram, irritados, após o jogo de volta.

    Também se alegou que Veron voltou a Roma cinco dias depois para negociar seu retorno à Lazio. "É um absurdo completo, tudo mentira", disse Ferguson. Quando foi novamente questionado sobre as atuações irregulares de Veron, o treinador saiu em defesa, com palavrões, da contratação mais cara da história do clube.

    O técnico escocês mandou os repórteres saírem da sala de imprensa: "Podem ir. Saiam da minha frente. Não vou mais falar com vocês, p*rra. Veron é um jogador bom pra c*ralho. Vocês são todos uns idiotas do c*ralho." Não era incomum Ferguson falar sem rodeios diante da imprensa, mas a agressividade daquele desabafo foi inesperada.

    Ferguson claramente estava especialmente irritadiço antes do confronto decisivo de sua equipe com o Arsenal. O United precisava evitar a derrota para impedir que o time de Arsene Wenger fosse coroado campeão em Old Trafford. Como um último "vão se f*der" dirigido a seus críticos, Ferguson escalou Veron como titular. Mas não foi ele quem riu por último: Veron deixou o campo mancando, lesionado, aos 58 minutos, pouco depois de Sylvain Wiltord se esticar para mandar a bola para o gol, sem que Fabian Barthez conseguisse impedir, e garantir o título ao Arsenal.

    O Manchester United terminou em terceiro lugar, sua pior colocação na era Premier League, e ficou sem títulos pela primeira vez desde 1998-99. Mais tarde, Veron descreveu sua temporada de estreia como uma "catástrofe" e lamentou a diferença na preparação física entre o futebol italiano e o inglês.

    "Vim de um país com uma pré-temporada de treinos intensos para outro em que os jogos de futebol são a forma de treinar", disse Veron à FourFourTwo. "Depois de dezembro, senti falta de uma base física e comecei a sofrer lesões."

    Apesar das dificuldades, Veron ainda somou respeitáveis 13 participações em gols em 40 partidas, e sua qualidade ficou evidente na Europa. O maior problema do United era sua defesa instável: Laurent Blanc, aos 36 anos, foi um péssimo substituto para Jaap Stam. Ferguson tentou resolver a questão ao bater novamente o recorde de transferência do clube para contratar Rio Ferdinand, do Leeds.

  • “Sublime em alguns momentos”

    Manchester United's Juan Veron celebrate
    AFP

    O Manchester United fez de tudo para reduzir a distância para o Arsenal, e Veron passou a ser mais valioso nos jogos mais importantes.

    O United e Veron melhoraram significativamente na temporada 2002-03. Ferdinand fez uma enorme diferença, assim como o novo auxiliar técnico Carlos Quieroz, grande defensor do esquema 4-5-1, que permitia a Veron organizar as jogadas no meio-campo.

    O meio-campo passou a funcionar com mais eficiência, e o Manchester United voltou a controlar as partidas. Com mais apoio no terço final do campo, Van Nistelrooy também passou a marcar ainda mais gols. Veron recebeu mais responsabilidade desde o início, já que Keane perdeu o começo da temporada enquanto se recuperava de uma cirurgia no quadril.

    Mais uma vez, ele teve influência especial na Champions League, com quatro gols e três assistências na primeira fase de grupos. Depois de marcar por cobertura na goleada por 4 a 0 sobre o Olympiacos, Veron fez outro gol candidato a mais bonito do torneio na vitória do United por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen: levantou um passe de Van Nistelrooy até a altura do joelho e acertou um belo voleio rasteiro, de cerca de 18 metros, para o fundo da rede.

    “Juan parece se inspirar no futebol europeu, parece gostar muito de jogá-lo”, disse Ferguson após a partida. “Não era uma oportunidade fácil de aproveitar. O tempo de bola dele no chute foi excelente.”

