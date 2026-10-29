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World Cup MVPs Marta 1:1Getty/GOAL

Jogadoras mais valiosas da Copa do Mundo Feminina de 2027: última dança dos sonhos para a maior de todos os tempos? Marta mira despedida histórica da seleção brasileira em solo brasileiro

O lendário atacante terá 41 anos quando o torneio começar e espera inspirar os anfitriões uma última vez.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Quase todos os esportes têm um debate sobre quem é o maior de todos os tempos. No futebol masculino, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são frequentemente colocados frente a frente, enquanto Diego Maradona e Pele também entram na discussão. No futebol feminino, porém, Marta reina sozinha como a maior de todos os tempos. A própria lenda brasileira chegou a chamá-la de “Pele de saia”.

    O reconhecimento de Marta se deve ao talento inegável que ela exibe em campo há bem mais de 20 anos. Seu estilo de jogo fascinante fez dela uma figura que transcende o esporte muito antes de o futebol feminino alcançar a popularidade que tem hoje.

    Além de ajudá-la a conquistar títulos como a Champions League e a Copa América, esse talento permitiu à brasileira estabelecer inúmeros recordes. O mais notável é o de maior artilheira da história da Copa do Mundo Feminina. Mas Marta ainda não tem uma medalha de campeã mundial.

    Agora, aos 40 anos, ela parece ter uma última chance. Depois de se despedir da seleção após os Jogos Olímpicos de 2024, quando o Brasil fez um jogo equilibrado contra os Estados Unidos, mas acabou derrotado na disputa pelo ouro, Marta voltou atrás e teve papel decisivo na conquista da Copa América do ano passado.

    Com o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, tudo indica que a maior jogadora de todos os tempos terá uma última oportunidade de tentar levar seu país a uma conquista que seria histórica em casa.

  • Geração de ouro

    Marta Brazil 2007
    Getty Images

    Marta foi o grande destaque da campanha do Brasil até a final da Copa do Mundo Feminina de 2007, mas a seleção brasileira também contava com um elenco incrível.

    Se você tivesse dito a alguém que viu Marta levar o Brasil à final da Copa do Mundo Feminina de 2007 que, 20 anos depois, a seleção brasileira ainda estaria em busca de seu primeiro título em uma grande competição, essa pessoa provavelmente teria ficado perplexa.

    Mais tarde naquele ano, depois que a Alemanha venceu o Brasil por 2 a 0 para manter o título mundial, Marta conquistaria o segundo de cinco prêmios consecutivos de Melhor Jogadora do Mundo da FIFA. Mas ela não era a única estrela da seleção, mesmo sendo a que mais brilhava.

    Ao seu lado estavam jogadoras como Cristiane, a atacante goleadora que ficou duas vezes em terceiro lugar na votação do prêmio de Melhor Jogadora do Mundo da FIFA; Formiga, a incansável meio-campista que se tornaria a futebolista com mais partidas por uma seleção na história; Pretinha, que tinha o talento de marcar gols importantes em momentos decisivos, incluindo cinco na Copa do Mundo e sete nas Olimpíadas; e Rosana, que disputou mais de 100 partidas pelo Brasil e depois defendeu o gigante europeu Lyon, ajudando o clube a conquistar um de seus oito títulos da Champions League.

    Era uma geração de ouro que certamente, certamente estava destinada a conquistar uma Copa do Mundo...

  • Falta de apoio

    Brazil Women's World Cup final 2007
    Getty Images

    A geração de ouro do Brasil nunca conquistou um grande título internacional, e a falta de apoio da federação foi frequentemente lamentada.

    Só que o financiamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não veio quando deveria.

    “Na verdade, acho que o investimento deveria ter chegado muito antes”, disse Rosana à GOAL anteriormente. “A geração que tínhamos era muito, muito talentosa. Mas, no Brasil, infelizmente, não é como em outros países, onde o investimento vem antes. No Brasil, você precisa provar seu valor, e o futebol feminino teve de provar seu valor para que o investimento chegasse.”

    O Brasil dominava, e ainda domina, o continente: venceu nove das 10 edições da Copa América Feminina disputadas desde a criação do torneio, em 1991. Mas, no cenário mundial, houve uma série de vezes em que o título escapou por pouco, com as medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008 como os exemplos mais marcantes. Essa pode muito bem ter sido a melhor equipe da história do futebol feminino a não conquistar um grande título internacional.

    “É muito triste pensar nisso, porque acredito firmemente que a geração e a equipe que tínhamos eram possivelmente as melhores que o Brasil já havia visto até hoje, uma equipe que conquistou cinco medalhas em quatro anos”, disse Rosana em 2021. “É decepcionante pensar que o investimento não veio antes para que pudéssemos alcançar esse objetivo.”

  • Melhor do mundo

    Marta Cristiano Ronaldo Pele FIFA awards 2008
    AFP via Getty Images

    Marta conquistaria cinco prêmios consecutivos de Melhor Jogadora do Mundo da FIFA entre 2006 e 2010, além de muitos títulos por clubes.

