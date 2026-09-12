José Mourinho está certo sobre a maior falha da Bola de Ouro, mas a Bola de Ouro de 2026 ainda não deveria ir para Kylian Mbappe
Falando alguns dias depois de ver Kylian Mbappe marcar um hat-trick impressionante para conduzir o Real Madrid a uma goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, em 26 de agosto, José Mourinho foi perguntado sobre quem ele acha que deveria vencer a Bola de Ouro de 2026. Ao seu estilo característico, ele aproveitou a oportunidade para desafiar opiniões predominantes sobre o prêmio.
"Os melhores jogadores do mundo, são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem são: eles estão aqui", disse. "Para mim, há um que, individualmente, fez história neste verão."
Essa última frase foi, claro, uma referência a Mbappe, que se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo depois de conquistar a Chuteira de Ouro do torneio de 2026 com 10 gols em oito partidas pela França. No entanto, a estrela do Real Madrid é considerada estar atrás de nomes como Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri e Michael Olise na corrida pela Bola de Ouro, porque todos conquistaram títulos importantes na última temporada.
Os três principais nomes da campanha do Paris Saint-Germain rumo ao segundo título consecutivo da Champions League, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele e Vitinha, também são apontados como fortes favoritos, mas Mourinho acredita que o processo de votação amplamente aceito é fundamentalmente falho.
"Você não pode dar a Bola de Ouro a um jogador simplesmente porque ele venceu a Champions League ou a Copa do Mundo", acrescentou o técnico do Real Madrid. "A Bola de Ouro deve ir para um daqueles jogadores que, quando se aposentarem, farão falta para sempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Se queremos premiar a Champions League, então deem para Luis Enrique. Para a seleção espanhola, deem para [Luis] De la Fuente. O melhor jogador do mundo é outra coisa e ele não está nem no PSG nem na seleção da Espanha."
Mourinho tem toda razão ao dizer que a consagrada Bola de Ouro deveria premiar principalmente o brilho individual, em vez de estar tão fortemente ligada a conquistas coletivas. Nos tempos modernos, a votação se transformou em um concurso de popularidade, e não em uma avaliação de talento puro e impacto. Mas ele está errado ao colocar Mbappe no posto de número 1 com base nesse último critério, e ao sugerir que o francês merece ser citado no mesmo patamar de tantas verdadeiras lendas do esporte.
Lacunas no caso de Mbappe
Mbappe, no entanto, comprou totalmente a ideia de Mourinho. "Acho que, quando você joga pelo Real Madrid, o melhor clube do mundo, as pessoas associam você a esse prêmio", disse o jogador de 27 anos nesta semana. "Muita gente fala sobre mim e a Bola de Ouro. Claro que eu fiz história na competição mais importante.
"Eu sempre acho que sou o melhor [jogador do mundo], mas cada um tem a sua opinião. Claro que este ano pode ser bom para eu ganhar a Bola de Ouro. Mas os jornalistas votam."
Foi noticiado que há uma cláusula de bônus de € 15 milhões por Bola de Ouro no contrato de Mbappe com o Madrid, então não é surpresa que ele esteja fazendo uma pressão pública, e seu caso é respaldado por números brutos impressionantes. Ao longo de 44 partidas pelo Real na última temporada, Mbappe marcou 42 gols e ainda deu mais sete assistências. Ele fez 16 pela França entre a Copa do Mundo e as cinco paradas internacionais anteriores a ela, chegando a 58 gols no total, a segunda maior marca da Europa, empatado com o exterminador de Manchester City e Noruega, Erling Haaland.
Mbappe também apareceu na maioria dos maiores jogos do Madrid, balançando as redes em casa e fora na derrota para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, e nos confrontos de La Liga com Barcelona e Atlético de Madrid, terminando no fim das contas como artilheiro de ambas as competições. Mas é justo dizer que ele foi até focado demais em si mesmo.
Por causa da sua relutância em recompor, o Real muitas vezes foi dominado na fase de transição. Ele também continuou caindo pela esquerda e ocupando o espaço de Vinicius Junior, como já havia feito em seu ano de estreia no Bernabéu, deixando o Real Madrid sem um ponto de referência na área.
Também houve vezes demais em que ele foi completamente ineficaz, como nas derrotas do Madrid em La Liga para Celta de Vigo e Osasuna, nos empates contra Rayo Vallecano, Girona e Real Betis, e na derrota por 1 a 0 fora de casa para o Liverpool, na fase de liga da Liga dos Campeões. Some-se a isso o fato de ele ter sumido completamente na derrota da França por 2 a 0 para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo, e a autoavaliação de Mbappe não parece precisa.
“Não vou implorar”
Christophe Dugarry, também campeão da Copa do Mundo com a França, questionou a mentalidade de Mbappe ao responder aos seus novos comentários sobre o prêmio. "Pedir publicamente um prêmio individual como esse, eu acho infantil e patético", disse Dugarry à RMC Sport. "Não há nada de grandioso em pedir isso, especialmente como capitão da sua seleção."
Isso pode ser duro demais, mas a visão por trás da crítica faz sentido. Se Mbappe fosse realmente merecedor da Bola de Ouro, não haveria motivo para falar abertamente sobre suas chances. Seu pacote futebolístico falaria por si só. Há um ar de desespero nos comentários de Mbappe, como se ele precisasse do prêmio como uma forma de validação. Yamal, em contraste, está bem mais tranquilo.
