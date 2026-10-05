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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Roman Riquelme: o homem que parou o tempo e superou Diego Maradona como maior lenda do Boca Juniors

O meia foi peça fundamental na era de ouro do Boca e se tornou um ídolo cult em todo o mundo.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Numa noite fria de junho de 2023 em Buenos Aires, Lionel Messi entrou em campo em La Bombonera, meses depois de conduzir seu país ao título da Copa do Mundo no Catar. Enquanto 57.000 torcedores aos gritos faziam tremer as arquibancadas do icônico estádio do Boca Juniors, eles se uniram em um apelo inesperado ao herói nacional. “Messi, Messi, você tem que me perdoar”, gritaram.

    Naquela catedral do futebol argentino, a torcida havia se reunido para homenagear outro camisa 10 mítico. Não era Messi. Tampouco Diego Maradona, cuja lenda imortal havia sido forjada naquele campo reverenciado décadas antes. A homenagem era para o verdadeiro símbolo do Boca Juniors e a personificação do romantismo do futebol.

    “Em La Boca, o maior, o maior é Roman”, concluiu a torcida. Oito anos depois de se aposentar, Juan Roman Riquelme finalmente recebia a despedida que merecia: um jogo em sua homenagem, com lendas vivas do futebol argentino, cujos ingressos se esgotaram em minutos.

    Um artista. Um ilusionista. Um hipnotizador. Para muitos puristas do futebol, Riquelme é o maior de todos os tempos. Fazendo do campo sua tela, usava a bola como instrumento de expressão elegante. Sua habilidade com os pés deixava os defensores humilhados, atordoados e sem conseguir acompanhá-lo. Torcedores, adversários e outros craques se encantavam com os giros, toques, mudanças de direção e dribles de um jogador que simplesmente não cabia em nenhuma definição.

    Riquelme conquistou o mundo com o Boca, entrou em conflito com treinadores no clube e na seleção e construiu uma lenda que não pode ser contada por gols, assistências ou troféus. Para entender como um garoto introvertido da periferia norte de Buenos Aires se tornou um ícone romântico incontestável, é preciso voltar a um fim de semana de 1978 que mudou o futebol argentino para sempre.

  • Fim de semana decisivo

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    AFP

    Nascido um dia antes do primeiro título da Argentina na Copa do Mundo, Riquelme parecia destinado à grandeza

    Em 25 de junho de 1978, em um Estádio Monumental lotado e ensurdecedor, em Buenos Aires, Mario Kempes e seus companheiros de seleção argentina derrotaram uma célebre e formidável equipe da Holanda na prorrogação para conquistar a primeira Copa do Mundo do país. A vitória tensa sobre os mestres do “futebol total” levou milhões de pessoas às ruas em uma explosão de alegria. Só anos depois elas perceberiam que, no dia anterior, a poucos quilômetros daquele estádio, Juan Roman Riquelme havia nascido.

    Nascido na pobreza em Don Torcuato, uma área de classe trabalhadora da capital argentina, Riquelme era o mais velho de 11 filhos homens. Extremamente tímido e reservado, ganhou o apelido de “El Mudo (o Mudo)” enquanto descobria o poder de se expressar em campo. Seu extraordinário domínio da bola o destacou dos demais e, pouco depois, o Argentinos Juniors, cuja famosa categoria de base havia revelado Maradona, o acolheu.

    Por volta dos 15 anos, o jovem meio-campista era disputado pelos dois gigantes do país. O River Plate queria Riquelme em suas categorias de base, mas, como torcedor do Boca, ele foi facilmente atraído pelo clube que o transformaria em lenda.

    Em novembro de 1996, o técnico Carlos Bilardo convocou Riquelme, então com 18 anos, para estrear em uma partida do campeonato contra o Union de Santa Fe. Ele lhe disse: “Vamos jogar com dois armadores, você e [Diego] Latorre. Vá para o outro lado e fique lá, porque, de qualquer forma, todo mundo vai marcar Latorre. Fique lá sozinho e deixe os caras passarem a bola para você.”

