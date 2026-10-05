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GFX Riquelme 1-1GOAL

Juan Roman Riquelme: o homem que congelou o tempo e ofuscou Diego Maradona como a maior lenda do Boca Juniors

O meia foi peça-chave da era de ouro do Boca e se tornou um ícone cult ao redor do mundo

Peter McVitie
Traduzido por

  • Em uma noite fria em Buenos Aires, em junho de 2023, Lionel Messi, meses depois de levar seu país à glória da Copa do Mundo no Catar, entrou em campo na La Bombonera. Enquanto 57 mil torcedores em êxtase faziam tremer as arquibancadas do icônico estádio do Boca Juniors, eles se uniram em um apelo inesperado ao herói nacional. "Messi, Messi, você tem que me perdoar", gritavam os torcedores.

    Naquela catedral do futebol argentino, a congregação havia se reunido para homenagear outro mítico camisa 10. Não era Messi. Tampouco era Diego Maradona, cuja lenda imortal havia sido forjada naquele gramado sagrado décadas antes. Em vez disso, a veneração era voltada ao verdadeiro símbolo do Boca Juniors e à encarnação viva do romantismo do futebol.

    "Em La Boca, o maior, o maior é Román", concluíram os torcedores. Oito anos depois de ter se aposentado do futebol, Juan Roman Riquelme finalmente recebia a despedida que merecia, na forma de um jogo de homenagem que teve os ingressos esgotados em minutos e contou com lendas vivas do futebol argentino.

    Um artista. Um ilusionista. Um hipnotizador. Para muitos puristas do futebol, Riquelme é o maior de todos os tempos. Fazendo do campo a sua tela, Riquelme usava a bola como instrumento de uma elegante autoexpressão. Sua habilidade com os pés deixava defensores humilhados, desnorteados e correndo atrás de sombras. Torcedores, adversários e companheiros de time ficavam igualmente fascinados com os dribles, toques, giros e truques de um jogador que simplesmente não podia ser definido.

    Riquelme conquistou o mundo com o Boca, entrou em conflito com treinadores no clube e na seleção, e construiu uma lenda que não pode ser contada em gols, assistências ou troféus. Para entender como um garoto introvertido da periferia norte de Buenos Aires se transformou em um ícone romântico intocável, é preciso voltar a um fim de semana de 1978 que mudou o futebol argentino para sempre.

  • Fim de semana decisivo

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    AFP

    Nascido um dia antes do primeiro título da Argentina em uma Copa do Mundo, Riquelme parecia ter a grandeza em seu destino

    Em 25 de junho de 1978, em um Estadio Monumental ensurdecedor, em Buenos Aires, Mario Kempes e seus companheiros de Argentina derrotaram uma famosa e formidável seleção da Holanda na prorrogação para conquistar sua primeira Copa do Mundo. Aquela vitória tensa sobre os mestres do 'Futebol Total' levou milhões às ruas em pura euforia. Só anos depois eles perceberiam que, no dia anterior, a poucos quilômetros daquele estádio, Juan Roman Riquelme havia chegado ao mundo.

    Nascido na pobreza em Don Torcuato, uma área operária da capital argentina, Riquelme era o mais velho de 11 filhos. Dolorosamente tímido e intensamente reservado, ganhou o apelido de 'El Mudo (o Mudo)' enquanto aprendia o poder da autoexpressão no campo de futebol. Seu magnífico domínio da bola o colocou acima dos seus pares e logo o Argentinos Juniors, a famosa base que havia revelado Maradona, o acolheu.

    No meio da adolescência, o jovem meio-campista central estava no centro de uma disputa entre os dois gigantes do país. O River Plate queria Riquelme em suas categorias de base, mas, como torcedor do Boca, ele foi facilmente atraído para o clube que o transformaria em lenda.

    Em novembro de 1996, o técnico Carlos Bilardo chamou o então Riquelme, de 18 anos, para estrear em uma partida do campeonato contra o Union de Santa Fe, dizendo a ele: "Vamos jogar com dois armadores, você e [Diego] Latorre. Vá para o outro lado e fique ali, de qualquer forma todo mundo vai marcar o Latorre. Fique ali sozinho e deixe os caras passarem a bola para você."

