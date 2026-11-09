Jogadoras da seleção feminina dos EUA no exterior: Lily Yohannes marca seu primeiro gol na liga, Phallon Tullis-Joyce brilha pelo Manchester United e Alyssa Thompson tem dificuldades para impulsionar o Chelsea

O tempo está passando para a seleção feminina dos Estados Unidos. Daqui a duas semanas, a equipe enfrentará El Salvador nas quartas de final do Campeonato Feminino da Concacaf em busca de uma vaga na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.

Mas, com a National Women’s Soccer League (NWSL), a Women’s Super League (WSL) e a primeira divisão francesa em pleno andamento, haverá pouco tempo de descanso antes de a seleção se reunir para a concentração. Ainda há compromissos pelos clubes, e várias americanas estão se destacando pela Europa.

Sam Coffey começa a mostrar novamente sua habitual capacidade de dominar o meio-campo e recuperar a bola pelo Manchester City, depois de perder o início da temporada por lesão. Peça fundamental do meio-campo dos Estados Unidos, ela tem entrado durante os jogos, mas dita o ritmo e vence disputas de bola enquanto o City se mantém na liderança da WSL.

Logo atrás está o Chelsea, onde Alyssa Thompson está perto de marcar. Thompson tem atuado mais no segundo tempo nesta temporada, mas, mesmo quando não balança as redes, cria chances para o ataque do Chelsea, repleto de talento.

Em outros jogos, Phallon Tullis-Joyce não sofreu gols pelo Manchester United, Emily Fox mostrou sua habitual segurança e disciplina na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Liverpool, e Lily Yohannes marcou mais um golaço pelo Lyon.

GOAL analisa o desempenho das estrelas da seleção feminina dos Estados Unidos no exterior...