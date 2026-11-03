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USWNT Abroad GFX 1-1GOAL

Jogadoras da seleção feminina dos EUA no exterior: retorno de Sam Coffey impulsiona o Manchester City na disputa pelo título, enquanto Lily Yohannes marca golaço na Champions League

Sam Coffey finalmente voltou a jogar pelo Manchester City, Alyssa Thompson brilhou ao sair do banco, Phallon Tullis-Joyce não sofreu gols e Emily Fox impressionou no segundo tempo do Arsenal.

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  • A espera de Sam Coffey chegou ao fim. Depois de uma lesão deixá-la fora do início da temporada do Manchester City, a meio-campista da seleção feminina dos Estados Unidos finalmente voltou a campo. Seu retorno foi um dos momentos mais animadores para as americanas que atuam na Europa, mas ela não foi a única a se destacar.

    No Manchester United, Phallon Tullis-Joyce não sofreu gols, enquanto Alyssa Thompson e Emily Fox mostraram como uma partida pode mudar depois do intervalo. As movimentações inteligentes e imprevisíveis de Thompson deram novo ânimo ao Chelsea após sua entrada, enquanto Fox ofereceu mais uma opção ofensiva ao Arsenal, que buscava ganhar embalo depois de um início lento de temporada na WSL.

    Lily Yohannes, por sua vez, protagonizou um lance que vale rever. Seu golaço de longa distância contra a Inter de Milão na Champions League Feminina da UEFA acrescentou um destaque individual espetacular à sequência de atuações animadoras das atletas da seleção feminina dos Estados Unidos que jogam no exterior.

    A GOAL analisa mais de perto o desempenho das americanas pela Europa...

  • Sam Coffey retorna

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey entrou em campo pelo Manchester City aos 58 minutos.

    O Manchester City retomou a liderança da WSL no domingo e contou com o retorno de uma meio-campista que pode ajudar a manter o time no topo. Coffey entrou aos 59 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o London City Lionesses e disputou pouco mais de meia hora em sua primeira partida após se recuperar de uma lesão.

    Com a vitória, o City chegou aos 22 pontos e ampliou para 14 jogos sua sequência invicta em todas as competições. Coffey acrescenta experiência e disciplina defensiva a uma equipe que já vive boa fase. Sua capacidade de ditar o ritmo dá ao City mais uma forma de controlar as partidas na disputa pelo título.

    Para a seleção feminina dos Estados Unidos, também foi animador ver de volta a campo uma peça central do meio-campo. O retorno de Coffey é o primeiro passo; agora, ela precisa recuperar o ritmo de jogo e voltar a ter uma sequência regular de minutos em campo.

  • Alyssa Thompson, reserva decisiva

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson entrou em campo pelo Chelsea aos 62 minutos e ajudou a equipe a vencer o Charlton por 6 a 0.

    Thompson deu ao Chelsea uma nova opção ofensiva ao sair do banco, substituindo Nathalie Björn aos 62 minutos, e quase marcou. A goleira do Charlton, Anna Koivunen, fez uma grande defesa para impedir que a boa atuação da atacante fosse coroada com um gol.

    Depois de uma temporada de estreia marcada pelos gols, Thompson vem mostrando mais de sua capacidade de criação. Ela já soma três assistências nesta temporada da WSL, oferecendo ao Chelsea outra forma de chegar ao gol. Após oito jogos, o clube está empatado com o Manchester City, com 22 pontos.

    Para Emma Hayes e a seleção feminina dos Estados Unidos, a presença de Thompson entre as titulares do Chelsea é apenas parte da questão. Os Estados Unidos precisam de opções confiáveis no ataque, e contribuições regulares, seja como titular ou saindo do banco, reforçariam suas chances de conquistar um papel maior.

  • Emily Fox pode salvar o Arsenal?

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox e o Arsenal empataram pela quarta vez na temporada.

    Fox ajudou o Arsenal a buscar o empate contra o Aston Villa e, depois, foi em busca do gol da vitória. Acionada no segundo tempo, a lateral da USWNT participou do gol de empate do Arsenal e ajudou a criar chances nos minutos finais para Caitlin Foord e Ona Batlle. Nenhuma das duas conseguiu concluir as jogadas com um gol.

    O empate deixou o Arsenal na sétima posição da WSL, com 10 pontos em oito jogos: duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Para uma equipe em busca de embalo, foi mais uma oportunidade desperdiçada. Fox levou perigo ao avançar pela lateral, mas o Arsenal precisa transformar mais dessas boas oportunidades em gols se quiser subir na tabela.

    A atuação de Fox foi um sinal positivo em meio à frustração. Sua segurança defensiva há muito é um trunfo para o Arsenal e a USWNT, e essa partida também mostrou o apoio que ela pode oferecer no ataque. Ela pode até marcar gols raramente, mas consegue colocar as companheiras em condições de fazê-los.

  • Manchester United e Phallon Tullis-Joyce estão melhorando

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce não sofreu gols no fim de semana.

     Tullis-Joyce precisou mostrar toda a sua habilidade acrobática para impedir o Everton de marcar. Hannah Blundell, ex-defensora do Manchester United, finalizou em direção ao ângulo, mas a goleira americana fez a defesa mais impressionante de mais uma partida sem sofrer gols.

    Foi o segundo jogo consecutivo de Tullis-Joyce sem sofrer gols, dando estabilidade à defesa enquanto o Manchester United tenta subir na tabela da WSL. A equipe ocupa a quinta posição, com três vitórias, três empates e duas derrotas, e não sofrer gols lhe dá uma base para evoluir.

    Para a seleção feminina dos Estados Unidos, a regularidade de Tullis-Joyce na Inglaterra é tão animadora quanto sua capacidade de fazer defesas espetaculares. Manter essas atuações, aliadas à agilidade com os pés e às boas decisões, ajudará a fortalecer sua posição nos planos da seleção para o gol.

  • Lily Yohannes brilha de longe

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    Legenda da imagem: Lily Yohannes marcou um golaço de longa distância na vitória do OL Lyonnes por 6 a 0 sobre a Inter de Milão pela Champions League.

    Yohannes percebeu a oportunidade e teve confiança para aproveitá-la. Com a goleira da Inter de Milão adiantada, a meio-campista da seleção feminina dos Estados Unidos acertou um chute espetacular de quase 40 metros e colocou o OL Lyonnes em vantagem de 3 a 0 aos 59 minutos da partida de quarta-feira, que terminaria com vitória por 6 a 0 na Champions League. Não era novidade para a americana, que marcou um gol semelhante contra o St. Pölten na competição na temporada passada. Foi mais uma demonstração do perigo que ela pode oferecer no meio-campo.

    Depois, Yohannes entrou no segundo tempo da vitória por 5 a 2 sobre o Montpellier pelo campeonato nacional, no sábado. Com o Lyon perdendo por 1 a 0, ela foi uma das quatro jogadoras que entraram no intervalo. O time visitante virou a partida, marcou cinco vezes após o intervalo e manteve a liderança na França. Para a seleção feminina dos Estados Unidos, foi uma semana animadora para uma meio-campista que vem ganhando experiência em situações diferentes, desde protagonizar um momento espetacular em uma competição europeia até contribuir para uma virada no campeonato nacional.