    Foi um golpe de mestre de Bilardo. Riquelme estava constantemente disponível, e o Boca o encontrava toda vez. Ele confundiu completamente os jogadores do Union, mudando de direção num piscar de olhos e encontrando passes que pareciam impossíveis até a bola aterrissar diante de quem a recebia. Dando uma assistência e sendo eleito o melhor em campo na vitória por 2 a 0, Riquelme deixou o gramado sob aplausos de pé, uma primeira impressão extraordinária em La Bombonera.

  • Complicada passagem de bastão

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    AFP

    Os famosos camisas 10 cruzaram caminhos nos estágios iniciais da carreira de Riquelme, mas logo se tornaram inimigos

    Naquele momento, Riquelme dividia o vestiário com nomes como Claudio Caniggia, a estrela uruguaia Sergio Martinez e o próprio rei, Maradona. Embora estivesse perto do fim de sua brilhante carreira, o campeão da Copa do Mundo ainda era o manda-chuva no Boca.

    Em agosto de 1997, os dois gênios dividiram o campo brevemente, com Maradona, então com 36 anos, vestindo sua icônica camisa 10 e Riquelme usando a 9, em uma vitória por 4 a 2 contra seu ex-clube, o Argentinos Juniors. Maradona marcou e saiu correndo em direção à câmera com os olhos arregalados. Ele e Riquelme foram chamados para um exame antidoping, e Maradona testou positivo.

    Os recursos contra sua suspensão permitiram que a lenda seguisse jogando, abrindo caminho para uma substituição simbólica. Perdendo por 1 a 0 no intervalo do Superclásico contra o River Plate, no El Monumental, em outubro, o técnico Hector Veira tirou um exausto Maradona para colocar o jovem Riquelme, de 19 anos. Com o novato descansado ditando o ritmo no segundo tempo, o Boca virou o jogo no estádio de seu maior rival e venceu por 2 a 1. Alguns dias depois, Maradona anunciou sua aposentadoria.

    Talvez isso não tenha sido visto na época como a passagem de bastão entre eras de grandes ídolos do Boca, mas Maradona admitiu sobre o jovem prodígio: "Eu me vejo nele." A ligação entre os dois, no entanto, logo foi rompida em uma série de choques amargos.

    Quando Maradona assumiu o comando da seleção argentina em 2008, Riquelme abandonou abruptamente o futebol internacional, afirmando de forma célebre que os dois não compartilhavam os mesmos códigos morais. Uma década depois, os ídolos apoiaram candidatos opostos nas eleições presidenciais do Boca Juniors. Quando Riquelme se juntou à chapa de Jorge Amor Ameal para enfrentar a cúpula do clube, Maradona o acusou de ter se vendido.

    "Você não pode ouvir propostas e se vender para quem pagar mais", escreveu nas redes sociais. "Dólares não podem pesar mais do que convicções."

    O candidato de Maradona perdeu, e Riquelme foi nomeado vice-presidente, mas a rivalidade continuou. Em março de 2020, Maradona voltou à La Bombonera como técnico do Gimnasia. Com o Boca na briga pelo título da liga na última rodada da temporada, Maradona não resistiu e disparou uma última farpa contra Riquelme.

    "Sou torcedor do Boca, mas nunca abandonei a seleção, nunca faltei a um jogo do Boca, nunca faltei a um treino do Boca", disse Maradona à imprensa, em referência à infame saída de Riquelme da seleção.

  • Mestre da 'la pausa'

    Juan Roman Riquelme Boca Juniors

    O camisa 10 deixou até seus próprios treinadores admirados com sua capacidade de moldar os ataques à sua vontade

    A sombra de Maradona pairava sobre Riquelme depois que o lendário camisa 10 se despediu, mas Carlos Bianchi fez questão de que o prodígio brilhasse. Ao chegar como técnico do Boca em 1998, Bianchi percebeu a necessidade de montar o time em torno de Riquelme, e os dois construíram uma confiança que se tornou a base da era de ouro do clube.

    "Ele me tratava de uma maneira especial", refletiu Riquelme mais tarde. "Ele ia ao meu quarto quando não havia mais ninguém lá. Tenho uma relação muito especial com ele."

    Bianchi devolvia os méritos ao seu armador: "A culpa é dele. O fato de as pessoas nos amarem é porque ele nos ensinou a competir, a ser melhores. Eu só tenho que agradecer. Eu o amo muito, me sinto parte da família dele."