    Foi uma jogada de mestre de Bilardo. Riquelme estava sempre livre para receber, e o Boca o encontrava a cada vez. Ele desconcertou completamente os jogadores do Union, mudando de direção num piscar de olhos e fazendo passes que pareciam impossíveis até a bola chegar aos pés de quem a recebia. Depois de dar uma assistência e ser eleito o melhor em campo na vitória por 2 a 0, Riquelme deixou o gramado sob uma ovação de pé, uma primeira impressão extraordinária em La Bombonera.

  • Passagem de bastão complicada

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    AFP

    Os famosos camisas 10 se cruzaram no início da carreira de Riquelme, mas logo se tornaram inimigos

    Agora, Riquelme dividia o vestiário com nomes como Claudio Caniggia, o astro uruguaio Sergio Martinez e o próprio rei, Maradona. Embora se aproximasse do fim de sua carreira brilhante, o campeão da Copa do Mundo ainda era a principal figura do Boca.

    Em agosto de 1997, os dois gênios dividiram o campo por um breve período na vitória por 4 a 2 sobre o Argentinos Juniors, antigo clube de ambos. Maradona, de 36 anos, vestia sua icônica camisa 10, enquanto Riquelme usava a 9. Maradona marcou e correu em direção à câmera com os olhos arregalados. Ele e Riquelme foram convocados para um exame antidoping, e o resultado de Maradona deu positivo.

    Recursos contra sua suspensão permitiram que o ídolo continuasse jogando, abrindo caminho para uma substituição simbólica. Em outubro, no Superclássico contra o River Plate no El Monumental, o Boca perdia por 1 a 0 no intervalo quando o técnico Hector Veira tirou um Maradona exausto para colocar Riquelme, de 19 anos. Com o jovem recém-saído do banco comandando as jogadas no segundo tempo, o Boca virou a partida no estádio de seu grande rival e venceu por 2 a 1. Poucos dias depois, Maradona anunciou sua aposentadoria.

    Na época, talvez ninguém tenha visto aquilo como uma passagem de bastão entre duas gerações de ídolos do Boca, mas Maradona admitiu, sobre o jovem prodígio: “Eu me vejo nele.” O vínculo entre os dois, porém, logo se desfez em uma série de desavenças amargas.

    Quando Maradona assumiu o comando da seleção argentina em 2008, Riquelme deixou abruptamente a equipe nacional e declarou, em uma frase que ficou famosa, que os dois não compartilhavam os mesmos valores morais. Uma década depois, os ídolos apoiaram candidatos opostos na eleição para a presidência do Boca Juniors. Quando Riquelme se juntou à chapa de Jorge Amor Ameal para concorrer contra a situação do clube, Maradona o acusou de ter se vendido.

    “Você não pode ouvir propostas e se vender para quem pagar mais”, escreveu nas redes sociais. “Os dólares não podem pesar mais do que as convicções.”

    O candidato apoiado por Maradona perdeu, e Riquelme tornou-se vice-presidente, mas a desavença continuou. Em março de 2020, Maradona voltou à La Bombonera como técnico do Gimnasia. Com o Boca na disputa pelo título do campeonato na última rodada da temporada, Maradona não resistiu a dar uma última alfinetada em Riquelme.

    “Sou torcedor do Boca, mas nunca abandonei a seleção, nunca faltei a um jogo do Boca, nunca faltei a um treino do Boca”, disse Maradona à imprensa, em referência à notória saída de Riquelme da seleção.

  • Mestre da pausa

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    O armador deixou seus próprios treinadores impressionados com a capacidade de conduzir os ataques à sua maneira.

    A sombra de Maradona pairava sobre Riquelme após a despedida do lendário camisa 10, mas Carlos Bianchi garantiu que o prodígio brilhasse. Ao assumir o comando do Boca em 1998, Bianchi percebeu que precisava montar a equipe em torno de Riquelme. Os dois construíram uma relação de confiança que se tornou a base da era de ouro do clube.

    “Ele me tratava de um jeito especial”, recordou Riquelme mais tarde. “Ele vinha ao meu quarto quando não havia mais ninguém lá. Tenho uma relação muito especial com ele.”

    Bianchi, por sua vez, atribuiu o mérito ao seu armador: “A culpa é dele. As pessoas gostam de nós porque ele nos ensinou a competir, a ser melhores. Só tenho a agradecer. Gosto muito dele, me sinto parte da família dele.”