    Veron certamente jogava com mais liberdade na ausência de Keane e correspondia nas partidas mais importantes. Em dezembro, deixou para trás alguns fantasmas ao marcar um gol decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal e, poucos dias depois, fez um gol incrível de falta, de cerca de 27 metros, na vitória por 3 a 0 sobre o West Ham. Veron ainda acrescentou outra assistência impressionante à sua coleção de grandes lances quando o United venceu o Birmingham City em Old Trafford. A jogada ficou gravada na memória de Ferguson.

    “Ele deu um passe para Beckham com a parte de fora do pé, sem armar a perna, e a bola fez uma curva, passando pela defesa”, contou Ferguson em sua autobiografia de 2013. “Beckham chegou à bola e encobriu o goleiro. Em certos momentos, ele podia ser sublime.” No fim de 2002, o United voltara a jogar com a confiança de um verdadeiro candidato ao título.

  • Medalha merecida

    Veron
    Getty

    A segunda temporada de Veron em Old Trafford terminou com um título, embora ainda houvesse dúvidas sobre sua adaptação à Premier League.

    Veron teve participação importante na campanha do Manchester United até a final da Copa da Liga Inglesa, embora a equipe tenha perdido a decisão por 2 a 0 para o Liverpool no Millennium Stadium, em Cardiff. Ferguson também levou o time de volta às quartas de final da Champions League, garantindo a classificação em grande estilo numa visita à Juventus pela segunda fase de grupos.

    O Manchester United venceu por 3 a 0 em Turim, com dois gols brilhantes de Giggs e um de Van Nistelrooy, dominando o gigante italiano do primeiro ao último minuto. Giggs recebeu, merecidamente, a maior parte dos elogios, mas aquela foi a melhor atuação de Veron pelo United.

    Ele deixou Giggs em condições de abrir o placar para o United após levar a melhor sobre Gianluca Zambrotta pela ponta direita e, de modo geral, ditou o ritmo da partida, ofuscando Pavel Nedved, seu ex-companheiro de Lazio, e Edgar Davids. Veron era um verdadeiro artista da bola, e o Stadio delle Alpi foi sua Capela Sistina naquela noite.

    Na Premier League, porém, a magia apareceu com menos frequência. À exceção de um ótimo passe em profundidade para Diego Forlan marcar o gol da vitória sobre o Chelsea nos instantes finais, Veron teve pouca influência depois da virada do ano. Sua temporada praticamente chegou ao fim em março, quando sofreu uma lesão no tornozelo contra o Leeds.

    Com Scholes suspenso, Ferguson apressou o retorno de Veron para o jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. Ele mostrou muita disposição na vitória do United por 4 a 3, mas o Real Madrid avançou com um placar agregado de 6 a 5. Aquela seria a última vez que Veron começaria uma partida pelo clube.

    Veron ficou fora de oito das últimas nove partidas do United na Premier League, atuando por apenas 21 minutos na vitória por 4 a 1 sobre o Charlton Athletic no penúltimo fim de semana. O Manchester United venceu oito desses jogos e empatou por 2 a 2 com o Arsenal em Highbury, superando uma desvantagem de oito pontos para retomar o troféu do clube do norte de Londres. O fato de a equipe ter terminado a campanha tão bem enquanto Veron estava fora certamente não depôs a favor dele.

    Ainda assim, não há dúvida de que ele mereceu sua medalha de campeão. Veron participou de cinco gols em 25 partidas na Premier League e, embora claramente não se adaptasse ao futebol inglês da época, Ferguson nunca deixou de acreditar em sua capacidade de decidir jogos.

  • Fim repentino

    Ruud Van Niselrooy of Man Utd celebrates
    Getty Images Sport

    Veron deixou o Manchester United para se juntar ao Chelsea antes da temporada 2003/04, mas só depois de protagonizar um último momento de qualidade excepcional.

    As especulações sobre o futuro de Veron se intensificaram durante todo o verão de 2023, enquanto o elenco do Manchester United fazia uma turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos. Após vencer Celtic e Club America, a equipe voltou a enfrentar a Juventus, desta vez em Nova Jersey.

