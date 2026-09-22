Em 2010, depois de um jogo entre Real Madrid e Sevilla, Jose Mourinho apareceu na entrevista coletiva pós-jogo com uma lista de 13 supostos erros cometidos pelo árbitro, Clos Gomez. Já em 2026, no Metropolitano, no domingo, após uma desastrosa derrota no dérbi para o rival da cidade, o Atletico, o português contestou apenas duas decisões, mas, desta vez, levou uma folha A4 adornada com algumas capturas de tela coloridas para sustentar seu ataque à arbitragem.

"Poderíamos ter pulado a entrevista coletiva porque a história da partida está toda aqui", disse Mourinho aos repórteres, apontando para sua folha de papel, que trazia imagens da entrada de Lee Kang-In em Federico Valverde e do carrinho de Cristian Romero em Jude Bellingham. "São dois cartões vermelhos claros.

"Mas eu só tenho que abraçar meus jogadores, que fizeram um grande primeiro tempo, cheio de classe e personalidade. E, além do Atletico, quem deve estar feliz é [o Comitê Técnico de Árbitros]."

Nesse sentido, isso pareceu o Mourinho vintage, "o p*rr@ mestre" da manipulação midiática e da distração, apoiando-se em um sentimento percebido de injustiça para criar uma mentalidade de cerco dentro de seu elenco e, mais importante, desviar a atenção de uma atuação bastante patética. No entanto, embora essa abordagem possa ter funcionado 16 anos atrás, pelo menos por algum tempo, há pouquíssimos indícios de que vá funcionar de novo.