A sombra de Maradona pairava sobre Riquelme após a despedida do lendário camisa 10, mas Carlos Bianchi garantiu que o prodígio brilhasse. Ao assumir o comando do Boca em 1998, Bianchi percebeu que precisava montar a equipe em torno de Riquelme. Os dois construíram uma relação de confiança que se tornou a base da era de ouro do clube.

“Ele me tratava de um jeito especial”, recordou Riquelme mais tarde. “Ele vinha ao meu quarto quando não havia mais ninguém lá. Tenho uma relação muito especial com ele.”

Bianchi, por sua vez, atribuiu o mérito ao seu armador: “A culpa é dele. As pessoas gostam de nós porque ele nos ensinou a competir, a ser melhores. Só tenho a agradecer. Gosto muito dele, me sinto parte da família dele.”

Apesar da intensidade cada vez maior do futebol naquela época, Riquelme conseguia desacelerar o mundo até o seu ritmo tranquilo. Em campo, parecia parar o tempo enquanto esperava a movimentação perfeita para dar um passe decisivo. Se o passe não surgia, protegia a bola com o corpo, girava o quadril e a passava de um pé para o outro para mantê-la longe do adversário. Tudo, aparentemente, em um único movimento fluido, até chegar a hora de soltá-la.

O ex-atacante do Real Madrid e também argentino Jorge Valdano descreveu assim: “Ele escolhe os caminhos livres, o momento certo, o passe para o jogador cujo pé melhor se ajusta ao dos companheiros, o ritmo de cada área do campo que ocupa… É um prazer ver um jogador com a inteligência dele, porque parece que seu cérebro guarda a memória de toda a história do futebol.

“Ele é um jogador de uma época em que a vida era lenta e levávamos nossas cadeiras para a rua para conversar com os vizinhos. Há algo de pedagógico no jogo de Riquelme, como se, a cada toque dele na bola, a partida parasse; como se Riquelme conhecesse as verdades esquecidas do futebol.”

Essa maestria teve sua melhor expressão na conexão de Riquelme com o atacante Martin Palermo, embora a relação entre os dois acabasse se deteriorando.

“Com Roman, eu me deslocava por trás dos zagueiros e fazia uma movimentação que facilmente me deixava cara a cara com o goleiro”, recordou Palermo. “Isso também vem de conversar sobre a jogada e de treinar tanto todos os dias que a conexão simplesmente acontece.”

Sob o comando de Bianchi, o Boca era imparável. Dominou as competições nacionais, conquistando os campeonatos Apertura e Clausura, antes de voltar suas atenções para o continente.

Ao conduzir o Boca ao título da Copa Libertadores de 2000, Riquelme fez o tipo de mágica que marcaria sua carreira. Em um tenso jogo de volta das quartas de final contra o River Plate, em La Bombonera, recebeu a bola pela direita, de costas para o gol. Em um movimento fluido, puxou a bola para trás e a passou entre as pernas do defensor do River Mario Yepes, deixando o colombiano completamente para trás.

“O dia da caneta foi maravilhoso”, recordou Riquelme anos depois da vitória por 3 a 0. “O clássico é algo completamente diferente. Joguei o Barcelona-Madrid, mas não se compara. La Bombonera é o único estádio do mundo que se move. Você leva alegria à vida das pessoas. Você vence o clássico e a única coisa pela qual precisa pagar é a gasolina. Depois disso, todo o resto é de graça.”

O Boca venceu o Palmeiras na final, mas a verdadeira obra-prima veio mais tarde naquele ano, quando enfrentou o Real Madrid na Copa Intercontinental, em Tóquio. O Madrid havia vencido duas das três últimas edições da Champions League e contava com um elenco que incluía Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo e Raul.

Antes da partida, o Boca sofreu um duro golpe diante do temor de que Riquelme ficasse fora por uma lesão no joelho. Ele, porém, minimizou sua importância: “Não acho que o time dependa de mim. Acredito que temos uma boa equipe.” Subestimou muito o próprio impacto. Durante os 90 minutos no Japão, Riquelme deu uma aula de futebol.

Depois que Palermo abriu o placar aos três minutos, após um cruzamento de Marcelo Delgado, Riquelme ajudou a ampliar a vantagem quase imediatamente. Ao recuperar uma bola perdida ainda no seu campo de defesa, ergueu rapidamente os olhos, viu Palermo avançar pela lateral e lançou a bola com aparente facilidade no caminho do atacante. Palermo então bateu na saída de Casillas, ainda adolescente, e fez 2 a 0 com apenas seis minutos de jogo.

No restante da partida, Riquelme praticamente passou o tempo impedindo que os campeões europeus recuperassem a bola. O revolucionário meio-campista do Madrid, Makelele, ficou para trás repetidas vezes.

Riquelme usou o corpo, suas fintas de ombro no momento exato e o domínio de sua famosa ‘la pausa’ para deixar o Madrid sem resposta. O Boca sustentou a vitória por 2 a 1, e a condição de Riquelme como jogador de classe mundial já era incontestável. Quando o clube conquistou novamente o troféu no ano seguinte, consolidou uma nova era de ouro em sua história.