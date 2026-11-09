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Jogadoras da seleção feminina dos EUA no exterior: Lily Yohannes marca seu primeiro gol na liga, Phallon Tullis-Joyce brilha pelo Manchester United e Alyssa Thompson tem dificuldades para impulsionar o Chelsea

Lily Yohannes marca, Sam Coffey encontra seu ritmo e Phallon Tullis-Joyce brilha novamente, enquanto Alyssa Thompson busca um impulso e Emily Fox mantém a regularidade pelo Arsenal.

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  • O tempo está passando para a seleção feminina dos Estados Unidos. Daqui a duas semanas, a equipe enfrentará El Salvador nas quartas de final do Campeonato Feminino da Concacaf em busca de uma vaga na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027.

    Mas, com a National Women’s Soccer League (NWSL), a Women’s Super League (WSL) e a primeira divisão francesa em pleno andamento, haverá pouco tempo de descanso antes de a seleção se reunir para a concentração. Ainda há compromissos pelos clubes, e várias americanas estão se destacando pela Europa.

    Sam Coffey começa a mostrar novamente sua habitual capacidade de dominar o meio-campo e recuperar a bola pelo Manchester City, depois de perder o início da temporada por lesão. Peça fundamental do meio-campo dos Estados Unidos, ela tem entrado durante os jogos, mas dita o ritmo e vence disputas de bola enquanto o City se mantém na liderança da WSL.

    Logo atrás está o Chelsea, onde Alyssa Thompson está perto de marcar. Thompson tem atuado mais no segundo tempo nesta temporada, mas, mesmo quando não balança as redes, cria chances para o ataque do Chelsea, repleto de talento.

    Em outros jogos, Phallon Tullis-Joyce não sofreu gols pelo Manchester United, Emily Fox mostrou sua habitual segurança e disciplina na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Liverpool, e Lily Yohannes marcou mais um golaço pelo Lyon.

    GOAL analisa o desempenho das estrelas da seleção feminina dos Estados Unidos no exterior...

  • Mais uma atuação de Yohannes com gol

    Lily Yohannes

    Yohannes marcou pelo OL Lyonnais aos 45 minutos no fim de semana.

    Yohannes teve outra atuação animadora pelo OL Lyonnes no fim de semana e marcou seu primeiro gol no campeonato nesta temporada na goleada por 7 a 1 sobre o RC Lens, pela Première Ligue da França.

    A jovem meio-campista balançou a rede pouco antes do intervalo: subiu para alcançar um cruzamento preciso de Damaris Egurrola e cabeceou para fazer 5 a 1.

    Yohannes jogou até os 67 minutos, e a vitória expressiva manteve o Lyon entre os primeiros colocados do campeonato na busca por mais um título nacional.

    Para a meio-campista de vocação ofensiva, foi mais um passo positivo na busca por uma vaga de titular na seleção feminina dos Estados Unidos. Com a aproximação de um ano de Copa do Mundo, atuações como essa só ajudam a fortalecer sua candidatura.

  • Thompson no segundo tempo

    Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26
    Getty Images

    Alyssa Thompson entrou em campo pelo Chelsea aos 54 minutos.

    Thompson entrou no segundo tempo pelo Chelsea no domingo, substituindo Baltimore aos 55 minutos contra o Everton, mas teve dificuldades para mostrar sua habitual capacidade de criar perigo no ataque.

    O Chelsea abriu o placar aos 28 minutos, mas um gol contra, cinco minutos depois, deixou tudo igual para o Everton. O empate em 1 a 1 encerrou a sequência de vitórias do Chelsea na liga e permitiu ao Manchester City abrir dois pontos de vantagem na liderança da WSL.

    Para Thompson, o desafio continua sendo conquistar uma vaga mais constante entre as titulares do Chelsea. Depois de começar jogando com frequência e estar entre as principais artilheiras em sua primeira temporada no clube, ela busca recuperar essa influência em um elenco competitivo.

    Sua velocidade e capacidade de driblar as defensoras estão entre seus maiores trunfos, mas, nesse nível, a eficiência nas jogadas também importa. Thompson teve mais de meia hora para ajudar o Chelsea a encontrar o gol da vitória, mas ele não saiu. Com uma vaga de titular na ponta pela seleção feminina dos Estados Unidos também em disputa, ela tem muito pelo que lutar nas próximas semanas.

  • Tullis-Joyce não sofre gols

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce e o Manchester United conquistaram uma vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa.

    Phallon Tullis-Joyce voltou a mostrar por que é uma das peças mais importantes do Manchester United. Com quatro defesas, ajudou a garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa no domingo.

    A goleira foi decisiva no melhor momento do Villa, no segundo tempo. Primeiro, fez uma ótima defesa para impedir o gol de Amalie Vangsgaard. Depois, espalmou com a ponta dos dedos uma finalização de Oriane Jean-François. Foi seu segundo jogo consecutivo sem sofrer gols na WSL e mais uma atuação que mostrou sua importância quando o United está sob pressão.

    O United agora está invicto há 11 partidas em todas as competições e não sofreu gols em três dos últimos cinco jogos pela liga. Tullis-Joyce tem sido peça importante nessa sequência, e sua regularidade deve dar a Emma Hayes muito em que pensar.

    Com a próxima concentração da seleção feminina dos Estados Unidos se aproximando, antes das eliminatórias da Copa do Mundo, Tullis-Joyce reforça sua candidatura a uma vaga de titular. Minutos em campo com regularidade, jogos sem sofrer gols e defesas nos momentos em que sua equipe mais precisa: ela tem muito em que se apoiar daqui para a frente.

  • Coffey está recuperando o ritmo

    Sam Coffey Man City Women 2025-26
    Getty Images

    Sam Coffey entrou em campo pelo Manchester City aos 61 minutos da partida contra o West Ham, em 7 de novembro.

    A importância de Coffey para a seleção feminina dos Estados Unidos e para o Manchester City vai além de ditar o ritmo do jogo. Sua solidez defensiva, força física e liderança em campo fazem dela uma peça central no meio-campo. Tê-la de volta e ganhando minutos após perder o fim da temporada passada e o início desta é muito importante para as duas equipes.

    Coffey entrou aos 61 minutos na vitória dominante do City por 5 a 0 sobre o West Ham e ajudou a manter o controle do meio-campo. Ela mostrou sua habitual capacidade de recuperar a bola e tranquilidade na posse, mantendo o jogo sob controle enquanto o City administrava mais uma vitória convincente.

    Embora ainda esteja em busca de uma vaga mais regular entre as titulares, esses minutos são um passo animador. Com a próxima concentração da seleção se aproximando, ter Coffey saudável e recuperando o ritmo no clube é uma boa notícia para a equipe dos Estados Unidos.

    O City, por sua vez, teve um início impressionante na defesa do título. A equipe lidera a tabela da WSL com 25 pontos em nove partidas, com oito vitórias e um empate, e tem dois pontos de vantagem sobre o Chelsea.