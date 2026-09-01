Jonathan David escapa da Juventus, Santi Gimenez ganha um novo começo, mas estrelas da Liga MX ficam à deriva: vencedores e perdedores da janela de transferências de Canadá e México
Tem sido uma janela de transferências estranha. Os números no mundo todo são de cair o queixo. Os clubes da Premier League gastaram mais de US$ 4 bilhões. O gasto total nas ligas de primeira divisão da Europa está se aproximando de US$ 7 bilhões. Todo mundo, em todo lugar, está abrindo os cofres. Em meio a esses números, passa despercebido o fato de que há pessoas reais envolvidas. Quando o dinheiro é tão alto, os próprios jogadores quase acabam esquecidos.
Ainda assim, há seres humanos de verdade nisso tudo. Algumas transferências vão se mostrar boas. Outras serão ruins. Muitas serão totalmente medianas. E isso nos leva muito bem à Concacaf. Foi um bom verão para a seleção dos Estados Unidos, que viu os jogadores certos se mudarem para situações melhores. E há poucas reclamações em relação àqueles que permaneceram em seus clubes.
Para Canadá e México, porém, a situação é um pouco diferente. Houve algumas vitórias claras, com Santi Gimenez e Jonathan David saindo da Serie A. No entanto, outras transferências, ou a falta delas, podem não ter sido tão benéficas para uma carreira. GOAL analisa os vencedores e perdedores entre as estrelas da Concacaf no mercado de transferências...
VENCEDOR: Jonathan David
Bem, aqui está o caso mais óbvio. Jonathan David não teve o impacto na Copa do Mundo que muitos esperavam, com seu hat-trick contra o Catar na fase de grupos sendo pouco mais do que um ponto fora da curva em um torneio decepcionante. Foi a culminação de 12 meses estranhos para David. Ele era muito bem avaliado no Lille, mas uma transferência para a Juventus se mostrou um erro enorme, onde marcou apenas seis gols na liga. Foi uma transferência estranha desde o início, com David se juntando a um time que tinha pouco interesse no conceito de fazer gols e que havia acabado de contratar Lois Openda para ser seu principal homem no ataque.
Por fim, ele tem sua rota de saída. O Atlético de Madrid não é exatamente o arquétipo do futebol ofensivo, mas é um encaixe interessante. David deve funcionar bem em uma dupla de ataque, que o técnico Diego Simeone prefere. Também parece haver espaço para minutos, com Alex Bena e Lee Kang-In, ambos meias-atacantes, começando como atacantes na vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla na última partida. David talvez não receba carta branca aqui, mas é um atacante de origem que terá uma chance em um clube da Liga dos Campeões. Isso não é pouca coisa.
DECEPÇÃO: Promise David
Às vezes, simplesmente "jogar na Premier League" não é algo bom. E não se engane: Promise David é uma contratação estranha para o Brighton, mesmo que esteja por empréstimo. Este é um jogador que marcou 41 gols ao longo de três temporadas no Union St. Gilloise, chamado para causar impacto em uma equipe que vai sentir que tem chances de ir à Europa em uma Premier League lotada.
De fato, embora a Premier League possa ser inquestionavelmente a melhor do mundo, não há espaço para fracasso aqui. O Brighton também está bastante enxuto no ataque, com David prestes a receber muitas oportunidades no time de Fabian Hurzeler. Mas ele é bom o suficiente? Bem, isso não está exatamente claro. David tem presença de verdade, mas este ainda é um jogador em quem o técnico de sua seleção não confia totalmente, e que nunca se firmou por completo na elite belga.
Claro, o Brighton sabe operar bem no mercado de transferências. Se David impressionar, certamente estará jogando por um clube do big six nos próximos 18 meses. Mas a pressão aqui é imensa. Um caminho mais ortodoxo até a Premier League, talvez com uma parada na Ligue 1, poderia ter sido melhor para ele.
VENCEDOR: Chucky Lozano
Essa novela acabou.