    Os rumores de que Veron estava perto de se transferir para o Chelsea por 15 milhões de libras dominaram a preparação para a partida, mas ele não mostrou sinais de distração e deu duas assistências na goleada do United por 4 a 1 sobre a Juventus. O passe de trivela para Van Nistlerooy foi o lance da partida, mais um exemplo da capacidade do maestro argentino de enxergar em campo o que meros mortais não conseguiam. Com um simples toque de bico com a chuteira direita, ele desmontou a defesa da Juventus.

    “Seba foi o melhor jogador em campo. Não perdeu a bola uma vez sequer, todos os seus passes deram certo e a assistência para o meu gol foi absolutamente brilhante”, disse Van Nistelrooy após o apito final. “Não há muitos jogadores capazes de levantar a bola daquele jeito.”

    Ferguson concordou com o holandês e indicou que Veron permaneceria no clube: “As pessoas continuam vendo-o nesta turnê e continuam dizendo que ele vai embora. A menos que o levem bem debaixo do meu nariz, elas estão erradas. Seba é um jogador maravilhoso. Tem uma imaginação extraordinária, sempre quer a bola e tem um ótimo fôlego. Foi excepcional esta noite.”

    No entanto, menos de uma semana depois, Veron voltou a Londres e assinou um contrato de quatro anos com o Chelsea. Segundo o jogador formado nas categorias de base do Estudiantes, foi Ferguson quem o conduziu à saída.

    “Ferguson não foi sincero comigo. Dois meses atrás, alguns clubes demonstraram interesse e ele disse que eu não estava à venda”, revelou Veron. “Ele me deu a impressão de que queria que eu ficasse. Mas, quando apareceu dinheiro, a conversa mudou. Isso é difícil para mim. A história (de que eu assinaria com o Chelsea) não parava de circular, e ninguém em Manchester a desmentia. Então perguntei a Ferguson: ‘Você me quer no elenco?’.

    “Foi então que ele veio com aquela conversa de que a oferta do Chelsea era muito boa, financeiramente interessante, tentadora. Percebi que tudo girava em torno de dinheiro. Eu disse que dinheiro não me interessava, mas, se era disso que se tratava... Acho que aquele foi o ponto de virada para mim.”

    Ferguson respondeu de forma dura ao Manchester Evening News: “Seba sabia o tempo todo o que estava acontecendo, então dizer que fui falso com ele é uma vergonha.” O técnico afirmou, por sua vez, que, depois das contratações de Kleberson e Eric Djemba-Djemba, tinha opções de sobra para o meio-campo, o que levou o United a aceitar a oferta do Chelsea.

  • Chelsea se arrepende

    Juan Sebastian Veron of Chelsea
    Getty Images Sport

    Uma combinação de problemas pessoais e lesões impediu Veron de se firmar no Chelsea, e ele já manifestou arrependimento por ter deixado Old Trafford.

    Se a passagem de Veron por Old Trafford pode ser considerada decepcionante, sua experiência em Stamford Bridge foi um completo pesadelo. Ele disputou apenas 14 partidas em todas as competições sob o comando de Claudio Ranieri em 2003/04, marcou um gol (na estreia, contra o Liverpool) e ficou cinco meses afastado dos gramados devido a uma lesão nas costas.

    Veron, então com 28 anos, também passou por uma experiência angustiante em sua casa em Barnes, no sul de Londres: um assaltante armado com um facão aterrorizou o jogador, sua namorada e os filhos do casal durante um roubo de £ 60 mil. Compreensivelmente, ele nunca conseguiu se adaptar à capital inglesa, e o Chelsea o emprestou à Inter após apenas uma temporada.

    Ao refletir sobre sua decisão de deixar o United pelo Chelsea, Veron admitiu em 2019: "Na verdade, são poucas, muito poucas, as coisas de que me arrependo em relação ao United. Mas uma delas é ter saído de Manchester. Conversei com meus ex-companheiros na época, e eles me diziam que eu tinha que ficar. Em determinado momento, decidi sair porque queria jogar, porque não sabia... Eu deveria ter ficado."

