A espera de Sam Coffey chegou ao fim. Depois de uma lesão deixá-la fora do início da temporada do Manchester City, a meio-campista da seleção feminina dos Estados Unidos finalmente voltou a campo. Seu retorno foi um dos momentos mais animadores para as americanas que atuam na Europa, mas ela não foi a única a se destacar.

No Manchester United, Phallon Tullis-Joyce não sofreu gols, enquanto Alyssa Thompson e Emily Fox mostraram como uma partida pode mudar depois do intervalo. As movimentações inteligentes e imprevisíveis de Thompson deram novo ânimo ao Chelsea após sua entrada, enquanto Fox ofereceu mais uma opção ofensiva ao Arsenal, que buscava ganhar embalo depois de um início lento de temporada na WSL.

Lily Yohannes, por sua vez, protagonizou um lance que vale rever. Seu golaço de longa distância contra a Inter de Milão na Champions League Feminina da UEFA acrescentou um destaque individual espetacular à sequência de atuações animadoras das atletas da seleção feminina dos Estados Unidos que jogam no exterior.

A GOAL analisa mais de perto o desempenho das americanas pela Europa...