    Apesar da intensidade cada vez maior do futebol naquela época, Riquelme conseguia desacelerar o mundo até o seu ritmo tranquilo. Em campo, parecia parar o tempo enquanto esperava a movimentação perfeita para dar um passe decisivo. Se o passe não surgia, protegia a bola com o corpo, girava o quadril e a passava de um pé para o outro para mantê-la longe do adversário. Tudo, aparentemente, em um único movimento fluido, até chegar a hora de soltá-la.

    O ex-atacante do Real Madrid e também argentino Jorge Valdano descreveu assim: “Ele escolhe os caminhos livres, o momento certo, o passe para o jogador cujo pé melhor se ajusta ao dos companheiros, o ritmo de cada área do campo que ocupa… É um prazer ver um jogador com a inteligência dele, porque parece que seu cérebro guarda a memória de toda a história do futebol.

    “Ele é um jogador de uma época em que a vida era lenta e levávamos nossas cadeiras para a rua para conversar com os vizinhos. Há algo de pedagógico no jogo de Riquelme, como se, a cada toque dele na bola, a partida parasse; como se Riquelme conhecesse as verdades esquecidas do futebol.”

    Essa maestria teve sua melhor expressão na conexão de Riquelme com o atacante Martin Palermo, embora a relação entre os dois acabasse se deteriorando.

    “Com Roman, eu me deslocava por trás dos zagueiros e fazia uma movimentação que facilmente me deixava cara a cara com o goleiro”, recordou Palermo. “Isso também vem de conversar sobre a jogada e de treinar tanto todos os dias que a conexão simplesmente acontece.”

    Sob o comando de Bianchi, o Boca era imparável. Dominou as competições nacionais, conquistando os campeonatos Apertura e Clausura, antes de voltar suas atenções para o continente.

    Ao conduzir o Boca ao título da Copa Libertadores de 2000, Riquelme fez o tipo de mágica que marcaria sua carreira. Em um tenso jogo de volta das quartas de final contra o River Plate, em La Bombonera, recebeu a bola pela direita, de costas para o gol. Em um movimento fluido, puxou a bola para trás e a passou entre as pernas do defensor do River Mario Yepes, deixando o colombiano completamente para trás.

    “O dia da caneta foi maravilhoso”, recordou Riquelme anos depois da vitória por 3 a 0. “O clássico é algo completamente diferente. Joguei o Barcelona-Madrid, mas não se compara. La Bombonera é o único estádio do mundo que se move. Você leva alegria à vida das pessoas. Você vence o clássico e a única coisa pela qual precisa pagar é a gasolina. Depois disso, todo o resto é de graça.”

    O Boca venceu o Palmeiras na final, mas a verdadeira obra-prima veio mais tarde naquele ano, quando enfrentou o Real Madrid na Copa Intercontinental, em Tóquio. O Madrid havia vencido duas das três últimas edições da Champions League e contava com um elenco que incluía Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo e Raul.

    Antes da partida, o Boca sofreu um duro golpe diante do temor de que Riquelme ficasse fora por uma lesão no joelho. Ele, porém, minimizou sua importância: “Não acho que o time dependa de mim. Acredito que temos uma boa equipe.” Subestimou muito o próprio impacto. Durante os 90 minutos no Japão, Riquelme deu uma aula de futebol.

    Depois que Palermo abriu o placar aos três minutos, após um cruzamento de Marcelo Delgado, Riquelme ajudou a ampliar a vantagem quase imediatamente. Ao recuperar uma bola perdida ainda no seu campo de defesa, ergueu rapidamente os olhos, viu Palermo avançar pela lateral e lançou a bola com aparente facilidade no caminho do atacante. Palermo então bateu na saída de Casillas, ainda adolescente, e fez 2 a 0 com apenas seis minutos de jogo.

    No restante da partida, Riquelme praticamente passou o tempo impedindo que os campeões europeus recuperassem a bola. O revolucionário meio-campista do Madrid, Makelele, ficou para trás repetidas vezes.

    Riquelme usou o corpo, suas fintas de ombro no momento exato e o domínio de sua famosa ‘la pausa’ para deixar o Madrid sem resposta. O Boca sustentou a vitória por 2 a 1, e a condição de Riquelme como jogador de classe mundial já era incontestável. Quando o clube conquistou novamente o troféu no ano seguinte, consolidou uma nova era de ouro em sua história.