    Ele também disse à FourFourTwo em 2021: "Na verdade, achei mais difícil morar em Londres do que em Manchester porque sou de La Plata, que é uma cidade relativamente pequena. Gostaria de ter ficado mais tempo no United, pois acredito que poderia ter feito as coisas de outra maneira. Se tivesse ficado em Manchester, acho que teria tido mais continuidade em campo."

  • À frente de seu tempo

    Juan Sebastian Veron of Manchester United
    Getty Images Sport

    O fracasso de Veron em Manchester não se deveu à falta de empenho, mas ao fato de que ele não se encaixava no modelo de jogo que levava ao sucesso naquele período específico.

    Veron, porém, não guarda ressentimento de Ferguson. Pelo contrário, reconhece que não fez o suficiente para se firmar na equipe.

    “Em alguns momentos, não consegui oferecer a ele, de forma consistente, tudo o que esperava de mim”, disse Veron à FourFourTwo. “Ele viu isso em algumas partidas, mas não em outras. Se você quer ser um grande jogador, precisa manter a regularidade. Não consegui fazer isso em Old Trafford.”

    Ferguson, por sua vez, admitiu em sua autobiografia que nunca descobriu a melhor maneira de utilizar Veron: “Embora tenha feito grandes atuações, Veron simplesmente não conseguia jogar no nosso time. Era um jogador à parte. Daqueles que, se você dividisse os jogadores entre vermelhos e amarelos no treino, jogaria pelos dois times. Ele jogava por toda parte. Ia para onde queria. Se eu o treinasse por 100 anos, não saberia em que posição colocá-lo. Era o jogador imprevisível, o coringa.”

    Ao longo dos anos, vários jogadores do United que atuaram ao lado de Veron expressaram opiniões semelhantes, entre eles Butt: “Por mais que Veron fosse um ótimo sujeito e um jogador de futebol inacreditável, ele não sabia o que significava ser jogador do United. Não entendia o sentimento do clube. Não conseguia acompanhar o ritmo. A torcida não queria aqueles driblinhos e passes técnicos. Queria raça e intensidade.”

    Durante uma transmissão ao vivo no Instagram em 2022, Ferdinand apresentou outra teoria: “Acho que Roy Keane era o problema para ele. E não era culpa de Roy Keane, é que sua personalidade era mais forte e dominante.” Keane admitiu algo semelhante ao Sunday Times em 2006: “Fui muito duro com Seba e estava errado. Quando ele chegou, eu esperava milagres. Quando eles não aconteceram, eu sempre pegava no pé dele.”

    O United precisava que Veron fosse algo que ele não era. O esquema tático disciplinado que rendeu tantos títulos a Ferguson nos primeiros 11 anos da Premier League não deixava espaço para um regista de pensamento livre como ele. Se Veron tivesse chegado ao United alguns anos depois, quando as formações 4-3-3 e 4-2-3-1 entraram em moda, certamente teria brilhado.

    “Pela maneira como Seba jogava, vindo da Itália, ele atuava de um jeito que muitos meio-campistas jogam hoje, como Bruno Fernandes. Ele me lembra muito Veron”, disse Gary Neville à Sky Sports após a transferência de Fernandes para o United em 2020. “Mas o futebol evoluiu a ponto de os jogadores poderem ocupar diferentes posições. Há muito mais fluidez nos sistemas, o 4-4-2 já não existe.

    “Acho que Veron chegou com uma mentalidade de trocar de posição e uma maneira diferente de pensar, em um time que já tinha padrões definidos. Para mim, foi por isso que as coisas não deram muito certo. Não teve nada a ver com ele como jogador ou como pessoa. Ele era um jogador brilhante.”

    Em outras palavras, Veron era uma bela exceção que chegou a Old Trafford falando uma língua que a Premier League ainda não havia aprendido a entender. Com sua elegância descontraída, digna de cinema, a Bruxinha atuava em outro patamar.