"Este ano foi incrível, com o Barça e com a Espanha. Há uma chance de eu ganhar porque tive um grande ano", disse a joia do Barcelona. "[Mas] não acho que eu precise fazer campanha. Tenho orgulho do ano que tive, vencendo a Copa do Mundo e a La Liga. Não posso pedir mais nada. Há outros jogadores que estiveram em um nível incrível. Mas esse é o trabalho de vocês [decidir]; eu não vou implorar por nada."
Recompensando a arte
Yamal merece o reconhecimento da Bola de Ouro mais do que Mbappe, mas não porque venceu a Copa do Mundo e La Liga. Embora Mbappe tenha novamente brilhado como finalizador clínico, Yamal dominou de forma consistente toda a fase ofensiva, particularmente pelo Barcelona.
O jogador de 19 anos registrou 41 participações em gols pela equipe de Hansi Flick e criou 107 chances com bola rolando em todas as competições, mais do que qualquer outro jogador das cinco principais ligas da Europa. Esse é o tipo de influência que um vencedor da Bola de Ouro deve ter.
O Troféu Gerd Muller foi criado para reconhecer o melhor atacante de uma única temporada (o que, ironicamente, Mbappe certamente vai perder, porque Kane foi o jogador com mais gols na Europa, com 73 pelo Bayern de Munique e pela Inglaterra). Ser decisivo também é essencial para entrar na disputa pela Bola de Ouro, mas arte e dedicação devem ser igualmente importantes.
Por esse motivo, em um mundo ideal, Yamal e Kvaratskhelia ocupariam as duas primeiras posições quando a votação final for anunciada em Londres, em 26 de outubro. Ambos são jogadores de equipe que inspiram todos ao seu redor.
Kvaratskhelia somou 17 participações em gols em 16 partidas enquanto o PSG manteve a Champions League, e se tornou o primeiro homem a registrar um gol ou uma assistência em sete jogos seguidos do mata-mata em uma única campanha. Como Yamal, ele passou no teste do olho com louvor, ao controlar os jogos à sua vontade e se destacar tanto como um driblador devastador quanto como um armador genial.
Ofuscado
Qualidades semelhantes renderam a Messi cada uma de suas oito Bolas de Ouro. Na verdade, dá para argumentar que ele merecia vencer o prêmio em todos os anos entre 2009 e 2023, porque ninguém chegou perto de igualar o impacto geral do craque argentino em campo.
Seria uma surpresa se ele conquistasse no próximo mês sua nona Bola de Ouro, ampliando o próprio recorde, porque o júri da cerimônia vai penalizá-lo por jogar o futebol de clube fora da Europa. O total absurdo de 52 gols e assistências somados em apenas 30 jogos da MLS pelo Inter Miami durante o período de classificação da Bola de Ouro não vai contar muito, porque a principal divisão dos Estados Unidos é inferior à Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1.
Messi provou, porém, que ainda pode render em alto nível na Copa do Mundo. Rodri levou o prêmio de Melhor Jogador do Torneio, mas ele deveria ter ido para o capitão da Argentina por conduzir seu país até uma segunda final consecutiva.
Pelo menos três de seus oito gols podem ser classificados como absolutamente vitais, especialmente o deslumbrante gol de empate nas oitavas de final contra o Egito, e sua atuação no segundo tempo contra a Inglaterra nas semifinais foi hipnotizante. O jogo completo de Mbappe não se compara ao de Messi, apesar de o ícone do Barça agora ter 39 anos. A França provavelmente ainda poderia ter chegado às semifinais sem Mbappe, mas a Argentina estaria totalmente perdida sem Messi.
Kane também está acima do jogador do Madrid, e não apenas no quesito gols. O camisa 9 talismânico de Bayern e Inglaterra assume um papel vital na construção das jogadas e tem a capacidade de machucar os times de várias maneiras. Mbappe, que depende muito de sua velocidade fulminante, é previsível em comparação. Ninguém é melhor atacando as costas da defesa, mas, contra linhas baixas, sua jogada de cortar da esquerda para dentro e chutar pode ser facilmente anulada pelas defesas melhores.
É preciso uma epifania
Ninguém está dizendo que Mbappe precisa se tornar um mago avassalador à imagem e semelhança de Messi para finalmente colocar as mãos na Bola de Ouro. Bastaria seguir o exemplo de Dembele e encarar o verdadeiro trabalho duro para se elevar a esse patamar.
Dembele era conhecido por sua baixa intensidade de trabalho antes da chegada de Luis Enrique ao PSG, mas o técnico espanhol o transformou em um monstro da pressão. A Bola de Ouro de 2025 foi para Dembele porque ele era a força motriz do melhor time da Europa, e sua produção incrível no terço final era um subproduto disso.
O ponta do Barcelona Raphinha se tornou igualmente incansável sem a posse de bola sob o comando de Flick, depois de antes também passar por suas próprias dificuldades para manter consistência. Mourinho precisará tirar essa garra de Mbappe se o Madrid quiser voltar a conquistar grandes títulos.
No entanto, ele pode estar travando uma batalha perdida. Ao ser perguntado se precisava aprender com atacantes modernos como Dembele e Raphinha antes da apertada vitória do Real por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League, na terça-feira, Mbappe respondeu com arrogância: "Eu poderia dizer que faço mais gols do que os dois jogadores que você mencionou. Mas quero ser inteligente e dizer que, claro, preciso melhorar... Mesmo que eu faça coisas que esses outros não fazem."
Claramente, o jogador de 27 anos ainda tem algum amadurecimento pela frente. Mbappe é um futebolista brilhante que já conquistou mais do que a maioria dos jogadores poderia sonhar, mas ele ainda não é o melhor do mundo. Até começar a colocar o time acima de si mesmo, esse seguirá sendo o caso.