    Apesar da intensidade cada vez maior do futebol naquela época, Riquelme conseguia desacelerar o mundo ao seu ritmo sereno, congelando o tempo em campo para esperar a movimentação perfeita e então executar um passe mortal. Se esse passe não estivesse disponível, Riquelme protegia a bola com o corpo, girava o quadril e passava a bola de um pé para o outro para mantê-la longe do adversário, tudo, ao que parecia, em um único movimento suave, até chegar a hora de soltá-la.

    O ex-atacante do Real Madrid e também argentino Jorge Valdano descreveu assim: "Ele escolhe os caminhos claros, o tempo certo, o passe para o jogador cujo pé melhor se adapta aos companheiros, o ritmo de cada área do campo que ocupa… É um prazer ver um jogador com a inteligência dele, porque parece que o cérebro dele guarda a memória do futebol ao longo de toda a história.

    "Ele é um jogador de um tempo em que a vida era lenta e nós colocávamos nossas cadeiras na rua para conversar com os vizinhos. Há algo de pedagógico no jogo de Riquelme, como se toda vez que ele toca na bola o jogo parasse; como se Riquelme conhecesse as verdades esquecidas do futebol."

    Essa maestria se expressava melhor por meio da conexão de Riquelme com o atacante Martin Palermo, embora isso também acabasse azedando depois.

    "Com Roman, era sobre flutuar por trás dos zagueiros, fazer uma corrida minha que facilmente me deixaria cara a cara com o goleiro", recordou Palermo. "Isso também vem de conversar sobre isso e de tanto treino diário que simplesmente encaixa."

    Sob o comando de Bianchi, o Boca era imparável. Dominou no cenário doméstico, vencendo os campeonatos Apertura e Clausura, antes de voltar suas atenções para o continente.

    Ao conduzir o Boca ao título da Copa Libertadores de 2000, Riquelme produziu o tipo de magia que definiria sua carreira. Em uma tensa partida de volta das quartas de final contra o River Plate, na La Bombonera, Riquelme recebeu a bola na ponta direita de costas para o gol. Em um movimento fluido, rolou a bola para trás por entre as pernas do defensor do River Mario Yepes, deixando o colombiano completamente vendido.

    "O dia da caneta foi maravilhoso", relembrou Riquelme anos depois da vitória por 3 a 0. "O clássico é algo totalmente diferente. Eu joguei em Barcelona x Madrid, mas não se compara. A La Bombonera é o único estádio do mundo que se mexe. Você leva alegria para a vida das pessoas. Você vence o clássico e a única coisa que precisa pagar é o gás. Depois disso, todo o resto é de graça."

    O Boca depois venceu o Palmeiras na final, mas a verdadeira obra-prima veio mais tarde naquele ano, quando enfrentou o Real Madrid na Copa Intercontinental, em Tóquio. O Madrid havia vencido duas das últimas três Champions Leagues e tinha um elenco com Iker Casillas, Roberto Carlos, Claude Makelele, Luis Figo e Raul.

    A catástrofe atingiu o Boca antes do jogo em meio ao temor de que Riquelme ficasse fora da partida por causa de uma lesão no joelho, mas ele minimizou sua importância ao dizer: "Não acho que o time dependa de mim. Acredito que temos um bom time." Ele subestimou demais o próprio impacto. Ao longo dos 90 minutos no Japão, Riquelme deu uma aula.

    Depois que Palermo abriu o placar aos três minutos, após cruzamento de Marcelo Delgado, Riquelme ajudou a ampliar quase imediatamente. Ao pegar uma bola solta já no próprio campo, levantou rapidamente a cabeça e viu Palermo arrancando pelo flanco, lançando casualmente a bola para a frente e no caminho do atacante, permitindo que Palermo finalizasse para superar um Casillas ainda adolescente e fizesse 2 a 0 com apenas seis minutos.

    Pelo resto da partida, Riquelme basicamente ficou fazendo o campeão europeu correr atrás da bola. O revolucionário meio-campista do Madrid, Makelele, ficou para trás vez após vez.

    Riquelme usou o corpo, suas quedas de ombro perfeitamente cronometradas e seu domínio da famosa 'la pausa' para deixar o Madrid sem resposta. O Boca se segurou e venceu por 2 a 1, e o status de Riquelme como jogador de classe mundial já não podia mais ser contestado. Quando voltou a conquistar o troféu no ano seguinte, isso consolidou uma nova era de ouro na história do clube.