Chucky Lozano se envolveu em um desentendimento de grande repercussão com o técnico do San Diego FC, Mikey Varas, no fim da última temporada, com uma suposta discussão verbal no vestiário fazendo com que Lozano ficasse, na prática, fora do time pelo restante da campanha e fosse retirado dos planos de vez para 2026.
Foi uma sequência de acontecimentos estranha. Lozano certamente tinha chances de estar na convocação para a Copa do Mundo, mas a incapacidade de acertar uma transferência antes do torneio lhe custou a vaga. Agora, porém, ele finalmente definiu sua saída. O LA Galaxy contratou Lozano por empréstimo, e ele deve ser peça importante do elenco no restante da temporada. Talvez não seja uma contratação perfeita, e este não seja necessariamente um destino de longo prazo para o mexicano. Mas ele finalmente tem um novo lugar para mostrar o que pode fazer.
PIOR: Alistair Johnston
Alistair Johnston sempre esteve em ascensão. Apenas as lesões impediram que o versátil lateral-direito jogasse em uma grande liga da Europa. É uma ascensão bastante notável para um jogador que passou relativamente despercebido quando foi recrutado pela Universidade de St. John's em 2016. Mas ele deu todos os passos certos desde então, impressionando no Nashville e no Montreal antes de garantir uma transferência para o Celtic em 2023.
No entanto, as lesões frearam seu progresso no último ano ou pouco mais. Problemas recorrentes no tendão da coxa fizeram com que ele perdesse uma parte da temporada 2025-26. Nem isso afastou o interesse relatado de clubes da Premier League em garantir sua contratação, com o Everton, em necessidade urgente de um lateral-direito, entre os citados. No entanto, outra lesão fez o negócio desmoronar em meados de agosto. Johnston terá de esperar até pelo menos janeiro para ter a chance na Premier League que tanto merece.
VENCEDOR: Santi Gimenez
A carreira de Gimenez nos últimos 18 meses basicamente foi uma aula de como tomar decisões erradas no mercado de transferências. Ele impressionou muito sob o comando de Arne Slot no Feyenoord de 2022 a 2025. Mas uma transferência para o Milan em janeiro do ano passado foi mal aconselhada, até porque o Milan já tinha muitas opções no ataque. Sua passagem pelo Milan foi marcada por uma mistura de lesões e baixo rendimento. Em 18 meses, ele somou 30 jogos na liga e cinco gols, nenhum deles marcado no ano passado.
E assim chegamos ao Porto, que deve ser um encaixe mais natural para o mexicano. Na verdade, Gimenez é um jogador difícil de definir. Ele não é um camisa 9 clássico, nem um falso 9. Ele existe no universo de Lautaro Martinez: atlético, bom finalizador, razoável em tudo, mas de nível mundial em nada. Isso levou Lautaro a três títulos da Serie A, uma Copa do Mundo e uma Copa América.
Isso pode render a Gimenez um título da liga portuguesa. Está longe de ser uma comparação direta, mas seria um excelente desfecho para um jogador que meio que perdeu o rumo.
PERDEDOR: Liga MX
A Liga MX não tem sido muito boa em vender há algum tempo. Os clubes da MLS estão negociando jogadores com a Europa aos montes, obtendo inúmeros lucros consideráveis com atletas formados em casa. Não houve muitos negócios ao estilo de Zavier Gozo. Mas isso não importa tanto assim. Os clubes da MLS estão ganhando dinheiro com talentos que desenvolveram.
Enquanto isso, o México está um tanto preso ao passado. Sua venda recorde para a Europa é a de Max Araujo, que se transferiu do Toluca para o Sporting CP em 2024 por US$ 20 milhões. Enquanto a MLS continua quebrando recordes, a primeira divisão do México está parada no tempo. Álvaro Fidalgo, é verdade, foi do Club América para o Real Betis em janeiro passado. Mas ele pareceu uma exceção, até porque nasceu na Espanha e saiu por uma taxa pequena. E, enquanto um punhado de jogadores da USMNT foi para a Europa, apenas um atleta que atuou pela seleção mexicana, Armando Gonzalez, deu esse salto. Sempre foi difícil para jogadores da Liga MX saírem. Ainda assim, este tem sido um ano particularmente sombrio.