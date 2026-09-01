Tem sido uma janela de transferências estranha. Os números no mundo todo são de cair o queixo. Os clubes da Premier League gastaram mais de US$ 4 bilhões. O gasto total nas ligas de primeira divisão da Europa está se aproximando de US$ 7 bilhões. Todo mundo, em todo lugar, está abrindo os cofres. Em meio a esses números, passa despercebido o fato de que há pessoas reais envolvidas. Quando o dinheiro é tão alto, os próprios jogadores quase acabam esquecidos.

Ainda assim, há seres humanos de verdade nisso tudo. Algumas transferências vão se mostrar boas. Outras serão ruins. Muitas serão totalmente medianas. E isso nos leva muito bem à Concacaf. Foi um bom verão para a seleção dos Estados Unidos, que viu os jogadores certos se mudarem para situações melhores. E há poucas reclamações em relação àqueles que permaneceram em seus clubes.

Para Canadá e México, porém, a situação é um pouco diferente. Houve algumas vitórias claras, com Santi Gimenez e Jonathan David saindo da Serie A. No entanto, outras transferências, ou a falta delas, podem não ter sido tão benéficas para uma carreira. GOAL analisa os vencedores e perdedores entre as estrelas da Concacaf no mercado de transferências...