  • Saindo de casa

    Juan Roman Riquelme Barcelona

    As circunstâncias na Argentina fizeram Riquelme dar um passo fatídico rumo ao Camp Nou

    Em 2002, Riquelme deu o salto para a Europa ao assinar com o Barcelona em uma transferência que ele mais tarde descreveu como "ao mesmo tempo maravilhosa e estranha". O meia inicialmente sonhava em encerrar a carreira em um só clube, mas sentiu a necessidade de deixar seu país após o sequestro de seu irmão de 17 anos.

    O jogador e sua família ficaram presos em uma casa negociando com uma gangue que exigia US$ 300 mil em troca do adolescente, apesar de inicialmente não fornecer nenhuma prova de que sequer o tinham. Riquelme precisou perder uma partida do campeonato contra o Huracan para negociar a libertação do irmão.

    Para proteger sua família, o meia optou por ir para a Europa após o trauma, explicando anos depois: "Eles me forçaram a sair."

    Sempre combativo e independente, Riquelme dificilmente se encaixava no rígido estilo de jogo do teimoso holandês Louis van Gaal, que, segundo relatos, o avisou em sua chegada ao Barça: "Eu não pedi por você". Van Gaal queria pressão alta, rigidez posicional e uma energia coletiva incansável, exigências que o livre Riquelme simplesmente não atenderia.

    "Van Gaal me disse que eu era o melhor do mundo quando tínhamos a bola, e, quando não tínhamos, era como jogar com um homem a menos", revelou Riquelme mais tarde. Ainda assim, ele não guardava mágoa do ex-treinador do Ajax: "Ele me explicou que não estava convencido sobre minha contratação, mas eu aprendi muito. Seus treinos eram maravilhosos."

    Van Gaal não foi o único técnico que viu o perfil único de Riquelme como um luxo tático, e não como uma necessidade. O técnico da seleção argentina Marcelo Bielsa o deixou fora de seu grupo para a Copa do Mundo de 2002, apesar dos títulos consecutivos da Copa Libertadores de Riquelme, porque se recusou a abraçar o estilo arriscado do meio-campista em vez de sua abordagem coletiva.

  • Embarcando no Submarino Amarelo

    Villarreal's Argentinian Roman Riquelme
    AFP

    Liberado sob o comando de Manuel Pellegrini, Riquelme se tornou a força motriz de uma excelente equipe do Villarreal

    A aventura catalã de Riquelme terminou com uma transferência para o Villarreal em 2003, onde ele encontrou um chefe mais compreensivo em Manuel Pellegrini. O chileno disse sobre o jogador: "Ele era um jogador com talento significativo e uma visão de campo que vi em poucos jogadores, com aquela obrigação de carregar o time nos ombros. Ele sempre queria mais, e a bola passava por ele; ele queria a responsabilidade de liderar a equipe. Riquelme merece grande parte do crédito pelo que conquistamos."

    Com Riquelme orquestrando o ataque, o Submarino Amarelo se tornou uma força formidável, chegando às semifinais da Liga dos Campeões em 2005-06 em uma campanha tremenda. Perdendo por 1 a 0 no placar agregado nos minutos finais do jogo de volta contra o Arsenal no El Madrigal, o Villarreal teve um pênalti marcado a seu favor. Riquelme foi para a cobrança, mas sua finalização foi defendida por Jens Lehmann.

    Foi um momento de partir o coração, mas Pellegrini se recusou a culpar seu talismã: "Muitos criticam o pênalti perdido na semifinal da Liga dos Campeões, mas eu nunca critiquei porque ele teve personalidade para bater... Ele era um jogador que nunca se escondia em campo."

    Naquele mesmo verão, Riquelme encontrou outro treinador disposto a abraçar seu gênio, desta vez no cenário internacional. Depois de terem conquistado juntos a Copa do Mundo Sub-20 anos antes, o técnico da Argentina Jose Pekerman fez dele uma figura-chave na Copa do Mundo de 2006.

    Ao contrário de outros treinadores, Pekerman respeitava a teimosia de Riquelme: "Nesse sentido, Riquelme é um rebelde, e não há rebeldes como ele em quantidade suficiente por aí. Você pode fazer as pessoas correrem mais rápido, fazê-las pressionar o outro lado, mudar a estratégia… Mas uma coisa que nunca muda é a visão. Você não precisa correr rápido para ter isso. Eu sempre pensei que ele faria sucesso porque era um bom jogador que se manteve fiel aos seus princípios."

