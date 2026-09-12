Falando alguns dias depois de ver Kylian Mbappe marcar um hat-trick impressionante para conduzir o Real Madrid a uma goleada por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, em 26 de agosto, José Mourinho foi perguntado sobre quem ele acha que deveria vencer a Bola de Ouro de 2026. Ao seu estilo característico, ele aproveitou a oportunidade para desafiar opiniões predominantes sobre o prêmio.

"Os melhores jogadores do mundo, são dois, três ou quatro, e nós sabemos quem são: eles estão aqui", disse. "Para mim, há um que, individualmente, fez história neste verão."

Essa última frase foi, claro, uma referência a Mbappe, que se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo depois de conquistar a Chuteira de Ouro do torneio de 2026 com 10 gols em oito partidas pela França. No entanto, a estrela do Real Madrid é considerada estar atrás de nomes como Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri e Michael Olise na corrida pela Bola de Ouro, porque todos conquistaram títulos importantes na última temporada.

Os três principais nomes da campanha do Paris Saint-Germain rumo ao segundo título consecutivo da Champions League, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele e Vitinha, também são apontados como fortes favoritos, mas Mourinho acredita que o processo de votação amplamente aceito é fundamentalmente falho.

"Você não pode dar a Bola de Ouro a um jogador simplesmente porque ele venceu a Champions League ou a Copa do Mundo", acrescentou o técnico do Real Madrid. "A Bola de Ouro deve ir para um daqueles jogadores que, quando se aposentarem, farão falta para sempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Se queremos premiar a Champions League, então deem para Luis Enrique. Para a seleção espanhola, deem para [Luis] De la Fuente. O melhor jogador do mundo é outra coisa e ele não está nem no PSG nem na seleção da Espanha."

Mourinho tem toda razão ao dizer que a consagrada Bola de Ouro deveria premiar principalmente o brilho individual, em vez de estar tão fortemente ligada a conquistas coletivas. Nos tempos modernos, a votação se transformou em um concurso de popularidade, e não em uma avaliação de talento puro e impacto. Mas ele está errado ao colocar Mbappe no posto de número 1 com base nesse último critério, e ao sugerir que o francês merece ser citado no mesmo patamar de tantas verdadeiras lendas do esporte.