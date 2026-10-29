Quase todos os esportes têm um debate sobre quem é o maior de todos os tempos. No futebol masculino, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são frequentemente colocados frente a frente, enquanto Diego Maradona e Pele também entram na discussão. No futebol feminino, porém, Marta reina sozinha como a maior de todos os tempos. A própria lenda brasileira chegou a chamá-la de “Pele de saia”.

O reconhecimento de Marta se deve ao talento inegável que ela exibe em campo há bem mais de 20 anos. Seu estilo de jogo fascinante fez dela uma figura que transcende o esporte muito antes de o futebol feminino alcançar a popularidade que tem hoje.

Além de ajudá-la a conquistar títulos como a Champions League e a Copa América, esse talento permitiu à brasileira estabelecer inúmeros recordes. O mais notável é o de maior artilheira da história da Copa do Mundo Feminina. Mas Marta ainda não tem uma medalha de campeã mundial.

Agora, aos 40 anos, ela parece ter uma última chance. Depois de se despedir da seleção após os Jogos Olímpicos de 2024, quando o Brasil fez um jogo equilibrado contra os Estados Unidos, mas acabou derrotado na disputa pelo ouro, Marta voltou atrás e teve papel decisivo na conquista da Copa América do ano passado.

Com o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, tudo indica que a maior jogadora de todos os tempos terá uma última oportunidade de tentar levar seu país a uma conquista que seria histórica em casa.