  • Saindo do ninho

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    Circunstâncias na Argentina levaram Riquelme a uma transferência malfadada para o Camp Nou

    Em 2002, Riquelme deu o salto para a Europa e assinou com o Barcelona em uma transferência que, mais tarde, descreveria como "maravilhosa e estranha ao mesmo tempo". O meia sonhava inicialmente em encerrar a carreira defendendo um único clube, mas sentiu que precisava deixar seu país após o sequestro de seu irmão de 17 anos. 

    O jogador e sua família ficaram confinados em uma casa enquanto negociavam com uma quadrilha que exigia US$ 300 mil para libertar o adolescente, embora, a princípio, não tivesse apresentado nenhuma prova de que estava com ele. Riquelme precisou perder uma partida do campeonato contra o Huracan para negociar a libertação do irmão.

    Para proteger a família, o meia decidiu ir para a Europa após o episódio. Anos depois, explicou: "Eles me pressionaram a sair."

    Sempre confrontador e independente, Riquelme dificilmente se encaixaria no estilo rígido de jogo do obstinado técnico holandês Louis van Gaal, que, segundo relatos, teria dito a ele quando chegou ao Barcelona: "Eu não pedi sua contratação." Van Gaal queria pressão alta, disciplina posicional e energia coletiva incessante, exigências que Riquelme, com sua liberdade de movimentação, simplesmente não atenderia.

    "Van Gaal me disse que eu era o melhor do mundo quando tínhamos a bola e que, quando não a tínhamos, era como jogar com um a menos", revelou Riquelme mais tarde. Ainda assim, ele não guardava ressentimento do ex-técnico do Ajax: "Ele me explicou que não estava convencido da minha contratação, mas aprendi muito. Os treinos dele eram maravilhosos."

    Van Gaal não foi o único técnico a considerar as características singulares de Riquelme um luxo tático, e não uma necessidade. O técnico da seleção argentina, Marcelo Bielsa, deixou o meia fora da convocação para a Copa do Mundo de 2002, apesar dos dois títulos consecutivos de Riquelme na Copa Libertadores, porque se recusou a adotar o estilo arriscado do jogador em detrimento de sua abordagem coletiva.

  • Embarcando no Submarino Amarelo

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Com liberdade sob o comando de Manuel Pellegrini, Riquelme se tornou a força motriz de uma excelente equipe do Villarreal.

    A passagem de Riquelme pela Catalunha terminou com sua transferência para o Villarreal em 2003, onde encontrou em Manuel Pellegrini um treinador mais compreensivo. O chileno disse sobre o jogador de estilo próprio: "Ele tinha um talento enorme e uma visão de jogo que vi em poucos jogadores, além da responsabilidade de carregar o time nas costas. Ele sempre queria mais, e a bola passava por ele; queria assumir a responsabilidade de liderar a equipe. Riquelme merece grande parte do crédito pelo que conquistamos."

    Com Riquelme comandando o ataque, o Submarino Amarelo se tornou uma equipe temível e fez uma campanha extraordinária até as semifinais da Champions League em 2005-06. Nos minutos finais do jogo de volta contra o Arsenal, no El Madrigal, o Villarreal perdia por 1 a 0 no placar agregado quando teve um pênalti a seu favor. Riquelme foi para a cobrança, mas Jens Lehmann defendeu.

    Foi um momento doloroso, mas Pellegrini se recusou a culpar seu principal jogador: "Muitos criticam o pênalti perdido na semifinal da Champions League, mas eu nunca fiz isso, porque ele teve personalidade para cobrar... Era um jogador que nunca se escondia em campo."

    Naquele mesmo verão, Riquelme encontrou outro treinador disposto a valorizar seu talento, desta vez na seleção. Depois de os dois conquistarem juntos a Copa do Mundo Sub-20 anos antes, Jose Pekerman, técnico da Argentina, fez dele uma peça fundamental na Copa do Mundo de 2006.

    Ao contrário de outros treinadores, Pekerman respeitava a teimosia de Riquelme: "Nesse sentido, Riquelme é um rebelde, e não há rebeldes como ele em número suficiente. Você pode fazer as pessoas correrem mais rápido, pressionarem o adversário, mudar a estratégia… Mas uma coisa que nunca muda é a visão de jogo. Não é preciso correr rápido para tê-la. Sempre achei que ele teria sucesso porque era um bom jogador que se mantinha fiel aos seus princípios."