    A magia do maestro ficou em evidência com um passe fabuloso, rasgando a defesa, durante as Eliminatórias contra a Colômbia, que deixou completamente para trás a linha defensiva e serviu Luciano Galletti, que rolou para Hernan Crespo.

    Durante a fase final, Riquelme orquestrou alguns dos momentos mais bonitos do torneio antes de a Argentina ser eliminada nas quartas de final pela Alemanha nos pênaltis. Pouco depois de voltar ao Villarreal, sua relação com Pellegrini se deteriorou por causa da recusa do jogador em abrir mão de seus privilégios.

    "A gente tem certos princípios que não muda, e, por vários motivos, pode ter havido algumas diferenças específicas", disse Pellegrini mais tarde à Clank!. "Infelizmente, a relação entre treinador e jogador precisa ter certos parâmetros e, se você não exige respeito, é muito difícil conquistá-lo do restante do grupo. Eu tinha uma ideia diferente e, infelizmente, não conseguimos continuar trabalhando juntos."

  • Filho pródigo retorna

    FBL-ARGENTINA-BOCA-QUILMES
    AFP

    O maestro voltou a Buenos Aires para consolidar seu status lendário

    No início de 2007, Riquelme voltou ao Boca por um empréstimo inicial. Aos 28 anos e com algo a provar, ele comandou o que é amplamente considerado a maior campanha individual da história da Copa Libertadores.

    Sob o comando do técnico Miguel Angel Russo, o Boca virou uma máquina bem ajustada, com Riquelme no centro de tudo. Ele dominou a competição com oito gols, incluindo três na final em dois jogos contra o gigante brasileiro Grêmio.

    "Duas gerações muito importantes se juntaram", disse o meio-campista Sergio Orteman sobre aquele time de 2007, apontando a base experiente de Riquelme, Palermo e Hugo Ibarra se mesclando com um grupo mais jovem de recentes campeões da Copa Sul-Americana. "Para alguém brilhar, tem que haver um time que possa defendê-lo.

    "Foi uma combinação de coisas que se encaixaram; acabamos pegando ele num momento maduro, rápido, sempre inteligente no jogo, e ele tinha um time muito pragmático que combinava com seu estilo."

    Riquelme transformou o retorno em definitivo, consolidando seu legado nos sete anos seguintes como o símbolo máximo do clube. Quando finalmente deixou o Boca pela última vez, em 2014, recusou-se a entrar em campo contra o clube como adversário. Em vez disso, desceu para a segunda divisão para ajudar seu clube de infância, o Argentinos Juniors, a conquistar o acesso de volta à elite.

    Depois de conseguir isso, ele pendurou as chuteiras. "Eu não queria jogar contra o Boca", explicou. "Quando subimos, me aposentei para não precisar ir à La Bombonera vestindo a camisa de outro time."

    Por causa de uma combinação de drama político e da pandemia de Covid-19, a congregação levou oito anos para se reunir para uma despedida adequada. Messi, que encurtou as férias de verão especialmente para a ocasião, Angel Di Maria, Pablo Aimar, Walter Samuel e Javier Saviola, assim como companheiros de Boca como Mauricio Serna e Hugo Ibarra, participaram.

    Com o microfone no meio do campo, o rebelde normalmente estoico e introvertido mal conseguia se conter. "Tive a sorte de entrar em um filme em 10 de novembro de 1996", disse Riquelme à multidão. "A coisa mais bonita que pode acontecer a uma pessoa."

    "Quando criança, eu não sonhava com nada além de ser jogador de futebol", acrescentou. "Não tenho como agradecer o suficiente por todo o amor que vocês me deram. Meu pai me fez torcedor do Boca Juniors, e eu sei que vou morrer torcedor do Boca. Todos os dias, quando acordo, peço a Deus que possamos continuar tendo essa relação, esse respeito. Eu não conseguiria viver sem vocês."

    Mais tarde naquele ano, Riquelme foi eleito presidente do Boca com 64,4% dos 43.637 votos, um recorde. Boca Juniors, Argentina, futebol: eles não seriam os mesmos sem 'El Mudo'.