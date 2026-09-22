José Mourinho está repetindo todos os velhos sucessos, mas as esperanças do Real Madrid de ganhar La Liga já estão praticamente acabadas
Em 2010, depois de um jogo entre Real Madrid e Sevilla, Jose Mourinho apareceu na entrevista coletiva pós-jogo com uma lista de 13 supostos erros cometidos pelo árbitro, Clos Gomez. Já em 2026, no Metropolitano, no domingo, após uma desastrosa derrota no dérbi para o rival da cidade, o Atletico, o português contestou apenas duas decisões, mas, desta vez, levou uma folha A4 adornada com algumas capturas de tela coloridas para sustentar seu ataque à arbitragem.
"Poderíamos ter pulado a entrevista coletiva porque a história da partida está toda aqui", disse Mourinho aos repórteres, apontando para sua folha de papel, que trazia imagens da entrada de Lee Kang-In em Federico Valverde e do carrinho de Cristian Romero em Jude Bellingham. "São dois cartões vermelhos claros.
"Mas eu só tenho que abraçar meus jogadores, que fizeram um grande primeiro tempo, cheio de classe e personalidade. E, além do Atletico, quem deve estar feliz é [o Comitê Técnico de Árbitros]."
Nesse sentido, isso pareceu o Mourinho vintage, "o p*rr@ mestre" da manipulação midiática e da distração, apoiando-se em um sentimento percebido de injustiça para criar uma mentalidade de cerco dentro de seu elenco e, mais importante, desviar a atenção de uma atuação bastante patética. No entanto, embora essa abordagem possa ter funcionado 16 anos atrás, pelo menos por algum tempo, há pouquíssimos indícios de que vá funcionar de novo.
Colapso previsível
Mourinho e o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, sempre retrataram sua saída em 2013 como uma separação amigável, e talvez tenha sido, para eles. Para todos os demais no clube e ao redor dele, porém, foi um rompimento amargo, uma relação tóxica que se arrastou por tempo demais.
O bicampeão da Champions League havia assinado um novo contrato depois de levar o Madrid ao título de La Liga em 2012, mas, na metade da campanha seguinte, Mourinho tinha uma rebelião em suas mãos, depois de perder o apoio de várias figuras importantes dentro do vestiário. Basicamente, quase todo mundo estava cansado de Mourinho e de seus métodos.
Perez, porém, nunca deixou de amar seu 'Special One' e repetidamente flertou com a ideia de trazê-lo de volta ao Bernabéu antes de finalmente levar adiante seu plano mal concebido neste verão.
Foi, como escrevemos antes mesmo de a nomeação ser confirmada, um ato de puro desespero por parte do presidente, 'semelhante a jogar gasolina em um incêndio', o que tornou o colapso de domingo inteiramente previsível.
Mais velho, mas não mais sábio
Nos últimos anos, Mourinho tem afirmado de forma consistente que se acalmou, insistindo que não é mais tão combativo quanto já foi. Por exemplo, em sua primeira entrevista coletiva como novo técnico da Roma, em 2021, ele disse que havia amadurecido, que não saía mais à procura de confusão, antes de passar praticamente a maior parte de sua estadia de três anos no Stadio Olimpico perseguindo árbitros, e às vezes até no estacionamento após os jogos.
Nesse contexto, a ideia de que poderíamos ver um Mourinho mais calmo e mais sereno em Madri sempre foi absurda, especialmente porque ele estava voltando a um clube que incentiva e cultiva teorias da conspiração. De fato, o Real Madrid não demorou a mostrar total apoio ao seu técnico após a derrota para o Atlético, com a manchete no relato oficial da partida no site do clube dizendo 'Uma atuação terrível da arbitragem decide o dérbi'.
Em meio à controvérsia causada pelos comentários de Mourinho, o Madrid também deixou claro ao Diario AS que o técnico era a 'voz autorizada' em todas as questões relacionadas ao time principal, funcionando, na prática, como porta-voz não oficial, e não há dúvida de que uma determinada parcela da torcida deve ter absorvido tudo o que ele disse após o dérbi, já que muitos torcedores há muito acreditam que seu clube é vítima de uma trama liderada por La Liga para impedi-lo de ganhar títulos.
No entanto, é revelador que a mídia de Madri já não compre mais as histórias que Mourinho está vendendo.
'Falta de consciência tática'
Embora houvesse um consenso generalizado de que Lee deveria ter sido expulso por sua entrada de sola em Valverde, que deixou o uruguaio com o tornozelo muito inchado, a opinião predominante era de que o time certo venceu.