    Fora da seleção, a estrela de Marta continuou a brilhar. Ela se transferiu para o Umea em 2004, quando o campeonato sueco era o principal destino do futebol feminino. “Ela desembarcou em meio metro de neve”, contou anteriormente à GOAL Andree Jeglertz, técnico da equipe na época. “Foi bem legal.”

    Com Marta, o Umea conquistou quatro títulos consecutivos da Damallsvenskan e a Copa Feminina da UEFA (atual Champions League), além de chegar a outras duas finais europeias. “Ela não fazia exatamente o que você dizia”, lembrou Jeglertz, “mas resolvia cada situação à sua maneira. Foi algo que aprendi na minha carreira como técnico: nem todo mundo pode ser exatamente o mesmo tipo de jogador. É quem rompe o padrão que vai ganhar os jogos e os troféus para você.”

    Mais tarde, Marta levaria essa capacidade de decidir jogos para os Estados Unidos, onde conquistou dois títulos nacionais, antes de voltar à Suécia, país do qual tem cidadania e cuja língua fala fluentemente após passar tanto tempo na Escandinávia. Ao longo desse período, ela também acumulou distinções individuais, entre Chuteiras de Ouro, prêmios de Jogadora do Ano e indicações para seleções ideais.

  • Decepção internacional

    Marta Brazil Women 2015
    Getty Images

    Apesar de Marta ser uma das maiores do futebol, o Brasil continuou aquém das expectativas no cenário internacional, com resultados em queda na década de 2010.

    Mas o sucesso nas principais competições internacionais continuava a escapar dela e do Brasil. Na Copa do Mundo Feminina de 2011, a seleção brasileira não conseguiu repetir a campanha de 2007, quando chegou à final, e caiu nas quartas de final após perder para os Estados Unidos nos pênaltis. Nos Jogos Olímpicos do ano seguinte, o Japão, campeão mundial, encerrou as esperanças brasileiras de conquista na mesma fase.

    Em 2015, o Brasil chegou apenas às oitavas de final da Copa do Mundo, e a derrota para a Austrália foi motivo de preocupação. A campanha até as semifinais dos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Brasil, foi melhor, mas a derrota na disputa pela medalha de bronze doeu.

  • Despedida em lágrimas?

    Marta Brazil Women 2019
    Getty Images

    O discurso emocionado de Marta após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2019 parecia indicar que sua carreira na seleção estava chegando ao fim.

    Então veio a Copa do Mundo Feminina de 2019, que todos sabiam que seria, na melhor das hipóteses, uma das últimas de Marta. Ela tinha 33 anos, e sua participação quatro anos depois não era garantida. Quando a anfitriã França venceu a seleção brasileira na prorrogação do confronto pelas oitavas de final, o discurso emocionado da icônica camisa 10 do Brasil só reforçou a impressão de que talvez ela não voltasse.

    Com lágrimas nos olhos, Marta olhou diretamente para a câmera e falou de coração à próxima geração: “Não haverá uma Formiga para sempre, não haverá uma Marta para sempre, não haverá uma Cristiane. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Pensem nisso, valorizem mais. Estamos pedindo apoio. Vocês têm que chorar no começo e sorrir no final.”

    Depois de tantos anos falando com os pés, a maior de todos os tempos parecia tomar consciência de que sua carreira no futebol não duraria para sempre. E estava claramente determinada a usar sua visibilidade para transmitir uma mensagem enquanto ainda podia.

  • Uma última dança

    Marta Brazil Women 2024
    Getty Images

    Os resultados do Brasil melhoraram nos últimos anos, e Marta e a seleção brasileira esperam que isso leve à glória em 2027.

    Mas aquela não seria a última vez que Marta brilharia no maior palco do futebol. Parecia que 2023, sim, marcaria sua despedida, impressão reforçada por novas declarações entre lágrimas após a surpreendente eliminação do Brasil na fase de grupos, na Austrália. Mas Marta não poderia se despedir daquela forma, poderia?

    Um ano depois, aos 38 anos e em meio a uma temporada da NWSL que terminaria com a conquista dos títulos do Shield e do Championship pelo Orlando Pride graças a ela, Marta ajudou o Brasil a chegar à sua primeira grande final internacional desde 2008, quando a seleção alcançou a decisão pela medalha de ouro olímpica. Foi o melhor resultado que o Brasil havia conquistado em um palco mundial em muito tempo.

    Em 2027, ela e sua equipe esperam ir além. Da seleção que disputou a Copa do Mundo Feminina de 2007, só Marta permanece. Vinte anos depois, talvez ela já não seja tão decisiva quanto foi naquele mês inesquecível na China, mas o legado dela e de suas companheiras ajudou a abrir caminho para uma nova geração de jogadoras capazes de brigar pelo título mundial.

    E será Marta, a maior de todos os tempos do futebol feminino, quem, com a braçadeira de capitã no bíceps, liderará a equipe em casa e tentará, em sua última chance, conduzi-la à glória.