    A genialidade do maestro ficou evidente em um passe espetacular durante as eliminatórias contra a Colômbia. Riquelme atravessou toda a linha defensiva com a bola e deixou Luciano Galletti em posição de tocar para Hernan Crespo.

    Na fase final, Riquelme protagonizou alguns dos momentos mais bonitos do torneio antes de a Argentina ser eliminada pela Alemanha nos pênaltis, nas quartas de final. Pouco depois de seu retorno ao Villarreal, a relação com Pellegrini se deteriorou porque o jogador se recusava a ceder em seus privilégios.

    "Temos certos princípios que não mudamos e, por vários motivos, pode ter havido algumas divergências específicas", disse Pellegrini mais tarde ao Clank! "Infelizmente, a relação entre treinador e jogador precisa ter certos parâmetros e, se você não exige respeito, é muito difícil conquistá-lo do restante do grupo. Eu tinha uma ideia diferente e, infelizmente, não pudemos continuar trabalhando juntos."

  • O filho pródigo está de volta

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    O maestro voltou a Buenos Aires para consolidar sua condição de lenda

    No início de 2007, Riquelme voltou ao Boca inicialmente por empréstimo. Aos 28 anos e querendo mostrar seu valor, ele protagonizou aquela que é amplamente considerada a maior campanha individual da história da Copa Libertadores.

    Sob o comando do técnico Miguel Angel Russo, o Boca se tornou uma máquina bem azeitada, com Riquelme como peça central. Ele dominou a competição com oito gols, três deles nos dois jogos da final contra o gigante brasileiro Grêmio.

    “Duas gerações muito importantes se juntaram”, disse o meio-campista Sergio Orteman sobre aquele time de 2007, referindo-se à união de veteranos como Riquelme, Palermo e Hugo Ibarra com um grupo mais jovem de jogadores que haviam conquistado recentemente a Copa Sul-Americana. “Para alguém brilhar, é preciso haver um time capaz de defendê-lo.

    “Foi uma combinação de fatores; acabamos encontrando-o em uma fase em que estava maduro, rápido, sempre inteligente em suas jogadas, e ele tinha um time muito pragmático, adequado ao seu estilo.”

    Riquelme permaneceu em definitivo no Boca e, ao longo dos sete anos seguintes, consolidou seu legado como o maior símbolo do clube. Quando deixou o Boca pela última vez, em 2014, recusou-se a jogar contra o time. Em vez disso, foi para a segunda divisão ajudar o Argentinos Juniors, clube pelo qual torcia desde criança, a voltar à primeira divisão.

    Depois de cumprir essa missão, pendurou as chuteiras. “Eu não queria jogar contra o Boca”, explicou. “Quando conseguimos o acesso, me aposentei para não ter de entrar em La Bombonera vestindo a camisa de outro time.”

    Por causa de uma combinação de turbulência política e da pandemia de Covid-19, foram necessários oito anos para que todos se reunissem para uma despedida à altura. Participaram Messi, que encurtou as férias de verão especialmente para a ocasião, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel e Javier Saviola, além de companheiros de Boca como Mauricio Serna e Hugo Ibarra.

    Ao pegar o microfone no meio do campo, o rebelde normalmente estoico e introvertido mal conseguiu conter a emoção. “Tive a sorte de entrar em um filme em 10 de novembro de 1996”, disse Riquelme ao público. “A coisa mais bonita que pode acontecer a uma pessoa.”

    “Quando criança, eu não sonhava com nada além de ser jogador de futebol”, acrescentou. “Não tenho como agradecer por todo o carinho que vocês me deram. Meu pai me fez torcedor do Boca Juniors, e sei que vou morrer torcedor do Boca. Todos os dias, quando acordo, peço a Deus que possamos continuar tendo essa relação, esse respeito. Eu não conseguiria viver sem vocês.”

    Mais tarde naquele ano, Riquelme foi eleito presidente do Boca com 64,4% dos 43.637 votos registrados, um recorde. O Boca Juniors, a Argentina e o futebol não seriam os mesmos sem “El Mudo”.