A sombra de Maradona pairava sobre Riquelme depois que o lendário camisa 10 se despediu, mas Carlos Bianchi fez questão de que o prodígio brilhasse. Ao chegar como técnico do Boca em 1998, Bianchi percebeu a necessidade de montar o time em torno de Riquelme, e os dois construíram uma confiança que se tornou a base da era de ouro do clube.

"Ele me tratava de uma maneira especial", refletiu Riquelme mais tarde. "Ele ia ao meu quarto quando não havia mais ninguém lá. Tenho uma relação muito especial com ele."

Bianchi devolvia os méritos ao seu armador: "A culpa é dele. O fato de as pessoas nos amarem é porque ele nos ensinou a competir, a ser melhores. Eu só tenho que agradecer. Eu o amo muito, me sinto parte da família dele."

Apesar da intensidade cada vez maior do futebol naquela época, Riquelme conseguia desacelerar o mundo ao seu ritmo sereno, congelando o tempo em campo para esperar a movimentação perfeita e então executar um passe mortal. Se esse passe não estivesse disponível, Riquelme protegia a bola com o corpo, girava o quadril e passava a bola de um pé para o outro para mantê-la longe do adversário, tudo, ao que parecia, em um único movimento suave, até chegar a hora de soltá-la.

O ex-atacante do Real Madrid e também argentino Jorge Valdano descreveu assim: "Ele escolhe os caminhos claros, o tempo certo, o passe para o jogador cujo pé melhor se adapta aos companheiros, o ritmo de cada área do campo que ocupa… É um prazer ver um jogador com a inteligência dele, porque parece que o cérebro dele guarda a memória do futebol ao longo de toda a história.

"Ele é um jogador de um tempo em que a vida era lenta e nós colocávamos nossas cadeiras na rua para conversar com os vizinhos. Há algo de pedagógico no jogo de Riquelme, como se toda vez que ele toca na bola o jogo parasse; como se Riquelme conhecesse as verdades esquecidas do futebol."

Essa maestria se expressava melhor por meio da conexão de Riquelme com o atacante Martin Palermo, embora isso também acabasse azedando depois.

"Com Roman, era sobre flutuar por trás dos zagueiros, fazer uma corrida minha que facilmente me deixaria cara a cara com o goleiro", recordou Palermo. "Isso também vem de conversar sobre isso e de tanto treino diário que simplesmente encaixa."

Sob o comando de Bianchi, o Boca era imparável. Dominou no cenário doméstico, vencendo os campeonatos Apertura e Clausura, antes de voltar suas atenções para o continente.

Ao conduzir o Boca ao título da Copa Libertadores de 2000, Riquelme produziu o tipo de magia que definiria sua carreira. Em uma tensa partida de volta das quartas de final contra o River Plate, na La Bombonera, Riquelme recebeu a bola na ponta direita de costas para o gol. Em um movimento fluido, rolou a bola para trás por entre as pernas do defensor do River Mario Yepes, deixando o colombiano completamente vendido.

"O dia da caneta foi maravilhoso", relembrou Riquelme anos depois da vitória por 3 a 0. "O clássico é algo totalmente diferente. Eu joguei em Barcelona x Madrid, mas não se compara. A La Bombonera é o único estádio do mundo que se mexe. Você leva alegria para a vida das pessoas. Você vence o clássico e a única coisa que precisa pagar é o gás. Depois disso, todo o resto é de graça."

O Boca depois venceu o Palmeiras na final, mas a verdadeira obra-prima veio mais tarde naquele ano, quando enfrentou o Real Madrid na Copa Intercontinental, em Tóquio. O Madrid havia vencido duas das últimas três Champions Leagues e tinha um elenco com Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo e Raul.

A catástrofe atingiu o Boca antes do jogo em meio ao temor de que Riquelme ficasse fora da partida por causa de uma lesão no joelho, mas ele minimizou sua importância ao dizer: "Não acho que o time dependa de mim. Acredito que temos um bom time." Ele subestimou demais o próprio impacto. Ao longo dos 90 minutos no Japão, Riquelme deu uma aula.

Depois que Palermo abriu o placar aos três minutos, após cruzamento de Marcelo Delgado, Riquelme ajudou a ampliar quase imediatamente. Ao pegar uma bola solta já no próprio campo, levantou rapidamente a cabeça e viu Palermo arrancando pelo flanco, lançando casualmente a bola para a frente e no caminho do atacante, permitindo que Palermo finalizasse para superar um Casillas ainda adolescente e fizesse 2 a 0 com apenas seis minutos.

Pelo resto da partida, Riquelme basicamente ficou fazendo o campeão europeu correr atrás da bola. O revolucionário meio-campista do Madrid, Makelele, ficou para trás vez após vez.

Riquelme usou o corpo, suas quedas de ombro perfeitamente cronometradas e seu domínio da famosa 'la pausa' para deixar o Madrid sem resposta. O Boca se segurou e venceu por 2 a 1, e o status de Riquelme como jogador de classe mundial já não podia mais ser contestado. Quando voltou a conquistar o troféu no ano seguinte, isso consolidou uma nova era de ouro na história do clube.