"O Real Madrid diz que tudo foi influenciado pelo árbitro Miguel Angel Ortiz Arias, mas em nenhum momento o time de Mourinho deu a impressão de que estava no controle do jogo", escreveu Jose Felix Diaz no AS. "Desde o minuto inicial, o Atletico jogou com mais intensidade."
Roberto Gomez foi ainda mais longe no podcast 'La Tribu', da Radio MARCA, ao argumentar que Mourinho agora está perdido no Madrid. "O técnico está sobrecarregado pela situação", disse o jornalista. "Ele está voltando à sua tática clássica de reclamar da arbitragem e de outros fatores para justificar sua completa falta de noção tática."
Certamente, a ausência de um plano discernível, além de tentar fazer a bola chegar a Kylian Mbappe, é um aspecto extremamente preocupante do pior início de temporada do Madrid em La Liga nos últimos cinco anos. Já está dolorosamente claro que, apesar de todo o dinheiro gasto durante o verão, a composição do meio-campo de Mourinho está toda errada, já que Aurelien Tchouameni e Valverde simplesmente não têm a qualidade de passe necessária para ditar os jogos.
Quanto à defesa, o cartão vermelho de Dean Huijsen contra o Atletico ressaltou que, apesar de todas as suas qualidades, o jovem zagueiro continua sendo frustrantemente propenso a erros, então colocar ao lado dele o ex-problema do Liverpool Ibrahima Konate era praticamente pedir por problemas.
"Sem jogar nenhum tipo de futebol"
Mourinho, como todo técnico novo, sem dúvida merece mais do que sete jogos para se provar, mas o ônus realmente está sobre ele para "se provar". Ele pode ser um dos treinadores mais vitoriosos de todos os tempos, mas ofereceu poucas evidências na última década de que ainda é capaz de se destacar no mais alto nível.
O jogo evoluiu desde a última vez em que ele conquistou um título de liga, em 2015, mas a filosofia futebolística negativa e reativa de Mourinho continua presa ao passado, fazendo com que ele pareça uma estrela do rock envelhecida, reduzida a desfilar todos os seus maiores sucessos porque não produz nada digno de nota há anos.
Talvez o mais preocupante de tudo seja que também parece que seu famoso poder de motivação o abandonou, com David Sanchez, do MARCA, apontando que Mourinho parece tão "incapaz de convencer os atacantes a pressionar e correr" quanto seus dois antecessores mais recentes, Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa.
Tanto Mbappe quanto Vinicius Junior foram figuras apagadas no Metropolitano, e a prova de que participaram só apareceu depois do jogo, em um mapa de calor revelador que mostrou que eles ocuparam a mesma posição a tal ponto que era impossível ver a camisa 7 do brasileiro, já que ela estava quase completamente encoberta pela camisa 10 de Mbappe.
A consequência inevitável de escalar a dupla no ataque deixou o Real Madrid com cara de time desequilibrado e sem coesão, exatamente como aconteceu em suas duas temporadas anteriores sem títulos. "Não sei se Mourinho é o problema, mas o que ele certamente não é neste momento é uma solução", acrescentou Sanchez. "Os torcedores do Madrid têm que entender, e ver, como todo mundo vê, que seu time não está jogando nenhum tipo de futebol."
Jogando um jogo diferente
Será, portanto, fascinante ver que atitude Mourinho tomará depois da pausa internacional, porque o Madrid, em sua forma atual, não parece nem de longe capaz de brigar pelo título. A derrota no dérbi de domingo significa que o Real, quarto colocado, já está seis pontos atrás do Barcelona, campeão goleador de Hansi Flick, que terá pela frente no Camp Nou em menos de um mês.
Como Juan Ignacio Garcia-Ochoa escreveu no MARCA, "Pensar que este Madrid pode desafiar o Barça exige um salto de fé que os torcedores não estão dispostos a dar. Os dois times jogam estilos de futebol diferentes. Na verdade, parecem habitar mundos diferentes."
Mourinho está convicto de que o Madrid pode vencer La Liga, mas apenas "se nos deixarem competir em condições de igualdade" e "em circunstâncias normais", o que o fez soar mais uma vez como um homem se antecipando nas desculpas. Ele acrescentou, "Não importa como começa, importa como termina."
No momento, porém, sua segunda passagem pelo Madrid parece condenada a terminar exatamente como a primeira: prematuramente e em meio a absoluta acrimônia, porque, embora as habilidades de Mourinho com a impressora possam ter evoluído nos últimos 16 anos, sua tática não.